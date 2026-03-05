Urteil mit Signalwirkung: Früher Rente, weil Rentenkasse nicht informierte

Lesedauer 5 Minuten

Viele Menschen stellen ihren Rentenantrag zu spät, weil sie schlicht nicht wissen, dass ein Anspruch besteht. Das kann Jahre an Rentenzahlung kosten – und im schlimmsten Fall geht es um Geld, das nie wiederkommt. Das Landessozialgericht für das Saarland hat in einem solchen Fall entschieden.

Rentenkasse muss informieren

Wenn die Rentenversicherung ihre Informations- und Beratungspflichten verletzt, muss sie so tun, als wäre der Antrag rechtzeitig gestellt worden – zumindest innerhalb der gesetzlichen Grenzen (L 1 R 84/16).

Die Klägerin bezog seit Juni 2014 Regelaltersrente, wollte aber, dass die Rente deutlich früher beginnt. Sie berief sich auf den sozialrechtlichen Herstellungsanspruch, weil die Rentenversicherung sie nicht ausreichend informiert habe.

Das Gericht gab ihr teilweise Recht und verpflichtete die Rentenkasse, die Regelaltersrente rückwirkend neu zu berechnen und ab Januar 2010 zu zahlen.

Der Einzelfall: Heiratserstattung, Kindererziehung – und jahrelang kein Rentenwissen

Die Klägerin wurde 1942 geboren, war verheiratet und zog zwei Kinder groß, geboren 1967 und 1976. 1968 ließ sie sich die bis dahin erworbenen Rentenbeiträge erstatten, weil damals die sogenannte Heiratserstattung möglich war.

Viele Frauen glaubten danach, sie hätten „nichts mehr“ in der Rentenversicherung – und genau diese Annahme prägte auch den weiteren Lebensweg der Klägerin.

Warum die Klägerin dachte, sie bekomme sowieso keine Rente

Die Klägerin nahm in den 1970er Jahren erneut eine versicherungspflichtige Beschäftigung auf, für die Pflichtbeiträge gezahlt wurden. Später folgte noch eine geringfügige Beschäftigung, die allerdings nicht versicherungspflichtig war.

Als sie 65 wurde, ging sie nach eigener Darstellung davon aus, dass nach der Beitragserstattung und ohne durchgehende Beschäftigung kein Rentenanspruch mehr bestehen könne.

Der Wendepunkt kam erst 2014 – durch Hinweise zur „Mütterrente“

Erst im Jahr 2014 stellte die Klägerin einen Antrag, der zunächst auf Kindererziehungszeiten zielte. Dabei zeigte sich im Kontenklärungsverfahren, dass grundsätzlich bereits ab dem 01.01.2008 ein Rentenanspruch hätte bestehen können, wenn die Kindererziehungszeiten berücksichtigt worden wären. Die Rentenversicherung bewilligte daraufhin zwar Regelaltersrente, aber erst ab Juni 2014 – also ab dem Monat der Antragstellung.

Was bedeutet „Mütterrente“?

Mit „Mütterrente“ ist keine eigene Rentenart gemeint, sondern ein Zusatz in der gesetzlichen Rente: Der Staat erkennt Eltern – in der Praxis meist Müttern – für die Erziehung von Kindern zusätzliche Rentenzeiten an. Konkret geht es um Kindererziehungszeiten und teils auch um Kinderberücksichtigungszeiten, die im Rentenkonto gespeichert werden und die Rente erhöhen oder überhaupt erst einen Anspruch ermöglichen.

Entscheidend ist: Für die Mütterrente zählt grundsätzlich, dass ein Kind in den ersten Lebensjahren überwiegend erzogen wurde und diese Zeit der erziehenden Person rentenrechtlich zugeordnet wird. Je nach Geburtsjahr des Kindes werden unterschiedlich viele Erziehungsjahre angerechnet, was dann als zusätzliche Entgeltpunkte in die Rentenberechnung einfließt.

Kindererziehung kann sogar grundsätzlich über Rentenanspruch entscheiden

Genau solche Kinderzeiten können – wie im besprochenen Fall – den Unterschied machen, ob die Wartezeit erfüllt ist und ab wann eine Altersrente beansprucht werden kann.

Was die Rentenversicherung ihr entgegenhielt

Die Rentenkasse argumentierte, sie habe keine Hinweispflicht verletzt, weil zum Zeitpunkt der Vollendung des 65. Lebensjahres aus dem maschinell geführten Versicherungskonto kein klarer Rentenanspruch ersichtlich gewesen sei.

Außerdem verwies sie auf interne Richtlinien zu § 115 Abs. 6 SGB VI, wonach Hinweise nur erfolgen müssten, wenn die allgemeine Wartezeit im Konto ohne weitere Ermittlungen erkennbar erfüllt sei. Das Sozialgericht wies die Klage zunächst ab.

Warum das Landessozialgericht anders entschied

Das Landessozialgericht stellte die Sache vom Kopf auf die Füße: Es ging nicht nur um einen „Hinweis zur Antragstellung“, sondern um die grundlegenden Informations- und Beratungspflichten der Rentenversicherung. Das Gericht war überzeugt, dass der Klägerin keine Renteninformationen und Rentenauskünfte zugegangen waren, obwohl sie gesetzlich vorgesehen waren.

Außerdem konnte die Rentenversicherung nicht beweisen, dass frühere Schreiben überhaupt bei der Klägerin angekommen waren.

Die Rechtslage: Was der sozialrechtliche Herstellungsanspruch bedeutet

Der sozialrechtliche Herstellungsanspruch greift, wenn ein Sozialleistungsträger Pflichten aus dem Sozialrechtsverhältnis verletzt, dadurch ein Nachteil entsteht und der Träger diesen Nachteil durch eine rechtlich zulässige Amtshandlung ausgleichen kann. Typisch ist das bei Auskunfts-, Beratungs- und Betreuungspflichten, wenn sich der Beratungsbedarf geradezu aufdrängt oder ein konkreter Anlass besteht.

Das Gericht betont, dass die Rentenversicherung Versicherte so stellen muss, als hätten sie bei ordnungsgemäßer Information rechtzeitig gehandelt.

Warum § 109 SGB VI hier so wichtig war

Nach § 109 SGB VI müssen Rentenversicherungsträger Versicherten regelmäßig Renteninformationen erteilen, später auch Rentenauskünfte. Sinn dieser Regel ist es, Versicherten eine verlässliche Grundlage zu geben, welche Anwartschaften vorhanden sind und ob Rentenlücken bestehen.

Richter sahen Rentenkasse in der Pflicht

Genau daran scheiterte es hier, weil nach Überzeugung des Gerichts über Jahre keine entsprechenden Informationen erteilt wurden, obwohl erneut Pflichtbeiträge im Konto gespeichert waren.

Warum interne Richtlinien der Rentenversicherung nicht reichen

Die Rentenversicherung wollte sich darauf berufen, dass Renteninformationen nur dann automatisch erstellt würden, wenn die Wartezeit von 60 Monaten im Konto erkennbar erfüllt sei. Das Gericht macht klar, dass Verwaltungsvorschriften keine gesetzliche Pflicht aushebeln dürfen.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Selbst wenn das Konto nicht „fertig“ war, hätte die Rentenkasse zumindest so informieren müssen, dass die Klägerin einen Klärungsbedarf erkennt und handeln kann.

Die entscheidende Frage: Hat die Pflichtverletzung den späten Antrag verursacht

Das Gericht prüfte, ob die fehlende Information tatsächlich der Grund für die verspätete Antragstellung war. Die Klägerin und ihr Ehemann schilderten nachvollziehbar, dass sie erst durch Presseberichte auf die Idee kamen, überhaupt einen Anspruch prüfen zu lassen.

Andere Gründe, warum man die Rente absichtlich erst 2014 beantragt hätte, sah das Gericht nicht.

Warum die Klägerin trotzdem nicht bis 2008 zurückbekam

Das Urteil ist ein Sieg, aber kein Freifahrtschein für unbegrenzte Nachzahlung. Entscheidend ist § 44 Abs. 4 SGB X, der im Herstellungsanspruch entsprechend gilt und die rückwirkende Leistung auf vier Jahre begrenzt.

Da der tatsächliche Antrag 2014 gestellt wurde, konnte die Rente nicht bis 2008 zurückreichen, sondern „nur“ bis zum 01.01.2010.

Was das Urteil für Betroffene praktisch heißt

Wer glaubt, er habe keinen Rentenanspruch, weil früher Beiträge erstattet wurden oder die Erwerbsbiografie lückenhaft wirkt, sollte das nicht als Endurteil akzeptieren. Gerade Kindererziehungszeiten, Kinderberücksichtigungszeiten und später nachgezahlt oder gespeicherte Pflichtbeiträge können ein Rentenkonto komplett drehen.

Wenn die Rentenversicherung dabei ihre Informationspflichten verletzt, kann das im Einzelfall eine rückwirkende Korrektur auslösen.

FAQ: Die fünf wichtigsten Fragen zu Rente und Herstellungsanspruch

Wann kann ich mich auf den sozialrechtlichen Herstellungsanspruch berufen?

Dann, wenn die Rentenversicherung Pflichten wie Auskunft oder Beratung verletzt und genau dadurch ein Nachteil entsteht, etwa weil Sie den Antrag zu spät gestellt haben.

Entscheidend ist, dass die Behörde den Schaden durch eine zulässige Handlung ausgleichen kann. Das Urteil zeigt, dass fehlende Renteninformationen ein solcher Pflichtverstoß sein können.

Reicht es, wenn ich sage: „Ich habe nie Post bekommen“?

Allein das genügt nicht, aber es ist ein wichtiger Baustein. Die Rentenversicherung muss im Streitfall den Zugang entscheidender Schreiben nachweisen, und genau daran scheiterte sie hier.

Wenn weder Schreiben in der Akte sind noch Zustellung nachweisbar ist, kippt die Argumentation der Behörde schnell.

Muss die Rentenversicherung mich automatisch auf einen Rentenanspruch hinweisen?

Sie muss zumindest die gesetzlich vorgesehenen Renteninformationen und Rentenauskünfte erteilen. Außerdem kann sich ein Beratungsbedarf aufdrängen, wenn die Aktenlage zeigt, dass ein Anspruch möglich ist oder eine Kontenklärung nötig wäre.

Interne Richtlinien können diese gesetzlichen Pflichten nicht „klein rechnen“.

Bekomme ich die Rente dann automatisch bis zum ersten möglichen Zeitpunkt nachgezahlt?

Nein, die Nachzahlung ist begrenzt. Selbst wenn das Gericht so tut, als wäre der Antrag „fiktiv“ rechtzeitig gestellt worden, greift regelmäßig die Vierjahresgrenze nach § 44 Abs. 4 SGB X.

Im Urteil führte das dazu, dass nicht ab 2008, sondern erst ab 2010 gezahlt werden musste.

Was sollte ich tun, wenn ich den Verdacht habe, dass mir Rentenjahre fehlen oder ich falsch informiert wurde?

Sie sollten Ihr Rentenkonto klären lassen und sich nicht mit Vermutungen zufriedengeben. Wenn Sie früher Beitragszeiten erstattet bekommen haben, prüfen Sie besonders genau, ob später wieder Pflichtbeiträge oder Kinderzeiten gespeichert wurden.

Kommt dabei heraus, dass die Rentenversicherung ihre Pflichten verletzt hat, kann der Herstellungsanspruch ein Hebel sein.

Fazit

Das Urteil zeigt, wie gefährlich ein falscher Satz im Kopf sein kann: „Ich bekomme eh keine Rente.“ Wenn die Rentenversicherung ihre Informationspflichten nicht erfüllt und dadurch ein Rentenantrag jahrelang ausbleibt, muss sie die Folgen im Rahmen des Herstellungsanspruchs tragen.

Trotzdem gilt: Die Nachzahlung ist nicht unbegrenzt – die Vierjahresgrenze kann selbst bei eindeutigem Fehler der Behörde den finanziellen Schaden nur teilweise ausgleichen.

Wer lückenhafte Zeiten, Kindererziehung oder alte Beitragserstattungen im Lebenslauf hat, sollte deshalb frühzeitig prüfen lassen, ob ein Anspruch besteht – bevor wertvolle Jahre endgültig verloren sind.