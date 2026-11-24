Wer ein sechsjähriges Kind allein erzieht, kann 2026 beim Jobcenter einen Mehrbedarf von 202,68 Euro im Monat erhalten. Nach dem siebten Geburtstag sind es bei unveränderter Familien- und Betreuungssituation nur noch 67,56 Euro.

Der Zuschlag ist Teil der Grundsicherung für Arbeitsuchende, der Nachfolgeleistung des Bürgergelds. Ob er in voller oder halber Höhe im Bescheid steht, hängt nicht allein vom Alter der Kinder ab, sondern auch davon, wer sie im Alltag betreut.

Wer gilt für den Mehrbedarf als alleinerziehend?

Nach § 21 Absatz 3 SGB II kommt es darauf an, ob Sie mit mindestens einem minderjährigen Kind zusammenleben und allein für dessen Pflege und Erziehung sorgen. Gemeinsames Sorgerecht mit dem anderen Elternteil schließt den Zuschlag nicht aus.

Wer gelegentlich Hilfe von Großeltern, Freunden oder einem Babysitter bekommt, verliert den Anspruch nicht schon deshalb. Auch das Zusammenleben mit Verwandten reicht für eine Ablehnung nicht aus: Entscheidend ist, ob eine andere Person die Betreuung tatsächlich in erheblichem Umfang mitträgt und dadurch dauerhaft entlastet.

Das Bundessozialgericht hat diese Unterscheidung am 23. August 2012 klargestellt (B 4 AS 167/11 R). Nach den Fachlichen Weisungen der Bundesagentur für Arbeit können auch allein erziehende Pflegeeltern den Mehrbedarf erhalten, wenn das Pflegekind bei ihnen lebt und sie die Betreuung allein tragen.

Wie hoch ist der Mehrbedarf für Alleinerziehende 2026?

Die Beträge in der Tabelle beruhen auf dem Regelbedarf für Alleinstehende und Alleinerziehende von 563 Euro. Berechnet wird der Zuschlag nicht aus dem Regelsatz des Kindes.

Monatlicher Mehrbedarf bei voller Anerkennung nach dem SGB II im Jahr 2026 Kinder im Haushalt Anteil am Regelbedarf Mehrbedarf pro Monat Ein Kind unter 7 Jahren 36 Prozent 202,68 Euro Ein Kind von 7 bis 17 Jahren 12 Prozent 67,56 Euro Zwei Kinder unter 16 Jahren 36 Prozent 202,68 Euro Zwei Kinder, etwa 10 und 17 Jahre 24 Prozent 135,12 Euro Drei minderjährige Kinder 36 Prozent 202,68 Euro Vier minderjährige Kinder 48 Prozent 270,24 Euro Fünf oder mehr minderjährige Kinder 60 Prozent 337,80 Euro

Das Jobcenter addiert die Pauschale von 36 Prozent nicht zu den 12 Prozent je Kind. Greifen beide Berechnungen, wird nach dem SGB II der günstigere Betrag angesetzt, insgesamt höchstens 60 Prozent.

Der Mehrbedarf erhöht den Bedarf der betreuenden Person. Die tatsächliche Auszahlung hängt auch von den übrigen Bedarfen und vom anrechenbaren Einkommen ab; der Zuschlag ist weder Kindergeld noch Unterhaltsvorschuss.

Wann wird der Mehrbedarf im Wechselmodell halbiert?

Wechseln sich getrennt lebende Eltern längerfristig in annähernd gleich langen Blöcken von mindestens einer Woche ab und teilen sie die anfallenden Kosten in etwa zur Hälfte, kann jeder leistungsberechtigte Elternteil den hälftigen Mehrbedarf erhalten. Das hat das Bundessozialgericht am 11. Juli 2019 bestätigt (B 14 AS 23/18 R).

Ein Wochenende beim anderen Elternteil oder ein längerer Ferienaufenthalt führt für sich genommen nicht zur Halbierung. Lebt das Kind überwiegend bei einem Elternteil und trägt dieser die Hauptverantwortung, erhält er den Zuschlag grundsätzlich in voller Höhe, sofern keine erhebliche anderweitige Entlastung vorliegt.

Was tun, wenn der Zuschlag im Bescheid fehlt?

Der Antrag auf Grundsicherungsgeld umfasst den Mehrbedarf nach § 37 SGB II bereits. Einen gesonderten Antrag brauchen Sie nicht; teilen Sie dem Jobcenter aber schriftlich mit, seit wann Sie mit dem Kind leben und wie die Betreuung verteilt ist.

Hat das Jobcenter den Mehrbedarf übersehen, können Sie gegen einen aktuellen Bescheid in der Regel binnen eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch einlegen. Ist die Widerspruchsfrist abgelaufen, kann ein Überprüfungsantrag infrage kommen; für Nachzahlungen gelten eigene Fristen.

Praxisbeispiel: Mit dem siebten Geburtstag sinkt der Zuschlag

Frau Yilmaz bezieht Grundsicherungsgeld und kümmert sich allein um ihren sechsjährigen Sohn. Seine Großmutter holt ihn gelegentlich von der Schule ab, übernimmt aber nicht regelmäßig einen erheblichen Teil der Betreuung.

Solange der Sohn unter sieben ist, beträgt der Mehrbedarf für einen vollen Monat 202,68 Euro. Wird er sieben, liegt er ab dem Geburtstag rechnerisch bei 67,56 Euro für einen vollen Monat; im Geburtstagsmonat werden die beiden Beträge anteilig berücksichtigt.

Häufige Fragen zum Mehrbedarf für Alleinerziehende

Verliere ich den Mehrbedarf, wenn ich mit einem neuen Partner zusammenziehe?

Nicht allein wegen des Zusammenzugs. Für den Mehrbedarf zählt, ob Ihr neuer Partner die Pflege und Erziehung des Kindes tatsächlich in erheblichem Umfang mitträgt; die Frage, ob Sie eine Bedarfsgemeinschaft bilden, wird gesondert geprüft.

Muss ich höhere Ausgaben mit Quittungen belegen?

Nein, der Zuschlag ist eine Pauschale. Das Jobcenter kann aber Nachweise über die Lebens- und Betreuungssituation verlangen, etwa eine Betreuungsvereinbarung.

Gibt es den Mehrbedarf auch beim Sozialamt?

Ja, auch bei Sozialhilfe kann das Sozialamt unter den Voraussetzungen von § 30 Absatz 3 SGB XII einen Mehrbedarf anerkennen. Dort kann die Höhe von den Pauschalen abweichen, wenn im Einzelfall ein anderer Bedarf besteht.

Bild: Helene Souza / pixelio.de