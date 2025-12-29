1.503 Euro monatlich für alleinerziehende Bürgergeld-Bezieher

Lesedauer 6 Minuten

Wie viel Bürgergeld Alleinerziehende tatsächlich im Monat erhalten, wirkt auf den ersten Blick eindeutig geregelt: Der Regelbedarf ist bundesweit festgelegt, ebenso die Mehrbedarfe für besondere Lebenslagen. In der Praxis zeigt sich jedoch ein deutlicher regionaler Abstand.

Nach Daten aus der Jobcenter-Statistik der Bundesagentur für Arbeit liegt der bundesweite Durchschnitt für Alleinerziehende bei 1.503 Euro monatlich. Dieser Mittelwert verdeckt allerdings, dass sich die Zahlbeträge je nach Stadt um mehrere Hundert Euro unterscheiden können. Besonders auffällig ist die Spanne zwischen Leipzig mit durchschnittlich 1.389 Euro und Hamburg mit 1.822 Euro. Für eine vergleichbare familiäre Situation bedeutet das rund 430 Euro Differenz im Monat.

Diese Unterschiede sind kein Hinweis darauf, dass Alleinerziehende in manchen Städten „großzügiger“ unterstützt würden. Sie spiegeln vor allem eine Realität wider, die sich seit Jahren zuspitzt: Wohnen ist in Deutschland regional extrem unterschiedlich teuer, und das Bürgergeld bildet diese Unterschiede über die anerkannten Kosten der Unterkunft ab.

Was der Städtevergleich abbildet und warum Durchschnittswerte täuschen können

Die in der Jobcenter-Statistik ausgewiesenen Beträge sind Durchschnittswerte über viele Haushalte. Bei Alleinerziehenden fließen dabei mehrere Bestandteile zusammen: der Regelbedarf für den Elternteil, die Regelbedarfe der Kinder, der Mehrbedarf für Alleinerziehende sowie die anerkannten Wohnkosten. Im Einzelfall kann die tatsächliche Zahlung deutlich abweichen, etwa wenn Kinder jünger oder älter sind, wenn Einkommen angerechnet wird oder wenn eine Wohnung nicht als „angemessen“ gilt und ein Teil der Miete selbst getragen werden muss. Auch Heizkosten und einzelne weitere Mehrbedarfe können je nach Konstellation hinzukommen.

Der Städtevergleich ist deshalb vor allem ein Indikator für strukturelle Unterschiede. Er zeigt, wo Wohnkosten im System der Grundsicherung besonders stark durchschlagen und wo Haushalte schon rein statistisch mit weniger auskommen müssen. Für die Betroffenen ist das mehr als eine Zahl. Wer in einer teuren Stadt lebt, hat zwar nominell einen höheren Zahlbetrag, steht aber häufig trotzdem unter höherem Druck, weil die Mehrausgaben für Miete und Nebenkosten den Spielraum im Alltag nicht vergrößern, sondern eher aufzehren.

Wie viel Bürgergeld Alleinerziehende 2025 je nach Stadt erhalten

Die folgenden Werte beziehen sich auf durchschnittliche monatliche Zahlbeträge für Alleinerziehende im Jahr 2025 im Städtevergleich. Berücksichtigt sind Regelbedarf, Mehrbedarf und durchschnittliche Kosten der Unterkunft.

Jobcenter / Stadt Ø Bürgergeld (€/Monat) Deutschland (gesamt) 1.503 € Aachen 1.507 € Augsburg 1.436 € Berlin 1.708 € Bielefeld 1.573 € Bochum 1.535 € Bonn 1.606 € Bremen 1.538 € Chemnitz 1.398 € Duisburg 1.524 € Düsseldorf 1.607 € Dortmund 1.680 € Dresden 1.461 € Essen 1.656 € Frankfurt (Main) 1.608 € Gelsenkirchen 1.530 € Halle (Saale) 1.362 € Hamburg 1.822 € Hannover 1.545 € Karlsruhe 1.530 € Köln 1.690 € Koblenz 1.402 € Leipzig 1.389 € Mannheim 1.610 € Magdeburg 1.320 € München 1.640 € Nürnberg 1.435 € Recklinghausen 1.508 € Saarbrücken 1.530 € Stuttgart 1.664 € Wiesbaden 1.623 € Wuppertal 1.517 €

Die Spannweite fällt auf: Selbst unter Großstädten mit ähnlicher Wirtschaftsstruktur liegen teils mehrere Hundert Euro zwischen den durchschnittlichen Zahlbeträgen. Das Muster dahinter ist meist nachvollziehbar. Wo Mieten und Nebenkosten höher sind, steigt auch der Betrag, den das Jobcenter im Durchschnitt anerkennt und auszahlt.

Die Rolle der Wohnkosten: Warum die „Kosten der Unterkunft“ den Unterschied machen

Der wichtigste Treiber der regionalen Unterschiede sind die Kosten der Unterkunft. Sie werden zusätzlich zu den Regelbedarfen übernommen, allerdings grundsätzlich nur in „angemessener“ Höhe. Was als angemessen gilt, wird vor Ort anhand von Richtwerten festgelegt, die sich an Mietspiegeln, Marktdaten und kommunalen Konzepten orientieren.

Genau hier beginnt die regionale Spreizung: Während in einigen Landkreisen und kleineren Städten niedrige Mieten üblich sind, sind die Wohnkosten in Metropolen und angespannten Wohnungsmärkten deutlich höher.

📚 Lesen Sie auch: Bürgergeld: Jobcenter dürfen Untervermietung verlangen um Miete zu reduzieren

In der Statistik reicht die Spanne bei den durchschnittlich anerkannten Unterkunftskosten laut Auswertungen der Bundesagentur für Arbeit von sehr niedrigen Werten in ländlichen Regionen bis hin zu deutlich höheren Werten in Stadtstaaten und Großstädten.

Für Alleinerziehende ist das besonders bedeutsam, weil sie häufig mehr Wohnfläche benötigen als Alleinstehende, gleichzeitig aber nur ein Erwerbseinkommen zur Verfügung steht oder Erwerbsarbeit wegen Betreuungslücken nur eingeschränkt möglich ist. In der Folge trifft sie jeder Euro, der in der Warmmiete steckt, unmittelbar.

Hinzu kommt ein weiteres Problem: Zwischen den tatsächlichen Wohnkosten und dem, was Jobcenter als angemessen anerkennen, kann eine Lücke entstehen. Wenn passende Wohnungen innerhalb der Richtwerte kaum verfügbar sind, geraten Betroffene in einen Dauerzustand aus Wohnungssuche, Rechtfertigungsdruck und finanzieller Anspannung. Dann ist ein höherer statistischer Zahlbetrag noch kein Garant dafür, dass die reale Wohnsituation abgesichert ist.

Regelbedarf, Kinder-Regelsätze und Sofortzuschlag: Der Teil, der bundesweit gleich bleibt

Unabhängig vom Wohnort setzt sich das Bürgergeld aus bundesweit festgelegten Pauschalen für den Lebensunterhalt zusammen. Für Alleinstehende gilt der Regelbedarf der Regelbedarfsstufe 1. Im Jahr 2025 lag er bei 563 Euro im Monat und bleibt nach der beschlossenen Nullrunde auch 2026 unverändert. Dieser Betrag soll den laufenden Bedarf abdecken, also etwa Ernährung, Kleidung, Körperpflege, Mobilität, Kommunikation und auch Haushaltsstrom.

Ist Ihr Bürgergeld-Bescheid korrekt? Lassen Sie Ihren Bescheid kostenlos von Experten prüfen. Bescheid prüfen

Für Kinder und Jugendliche gelten altersabhängige Regelbedarfe. Für Kinder bis fünf Jahre liegt der Satz bei 357 Euro, für Kinder von sechs bis 13 Jahren bei 390 Euro, für Jugendliche von 14 bis 17 Jahren bei 471 Euro. Junge Volljährige unter 25 Jahren, die im Haushalt der Eltern leben, werden mit 451 Euro berücksichtigt. Zusätzlich erhalten Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Haushalten mit Grundsicherung den monatlichen Sofortzuschlag, der seit 2025 bei 25 Euro pro Kind liegt.

Diese Beträge wirken zunächst eindeutig, doch sie sind nur die Basis. Sobald Einkommen im Haushalt vorhanden ist, verändern sich die Auszahlungen – und zwar je nachdem, ob es sich um Erwerbseinkommen, Unterhalt, Unterhaltsvorschuss oder Kindergeld handelt und welche Freibeträge greifen.

Mehrbedarf für Alleinerziehende: Ausgleich für zusätzliche Belastungen

Alleinerziehende haben im Bürgergeld Anspruch auf einen Mehrbedarf, weil sie typische Mehrkosten und organisatorische Belastungen nicht mit einem Partner teilen können. Die Höhe orientiert sich prozentual am Regelbedarf der alleinstehenden erwachsenen Person.

Bei einem Kind unter sieben Jahren beträgt der Mehrbedarf 36 Prozent, bei einem Kind ab sieben Jahren 12 Prozent. In Haushalten mit mehreren Kindern steigt der Prozentsatz je nach Konstellation, bis zu einem Höchstsatz von 60 Prozent. Bei einem Regelbedarf von 563 Euro entspricht der maximale Mehrbedarf 337,80 Euro im Monat.

Dieser Zuschlag ist in vielen Haushalten der Unterschied zwischen rechnerischer Existenzsicherung und akuter Unterdeckung. Er ist jedoch ebenfalls eine Pauschale. Er kann nicht abbilden, wie unterschiedlich Betreuungsrealitäten, Mobilitätskosten oder alltägliche Zusatzaufwendungen ausfallen, wenn ein Elternteil allein Verantwortung trägt und Termine, Krankheitstage oder Ferienzeiten ohne zweite erwachsene Person organisieren muss.

Beispiel: Alleinerziehende mit zwei Kindern – warum die Stadt den Betrag verschiebt

Wie stark der Wohnort durchschlägt, lässt sich an einer typischen Konstellation verdeutlichen. Angenommen wird ein Haushalt mit einer alleinerziehenden Person und zwei Kindern, eines zehn Jahre alt, das andere 15 Jahre alt. Der Regelbedarf der erwachsenen Person liegt bei 563 Euro. Für das zehnjährige Kind werden 390 Euro angesetzt, für das 15-jährige Kind 471 Euro. Allein daraus ergibt sich eine Summe von 1.424 Euro für den laufenden Lebensunterhalt.

Hinzu kommt der Sofortzuschlag von 25 Euro je Kind, in diesem Fall 50 Euro. Zusätzlich fällt der Mehrbedarf für Alleinerziehende an. Bei zwei Kindern unter 16 Jahren beträgt er 36 Prozent des Regelbedarfs, also 202,68 Euro. Damit läge der Betrag aus Regelbedarfen, Sofortzuschlag und Mehrbedarf bei 1.676,68 Euro, bevor Wohnkosten berücksichtigt werden.

Jetzt entscheidet die Miete. Liegen die anerkannten Unterkunftskosten in einer Region beispielsweise bei rund 450 Euro, steigt der Gesamtbetrag auf gut 2.126 Euro. In einer Stadt mit deutlich höheren anerkannten Wohnkosten kann derselbe Haushalt rechnerisch erheblich höher liegen. Der Punkt ist jedoch: Das zusätzliche Geld ist in erster Linie Wohnkostenersatz. Es verbessert nicht automatisch die finanzielle Lage im Alltag, sondern fließt häufig direkt an Vermieter, Stadtwerke oder Betriebskostenabrechnungen.

Wenn „angemessen“ nicht bezahlbar ist: Wohnkostenlücken und Umzugsdruck

Die Übernahme der Unterkunftskosten ist an das Kriterium der Angemessenheit geknüpft. Das führt in angespannten Wohnungsmärkten zu einem strukturellen Konflikt: Wer eine Wohnung findet, kann sie sich oft nur leisten, wenn das Jobcenter die Kosten in ausreichender Höhe anerkennt. Wer sich an den Richtwerten orientiert, findet dagegen nicht immer passenden Wohnraum.

Besonders Alleinerziehende geraten hier schnell in Schwierigkeiten, weil sie in der Regel nicht einfach auf eine kleinere Wohnung ausweichen können, wenn Kinder mit im Haushalt leben.

Armut trotz Bürgergeld: Warum viele Alleinerziehende weiterhin gefährdet sind

Die Zahlen erklären, weshalb die Grundsicherung bei Alleinerziehenden besonders häufig eine Rolle spielt. Alleinerziehende gehören zu den Haushaltstypen mit erhöhtem Armutsrisiko. Nach Daten des Statistischen Bundesamtes lag die Armutsgefährdungsquote von Alleinerziehenden im Jahr 2024 bei 26,8 Prozent. Gleichzeitig zeigt die amtliche Definition, wie hoch die Schwelle liegt: Ein Alleinerziehenden-Haushalt mit einem Kind unter 14 Jahren gilt als armutsgefährdet, wenn weniger als 1.795 Euro netto im Monat zur Verfügung stehen.

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, weshalb der bundesweite Durchschnitt von 1.503 Euro Bürgergeld im Monat allein nicht beruhigt. Zumal der Betrag, wie der Städtevergleich zeigt, stark von Wohnkosten abhängt und nicht automatisch bedeutet, dass mehr Geld für Lebensmittel, Kleidung oder Teilhabe bleibt. Sozialverbände weisen zudem seit Jahren darauf hin, dass Alleinerziehende durch Betreuungslücken, hohe Teilzeitquoten und unzuverlässige Unterhaltszahlungen besonders verletzlich sind. Wer dann zusätzlich in einer Region lebt, in der Mieten schneller steigen als die anerkannten Richtwerte, kommt auch mit Unterstützung rasch an Grenzen.

Quellen

Jobcenter-Statistik-Auswertung und Städtevergleich (Jobcenter Statistik August 2025, aufbereitet), Bundesregierung: Regelsätze bleiben 2026 unverändert („Nullrunde“): , BMAS: Leistungen und Bedarfe im Bürgergeld, einschließlich Mehrbedarf für Alleinerziehende