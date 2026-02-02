Schwerbehinderung: Das Merkzeichen aG ist auch ohne entsprechende Diagnose möglich

Lesedauer 5 Minuten

Wer einen Schwerbehindertenausweis beantragt oder bereits besitzt, erlebt häufig einen Widerspruch, der im Alltag beschwerlich ist: Die Beeinträchtigung ist spürbar, manchmal sogar gefährlich – doch in Arztbriefen steht keine eindeutige Ursache, kein sauberer Befund, keine „runde“ Diagnose.

Gerade bei komplexen Verläufen, wechselnden Symptomen, seltenen Erkrankungen oder mehreren sich überlagernden Einschränkungen kann die medizinische Einordnung lange unscharf bleiben. Sozialrechtlich stellt sich dann eine heikle Frage: Kann das Merkzeichen „aG“ für eine außergewöhnliche Gehbehinderung auch dann erreicht werden, wenn die Diagnose nicht klar festgezurrt ist?

Die kurze Antwort lautet: Entscheidend ist nicht, wie eine Erkrankung benannt werden kann, sondern wie stark das Gehen nachweisbar beeinträchtigt ist. Das klingt selbstverständlich – ist in der Praxis aber ein harter Kampf um Regelungen, Gutachten und die richtige Betrachtungssituation.

Was „aG“ eigentlich meint – und warum der Maßstab streng ist

Das Merkzeichen „aG“ ist kein allgemeines „Sie können schlecht laufen“-Signal. Es ist an hohe Hürden gebunden, weil es spürbare Nachteilsausgleiche nach sich zieht, insbesondere Parkerleichterungen.

Der Gesetzgeber beschreibt die außergewöhnliche Gehbehinderung als erhebliche mobilitätsbezogene Teilhabebeeinträchtigung, die für sich genommen einem Grad der Behinderung von mindestens 80 entspricht.

Außerdem kommt es darauf an, ob sich die Betroffenen wegen der Schwere der Beeinträchtigung außerhalb des Kraftfahrzeugs dauerhaft nur mit fremder Hilfe oder nur mit großer Anstrengung fortbewegen kann.

Die Rechtsprechung betont seit Jahren, dass die Anforderungen hoch bleiben sollen, weil Parkraum und Sonderrechte begrenzt sind. Gleichzeitig hat sich der Blick in den letzten Jahren geschärft: Nicht nur klassische orthopädische Schäden zählen, sondern auch neuromuskuläre, kardiovaskuläre, atembezogene und mentale Beeinträchtigungen können die Gehfähigkeit so treffen, dass „aG“ in Betracht kommt.

Warum eine eindeutige Diagnose nicht das Drehkreuz ist

Im Schwerbehindertenrecht wird nicht „die Krankheit“ bewertet, sondern ihre Auswirkungen auf Funktionen und Teilhabe.

Selbst wenn Ärztinnen und Ärzte sich über die Ursache noch nicht festlegen, kann das tatsächliche Funktionsbild bereits eindeutig sein. Wer etwa nur noch wenige Meter gehen kann, dabei sturzgefährdet ist, dauerhaft gestützt werden muss oder nach dem Aussteigen aus dem Auto praktisch nicht sicher vorankommt, zeigt eine Einschränkung, die sozialrechtlich greifbar ist – auch dann, wenn die medizinische Schublade noch fehlt.

Ein gutes Beispiel liefert ein Verfahren vor dem Sozialgericht Bremen: Dort wurde beschrieben, dass eine „absolute Gehunfähigkeit“ für „aG“ nicht verlangt wird. Entscheidend war die schwere Einschränkung im Gehen mit Hilfsmittel, die im Alltag zu einer außergewöhnlich belastenden Fortbewegung führte.

Genau an dieser Stelle wird sichtbar, weshalb die Diagnose nicht das Nadelöhr sein muss: Die Behörde kann sich nicht darauf zurückziehen, dass jemand „nicht dauerhaft im Rollstuhl“ sei oder dass ein Befund „nicht sauber genug“ wirke, wenn die Fortbewegung tatsächlich nur noch unter Bedingungen gelingt, die dem gesetzlichen Bild entsprechen.

Die typische Situation zählt: Nach dem Aussteigen, nicht im Klinikflur

Besonders wichtig ist, in welcher Umgebung die Gehfähigkeit bewertet wird. In Verfahren rund um „aG“ entsteht immer wieder ein falsches Bild, wenn Betroffene im Untersuchungsraum ein paar Schritte schaffen und daraus ein „geht doch“ konstruiert wird.

Das Bundessozialgericht hat ausdrücklich klargestellt, dass räumlich auf die typische Umgebung nach dem Verlassen eines Kraftfahrzeugs abzustellen ist – also gerade auch auf Situationen abseits vertrauter Wege.

Das ist mehr als eine sozialrechtliche Feinheit. Es trifft den Alltag: Bordsteinkanten, unebene Beläge, Menschenmengen, wechselnde Untergründe, Orientierung in ungewohnter Umgebung. Ein Betroffener kann in der Wohnung oder auf bekannten Wegen noch halbwegs zurechtkommen und dennoch draußen, beim Erledigen alltäglicher Wege, dauerhaft auf praktische Unterstützung angewiesen sein.

Das Bundessozialgericht hat in einem Fall, in dem eine unbekannte Umgebung die Fortbewegung faktisch erst unmöglich machte, die Blickrichtung bestätigt, die auf die reale Umgebung der Teilhabe zielt.

„Dauerhaft“ bedeutet nicht „immer gleich“, aber mehr als ein schlechter Tag

Ein weiterer Streitpunkt ist das Wort „dauernd“. Viele Erkrankungen verlaufen schwankend. Manche Tage sind besser, andere schlechter. Sozialrechtlich wird daraus schnell ein Missverständnis: Schwankungen schließen „aG“ nicht automatisch aus, wenn die Einschränkung über längere Zeiträume verlässlich besteht und die Teilhabe typischerweise nur mit Hilfe oder großer Anstrengung möglich ist.

Umgekehrt reicht es nicht, wenn die Gehprobleme nur phasenweise auftreten, ohne dass sich daraus eine fortdauernde außergewöhnliche Einschränkung der mobilitätsbezogenen Teilhabe ergibt. In der Praxis entscheidet hier die Qualität der medizinischen Dokumentation: Nicht der einzelne Moment, sondern das belastbare Muster.

Was in der Praxis oft schiefläuft: Die Diagnose wird zum Ersatzargument

Wenn eine Diagnose unklar ist, geraten Betroffene häufig in eine argumentative Zange. Auf Seiten der Verwaltung wirkt der fehlende Name manchmal wie ein Vorwand, um strenge Voraussetzungen abzuwehren. Auf Seiten der Betroffenen entsteht der Druck, „endlich“ eine Diagnose zu liefern – und damit die eigentliche Baustelle aus dem Blick zu verlieren: die Beschreibung und der Nachweis der Gehbeeinträchtigung in alltagsnahen Situationen.

Typisch sind Ablehnungen, die sinngemäß sagen, ein Rollstuhl werde „nicht ständig“ genutzt oder es gebe ein „Restgehvermögen“. Solche Formeln können relevant sein, sind aber nicht automatisch entscheidend. Das Recht verlangt keine vollständige Gehunfähigkeit.

Es verlangt eine so schwere Einschränkung, dass die Fortbewegung nach dem Aussteigen praktisch nur noch mit Hilfe oder unter außergewöhnlicher Belastung möglich ist.

Wie man „ohne klare Diagnose“ dennoch überzeugend belegt

Ohne saubere Diagnose wird der Nachweis nicht leichter, aber er ist möglich, wenn die Unterlagen das Funktionsbild klar zeigen.

Sozialrechtlich zählen dabei vor allem nachvollziehbare, wiederkehrende Schilderungen und Befunde: Wie weit ist Gehen möglich, unter welchen Bedingungen, mit welchen Pausen, mit welcher Sturzgefahr, mit welchem Hilfsmittel, mit welchem Unterstützungsbedarf durch andere Personen?

Entscheidend ist, dass diese Informationen nicht nur in einem Antragstext stehen, sondern sich durch ärztliche Berichte, Therapiedokumentationen und – wenn vorhanden – Hilfsmittelverordnungen und Befunde tragen.

Gerade bei unklarer Ursache ist es oft hilfreich, wenn Behandler nicht spekulieren, sondern präzise beschreiben: Gangbild, Standstabilität, Koordination, Kraft, Ermüdung, Schmerzspitzen, Atemnot, Schwindel, Anfallsneigung, kognitive oder psychische Faktoren, die das sichere Gehen außerhalb vertrauter Situationen verhindern.

Das Bundessozialgericht hat ausdrücklich benannt, dass auch mentale Funktionen die Gehfähigkeit in diesem Zusammenhang erheblich beeinträchtigen können.

Der GdB-Haken: „80 nur wegen Mobilität“

Ein häufiger Stolperstein liegt in der gesetzlichen Konstruktion selbst: Für „aG“ genügt nicht, dass der Gesamt-GdB 80 oder 90 beträgt, wenn dieser Wert erst durch zusätzliche, nicht mobilitätsbezogene Beeinträchtigungen erreicht wird. Der Gesetzestext knüpft an eine mobilitätsbezogene Teilhabebeeinträchtigung, die einem GdB von mindestens 80 entspricht.

Das führt in der Praxis dazu, dass Menschen mit mehreren schweren Diagnosen zwar insgesamt hoch eingestuft sind, aber beim Merkzeichen „aG“ dennoch scheitern, weil die Behörden die Mobilitätskomponente isoliert betrachten.

Hier lohnt ein genauer Blick in Bescheide und Gutachten: Wird tatsächlich die mobilitätsbezogene Einschränkung bewertet, oder wird der Gesamtzustand pauschal betrachtet? Wird der Alltag nach dem Aussteigen in fremder Umgebung berücksichtigt, oder ein idealisiertes Testszenario?

Verfahren, Widerspruch, Klage: Warum Beharrlichkeit oft nötig ist

Das Merkzeichen „aG“ wird im Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht festgestellt. Die zuständigen Behörden treffen neben dem Grad der Behinderung auch Feststellungen zu gesundheitlichen Merkmalen, die Nachteilsausgleiche auslösen.

In strittigen Fällen entscheidet häufig die Qualität der Sachverhaltsaufklärung. Wenn Aktenlage, Gutachten und Alltagsschilderung auseinanderlaufen, wird die Auseinandersetzung schnell juristisch. Widerspruch und – wenn nötig – Klage können dann der Weg sein, um eine alltagsnahe Bewertung durchzusetzen.

Die Rechtsprechung der letzten Jahre zeigt, dass Gerichte durchaus korrigierend eingreifen, wenn Behörden den Maßstab zu eng oder am falschen Ort ansetzen, etwa wenn die Gehfähigkeit nur in vertrauter Umgebung oder unter künstlichen Bedingungen betrachtet wird.

Was das Merkzeichen im Alltag konkret verändert

Das Interesse von schwerbehinderten Menschen am „aG“ ist groß, weil es sichtbar wirkt: Parkberechtigungen, Erleichterungen bei Wegen, mehr Beweglichkeit im Alltag. Gleichzeitig hängt daran oft mehr als Parken, etwa bei steuerlichen Regelungen, Mobilitätsleistungen und bestimmten sozialrechtlichen Folgewirkungen, je nach individueller Lage.

Gerade deshalb ist die Debatte um „ohne klare Diagnose“ mehr als ein Formproblem. Sie berührt die Frage, wie ein Rechtssystem mit Menschen umgeht, deren Beeinträchtigung real ist, aber medizinisch noch nicht abschließend etikettiert werden kann.

Die Antwort, die sich aus Gesetz und Rechtsprechung herauslesen lässt, ist unbequem, aber fair: Der Beweis muss über die Funktion kommen. Wenn diese Funktion dauerhaft so eingeschränkt ist, dass die Teilhabe an Mobilität nach dem Aussteigen praktisch nur mit Unterstützung oder unter außergewöhnlicher Belastung gelingt, kann „aG“ erreichbar sein – auch dann, wenn die Diagnose noch nicht abschließend fixiert ist.

