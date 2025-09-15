Veröffentlicht am von Dr. Utz Anhalt

Rente: Unbegrenzt hinzuverdienen – Das gilt für Rentner 2025

Lesedauer 3 Minuten

Wer monatlich zwischen 556,01 € und 2.000 € verdient, arbeitet im Übergangsbereich (Midijob). Der Arbeitnehmeranteil zur Rentenversicherung ist reduziert, die Rentenansprüche werden dennoch aus dem vollen Lohn berechnet. Für viele Rentner\:innen ist das der einfachste Weg, den Alltag finanziell zu entspannen und die Rente weiter zu erhöhen.

Das Wichtigste in Kürze

  • Spannweite: Midijob = 556,01 € bis 2.000 € Monatsverdienst.
  • Rentenpunkte: Trotz reduziertem Eigenbeitrag werden volle Entgeltpunkte gutgeschrieben.
  • Hinzuverdienst: Altersrenten (auch vorgezogen) dürfen unbegrenzt hinzuverdienen – ohne Kürzung der Monatsrente.

Warum sich der Midijob gerade für Rentner lohnt

Im Übergangsbereich steigt der Arbeitnehmeranteil an den Beiträgen gleitend mit dem Lohn. Wer näher an 556 € liegt, zahlt sehr wenig; erst bei 2.000 € erreicht der Eigenanteil die volle Beitragshöhe. Für die Rentenberechnung zählt immer der tatsächliche Verdienst, nicht der reduzierte Beitrag. Ergebnis: Mehr Netto-Spielraum im Alltag und zusätzliche Entgeltpunkte.

Minijob oder Midijob? Die Schwelle 2025 kennen

Bis 556 € handelt es sich um einen Minijob. Alles oberhalb von 556 € bis 2.000 € ist Midijob. Wer regelmäßig über 2.000 € verdient, arbeitet außerhalb des Übergangsbereichs; dort werden Beiträge wieder hälftig getragen. Wichtig: Mehrere Beschäftigungen werden zusammengerechnet.

Unbegrenzt hinzuverdienen: Gilt auch für vorgezogene Altersrenten

Seit 2023 gibt es bei vorgezogenen Altersrenten keine Hinzuverdienstgrenzen mehr. Das macht Midijobs für Rentner\:innen besonders attraktiv: Jeder Euro Hinzuverdienst bleibt rentenneutral – unabhängig davon, ob die Regelaltersgrenze erreicht ist oder nicht. Achtung: Für Erwerbsminderungsrenten gelten weiterhin besondere Grenzen; hier individuell prüfen.

Rentenplus trotz laufender Rente: Der Kniff nach Erreichen der Regelaltersgrenze

Wer die Regelaltersgrenze erreicht hat, ist in der Rentenversicherung grundsätzlich versicherungsfrei – der Arbeitgeber zahlt dann nur seinen Anteil, der allein die Rente nicht erhöht. Tipp: Mit einer schriftlichen Verzichtserklärung gegenüber dem Arbeitgeber kann die Versicherungsfreiheit aufgehoben werden. Ab dann fließen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeitrag, und die Rente steigt jährlich zum 1. Juli um die daraus resultierenden Entgeltpunkte.

So setzen Rentner den Midijob im Alltag richtig um

Schritt 1: Gehalt planen

Prüfen Sie, ob Ihr geplanter Monatsverdienst stabil zwischen 556,01 € und 2.000 € liegt. Bei schwankenden Stunden oder Zuschlägen lieber etwas Puffer einplanen, damit der Status „Midijob“ nicht unbeabsichtigt verloren geht.

📚 Lesen Sie auch:

Schritt 2: Abrechnung kontrollieren

Auf der Lohnabrechnung sollte der Übergangsbereich/Midijob erkennbar sein. Der Arbeitnehmer-RV-Beitrag ist reduziert, der Arbeitgeberanteil läuft regulär. Stimmen Verdienst, Beitragsgruppen und Personengruppe? Bei mehreren Jobs muss die Summe passen.

Schritt 3: Rentensteigerung aktiv einschalten (ab Regelaltersgrenze)

Nach Erreichen der Regelaltersgrenze beim Arbeitgeber schriftlich erklären, dass Sie auf die Rentenversicherungsfreiheit verzichten. Erst dann fließen wieder eigene Beiträge – daraus wird jährlich ein Rentenplus berechnet. Die Erklärung wird zu den Entgeltunterlagen genommen und gilt für die Dauer der Beschäftigung.

Schritt 4: Sonderfälle klären

Erwerbsminderungsrente: individuelle Hinzuverdienstgrenzen beachten.
Mehrere Beschäftigungen: Minijob + Midijob oder zwei Midijobs werden addiert – das entscheidet über Status und Beitrag.
Steuern & Krankenversicherung: Hinzuverdienst kann steuer- und beitragsrechtliche Effekte haben (z. B. bei freiwillig Versicherten). Im Zweifel Kasse oder Beratung ansprechen.

Zwei Rechenbeispiele für den Alltag

Hinweis: Beträge gerundet. Die Rentenwirkung entsteht aus vollen Entgeltpunkten auf Basis des tatsächlichen Bruttolohns; der Arbeitnehmer-Beitrag ist im Übergangsbereich reduziert.

📚 Lesen Sie auch:

Beispiel 1: Vorzeitige Altersrente + Midijob mit 850 €

  • Ausgangslage: Altersrente vor Regelaltersgrenze, Nebenjob mit 850 € monatlich.
  • Status: Midijob (Übergangsbereich).
  • Hinzuverdienst: Unbegrenzt – die laufende Rente wird nicht gekürzt.
    Beiträge:

Arbeitgeber zahlt den regulären Rentenversicherungsanteil.
Arbeitnehmer zahlt einen reduzierten Rentenversicherungsanteil (unter dem „halben“ Vollbeitrag).
Rentenwirkung:
Für die spätere Rentenerhöhung zählen Entgeltpunkte aus dem vollen Brutto von 850 €.
Dadurch entsteht ein zusätzliches Rentenplus; die Gutschrift erfolgt jährlich zum 1. Juli.

Praxis-Check auf der Abrechnung:
Kennzeichnung „Übergangsbereich/Midijob“.
Reduzierter Arbeitnehmer-RV-Beitrag erkennbar.
Bei Nebenjobs: Gesamtsumme der Entgelte prüfen.

Beispiel 2: Regelaltersgrenze erreicht + Midijob mit 1.600 €

Ausgangslage: Regelaltersgrenze erreicht, Nebenjob mit 1.600 € monatlich.
Variante A – ohne Verzichtserklärung:

  • Versicherungsfrei in der RV.
  • Nur der Arbeitgeber zahlt seinen Anteil; kein Rentenplus aus der Beschäftigung.Variante B – mit Verzichtserklärung:
  • Versicherungsfreiheit aufgehoben.
  • Arbeitgeber und Arbeitnehmer zahlen Beiträge; Arbeitnehmeranteil ist reduziert, weil 1.600 € im Übergangsbereich liegen.
  • Rentenwirkung: Entgeltpunkte aus 1.600 € werden gutgeschrieben; die Rente steigt jeweils zum 1. Juli.Praxis-Check auf der Abrechnung:
    Vermerk über den Verzicht und RV-Pflicht.
    Übergangsbereich ausgewiesen, Arbeitnehmer-RV-Beitrag unter dem regulären 9,3-Prozent-Halbanteil.

Häufige Fehler – und wie Sie sie vermeiden

Falsche Einstufung: Monatliche Schwankungen drücken das Entgelt unter 556 € oder ziehen es über 2.000 € – Status und Beiträge kippen. Lösung: Puffer einplanen und den Jahresdurchschnitt im Blick behalten.
Kein Verzicht erklärt: Nach Regelaltersgrenze keine Eigenbeiträge → kein Rentenplus. Lösung: Schriftlich verzichten, in der Personalstelle abgeben, Abrechnung prüfen.
Mehrere Jobs übersehen: Summenregel missachtet → Nachzahlungen oder falsche Beiträge. Lösung: Alle Entgelte addieren und den Status prüfen.

Checkliste: In 5 Minuten zum sicheren Setup

  1. Verdienst prüfen: 556,01 €–2.000 € eingeplant?
  2. Status klären: Bei Zweitjob/Minijob Summenregel beachten.
  3. Abrechnung checken: Übergangsbereich, Beitragsgruppen, Personengruppe korrekt?
  4. Rentenerhöhung aktivieren: (ab Regelaltersgrenze) Verzicht schriftlich abgeben.
  5. Sonderfälle EM-Rente/Krankenkasse individuell klären.

Weitere aktuelle News:

Bürgergeld News
Bürgergeld und Heizkosten: Preisbindung endet – wer zahlt die Lücke?

Bürgergeld und Heizkosten: Preisbindung endet – wer zahlt die Lücke?

Wenn die vertragliche Preisbindung endet, ziehen Heizkosten in Mietwohnungen und Eigenversorgung oft spürbar an. Im Bürgergeld sind Heizkosten zwar als Bedarf anerkannt, aber nur in „angemessener“ Höhe. H Es gibt Grenzen, ...
Weiterlesen
Bürgergeld News
Rundfunkbeitrag: Verbraucherschützer warnen vor GEZ-Abzocke

Rundfunkbeitrag: Verbraucherschützer warnen vor GEZ-Abzocke

Der Rundfunkbeitrag gehört in Deutschland zu den Aufregerthemen. Befürworter verweisen auf ein breites Informations- und Kulturangebot von Dokumentationen bis investigativem Journalismus. Kritiker monieren die Pflichtabgabe unabhängig von der individuellen Nutzung. Jenseits ...
Weiterlesen
Bürgergeld News
Schwerbehindertenausweis ohne Merkzeichen - Trotzdem Vorteile bei einer Schwerbehinderung

Schwerbehindertenausweis ohne Merkzeichen – Trotzdem Vorteile bei einer Schwerbehinderung

Oft erhalten wir die Frage, ob ein Behindertenausweis auch Ausgleiche oder Vorteile bringt, wenn man kein Merkzeichen eingetragen hat. Um es vorweg zu nehmen: Ja! Und zwar mehr, als viele ...
Weiterlesen