Schwerbehindertenstatus ging verloren weil Schwerbehinderter zu gutes Leben führte

Ein anerkannter Grad der Behinderung ist für viele Betroffene mehr als ein Eintrag in einem Bescheid. Er entscheidet über Nachteilsausgleiche, Schutzrechte und steuerliche Erleichterungen. Umso größer ist der Schock, wenn das Versorgungsamt Jahre später eine Nachprüfung einleitet und den bisherigen GdB senkt.

Ein Fall aus Nordrhein-Westfalen zeigt, wie schnell aus einer anerkannten Schwerbehinderung ein niedrigerer Grad der Behinderung werden kann. Der Betroffene hatte als Jugendlicher einen GdB von 50 erhalten. Später setzte die Behörde den Wert auf 40 herab, weil sich sein Gesundheitszustand und seine Lebenssituation aus Sicht der Gutachter verbessert hatten.

Dr. Utz Anhalt: Grad der Behinderung ging wegen zu gutem Leben verloren

Der Fall: Vom schwerbehinderten Schüler zum Berufstätigen

Der Mann war bereits als 16-jähriger Schüler als schwerbehindert anerkannt. Damals lagen schwere psychische Belastungen vor. Genannt wurden unter anderem starke soziale Ängste, eine schwere Depression und eine Lese-Rechtschreib-Schwäche.

Diese Einschränkungen führten zusammen zu einem Grad der Behinderung von 50. Damit galt der Jugendliche als schwerbehindert und konnte entsprechende Nachteilsausgleiche beanspruchen. Besonders in der Schule waren seine Einschränkungen für die Förderung und Unterstützung von Bedeutung.

In den folgenden Jahren entwickelte sich seine Situation jedoch anders als zunächst befürchtet. Er machte Abitur, begann ein Studium, brach dieses ab und absolvierte anschließend eine Ausbildung zum Chemikanten. Später arbeitete er in einem Labor, hatte soziale Kontakte und ging Hobbys nach.

Was aus menschlicher Sicht wie eine positive Entwicklung wirkt, wurde sozialrechtlich zum Risiko. Das Versorgungsamt leitete eine Nachprüfung ein. Dabei wurde untersucht, ob die Voraussetzungen für den bisherigen GdB von 50 weiterhin vorliegen.

Warum das Versorgungsamt den GdB senkte

Die Nachprüfung ergab aus Sicht der Behörde, dass die Voraussetzungen für eine Schwerbehinderung nicht mehr erfüllt seien. Medizinische Gutachten kamen zu dem Ergebnis, dass die früher starken sozialen Ängste nicht mehr in derselben Ausprägung bestanden. Auch die Depression wurde nicht mehr als schwer, sondern nur noch als leichter bewertet.

Hinzu kam ein weiterer Punkt. Die Lese-Rechtschreib-Schwäche, die während der Schulzeit erhebliches Gewicht hatte, wurde beim erwachsenen Betroffenen nicht mehr in gleicher Weise berücksichtigt. Die Behörden gingen davon aus, dass diese Einschränkung im Erwachsenenalter nicht mehr denselben Einfluss auf die Teilhabe hat wie bei einem Schüler.

Damit fiel der Gesamtgrad der Behinderung rechnerisch unter 50. Das Versorgungsamt setzte den GdB auf 40 herab. Der Betroffene wehrte sich dagegen, scheiterte jedoch vor Gericht.

Sowohl das Sozialgericht als auch das Landessozialgericht bestätigten die Entscheidung. Für Betroffene ist das ein deutliches Signal: Ein einmal festgestellter GdB gilt nicht automatisch für immer unverändert.

Ein GdB kann überprüft und gesenkt werden

Rechtlich ist die Feststellung eines Grades der Behinderung auf Dauer angelegt. Sie kann aber geändert werden, wenn sich die gesundheitlichen Verhältnisse wesentlich verbessern. Genau darauf stützen sich Versorgungsämter bei Nachprüfungen.

Eine solche Verbesserung muss nicht bedeuten, dass ein Mensch wieder gesund ist. Es reicht, wenn die Behörde davon ausgeht, dass die Einschränkungen im Alltag, im Beruf oder im gesellschaftlichen Leben geringer geworden sind. Das kann bereits durch Therapie, Medikamente, berufliche Stabilität oder eine längere Phase ohne schwere Krisen angenommen werden.

Für Betroffene wirkt das oft widersprüchlich. Wer sich mühsam stabilisiert hat, verliert unter Umständen genau dadurch den bisherigen Schutz. Sozialrechtlich zählt jedoch nicht allein die Diagnose, sondern vor allem die tatsächliche Auswirkung auf das tägliche Leben.

Welche Folgen der Verlust der Schwerbehinderteneigenschaft hat

Ein GdB von 50 ist eine wichtige Grenze. Erst ab diesem Wert liegt eine Schwerbehinderung vor. Sinkt der GdB auf 40, entfällt der Schwerbehindertenstatus, auch wenn weiterhin erhebliche gesundheitliche Einschränkungen bestehen.

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Damit können verschiedene Nachteilsausgleiche wegfallen. Dazu gehören steuerliche Vergünstigungen, besondere Rechte im Arbeitsleben und weitere Erleichterungen, die an die Schwerbehinderteneigenschaft geknüpft sind. Auch der Schwerbehindertenausweis kann dann nicht mehr wie bisher genutzt werden.

Ein GdB von 40 ist dennoch nicht bedeutungslos. Unter bestimmten Voraussetzungen kann bei der Agentur für Arbeit eine Gleichstellung beantragt werden. Diese kann vor allem beim Kündigungsschutz im Arbeitsleben helfen, ersetzt aber nicht sämtliche Nachteilsausgleiche eines GdB von 50.

Warum Diagnosen allein nicht ausreichen

Viele Betroffene glauben, dass eine bestimmte Diagnose automatisch zu einem bestimmten Grad der Behinderung führt. Das ist ein häufiger Irrtum. Für die Bewertung zählt, wie stark eine Erkrankung die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft einschränkt.

Deshalb kann dieselbe Diagnose bei zwei Menschen zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Eine Depression kann bei einer Person zu schweren Rückzugsphasen, Arbeitsausfällen und massiven Alltagsproblemen führen. Bei einer anderen Person kann sie durch Behandlung deutlich besser beherrschbar sein.

Für das Versorgungsamt sind daher konkrete Auswirkungen wichtig. Es geht um Fragen wie die Belastbarkeit im Beruf, den Kontakt zu anderen Menschen, die Fähigkeit zur Selbstversorgung, Mobilität, Konzentration, Erschöpfung und die Teilnahme am sozialen Leben.

So sollten sich Betroffene auf eine Nachprüfung vorbereiten

Eine Nachprüfung sollte niemals auf die leichte Schulter genommen werden. Wer Post vom Versorgungsamt erhält, sollte frühzeitig aktuelle medizinische Unterlagen sammeln. Veraltete Befunde können ein verzerrtes Bild vermitteln, wenn sie die aktuelle Einschränkung nicht ausreichend beschreiben.

Wichtig sind aussagekräftige Berichte von behandelnden Fachärzten, Therapeuten und Hausärzten. Diese sollten nicht nur Diagnosen nennen, sondern die Folgen im Alltag erklären. Entscheidend ist, ob die Einschränkungen nachvollziehbar, konkret und aktuell dargestellt werden.

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Ärztliche Atteste sollten möglichst auf die versorgungsmedizinischen Grundsätze Bezug nehmen. Viele Ärztinnen und Ärzte sind mit den sozialrechtlichen Formulierungen nicht im Detail vertraut. Deshalb kann es sinnvoll sein, vorab zu besprechen, welche Alltagsfolgen im Befund beschrieben werden müssen.

Ein Tagebuch kann wichtige Einschränkungen sichtbar machen

Hilfreich kann auch ein persönliches Einschränkungs-Tagebuch sein. Darin sollten Betroffene festhalten, welche Probleme im Alltag auftreten. Das kann Treppensteigen betreffen, Erschöpfung nach der Arbeit, soziale Isolation, Konzentrationsprobleme, Schmerzen oder Schwierigkeiten bei alltäglichen Wegen.

Viele Menschen gewöhnen sich an ihre Einschränkungen und erwähnen sie nicht mehr ausdrücklich. Genau das kann bei einer Nachprüfung zum Problem werden. Was für Betroffene längst normal geworden ist, kann für die Bewertung des GdB jedoch erheblich sein.

Das Tagebuch ersetzt kein ärztliches Gutachten. Es kann aber helfen, ärztliche Gespräche besser vorzubereiten und typische Einschränkungen genauer zu schildern. Auch Angehörige oder enge Bezugspersonen können dabei unterstützen, weil sie Veränderungen und Belastungen oft von außen wahrnehmen.

Vorsicht beim Gutachtertermin

Bei einer Nachprüfung kann das Versorgungsamt ein Gutachten veranlassen. Betroffene werden dann zu einem ärztlichen Untersuchungstermin eingeladen. Dieses Gespräch sollte gut vorbereitet werden.

Viele Menschen antworten aus Höflichkeit auf die Frage nach ihrem Befinden mit Sätzen wie „Es geht schon“ oder „Ich kann mich nicht beklagen“. In einem Gutachtergespräch kann eine solche Aussage missverstanden oder gegen den Betroffenen ausgelegt werden. Deshalb sollten Einschränkungen sachlich, klar und vollständig beschrieben werden.

Es geht nicht darum, Beschwerden zu übertreiben. Ebenso wenig sollten sie verharmlost werden. Wer wegen Schmerzen nur langsam Treppen steigen kann, wegen psychischer Belastung soziale Kontakte meidet oder im Beruf regelmäßig an Grenzen kommt, sollte das konkret sagen.

Eine Begleitperson kann sinnvoll sein. Sie kann helfen, die Situation zu schildern, an vergessene Punkte erinnern und später bestätigen, was im Gespräch gesagt wurde. Das ist besonders wichtig, wenn der Eindruck entsteht, dass Aussagen im Gutachten verkürzt oder ungenau wiedergegeben wurden.

Widerspruch muss rechtzeitig eingelegt werden

Wenn das Versorgungsamt den GdB herabsetzt, sollten Betroffene die Frist genau prüfen. Gegen den Bescheid kann in der Regel innerhalb eines Monats Widerspruch eingelegt werden. Wer diese Frist versäumt, hat deutlich schlechtere Möglichkeiten.

Der Widerspruch sollte nicht nur pauschal erhoben werden. Sinnvoll ist eine Begründung mit aktuellen Befunden und einer Darstellung der weiterhin bestehenden Einschränkungen. Falls Unterlagen noch fehlen, kann der Widerspruch zunächst fristwahrend eingelegt und später begründet werden.

Bei einer Herabsetzung von 50 auf 40 sollte außerdem geprüft werden, ob eine Gleichstellung mit schwerbehinderten Menschen beantragt werden kann. Das ist vor allem für Beschäftigte wichtig, wenn der Arbeitsplatz wegen der Behinderung gefährdet ist. Eine Beratung durch Sozialverbände, Fachanwälte oder spezialisierte Beratungsstellen kann in solchen Fällen helfen.

Übersicht: Was bei einer GdB-Nachprüfung wichtig ist

Situation Was Betroffene beachten sollten Schreiben des Versorgungsamts zur Nachprüfung Fristen notieren, Unterlagen prüfen und aktuelle Befunde anfordern. Verbesserung des Gesundheitszustands Nicht nur die Verbesserung schildern, sondern auch verbleibende Einschränkungen genau darstellen. Ärztliche Atteste Darauf achten, dass konkrete Auswirkungen auf Alltag, Beruf und soziale Teilhabe beschrieben werden. Gutachtertermin Beschwerden weder beschönigen noch übertreiben, sondern nachvollziehbar und konkret erklären. Herabsetzung des GdB Bescheid genau prüfen und innerhalb eines Monats Widerspruch einlegen, wenn die Entscheidung falsch erscheint. GdB fällt unter 50 Prüfen lassen, ob eine Gleichstellung oder weitere sozialrechtliche Ansprüche in Betracht kommen.

Was das Urteil für Menschen mit Schwerbehinderung bedeutet

Der Fall zeigt, dass eine gesundheitliche Stabilisierung nicht nur positive Folgen haben kann. Wer besser zurechtkommt, beruflich Fuß fasst oder weniger akute Symptome zeigt, kann bei einer Nachprüfung in eine schwierige Lage geraten. Das gilt besonders dann, wenn die verbleibenden Einschränkungen nicht ausreichend dokumentiert sind.

Betroffene sollten deshalb nicht warten, bis ein Herabsetzungsbescheid im Briefkasten liegt. Aktuelle Befunde, eine genaue Beschreibung der Alltagseinschränkungen und eine sorgfältige Vorbereitung auf Gutachtertermine können viel bewirken. Wer eine Nachprüfung ernst nimmt, verbessert seine Chancen, dass die tatsächliche Belastung vollständig berücksichtigt wird.

Der Fall bedeutet nicht, dass jede Verbesserung automatisch zum Verlust des Schwerbehindertenstatus führt. Er zeigt aber, dass Behörden genau prüfen dürfen, ob die frühere Bewertung noch passt. Entscheidend ist, ob die gesundheitlichen Einschränkungen weiterhin einen GdB von 50 oder mehr rechtfertigen.

Fragen und Antworten zur Herabsetzung des GdB

Kann das Versorgungsamt einen anerkannten GdB einfach senken?

Ja, das ist möglich, wenn sich die gesundheitlichen Verhältnisse wesentlich geändert haben. Das Versorgungsamt darf prüfen, ob die frühere Bewertung noch zutrifft. Eine Senkung muss aber nachvollziehbar begründet werden.

Verliert man bei einem GdB von 40 automatisch den Schwerbehindertenausweis?

Ein GdB von 40 reicht nicht für die Schwerbehinderteneigenschaft aus. Diese beginnt erst ab einem GdB von 50. Deshalb können Nachteilsausgleiche wegfallen, die ausdrücklich an die Schwerbehinderung gekoppelt sind.

Was zählt bei der Bewertung stärker: Diagnose oder Alltagseinschränkung?

Die Diagnose allein reicht nicht aus. Entscheidend ist, wie stark die Erkrankung die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, den Beruf, die Mobilität und den Alltag beeinträchtigt. Deshalb müssen Einschränkungen konkret beschrieben werden.

Was sollte ich tun, wenn eine Nachprüfung angekündigt wird?

Betroffene sollten aktuelle Befunde sammeln und ärztliche Berichte anfordern. Wichtig ist, dass diese Berichte nicht nur Diagnosen nennen, sondern die praktischen Folgen im Alltag schildern. Auch ein Einschränkungs-Tagebuch kann hilfreich sein.

Wie verhalte ich mich beim Gutachtertermin?

Betroffene sollten sachlich und vollständig erklären, welche Einschränkungen weiterhin bestehen. Verharmlosende Aussagen können problematisch sein, wenn sie später im Gutachten als Hinweis auf eine deutliche Verbesserung gewertet werden. Eine Begleitperson kann zusätzliche Sicherheit geben.

Welche Frist gilt bei einer Herabsetzung des GdB?

Gegen einen Herabsetzungsbescheid kann in der Regel innerhalb eines Monats Widerspruch eingelegt werden. Die Frist sollte unbedingt beachtet werden. Wer zu spät reagiert, kann häufig nur noch einen neuen Antrag stellen.