Jobcenter erteilt Bürgergeld-Bezieher rechtswidrig Hausverbot – Gericht schreitet ein

Ein Beschluss des Landessozialgerichts NRW macht deutlich: Ein Hausverbot im Jobcenter ist keine harmlose „Hausrechts-Entscheidung“, sondern eine Maßnahme mit unmittelbaren Folgen für den Leistungsbezug. Genau deshalb gehört der Streit darüber vor die Sozialgerichte – und genau deshalb sind solche oft unverhältnismäßig und damit rechtswidrig. (L 2 AS 1437/17 B).

Der konkrete Fall: Wie es zum Hausverbot kam

Im Mittelpunkt stand ein Leistungsberechtigter nach dem SGB II, der nicht nur selbst mit dem Jobcenter zu tun hatte, sondern auch als Beistand nach § 13 SGB X (im Urteil wird § 73 Abs. 7 SGB II erwähnt) bei einer Vorsprache anwesend war. Er befand sich also in einer Jobcenter-Situation, die im Alltag ständig vorkommt: Menschen begleiten sich gegenseitig, weil sie Unterstützung brauchen, sich unsicher fühlen oder Konflikte mit der Behörde befürchten.

Nach Darstellung im Beschluss beruhte der Anlass für das Hausverbot auf einem Verhalten, das das Jobcenter als „unerlaubtes Fotografieren“ bewertet hat. Der Antragsteller selbst gab an, er habe fotografiert, um die Datenschutzbeauftragte über einen Datenschutzverstoß zu informieren.

Daran sieht man: Es ging um ein Verhalten, das in den Bereich „Konflikt über Regeln und Kontrolle“ fällt – also um genau die Art Situation, in der Jobcenter häufig eskalieren, statt die Angelegenheit zu klären.

Das Vorgehen des Jobcenters: Zugang nur noch unter Kontrolle

Das Jobcenter reagierte nicht mit einer milden Maßnahme wie einer mündlichen Verwarnung, einem Gespräch, einer schriftlichen Belehrung oder einer Regelung für den konkreten Tag. Stattdessen wurde ein Hausverbot ausgesprochen, das den Antragsteller nicht vollständig aussperrte, aber seine künftigen Vorsprachen massiv einschränkte.

Die praktische Regel laut Hausverbot war: Der Antragsteller durfte die Diensträume nur nach vorheriger Anmeldung oder Einladung betreten und nur in Begleitung eines Mitarbeiters. Das ist keine Kleinigkeit, sondern bedeutet im Alltag häufig, dass spontane Vorsprachen, kurzfristige Klärungen oder das schnelle Nachreichen von Unterlagen faktisch blockiert werden.

Wer Leistungen braucht, muss aber oft genau solche Dinge kurzfristig erledigen – gerade dann, wenn existenzielle Probleme eskalieren.

Wie das Jobcenter damit das Machtverhältnis verschiebt

Mit dieser Art Hausverbot wird der Zugang nicht nur „geregelt“, sondern in eine Abhängigkeit umgebaut: Der Betroffene kommt nur noch rein, wenn das Jobcenter ihn lässt, ihn einlädt oder ihm einen Termin gewährt.

In einem Machtsystem, in dem Leistungsberechtigte ohnehin unter Druck stehen, Mitwirkungspflichten erfüllen müssen und Sanktionen fürchten, wirkt das wie eine zusätzliche Disziplinarmaßnahme.

Das ist besonders problematisch, weil das Jobcenter damit eine Situation schafft, in der es selbst darüber kontrolliert, wie gut ein Leistungsberechtigter seine Pflichten überhaupt erfüllen kann.

Wer Unterlagen bringen muss, wer etwas klären muss oder wer einen Antrag stellen will, wird durch die Zugangsbeschränkung schnell in eine Lage gedrängt, in der er scheitert – und das Jobcenter später behaupten kann, er habe nicht mitgewirkt.

Rechte als Bürgergeld-Bezieher sind eingeschränkt

Die Richter sagten ausdrücklich, dass dieses Hausverbot den Betroffenen innerhalb des Bürgergeld-Bezugs benachteiligt.

So heißt es wörtlich: “In dem Hausverbot wird diesbezüglich bestimmt, dass der Antragsteller die Diensträume des Antragsgegners nur nach vorheriger Anmeldung/Einladung und nur in Begleitung eines Mitarbeiters des Antragsgegners betreten darf. Seine Rechte werden damit gegenüber anderen Leistungsberechtigten, die die Diensträume auch ohne Anmeldung betreten können, eingeschränkt.”

Der Streit vor Gericht: Sozialgericht wollte ans Verwaltungsgericht abschieben

Der Antragsteller ging gegen das Hausverbot gerichtlich vor. Das Sozialgericht Dortmund erklärte jedoch zunächst den Rechtsweg zu den Sozialgerichten für unzulässig und verwies den Streit an das Verwaltungsgericht Arnsberg.

Genau das ist für Betroffene ein klassisches Problem: Zeit geht verloren, Zuständigkeiten werden hin- und hergeschoben, und währenddessen wirkt das Hausverbot weiter.

Der Antragsteller legte dagegen Beschwerde ein – und genau hier setzt der Beschluss des LSG NRW an: Das Landessozialgericht hob die Entscheidung auf und stellte klar, dass der Rechtsweg zu den Sozialgerichten eröffnet ist.

Warum das Gericht das Vorgehen des Jobcenters als SGB-II-Angelegenheit einordnet

Das LSG NRW sagt: Streitigkeiten über Hausverbote in Jobcentern sind öffentlich-rechtliche Streitigkeiten in Angelegenheiten der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Entscheidend ist nicht, ob das Hausverbot eine direkte Norm im SGB II hat, sondern ob es „in engem sachlichen Zusammenhang“ mit der SGB-II-Verwaltung steht.

Und dieser Zusammenhang ist hier offensichtlich, weil das Hausverbot die Vorsprachen eines Menschen betrifft, der laufend SGB-II-Leistungen bezieht. Das Gericht betont, dass wegen des Aktivierungs- und Betreuungskonzepts des SGB II der persönliche Kontakt besonders zentral ist – und deshalb Ordnungsmaßnahmen wie ein Hausverbot nicht wie ein neutrales Hausrecht behandelt werden können.

Warum das alles den Kern der Unrechtmäßigkeit vieler Hausverbote trifft

Der Beschluss entscheidet zwar formal „nur“ den Rechtsweg. Aber die Begründung trifft den Kern dessen, was Hausverbote im Jobcenter häufig so rechtsstaatlich fragwürdig macht: Sie sind nicht bloß Ordnung im Gebäude, sondern Eingriffe in ein Dauerrechtsverhältnis, das über Existenzsicherung funktioniert.

Wenn ein Jobcenter den Zugang zu seinen Räumen einschränkt, muss es damit rechnen, dass Gerichte sehr genau fragen: War das erforderlich, gab es mildere Mittel, war das verhältnismäßig, ist der Zugang zur Leistungsverwaltung weiterhin realistisch gewährleistet?

Genau diese Fragen sind der wunde Punkt vieler Jobcenter-Hausverbote – weil sie eskalieren, statt rechtsstaatlich sauber zu begrenzen.

FAQ: Die wichtigsten Fragen und Anmtworten

Warum war das Vorgehen des Jobcenters so einschneidend?

Weil das Hausverbot nicht nur „ein Verbot“ war, sondern eine dauerhafte Zugangsbeschränkung: nur nach Anmeldung/Einladung und nur begleitet. Das erschwert in der Praxis jede spontane Wahrnehmung von Rechten und Pflichten.

Was war der konkrete Auslöser für das Hausverbot?

Nach Darstellung im Beschluss ging es um als unerlaubt bewertetes Fotografieren in den Diensträumen. Der Betroffene erklärte, er habe damit einen Datenschutzverstoß dokumentieren wollen.

Warum spielt es eine Rolle, dass der Betroffene SGB-II-Leistungen bezieht?

Weil dadurch ein Dauerrechtsverhältnis besteht, in dem persönliche Kontakte zum Jobcenter praktisch notwendig sind. Jede Zugangsbeschränkung kann daher existenzielle Folgen haben und ist nicht „privates Hausrecht“.

Warum hat das Sozialgericht den Fall erst ans Verwaltungsgericht verwiesen?

Weil es den Rechtsweg zunächst falsch eingeordnet hat. Das LSG NRW hat diese Verweisung aufgehoben und klargestellt, dass Sozialgerichte zuständig sind.

Was bringt Betroffenen dieser Beschluss konkret?

Er verhindert, dass Jobcenter-Hausverbote über Umwege in die Verwaltungsgerichtsbarkeit gedrängt werden. Damit wird schnellerer, passender Rechtsschutz möglich – und die Maßnahme wird unter sozialrechtlichen Maßstäben geprüft.

Fazit

Der Fall zeigt ein typisches Muster: Ein Konflikt im Jobcenter wird nicht deeskaliert, sondern mit einem massiven Hausverbot beantwortet, das den Zugang nur noch kontrolliert erlaubt. Das LSG NRW hat zwar „nur“ die Zuständigkeit geklärt – aber gerade dadurch wird deutlich, wie eng solche Hausverbote mit der Existenzsicherung verknüpft sind und wie schnell Jobcenter dabei rechtliche Grenzen überschreiten.

Wer als Leistungsbezieher ein Hausverbot kassiert, sollte es nicht als „Hausrechtssache“ schlucken, sondern als das behandeln, was es praktisch ist: eine belastende Verwaltungsmaßnahme mit potenziell existenziellen Folgen.