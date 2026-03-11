Abzüge bei der Erwerbsminderungsrente 2026

Lesedauer 5 Minuten

Wer aus gesundheitlichen Gründen dauerhaft nicht mehr oder nur noch eingeschränkt arbeiten kann, ist häufig auf die Erwerbsminderungsrente angewiesen. Gerade in dieser Situation sorgt ein Punkt immer wieder für Verunsicherung: Wie hoch fallen die Abschläge aus, und was bleibt am Ende tatsächlich von der Rente übrig? Die Antwort ist ernüchternd.

Auch im Jahr 2026 gilt bei der Erwerbsminderungsrente ein Rentenabschlag von 0,3 Prozent pro Monat des vorzeitigen Rentenbeginns. Insgesamt ist der Abzug auf 10,8 Prozent begrenzt.

Für viele Betroffene bedeutet das, dass ihre Rente dauerhaft spürbar niedriger ausfällt als die rechnerische Bruttorente ohne Abschlag.

Warum es bei der Erwerbsminderungsrente überhaupt Abschläge gibt

Die gesetzliche Rentenversicherung behandelt die Erwerbsminderungsrente nicht einfach als Sozialleistung, sondern als Rentenleistung mit festen Berechnungsregeln.

Dazu gehört der sogenannte Zugangsfaktor. Über ihn wird festgelegt, ob eine Rente ohne Abzüge, mit Abschlägen oder in anderen Konstellationen mit Zuschlägen berechnet wird. Liegt ein vorzeitiger Rentenbeginn vor, sinkt dieser Faktor.

Bei der Erwerbsminderungsrente wirkt sich das so aus, dass für jeden Monat der vorzeitigen Inanspruchnahme 0,3 Prozent abgezogen werden. Der Gesetzgeber hat den Abschlag bei dieser Rentenart allerdings nach oben gedeckelt.Mehr als 10,8 Prozent dürfen es nicht werden.

Für Betroffene ist diese Regelung oft schwer nachvollziehbar. Schließlich handelt es sich bei der Erwerbsminderungsrente nicht um eine frei gewählte vorgezogene Altersrente, sondern um eine Absicherung für Menschen, deren Leistungsfähigkeit krankheitsbedingt eingebrochen ist.

Trotzdem greift das Rentenrecht hier mit festen Berechnungsmechanismen. Das führt dazu, dass gesundheitliche Schicksalsschläge nicht automatisch vor finanziellen Abzügen schützen.

Wie hoch der Abschlag konkret ausfällt

In der Praxis ist die Faustformel vergleichsweise einfach. Pro Monat vorzeitigen Rentenbezugs werden 0,3 Prozent von der Rente abgezogen. Nach 36 Monaten ist der Höchstabschlag von 10,8 Prozent erreicht. Genau dieser Wert ist bei Erwerbsminderungsrenten besonders häufig relevant, weil viele Rentenbeginne rechnerisch in den Bereich des maximalen Abschlags fallen.

Die Deutsche Rentenversicherung weist ausdrücklich darauf hin, dass die Erwerbsminderungsrente regelmäßig mit einem Abschlag von maximal 10,8 Prozent gezahlt wird.

Was das im Alltag bedeutet, lässt sich leicht veranschaulichen. Würde eine Erwerbsminderungsrente ohne Abschlag beispielsweise 1.200 Euro brutto betragen, läge sie bei einem Abzug von 10,8 Prozent nur noch bei 1.070,40 Euro. Monat für Monat fehlen dann 129,60 Euro.

Auf ein Jahr gerechnet summiert sich das auf 1.555,20 Euro brutto. Über viele Jahre hinweg entsteht daraus ein erheblicher Unterschied. Die Größenordnung dieses Rechenwegs entspricht auch den Beispielen der Deutschen Rentenversicherung zu Rentenabschlägen.

Tabelle: Abschläge bei der Erwerbsminderungsrente 2026

Vorzeitiger Rentenbeginn Abschlag bei der Erwerbsminderungsrente 2026 1 Monat früher 0,3 Prozent 3 Monate früher 0,9 Prozent 6 Monate früher 1,8 Prozent 12 Monate früher 3,6 Prozent 18 Monate früher 5,4 Prozent 24 Monate früher 7,2 Prozent 30 Monate früher 9,0 Prozent 36 Monate früher 10,8 Prozent Mehr als 36 Monate früher maximal 10,8 Prozent

Der Abschlag bleibt in der Regel dauerhaft bestehen

Besonders wichtig ist ein Punkt, der oft unterschätzt wird: Der einmal festgestellte Abschlag verschwindet normalerweise nicht wieder. Wer also mit einer geminderten Erwerbsminderungsrente startet, behält diesen Abschlag im Allgemeinen auch dann, wenn später eine Altersrente folgt.

Die Deutsche Rentenversicherung weist ausdrücklich darauf hin, dass der geltende Abschlag im Regelfall auch bei einer späteren Folgerente bestehen bleibt.

Gerade deshalb ist das Thema für viele Versicherte von großer Tragweite. Es geht nicht nur um eine vorübergehende Kürzung in einer schwierigen Lebensphase, sondern oft um einen dauerhaften Nachteil über lange Zeit.

Warum die Rente trotzdem höher ausfallen kann als viele vermuten

Trotz der Abschläge gibt es bei der Erwerbsminderungsrente einen Mechanismus, der die Leistung anhebt: die Zurechnungszeit. Dabei tut die Rentenversicherung rechnerisch so, als hätte die betroffene Person ab Eintritt der Erwerbsminderung bis zu einem gesetzlich festgelegten Alter weitergearbeitet und Beiträge gezahlt.

Diese Zeit wird rentensteigernd berücksichtigt. Dadurch soll verhindert werden, dass Menschen allein deshalb eine sehr niedrige Rente erhalten, weil sie krankheitsbedingt früh aus dem Erwerbsleben ausscheiden mussten.

Für neue Rentenzugänge steigt diese Zurechnungszeit weiter schrittweise an. Bei einem Rentenbeginn im Jahr 2026 endet sie nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung mit 66 Jahren und drei Monaten.

Dadurch fällt die Rente für neue Erwerbsminderungsrentner etwas günstiger aus als bei einem Rentenbeginn in früheren Jahren. Das ändert allerdings nichts daran, dass der Abschlag selbst als Berechnungsbestandteil bestehen bleibt. Vereinfacht gesagt: Die Zurechnungszeit kann die Rente erhöhen, der Abschlag mindert sie anschließend wieder mit.

Was sich 2026 wirklich geändert hat und was nicht

Der Rentenabschlag bei der Erwerbsminderungsrente liegt weiterhin bei bis zu 10,8 Prozent. Neu im Jahr 2026 sind vor allem andere Rechengrößen und Leistungsverbesserungen rund um die Erwerbsminderungsrente, nicht aber eine Anhebung dieses Abschlags.

Verändert haben sich beispielsweise die Hinzuverdienstgrenzen. Wer eine volle Erwerbsminderungsrente bezieht, darf im Jahr 2026 bis zu 20.763,75 Euro hinzuverdienen. Bei einer teilweisen Erwerbsminderungsrente liegt die Grenze bei mindestens 41.527,50 Euro.

Wird mehr verdient, wird die Rente nicht automatisch komplett gestrichen, aber sie kann nur noch als Teilrente gezahlt werden oder entsprechend sinken. Für viele Betroffene ist das relevant, weil gesundheitliche Einschränkungen nicht immer jede Erwerbstätigkeit ausschließen.

Hinzu kommt eine weitere Entwicklung, die leicht mit dem Abschlag verwechselt wird. Seit Juli 2024 und in veränderter Berechnung seit Dezember 2025 gibt es für viele Bestandsrentnerinnen und Bestandsrentner einen Zuschlag zur Erwerbsminderungsrente. Dieser betrifft grundsätzlich Renten, die zwischen Januar 2001 und Dezember 2018 begonnen haben.

Seit Dezember 2025 wird dieser Zuschlag auf einer neuen gesetzlichen Grundlage berechnet und zusammen mit der laufenden Rente ausgezahlt. Diese Verbesserung hebt in bestimmten Fällen die Rentenzahlung an, beseitigt aber nicht den ursprünglichen Abschlag als solchen.

Warum viele Betroffene die Regelung als ungerecht empfinden

Die Kritik an den Abschlägen bei der Erwerbsminderungsrente reißt seit Jahren nicht ab. Der Grund liegt auf der Hand. Anders als bei einer bewusst gewählten vorgezogenen Altersrente entscheiden sich Betroffene nicht freiwillig für einen früheren Rentenbeginn.

Sie geraten meist wegen Krankheit, Unfallfolgen oder schwerer gesundheitlicher Beeinträchtigungen in die Situation, ihren Beruf nicht mehr oder nur eingeschränkt ausüben zu können. Dass ausgerechnet dann ein dauerhafter finanzieller Abzug greift, wird von vielen als ungerecht empfunden.

Von Seiten der Bundesregierung wurde auf diese Kritik in den vergangenen Jahren teilweise reagiert, vor allem durch die verlängerte Zurechnungszeit und die Zuschläge für Bestandsrentner. Dennoch bleibt die Grundstruktur der Berechnung bestehen.

Wer heute neu in eine Erwerbsminderungsrente geht, muss weiterhin damit rechnen, dass der Höchstabschlag von 10,8 Prozent die monatliche Leistung schmälert.

Was bei voller und teilweiser Erwerbsminderung zu unterscheiden ist

Nicht jede Erwerbsminderung führt zu derselben Rentenart. Eine volle Erwerbsminderung liegt vor, wenn Betroffene auf nicht absehbare Zeit unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes weniger als drei Stunden täglich arbeiten können. Bei einer teilweisen Erwerbsminderung sind es weniger als sechs, aber noch mindestens drei Stunden täglich.

Diese Unterscheidung ist wichtig, weil sie sich auf die Rentenhöhe, die Hinzuverdienstmöglichkeiten und die praktische Lebenssituation auswirkt. An der Logik des Zugangsfaktors und der Abschläge ändert sie allerdings nichts Grundsätzliches. Auch hier kann der Abschlag bis auf 10,8 Prozent anwachsen.

Wie Betroffene ihre eigene Situation realistisch einschätzen können

Für Betroffene ist es sinnvoll, nicht nur auf den nominalen Rentenbetrag zu schauen. Entscheidend ist, wie sich mehrere Faktoren gemeinsam auswirken. Dazu gehören die bisher erworbenen Entgeltpunkte, die Zurechnungszeit, der Rentenartfaktor, der Zugangsfaktor mit dem möglichen Abschlag sowie mögliche Zuschläge oder Anrechnungen.

Auch ein zulässiger Hinzuverdienst kann die tatsächliche finanzielle Lage verändern. Wer bereits länger eine Erwerbsminderungsrente bezieht, sollte außerdem prüfen, ob der seit Juli 2024 eingeführte und seit Dezember 2025 neu berechnete Zuschlag berücksichtigt wurde.

Gerade bei laufenden oder bevorstehenden Rentenverfahren lohnt ein genauer Blick in den Rentenbescheid. Dort zeigt sich, ob und in welcher Höhe ein Abschlag angesetzt wurde. Für viele Menschen ist erst an dieser Stelle wirklich erkennbar, wie deutlich der Unterschied zwischen einer theoretischen Rente ohne Abzüge und der tatsächlich ausgezahlten Leistung ausfällt.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Ein Versicherter hat Anspruch auf eine volle Erwerbsminderungsrente. Die berechnete Bruttorente würde ohne Abschlag 1.200 Euro im Monat betragen. Da in seinem Fall der maximale Abschlag von 10,8 Prozent greift, werden monatlich 129,60 Euro abgezogen. Dadurch sinkt die Bruttorente auf 1.070,40 Euro im Monat.

Das zeigt, wie spürbar sich der Abschlag in der Praxis auswirkt. Auch wenn die Erwerbsminderungsrente eine wichtige Absicherung bei Krankheit oder dauerhafter gesundheitlicher Einschränkung ist, fällt der tatsächliche Zahlbetrag oft deutlich niedriger aus als viele Betroffene zunächst erwarten.

Fazit

Die Lage bei der Erwerbsminderungsrente ist 2026 klarer, als es manche Schlagzeile vermuten lässt. Der Abschlag liegt weiterhin bei 0,3 Prozent pro Monat des vorzeitigen Rentenbeginns und ist auf höchstens 10,8 Prozent begrenzt. Für viele Betroffene bleibt das ein erheblicher Einschnitt, weil dieser Abzug die Rente dauerhaft reduziert und häufig auch bei späteren Folgerenten erhalten bleibt. Zugleich wurde die Absicherung in den vergangenen Jahren an anderer Stelle verbessert, etwa durch längere Zurechnungszeiten und Zuschläge für viele Bestandsrentner.

Wer wissen will, wie hoch die Erwerbsminderungsrente im eigenen Fall ausfällt, muss deshalb immer das gesamte Berechnungsbild betrachten. Der Abschlag ist dabei nur ein Teil des Bescheids, aber ein Teil mit spürbaren Folgen.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung, Broschüre „Erwerbsminderungsrente: Das Netz für alle Fälle“, Deutsche Rentenversicherung, Glossar „Zugangsfaktor“ sowie rentenrechtliche Auslegung zu § 77 SGB VI, Gesetze im Internet, § 77 SGB VI, Deutsche Rentenversicherung, „Werte, Zahlen, Tabellen“ 2026 sowie FAQ zum Hinzuverdienst bei Erwerbsminderungsrenten.