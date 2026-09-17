10 Fehler bei der Erwerbsminderungsrente, die dauerhaft kosten

Bei der Erwerbsminderungsrente geht es häufig um die wirtschaftliche Existenz. Trotzdem gehen Ansprüche verloren, weil Anträge zu spät gestellt, medizinische Einschränkungen ungenau beschrieben oder Fristen versäumt werden.

Einige Fehler lassen sich im Widerspruchsverfahren noch korrigieren. Andere führen zu verlorenen Rentenmonaten, Rückforderungen oder einer dauerhaft zu niedrigen Zahlung.

Fehler 1: Mit dem Rentenantrag zu lange warten

Eine Erwerbsminderungsrente wird nicht automatisch gezahlt. Nach § 99 SGB VI beginnt sie grundsätzlich nur dann rückwirkend mit dem Monat, in dem sämtliche Voraussetzungen erfüllt waren, wenn der Antrag rechtzeitig gestellt wurde.

Der Antrag muss dafür spätestens bis zum Ende des dritten Kalendermonats nach dem Monat eingehen, in dem die Voraussetzungen erfüllt waren. Wird er später gestellt, beginnt die Rente regelmäßig erst mit dem Antragsmonat.

Bei einer befristeten Erwerbsminderungsrente ist zusätzlich zu beachten, dass sie normalerweise frühestens mit dem siebten Kalendermonat nach Eintritt der Erwerbsminderung beginnt. Wer auf das Ende des Krankengeldes oder auf eine Empfehlung der Krankenkasse wartet, kann dennoch wertvolle Rentenmonate verlieren.

Im Zweifel lässt sich der Antrag zunächst fristwahrend stellen. Unterlagen und Formulare können anschließend ergänzt werden.

Fehler 2: Den Versicherungsverlauf ungeprüft lassen

Für eine Erwerbsminderungsrente müssen grundsätzlich fünf Versicherungsjahre vorhanden sein. Außerdem werden im Regelfall mindestens 36 Monate mit Pflichtbeiträgen innerhalb der letzten fünf Jahre vor Eintritt der Erwerbsminderung verlangt.

Fehlen Kindererziehungszeiten, Zeiten häuslicher Pflege, Krankengeldzeiten oder andere rentenrechtliche Monate, kann nicht nur die Rentenhöhe sinken. Im ungünstigsten Fall scheitert der gesamte Anspruch an den versicherungsrechtlichen Voraussetzungen.

Betroffene sollten deshalb frühzeitig eine Kontenklärung beantragen und den Versicherungsverlauf mit Arbeitsverträgen, Leistungsbescheiden und anderen Nachweisen vergleichen. Allerdings können nicht alle Lücken im Rentenkonto nachträglich geschlossen werden.

Fehler 3: Nur auf den bisherigen Beruf abstellen

Viele Antragsteller begründen ihren Antrag damit, dass sie ihren erlernten oder zuletzt ausgeübten Beruf nicht mehr schaffen. Das genügt für eine Erwerbsminderungsrente meistens nicht.

Geprüft wird grundsätzlich, wie viele Stunden jemand noch unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes tätig sein kann. Wer seinen bisherigen Beruf nicht mehr ausüben kann, aber noch mindestens sechs Stunden täglich für andere Tätigkeiten einsetzbar ist, gilt rentenrechtlich regelmäßig nicht als erwerbsgemindert.

Eine Sonderregelung besteht für Versicherte, die vor dem 2. Januar 1961 geboren wurden. Bei ihnen kann unter bestimmten Voraussetzungen eine teilweise Erwerbsminderungsrente wegen Berufsunfähigkeit in Betracht kommen.

Fehler 4: Diagnosen nennen, aber die Folgen nicht beschreiben

Eine lange Diagnoseliste beweist noch keine Erwerbsminderung. Entscheidend ist, welche konkreten Tätigkeiten wegen der Erkrankungen nicht mehr oder nur noch eingeschränkt möglich sind.

Ärztliche Unterlagen sollten beispielsweise beschreiben, wie lange die betroffene Person sitzen, stehen, gehen, sich konzentrieren oder unter Zeitdruck arbeiten kann. Auch die Häufigkeit notwendiger Pausen, Nebenwirkungen von Medikamenten und krankheitsbedingte Ausfallzeiten können wichtig sein.

Allgemeine Formulierungen wie „nicht belastbar“ oder „dauerhaft arbeitsunfähig“ reichen häufig nicht aus. Eine Arbeitsunfähigkeit für den bisherigen Arbeitsplatz ist außerdem nicht automatisch mit einer Erwerbsminderung gleichzusetzen.

Fehler 5: Widersprüche in den Unterlagen ignorieren

Ein Reha-Bericht bescheinigt sechs Stunden Leistungsfähigkeit, während der behandelnde Facharzt weniger als drei Stunden für realistisch hält. Solche Gegensätze schwächen den Antrag, wenn sie ungeklärt bleiben.

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Betroffene sollten Reha-Berichte, Arztbriefe und Gutachten daher selbst lesen. Sachliche Fehler, unzutreffende Angaben zum Tagesablauf oder missverständlich wiedergegebene Beschwerden sollten schriftlich richtiggestellt werden.

Ein einzelner günstiger Bericht garantiert den Rentenanspruch ebenfalls nicht. Wie ein aktueller Gerichtsfall zeigt, kann ein Reha-Bericht gegenüber mehreren schlüssigen Gutachten an Überzeugungskraft verlieren.

Fehler 6: Aufforderungen der Rentenversicherung liegen lassen

Die Rentenversicherung darf Befundberichte anfordern, Untersuchungen veranlassen und Fragen zum beruflichen oder gesundheitlichen Verlauf stellen. Wer Schreiben nicht beantwortet oder ohne nachvollziehbaren Grund nicht zu einer Begutachtung erscheint, gefährdet seinen Antrag.

Eine fehlende Mitwirkung kann nach vorheriger schriftlicher Belehrung und Fristsetzung dazu führen, dass die Leistung versagt oder entzogen wird. Wer einen Termin aus gesundheitlichen Gründen nicht wahrnehmen kann, sollte das sofort mitteilen und möglichst ärztlich belegen.

Auch bei einer Begutachtung ist weder Übertreibung noch Verharmlosung hilfreich. Beschwerden sollten anhand konkreter Alltagssituationen wahrheitsgemäß und nachvollziehbar geschildert werden.

Fehler 7: Eine teilweise Erwerbsminderung vorschnell akzeptieren

Wer noch mindestens drei, aber weniger als sechs Stunden täglich arbeiten kann, gilt medizinisch als teilweise erwerbsgemindert. Die entsprechende Rente fällt grundsätzlich nur halb so hoch aus wie eine volle Erwerbsminderungsrente.

Ist jedoch kein geeigneter Teilzeitarbeitsplatz vorhanden und gilt der Teilzeitarbeitsmarkt als verschlossen, kann trotz lediglich teilweiser medizinischer Erwerbsminderung eine volle Rente gezahlt werden. Diese Leistung wird häufig als Arbeitsmarktrente bezeichnet.

Eine bloße Arbeitslosigkeit führt nicht automatisch zu diesem Anspruch. Dennoch sollte geprüft werden, ob die Voraussetzungen einer vollen Erwerbsminderungsrente wegen eines verschlossenen Teilzeitarbeitsmarktes erfüllt sind.

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Fehler 8: Einen ablehnenden Bescheid ungeprüft hinnehmen

Gegen einen ablehnenden Rentenbescheid kann grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Ein fristwahrender Widerspruch benötigt zunächst keine ausführliche Begründung.

Nach Einsicht in die Verwaltungsakte lässt sich prüfen, auf welche Befunde und Gutachten die Ablehnung gestützt wurde. Anschließend sollte die Begründung gezielt auf übersehene Erkrankungen, unzutreffende Leistungsbewertungen und fehlende Unterlagen eingehen.

Wer die Monatsfrist verstreichen lässt, verliert den unmittelbaren Zugang zum Widerspruchsverfahren. Ein Überprüfungsantrag kann zwar noch infrage kommen, bietet aber bei Nachzahlungen keinen gleichwertigen Schutz. Weitere Hinweise enthält der Beitrag „EM-Rente abgelehnt: So bekommen Betroffene die volle Erwerbsminderungsrente“.

Fehler 9: Beim Nebenjob nur auf den Verdienst achten

Für das Jahr 2026 beträgt die Hinzuverdienstgrenze bei voller Erwerbsminderung 20.763,75 Euro brutto. Bei einer teilweisen Erwerbsminderung liegt die Mindestgrenze bei 41.527,50 Euro, wobei sich im Einzelfall ein höherer Betrag ergeben kann.

Doch selbst ein Einkommen unterhalb dieser Grenze schützt die Rente nicht automatisch. Die Tätigkeit muss auch zeitlich und gesundheitlich zum festgestellten Leistungsvermögen passen.

Wer eine volle Erwerbsminderungsrente erhält und regelmäßig drei Stunden oder länger täglich arbeitet, kann eine Überprüfung des Rentenanspruchs auslösen. Bei teilweiser Erwerbsminderung liegt die zeitliche Schwelle bei sechs Stunden.

Beschäftigung, Arbeitszeit und voraussichtliches Einkommen sollten der Rentenversicherung frühzeitig mitgeteilt werden. Die geltenden Beträge und Besonderheiten werden im Beitrag über die Hinzuverdienstgrenzen für Erwerbsminderungsrentner im Jahr 2026 erläutert.

Fehler 10: Den Weiterzahlungsantrag zu spät stellen

Eine befristete Erwerbsminderungsrente endet zu dem im Bescheid genannten Zeitpunkt. Sie läuft nicht allein deshalb weiter, weil sich der Gesundheitszustand nicht verbessert hat.

Der Antrag auf Weiterzahlung sollte in der Praxis etwa vier bis fünf Monate vor Ablauf gestellt werden. Dadurch bleibt Zeit, aktuelle Befunde einzuholen und Rückfragen der Rentenversicherung zu beantworten.

Geht der Antrag erst kurz vor dem Ende der Bewilligung ein, kann eine Zahlungslücke entstehen. Ein laufendes Verfahren verpflichtet die Rentenversicherung nicht dazu, die bisherige Rente vorläufig weiterzuzahlen.

Betroffene sollten das Ablaufdatum deshalb selbst notieren und sich nicht auf eine Erinnerung verlassen. Weitere Hinweise finden sich im Beitrag „Befristete Erwerbsminderungsrente verlängern“.

Fazit: Kleine Versäumnisse können große Verluste auslösen

Bei der Erwerbsminderungsrente entscheiden nicht allein Erkrankungen über die Zahlung. Ebenso wichtig sind der Zeitpunkt des Antrags, ein vollständiger Versicherungsverlauf, aussagekräftige Befunde und die Einhaltung sämtlicher Fristen.

Jeder Bescheid sollte deshalb vollständig geprüft werden. Das gilt für Ablehnungen ebenso wie für Bewilligungen, denn auch Rentenbeginn, Rentenart, Befristung und Berechnung können fehlerhaft sein.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine Versicherte kann seit Januar 2025 wegen einer schweren Erkrankung weniger als drei Stunden täglich arbeiten. Ihre befristete volle Erwerbsminderungsrente könnte nach den gesetzlichen Wartebestimmungen frühestens im Juli 2025 beginnen.

Weil sie zunächst das Ende des Krankengeldes abwartet, stellt sie den Rentenantrag jedoch erst im November 2025. Erkennt die Rentenversicherung den Eintritt der Erwerbsminderung im Januar an, beginnt die Rente wegen des verspäteten Antrags dennoch grundsätzlich erst im November.

Bei einer Monatsrente von 950 Euro fehlen damit für Juli bis Oktober insgesamt 3.800 Euro. Das vereinfachte Beispiel zeigt, dass nicht die medizinische Beurteilung, sondern allein der verspätete Antrag mehrere Rentenmonate kosten kann.

Häufige Fragen zur Erwerbsminderungsrente

1. Reicht eine Krankschreibung für die Erwerbsminderungsrente aus?

Nein. Eine Krankschreibung bezieht sich normalerweise auf die bisherige Beschäftigung. Für die Erwerbsminderungsrente wird geprüft, wie viele Stunden täglich noch auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt gearbeitet werden können.

2. Wie viele Stunden darf man bei voller Erwerbsminderung arbeiten?

Volle Erwerbsminderung setzt grundsätzlich ein Leistungsvermögen von weniger als drei Stunden täglich voraus. Eine Beschäftigung muss innerhalb dieses festgestellten Leistungsvermögens bleiben, selbst wenn die Einkommensgrenze nicht überschritten wird.

3. Kann ein Rentenantrag rückwirkend gestellt werden?

Eine rückwirkende Zahlung ist nur innerhalb der gesetzlichen Antragsfristen möglich. Wird der Antrag zu spät gestellt, beginnt die Rente regelmäßig erst mit dem Antragsmonat.

4. Muss eine befristete Erwerbsminderungsrente neu beantragt werden?

Für die Weiterzahlung ist ein eigener Antrag erforderlich. Sinnvoll ist eine Antragstellung etwa vier bis fünf Monate vor dem Ende der bisherigen Bewilligung.

5. Was kann man nach einer Ablehnung tun?

Gegen den Bescheid kann grundsätzlich innerhalb eines Monats Widerspruch eingelegt werden. Zur Begründung sollten die Verwaltungsakte geprüft und fehlende oder falsch bewertete medizinische Unterlagen benannt werden.

6. Darf man trotz Erwerbsminderungsrente hinzuverdienen?

Ja, ein Hinzuverdienst ist innerhalb der gesetzlichen Grenzen möglich. Zusätzlich muss die tatsächliche Arbeitszeit zum festgestellten Leistungsvermögen passen, da andernfalls der Rentenanspruch überprüft und gegebenenfalls aufgehoben werden kann.

Quellen

§ 43 SGB VI – Rente wegen Erwerbsminderung