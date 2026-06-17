152 Euro mehr Rente ab Juli 2026: Aber nur wenige Rentner können die Summe erhalten

Zum 1. Juli 2026 steigen die gesetzlichen Renten in Deutschland um 4,24 Prozent. Das klingt für viele Rentnerinnen und Rentner nach einem spürbaren Zuschlag, doch die häufig genannte Summe von 152 Euro pro Monat erreicht nur eine kleine Gruppe.

Der Grund ist einfach: Die Rentenerhöhung wird prozentual berechnet und fällt deshalb bei hohen Renten deutlich stärker aus als bei niedrigen oder durchschnittlichen Bezügen. Die Deutsche Rentenversicherung bestätigt die Anpassung um 4,24 Prozent zum 1. Juli 2026.

Wie die 152 Euro zustande kommen

Die Zahl von rund 152 Euro ergibt sich nicht aus einem pauschalen Zuschlag für alle Rentner. Sie entsteht nur dann, wenn die bisherige monatliche Bruttorente bereits bei rund 3.589 Euro liegt. Auf diesen Betrag angewendet ergeben 4,24 Prozent ein Plus von etwa 152,17 Euro brutto im Monat.

Damit wird deutlich: Es handelt sich um einen Rechenwert für sehr hohe gesetzliche Renten. Wer beispielsweise 1.500 Euro brutto im Monat erhält, bekommt durch die Anpassung rund 63,60 Euro mehr. Bei 2.000 Euro sind es 84,80 Euro zusätzlich.

Warum nur wenige Rentner auf dieses Plus kommen

Eine gesetzliche Monatsrente von deutlich mehr als 3.500 Euro ist in Deutschland eher selten. Um eine solche Rente zu erreichen, müssen Versicherte über sehr viele Jahre hohe Beiträge eingezahlt haben. Das setzt lange Erwerbszeiten, ein überdurchschnittliches Einkommen und möglichst wenige Unterbrechungen voraus.

Viele Rentnerinnen und Rentner liegen mit ihren Altersbezügen deutlich darunter. Das Vermögenszentrum nennt für 2026 durchschnittliche Altersrenten, die je nach Geschlecht und Region deutlich niedriger ausfallen. Für sogenannte Eckrentner mit 45 Beitragsjahren bei Durchschnittsverdienst steigt die monatliche Bruttorente demnach um knapp 78 Euro.

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Die Erhöhung gilt prozentual, nicht pauschal

Entscheidend ist die bisherige Bruttorente. Die Anpassung von 4,24 Prozent wird auf den individuellen Rentenbetrag angewendet. Deshalb erhalten alle denselben Prozentsatz, aber nicht denselben Eurobetrag.

Bisherige monatliche Bruttorente Monatliches Plus ab Juli 2026 1.000 Euro 42,40 Euro 1.500 Euro 63,60 Euro 2.000 Euro 84,80 Euro 3.000 Euro 127,20 Euro 3.589 Euro rund 152,17 Euro

Brutto ist nicht gleich netto

Die genannten Beträge beziehen sich auf die Bruttorente. Was tatsächlich auf dem Konto ankommt, kann niedriger ausfallen. Von der gesetzlichen Rente werden in vielen Fällen Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung abgezogen.

Hinzu kommt die Steuerfrage. Durch die Rentenerhöhung können einzelne Rentnerinnen und Rentner erstmals über die steuerlich relevante Grenze rutschen. Ob wirklich Einkommensteuer anfällt, hängt jedoch vom gesamten steuerpflichtigen Einkommen, vom Rentenfreibetrag, von weiteren Einkünften und von abziehbaren Ausgaben ab.

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Wann das höhere Geld ausgezahlt wird

Die Rentenerhöhung gilt für den Rentenmonat Juli 2026. Wann das Plus erstmals auf dem Konto erscheint, hängt vom bisherigen Rentenbeginn und vom Auszahlungsrhythmus ab. Einige Rentner sehen die höhere Zahlung bereits Ende Juni, andere erst Ende Juli.

Die Rentenanpassungsmitteilung informiert über den neuen individuellen Rentenbetrag. Für Versand und Auszahlung ist der Renten Service der Deutschen Post zuständig. Rentnerinnen und Rentner müssen für die reguläre Anpassung keinen gesonderten Antrag stellen.

Was die Erhöhung für den Alltag bedeutet

Für viele Ruheständler ist die Rentenanpassung eine Entlastung, aber kein großer finanzieller Sprung. Bei einer Rente von 1.200 Euro liegt das Plus bei 50,88 Euro brutto. Nach Abzügen bleibt davon weniger übrig.

Gerade bei niedrigen Renten kann die Erhöhung dennoch wichtig sein. Sie hilft, gestiegene Kosten für Lebensmittel, Energie, Miete oder Versicherungen etwas abzufedern. Trotzdem zeigt der Vergleich, dass die 152 Euro eher eine rechnerische Obergrenze für besonders hohe gesetzliche Renten sind.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Ein Rentner erhält im Juni 2026 eine monatliche Bruttorente von 1.650 Euro. Ab Juli wird diese Rente um 4,24 Prozent erhöht. Das ergibt ein monatliches Plus von 69,96 Euro brutto.

Seine neue Bruttorente liegt damit bei 1.719,96 Euro. Auf dem Konto kann der Zugewinn niedriger ausfallen, weil Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung abgezogen werden. Die oft genannte Erhöhung von 152 Euro würde er nur erreichen, wenn seine bisherige Bruttorente bei rund 3.589 Euro gelegen hätte.

Häufige Fragen zur Rentenerhöhung ab Juli 2026

Bekommen alle Rentner ab Juli 2026 genau 152 Euro mehr Rente?

Nein. Die 152 Euro sind kein pauschaler Zuschlag für alle Rentnerinnen und Rentner. Dieser Betrag ergibt sich nur bei einer sehr hohen bisherigen Bruttorente von rund 3.589 Euro im Monat. Die meisten Rentner erhalten ein niedrigeres Plus, weil die Erhöhung prozentual berechnet wird.

Wie hoch fällt die Rentenerhöhung ab Juli 2026 aus?

Die gesetzliche Rente steigt ab Juli 2026 um 4,24 Prozent. Wer bisher 1.500 Euro Bruttorente bekommt, erhält dadurch rund 63,60 Euro mehr im Monat. Bei 2.000 Euro Bruttorente liegt das monatliche Plus bei 84,80 Euro.

Kommt das zusätzliche Geld vollständig auf dem Konto an?

Nicht unbedingt. Die genannten Beträge beziehen sich auf die Bruttorente. Von der höheren Rente können weiterhin Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung abgezogen werden. Außerdem kann die Rentenerhöhung in einzelnen Fällen steuerliche Auswirkungen haben.