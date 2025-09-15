Schwerbehinderung: GdB-Herabstufung ohne Untersuchung – LSG kippt Bescheid

Lesedauer 3 Minuten

Wer seinen Grad der Behinderung (GdB) herabgestuft bekommt, liest in Bescheiden oft Standardfloskeln: „nach Aktenlage“, „ausgezeichneter Allgemeinzustand“, „Verbesserung eingetreten“. Häufig fehlt eine persönliche Untersuchung, aktuelle Facharztberichte bleiben unberücksichtigt. Genau das ist rechtlich angreifbar: Eine Herabsetzung braucht eine belastbare, aktuelle Tatsachengrundlage – nicht bloß Papierlage.

Der Fall in Kürze

Gericht: Landessozialgericht Baden-Württemberg, L 8 SB 337/24

Gericht: Landessozialgericht Baden-Württemberg, L 8 SB 337/24

Kern: Das Sozialgericht hatte eine Klage ohne ausreichende Sachaufklärung abgewiesen; u. a. stützte sich die versorgungsärztliche Stellungnahme auf Formulierungen wie „ausgezeichneter körperlicher Zustand", ohne den aktuellen Behandlungs- und Therapieaufwand der (an Mukoviszidose erkrankten) Klägerin tragfähig zu ermitteln.

Das Sozialgericht hatte eine Klage ohne ausreichende Sachaufklärung abgewiesen; u. a. stützte sich die versorgungsärztliche Stellungnahme auf Formulierungen wie „ausgezeichneter körperlicher Zustand“, ohne den aktuellen Behandlungs- und Therapieaufwand der (an Mukoviszidose erkrankten) Klägerin tragfähig zu ermitteln. Entscheidung: Zurückverweisung an das Sozialgericht – wegen wesentlicher Verfahrensmängel und fehlender Amtsermittlung (u. a. Einholung von Berichten der behandelnden Ärzte, ggf. ergänzende Begutachtung).

Zurückverweisung an das Sozialgericht – wegen wesentlicher Verfahrensmängel und fehlender Amtsermittlung (u. a. Einholung von Berichten der behandelnden Ärzte, ggf. ergänzende Begutachtung). Bedeutung: „Aktenlage“ reicht nicht. Gerichte verlangen eine aktuelle, umfassende Ermittlung der Funktionsbeeinträchtigungen und des tatsächlichen Therapie- und Betreuungsaufwands.

Warum „Aktenlage“ nicht genügt

Eine GdB-Herabstufung ist nur zulässig, wenn sich die gesundheitlichen Verhältnisse wesentlich geändert haben – und zwar nachweisbar. Ob eine solche Änderung vorliegt, beurteilt sich nicht am Etikett der Diagnose, sondern an den konkreten Funktionsbeeinträchtigungen und ihrer Auswirkung auf die Teilhabe.

Eine Beratungsarzt-Notiz „aus den Akten“ kann das nicht ersetzen. Entscheidend ist der aktuelle Zustand mit realem Therapieaufwand, Hilfsmitteln, Einschränkungen im Alltag und Schwankungen des Verlaufs.

Rechtslage – das sind die Spielregeln

Eine Herabsetzung des GdB ist nur zulässig, wenn eine wesentliche Änderung eingetreten ist: Ein bestandskräftiger Bescheid wirkt fort und darf nur für die Zukunft angepasst werden, wenn sich die maßgeblichen Tatsachen spürbar verbessert haben.

Dabei gilt die Amtsermittlungspflicht: Die Behörde muss den Sachverhalt von Amts wegen vollständig und auch zugunsten der Betroffenen aufklären; dieselbe Pflicht trifft das Gericht im Klageverfahren. Für die Bewertung ist die Versorgungsmedizin-Verordnung verbindlich, maßgeblich sind also Funktionsverluste und deren Auswirkungen auf die Teilhabe, nicht bloße Diagnoselisten.

Das Ende einer Heilungsbewährung führt zudem nicht automatisch zu einem niedrigeren GdB, entscheidend bleibt stets der konkrete, aktuelle Gesundheitszustand.

Was das LSG im Praxisfall verlangt

Im Verfahren L 8 SB 337/24 rügte das Landessozialgericht, dass das Sozialgericht den entscheidungserheblichen Sachverhalt nicht ausreichend ermittelt hatte. Bei streitigem Verlauf und wechselhaften Erkrankungen – hier: Mukoviszidose mit exokriner Pankreasinsuffizienz – müssen behandelnde Fachärzte einbezogen, Primärbefunde beigezogen und der tatsächliche Therapie- und Betreuungsaufwand nachvollziehbar bewertet werden.

Pauschale Aktenlage-Formeln („ausgezeichneter Zustand“) reichen nicht, wenn aktuelle Berichte anderes nahelegen. Folge: Zurückverweisung zur erneuten Sachaufklärung.

So wehrst du dich gegen eine Herabstufung

Frist sichern: Innerhalb eines Monats Widerspruch einlegen. Kurz rügen: Entscheidung „per Aktenlage“, fehlende aktuelle Befundlage, Atteste unberücksichtigt. Akteneinsicht: Versorgungsärztliche Stellungnahmen, Anschreiben an Ärzte, eingegangene Befunde, interne Checklisten anfordern. Prüfen, was fehlt. Aktuelle Facharztberichte nachreichen: Funktionsbezogen, nicht nur Diagnosen. Erforderlich sind Aussagen zu Belastbarkeit, Wege- und Greiffunktion, Atem-/Herz-Leistung, kognitiver Ausdauer, Schmerzfrequenz, Exazerbationen, Hilfsmitteln, Nebenwirkungen. Therapieaufwand dokumentieren: Häufigkeit und Dauer von Inhalationen, Infusionen, Physio/Ergo, Enzymsubstitution, Kontrollen, Hygienemaßnahmen, Helferbedarf im Alltag. Persönliche Untersuchung einfordern: Bei Widersprüchen zwischen Aktenlage und Realität auf Präsenzuntersuchung bestehen – gerade, wenn die Behörde nur „nach Aktenlage“ entschied. Klage und eigenes Gutachten erwägen: Bleibt der Widerspruch erfolglos, Klage erheben. Ein Gutachten eines gewünschten Sachverständigen kann beantragt werden. Keine Rückwirkung akzeptieren: Herabsetzungen wirken grundsätzlich nur für die Zukunft. Rückdatierungen rügen.

Atteste, die überzeugen – so muss es drinstehen

Ein starkes Attest beschreibt Funktionen statt Floskeln:

Was geht wie lange nicht? (z. B. 200 m ohne Pause nicht möglich; Treppen nur unter Schmerzen; maximale Hantellast 2 kg)

Wie oft, wie schwer, wie lange? (Exazerbationen, Krankenhausaufenthalte, Arbeits-/Schulausfall)

Womit wird kompensiert? (Hilfsmittel, Medikamente, Nebenwirkungen)

Was passiert ohne Therapie? (Zunahme der Symptome, Alltagsversagen)

Teilhabe: Auswirkungen auf Mobilität, Kommunikation, Selbstversorgung, Arbeit/Schule, Sozialkontakte.

Typische Fehler in Bescheiden – und Gegenargumente

„Allgemeinzustand gut“: Sagt nichts über Funktionsverluste. Verlange Bewertung entlang der VersMedV-Tabellen (Funktionssysteme).

Veraltete Befunde: Chronische, schwankende Verläufe brauchen aktuelle Berichte. Fordere Nachermittlung.

Atteste ignoriert: Wenn Schwerpunktambulanzen übergangen werden, rüge den Verstoß gegen die Amtsermittlung.

Heilungsbewährung als Automatismus: Verlange eine Einzelfallprüfung des realen Zustands und Betreuungsbedarfs.