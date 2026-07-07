Schwerbehinderung: Vermieter darf Step-in-Badewanne nicht verwehren

Für viele Menschen mit Schwerbehinderung entscheidet die Ausstattung des Badezimmers darüber, ob sie ihre Wohnung selbstständig nutzen können. Eine hohe Badewanne kann im Alltag zu einem erheblichen Hindernis werden, wenn das Ein- und Aussteigen nur noch unter Schmerzen, mit Sturzgefahr oder gar nicht mehr möglich ist.

Ein Urteil des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg zeigt, dass Vermieter einen solchen Umbau nicht ohne Weiteres verweigern dürfen. In dem Verfahren ging es um eine schwerbehinderte Mieterin, die ihre alte Einbaubadewanne durch eine sogenannte Step-in-Badewanne ersetzen wollte.

Das Gericht gab der Mieterin Recht. Der Einbau diene der behindertengerechten Nutzung der Wohnung und müsse von der Vermieterin erlaubt werden.

Der Fall: Alte Badewanne, neue gesundheitliche Einschränkungen

Die Mieterin lebte seit vielen Jahren in der Wohnung. Das Mietverhältnis bestand bereits seit 1989. In der Wohnung befand sich zunächst eine freistehende Badewanne, die später mit Zustimmung der Vermieterin durch eine Einbaubadewanne ersetzt wurde.

Mehr als 25 Jahre später wollte die inzwischen alleinige Mieterin das Bad an ihre gesundheitliche Situation anpassen. Wegen ihrer Schwerbehinderung bat sie darum, die alte Badewanne durch eine ebenerdige Dusche ersetzen zu dürfen.

Die Vermieterin lehnte dies ab. Daraufhin schlug die Mieterin als mildere Lösung den Einbau einer Step-in-Badewanne vor.

Auch dieser Umbau wurde nicht genehmigt. Die Mieterin zog vor Gericht und verlangte die Zustimmung der Vermieterin.

Was ist eine Step-in-Badewanne?

Eine Step-in-Badewanne ist eine Badewanne mit einem niedrigeren Einstieg oder einer Tür. Sie soll Menschen mit eingeschränkter Mobilität ermöglichen, das Bad sicherer zu nutzen.

Anders als eine vollständig ebenerdige Dusche verändert sie das Badezimmer oft weniger stark. Genau dieser Punkt war im Verfahren wichtig.

Das Gericht sah in der Step-in-Badewanne eine zumutbare Anpassung. Die Mietsache werde dadurch nur geringfügig verändert.

Das Urteil: Zustimmung zum Umbau war erforderlich

Das Amtsgericht Berlin-Charlottenburg entschied zugunsten der Mieterin (Aktenzeichen 233 C 543/14).

Nach der damaligen Rechtslage stützte sich das Gericht auf § 554a BGB. Diese Vorschrift regelte den Anspruch von Mietern auf Zustimmung zu baulichen Veränderungen, wenn diese für eine behindertengerechte Nutzung der Wohnung erforderlich waren.

Heute findet sich die entsprechende Regelung in § 554 BGB. Danach können Mieter verlangen, dass Vermieter bauliche Veränderungen erlauben, wenn diese dem Gebrauch durch Menschen mit Behinderungen dienen.

Für die Praxis bleibt die Entscheidung deshalb weiterhin bedeutsam. Sie zeigt, wie Gerichte die Interessen von Mietern mit Behinderung und Vermietern gegeneinander abwägen.

Warum die Vermieterin nicht einfach ablehnen durfte

Das Gericht stellte darauf ab, dass die Mieterin ein berechtigtes Interesse an der Maßnahme hatte. Ihre Schwerbehinderung machte eine Anpassung des Badezimmers erforderlich.

Die Vermieterin konnte sich nicht darauf berufen, dass jede bauliche Veränderung unzulässig sei. Entscheidend war, ob ihre Interessen oder die Interessen anderer Hausbewohner stärker wogen.

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Das sah das Gericht hier nicht. Die Bauarbeiten waren für andere Mieter zumutbar, der Einbau sollte fachgerecht erfolgen und die Veränderung der Wohnung war überschaubar.

Keine Rückbaupflicht bei 25 Jahre alter Badewanne

Besonders wichtig war die Frage, ob die Mieterin später den ursprünglichen Zustand wiederherstellen müsste. Die Vermieterin wollte eine Sicherheit für einen möglichen Rückbau.

Auch damit scheiterte sie. Nach Ansicht des Gerichts musste die Mieterin keine Sicherheit leisten, weil keine Rückbaupflicht bestand.

Der Grund lag im Zustand und Alter der vorhandenen Badewanne. Die alte Wanne war bereits mehr als 25 Jahre alt und wurde durch eine modernere, besser nutzbare Badewanne ersetzt.

Das Gericht sah darin keine nachteilige Veränderung, die am Ende des Mietverhältnisses rückgängig gemacht werden müsste. Vielmehr konnte der Austausch den Gebrauchswert des Badezimmers sogar verbessern.

Was Mieter heute beachten müssen

Auch wenn Mieter mit Behinderung einen Anspruch auf Zustimmung haben können, dürfen sie nicht einfach mit dem Umbau beginnen. Vor Beginn der Arbeiten muss die Erlaubnis des Vermieters eingeholt werden.

Der Antrag sollte möglichst genau beschreiben, welche Maßnahme geplant ist. Dazu gehören Angaben zur Art des Umbaus, zur ausführenden Fachfirma, zu möglichen Eingriffen in Leitungen, Fliesen oder Abdichtungen sowie zur Dauer der Arbeiten.

Je besser der Umbau vorbereitet ist, desto schwerer lässt sich eine Ablehnung begründen. Hilfreich sind ärztliche Unterlagen, ein Schwerbehindertenausweis oder eine kurze Begründung, warum die bisherige Badewanne nicht mehr sicher genutzt werden kann.

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Vermieter dürfen prüfen, aber nicht pauschal blockieren

Vermieter müssen einen Antrag nicht blind genehmigen. Sie dürfen prüfen, ob der Umbau fachgerecht geplant ist und ob das Gebäude, andere Mieter oder eigene Interessen erheblich betroffen sind.

Eine pauschale Ablehnung reicht aber nicht aus. Wer nur darauf verweist, dass bauliche Veränderungen grundsätzlich unerwünscht seien, wird damit vor Gericht häufig nicht durchdringen.

Nach heutiger Rechtslage kann der Vermieter unter bestimmten Voraussetzungen auch eine angemessene Sicherheit für einen späteren Rückbau verlangen. Ob das im Einzelfall gerechtfertigt ist, hängt jedoch stark von der Art der Maßnahme, vom Zustand des Badezimmers und vom Nutzen des Umbaus ab.

Gerade bei sehr alten Einbauten kann ein Rückbau wirtschaftlich und rechtlich fragwürdig sein. Das Urteil aus Berlin-Charlottenburg macht deutlich, dass ein Austausch alter Sanitärobjekte nicht automatisch eine Rückbaupflicht auslöst.

Warum das Urteil für ältere und behinderte Mieter wichtig ist

Viele Mietwohnungen sind nicht auf Mobilitätseinschränkungen ausgelegt. Hohe Wannen, enge Bäder, Schwellen und rutschige Böden können den Alltag erheblich erschweren.

Für Betroffene geht es dabei nicht um Komfort, sondern um Selbstständigkeit, Sicherheit und die Möglichkeit, in der eigenen Wohnung zu bleiben. Ein barriereärmeres Bad kann Pflegebedürftigkeit hinauszögern oder fremde Hilfe reduzieren.

Das Urteil stärkt deshalb die Position von Mietern, die ihre Wohnung aus gesundheitlichen Gründen anpassen müssen. Es zeigt aber auch, dass jeder Fall genau betrachtet werden muss.

Übersicht: Was bei einem Badumbau in der Mietwohnung wichtig ist

Frage Einordnung Darf ein Mieter mit Schwerbehinderung einen Badumbau verlangen? Ja, wenn die Maßnahme dem Gebrauch der Wohnung durch Menschen mit Behinderung dient und dem Vermieter zumutbar ist. Darf der Umbau ohne Zustimmung beginnen? Nein, vor Beginn muss die Erlaubnis des Vermieters eingeholt werden. Kann der Vermieter den Umbau ablehnen? Ja, aber nur bei nachvollziehbaren Gründen, etwa erheblichen Beeinträchtigungen oder unsachgemäßer Planung. Muss der Mieter die Kosten tragen? In der Regel ja, sofern keine andere Vereinbarung besteht oder Fördermittel greifen. Ist immer ein Rückbau nötig? Nein, das hängt vom Einzelfall ab. Bei sehr alten ersetzten Einbauten kann eine Rückbaupflicht ausscheiden. Kann eine Sicherheit verlangt werden? Das kann möglich sein, wenn ein späterer Rückbau ernsthaft in Betracht kommt. Im entschiedenen Fall durfte keine Sicherheit verlangt werden.

Wann eine Step-in-Badewanne sinnvoll sein kann

Eine Step-in-Badewanne kann besonders dann eine Lösung sein, wenn eine ebenerdige Dusche baulich schwer umzusetzen ist. Sie verringert den Einstieg und erhält zugleich die Funktion einer Badewanne.

Für Menschen mit Gehbehinderung, Gleichgewichtsstörungen oder altersbedingten Einschränkungen kann dies den Alltag erleichtern. Wichtig ist aber, dass die konkrete Ausführung wirklich zur gesundheitlichen Situation passt.

Nicht jede Step-in-Badewanne ist automatisch barrierefrei. Entscheidend sind Einstiegshöhe, Haltegriffe, Rutschhemmung, Türmechanik und ausreichend Bewegungsfläche im Bad.

Was Betroffene vor dem Antrag klären sollten

Vor dem Antrag sollte geprüft werden, ob eine Step-in-Badewanne, eine bodengleiche Dusche oder eine andere Lösung besser geeignet ist. Dabei können Sanitätsfachbetriebe, Wohnberatungsstellen oder Pflegeberater helfen.

Auch mögliche Zuschüsse sollten frühzeitig geprüft werden. Pflegekassen können unter bestimmten Voraussetzungen Zuschüsse für wohnumfeldverbessernde Maßnahmen gewähren, wenn ein Pflegegrad vorliegt.

Der Antrag an den Vermieter sollte sachlich formuliert sein. Er sollte deutlich machen, dass der Umbau wegen der Behinderung oder Mobilitätseinschränkung erforderlich ist und fachgerecht ausgeführt wird.

Praxisbeispiel: Wenn die alte Wanne zur Gefahr wird

Eine 72-jährige Mieterin lebt seit Jahrzehnten in ihrer Wohnung. Nach einer schweren Erkrankung kann sie das rechte Bein kaum noch anheben und kommt nur noch mit Hilfe in die Badewanne.

Sie beantragt beim Vermieter den Einbau einer Step-in-Badewanne. Dem Schreiben legt sie ein Angebot eines Fachbetriebs, eine kurze ärztliche Bescheinigung und Fotos der alten Wanne bei.

Der Vermieter lehnt zunächst ab und verlangt eine hohe Sicherheit für den späteren Rückbau. Unter Hinweis auf die alte Sanitäranlage, die gesundheitliche Notwendigkeit und die geplante fachgerechte Ausführung kann die Mieterin darlegen, dass eine pauschale Ablehnung nicht genügt.

Kommt es zum Streit, kann ein Gericht prüfen, ob der Umbau zumutbar ist. Das Urteil des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg zeigt, dass Mieter in solchen Fällen gute Chancen haben können, wenn die Maßnahme nachvollziehbar begründet und fachlich sauber geplant ist.

Fragen und Antworten zum Urteil und zum Badumbau

Hat jeder Mieter Anspruch auf eine Step-in-Badewanne?

Nein. Ein Anspruch besteht nicht automatisch. Der Mieter muss darlegen können, dass die bauliche Veränderung wegen einer Behinderung oder vergleichbaren Einschränkung für die Nutzung der Wohnung erforderlich ist.

Darf der Vermieter eine barriereärmere Badgestaltung grundsätzlich ablehnen?

Nein, eine pauschale Ablehnung reicht nicht aus. Der Vermieter muss konkrete Gründe nennen, warum die Maßnahme unzumutbar sein soll.

Welche Vorschrift gilt heute?

Heute ist § 554 BGB einschlägig. Die frühere Vorschrift § 554a BGB wurde durch die heutige Regelung zur Barrierereduzierung ersetzt.

Muss der Mieter die Umbaukosten selbst zahlen?

In der Regel trägt der Mieter die Kosten selbst. Es können aber Zuschüsse, etwa von der Pflegekasse, in Betracht kommen, wenn ein Pflegegrad vorliegt und die Maßnahme die häusliche Pflege erleichtert.

Muss die Step-in-Badewanne beim Auszug wieder entfernt werden?

Das hängt vom Einzelfall ab. Im Fall des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg musste die Mieterin nicht zurückbauen, weil eine mehr als 25 Jahre alte Badewanne ersetzt wurde und keine nachteilige Veränderung der Wohnung vorlag.

Was sollten Mieter tun, wenn der Vermieter nicht reagiert?

Mieter sollten die Zustimmung schriftlich verlangen und eine angemessene Frist setzen. Bleibt eine Antwort aus oder wird der Antrag ohne tragfähige Gründe abgelehnt, kann rechtliche Beratung sinnvoll sein.