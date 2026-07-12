Mietrecht: Wespennest an oder in der Wohnung beseitigen – wer muss die Kosten dafür tragen?

Ein Wespennest am Balkon, im Rollladenkasten oder sogar im Inneren der Wohnung ist für Mieterinnen und Mieter nicht nur unangenehm. Es kann den Gebrauch der Wohnung deutlich einschränken, besonders wenn kleine Kinder, ältere Menschen oder Personen mit Insektengiftallergie im Haushalt leben.

Im Mietrecht stellt sich dann schnell die Frage, wer handeln muss und wer die Rechnung bezahlt. Grundsätzlich gilt: Ist die Nutzung der Wohnung durch das Wespennest beeinträchtigt, ist in vielen Fällen der Vermieter zuständig.

Das bedeutet aber nicht, dass Mieter eigenmächtig ein Unternehmen beauftragen oder das Nest selbst entfernen dürfen. Wespen stehen in Deutschland unter Naturschutz, weshalb eine Beseitigung nur bei einem vernünftigen Grund und meist durch Fachleute erfolgen sollte.

Warum ein Wespennest ein Mietmangel sein kann

Nach § 535 BGB muss der Vermieter die Wohnung in einem Zustand erhalten, der den vertragsgemäßen Gebrauch ermöglicht. Dazu gehört nicht nur, dass Heizung, Fenster oder Leitungen funktionieren.

Auch äußere Einwirkungen können einen Mangel darstellen, wenn sie die Wohnnutzung erheblich beeinträchtigen. Ein Wespennest direkt am Fenster, am Balkon, an der Eingangstür oder im Rollladenkasten kann deshalb mietrechtlich relevant sein.

Entscheidend ist nicht allein, dass Wespen vorhanden sind. Im Sommer kommen Wespen auch in der Nähe von Wohnungen vor, ohne dass daraus automatisch ein Anspruch gegen den Vermieter entsteht.

Anders ist es, wenn sich das Nest an der Mietsache befindet und die Tiere regelmäßig in die Wohnung gelangen. Dann kann die Nutzung einzelner Räume, des Balkons oder des Zugangs zur Wohnung erheblich gestört sein.

Wann der Vermieter die Kosten tragen muss

Sitzt das Wespennest an der Fassade, im Dachbereich, am Rollladenkasten, am Balkon oder in einem Gebäudeteil, der zur vermieteten Wohnung gehört, spricht viel dafür, dass der Vermieter die Beseitigung oder Umsiedlung organisieren und bezahlen muss.

Das gilt vor allem dann, wenn das Nest nicht durch ein Verhalten der Mietpartei verursacht wurde. Mieter können in der Regel nicht verhindern, dass Wespen einen Hohlraum am Gebäude oder einen Rollladenkasten als Nistplatz wählen.

Der Vermieter trägt in solchen Fällen die Verantwortung für den Zustand der Mietsache. Die Kosten für eine Fachfirma, einen Schädlingsbekämpfer oder eine Umsiedlung dürfen dann grundsätzlich nicht einfach auf die Mietpartei abgewälzt werden.

Auch eine Abrechnung über die Betriebskosten kommt regelmäßig nicht in Betracht. Die Entfernung eines Wespennests ist eine einmalige Maßnahme und keine laufende, wiederkehrende Bewirtschaftungskostenposition.

Warum die Kosten nicht einfach über die Nebenkosten abgerechnet werden dürfen

Betriebskosten dürfen nur umgelegt werden, wenn sie laufend entstehen und im Mietvertrag wirksam vereinbart sind. Typische Beispiele sind Gartenpflege, Hausreinigung oder Müllabfuhr.

Die Entfernung eines einzelnen Wespennests ist dagegen meist ein besonderer Anlass. Sie fällt nicht regelmäßig an und dient dazu, eine konkrete Beeinträchtigung zu beseitigen.

Deshalb kann der Vermieter die Rechnung nicht ohne Weiteres in die nächste Betriebskostenabrechnung einstellen. Für Mieter lohnt sich hier ein genauer Blick, wenn plötzlich eine Position wie „Schädlingsbekämpfung“, „Wespennest“ oder „Kammerjäger“ auftaucht.

Etwas anderes kann nur in Sonderfällen gelten, etwa wenn regelmäßig vorbeugende Schädlingsbekämpfung als laufende Maßnahme vereinbart und tatsächlich wiederkehrend durchgeführt wird. Ein einmaliger Einsatz wegen eines akuten Wespennests gehört aber regelmäßig nicht dazu.

Wann Mieter selbst zahlen müssen können

Nicht jeder Wespenflug rund um die Wohnung verpflichtet den Vermieter zur Kostenübernahme. Befindet sich das Nest nicht an der Mietsache, sondern beispielsweise weit entfernt im Garten eines Nachbarn, im öffentlichen Raum oder in einem Baum außerhalb des Mietobjekts, kann die Lage anders zu beurteilen sein.

Auch wenn lediglich einzelne Wespen in die Wohnung fliegen, liegt noch nicht automatisch ein Mietmangel vor. Im Sommer ist ein gewisses Auftreten von Insekten hinzunehmen.

Mieter können außerdem selbst kostenpflichtig werden, wenn sie ohne Not und ohne Rücksprache eine überteuerte Firma beauftragen. Das gilt besonders, wenn der Vermieter erreichbar gewesen wäre und selbst eine geeignete Lösung hätte veranlassen können.

Wer eigenmächtig handelt, riskiert deshalb, auf der Rechnung sitzen zu bleiben. Eine Ausnahme kommt nur bei echter Dringlichkeit in Betracht, etwa wenn akute Gefahr besteht und der Vermieter nicht erreichbar ist.

Was Mieter sofort tun sollten

Der erste Schritt ist eine schnelle Mängelanzeige an den Vermieter oder die Hausverwaltung. Dabei sollte möglichst genau beschrieben werden, wo sich das Nest befindet, seit wann es bemerkt wurde und welche Beeinträchtigungen auftreten.

Sinnvoll sind Fotos oder kurze Videos, sofern diese gefahrlos aufgenommen werden können. Mieter sollten aber keinen Versuch unternehmen, das Nest selbst zu öffnen, zu besprühen, auszuräuchern oder zu zerstören.

In der Meldung sollte der Vermieter aufgefordert werden, eine fachgerechte Prüfung und gegebenenfalls Beseitigung oder Umsiedlung zu veranlassen. Bei Allergien, Kleinkindern oder einer besonderen Gefährdung sollte dies ausdrücklich erwähnt werden.

Je konkreter die Gefahr beschrieben wird, desto eher muss der Vermieter kurzfristig reagieren. Bei einem Nest direkt am Kinderzimmerfenster ist die Lage anders als bei einem entfernten Nest am hinteren Ende eines großen Gartens.

Naturschutz: Wespen dürfen nicht einfach getötet werden

Auch wenn ein Wespennest störend ist, dürfen Mieter es nicht einfach beseitigen. Wildlebende Tiere und ihre Nester sind in Deutschland geschützt.

Bei Wespen kommt es darauf an, welche Art betroffen ist und ob ein vernünftiger Grund für eine Entfernung besteht. Hornissen, Hummeln und Wildbienen stehen häufig unter einem noch strengeren Schutz.

Deshalb sollte immer eine Fachperson eingeschaltet werden. Diese kann einschätzen, ob eine Umsiedlung möglich ist oder ob eine Entfernung ausnahmsweise zulässig ist.

In manchen Fällen ist die untere Naturschutzbehörde einzubeziehen. Das gilt besonders bei geschützten Arten oder wenn keine unmittelbare Gefahr besteht.

Was gilt bei einem Wespennest im Rollladenkasten?

Rollladenkästen sind ein häufiger Ort für Wespennester. Für Mieter ist das besonders problematisch, weil die Tiere beim Öffnen des Fensters oder beim Betätigen des Rollladens in die Wohnung gelangen können.

Ein Nest im Rollladenkasten gehört regelmäßig zum Gebäudebereich. Wenn dadurch Fenster, Lüftung oder Wohnräume kaum noch genutzt werden können, spricht viel für einen Mietmangel.

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In solchen Fällen sollte der Vermieter die Prüfung und die fachgerechte Beseitigung bezahlen. Mieter sollten den Rollladen möglichst nicht weiter benutzen, wenn dadurch die Tiere aufgeschreckt werden.

Wichtig ist, den Zustand zu dokumentieren und die Hausverwaltung sofort zu informieren. Je länger gewartet wird, desto größer kann das Nest werden.

Kann die Miete gemindert werden?

Eine Mietminderung kommt nur in Betracht, wenn die Gebrauchstauglichkeit der Wohnung tatsächlich beeinträchtigt ist. Ein bloßes Unwohlsein reicht dafür meist nicht aus.

Anders kann es sein, wenn der Balkon nicht nutzbar ist, Fenster geschlossen bleiben müssen oder Wespen regelmäßig in die Wohnung gelangen. Auch eine konkrete Gesundheitsgefahr kann die Beeinträchtigung verstärken.

Die Höhe einer möglichen Mietminderung hängt vom Einzelfall ab. Mieter sollten deshalb nicht vorschnell selbst einen Betrag abziehen, sondern sich vorher beraten lassen.

Wichtig ist außerdem, dass der Vermieter den Mangel kennt. Ohne Mängelanzeige geraten Mieter schnell in Schwierigkeiten, wenn sie die Miete mindern.

Wer trägt die Kosten? Übersicht nach typischen Fällen

Situation Wahrscheinliche Kostentragung Wespennest im Rollladenkasten der Mietwohnung In der Regel Vermieter, wenn die Wohnnutzung beeinträchtigt ist Wespennest am Balkon oder direkt am Fenster In der Regel Vermieter, wenn Balkon oder Fenster kaum nutzbar sind Wespennest im Treppenhaus, Hauseingang oder an der Fassade In der Regel Vermieter oder Eigentümergemeinschaft Einzelne Wespen fliegen gelegentlich in die Wohnung Meist kein Anspruch auf Kostenübernahme Nest weit entfernt im Garten oder Nachbargrundstück Einzelfall; häufig keine direkte Vermieterpflicht Mieter beauftragt ohne Rücksprache eine teure Firma Kostenrisiko beim Mieter, außer bei echter Dringlichkeit Akute Gefahr, Vermieter nicht erreichbar Kostenerstattung möglich, wenn die Maßnahme notwendig und angemessen war

Wie schnell muss der Vermieter reagieren?

Eine starre Frist gibt es nicht. Der Vermieter muss aber umso schneller handeln, je größer die Gefahr und die Einschränkung sind.

Bei einem Nest direkt an der Wohnung, bei häufigem Eindringen der Tiere oder bei allergischen Personen im Haushalt kann eine schnelle Reaktion erforderlich sein. In weniger dringenden Fällen kann zunächst eine fachliche Einschätzung eingeholt werden.

Der Vermieter darf die Sache nicht einfach ignorieren. Tut er nichts, obwohl eine erhebliche Beeinträchtigung vorliegt, können Mieter weitere Rechte prüfen lassen.

Dazu können eine angemessene Fristsetzung, eine Mietminderung oder in dringenden Fällen eine Ersatzvornahme gehören. Gerade bei Kostenfragen sollte aber vorher rechtlicher Rat eingeholt werden.

Darf der Vermieter die Beseitigung verweigern?

Der Vermieter darf eine Beseitigung nicht pauschal verweigern, wenn ein erheblicher Mietmangel vorliegt. Er darf aber prüfen lassen, ob das Nest überhaupt entfernt werden darf.

Wegen des Naturschutzes kann eine Umsiedlung gegenüber einer Vernichtung vorrangig sein. Fachbetriebe und Naturschutzstellen können hier beraten.

Manchmal ist es auch möglich, das Nest bis zum Ende der Saison zu dulden, wenn keine konkrete Gefahr besteht. Wespenvölker sterben im Herbst meist ab, und alte Nester werden in der Regel nicht wieder bewohnt.

Für Mieter ist das aber nicht zumutbar, wenn die Wohnung über Wochen erheblich beeinträchtigt ist oder eine Gesundheitsgefahr besteht. Dann muss eine Lösung gefunden werden.

Was Gerichte zur Kostenfrage entschieden haben

Auch Gerichte haben sich bereits mit Wespennestern im Mietverhältnis befasst. Das Amtsgericht Würzburg entschied mit Urteil Az. 13 C 2751/13, dass ein Mieter bei einem gefährlichen Wespennest in Balkonnähe ausnahmsweise sofort eine Fachfirma beauftragen durfte, nachdem der Vermieter telefonisch nicht erreichbar war.

Die Kosten musste der Vermieter erstatten, weil die Situation eine konkrete Gefahr darstellte und schnelles Handeln erforderlich war. Für Vermieter ebenfalls wichtig ist ein Urteil des Amtsgerichts München Az. 412 C 32370/10: Die Beseitigung eines Wespennests ist eine einmalige Maßnahme und kann deshalb regelmäßig nicht über die Betriebskostenabrechnung auf die Mieter umgelegt werden.

Was Vermieter beachten sollten

Vermieter sollten Meldungen über ein Wespennest ernst nehmen und zeitnah reagieren. Das gilt besonders, wenn das Nest an Gebäudeteilen sitzt, die zur vermieteten Wohnung gehören.

Eine fachgerechte Prüfung schützt nicht nur die Mietpartei, sondern auch den Vermieter vor unnötigen Streitigkeiten. Wer selbst zur Spraydose greift oder eine ungeeignete Person beauftragt, riskiert Verstöße gegen den Artenschutz und weitere Schäden am Gebäude.

Auch die Versicherung sollte geprüft werden. Manche Wohngebäudeversicherungen oder Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherungen können je nach Vertrag bestimmte Kosten abdecken.

Die Kostenfrage gegenüber dem Mieter bleibt davon aber getrennt. Nur weil der Vermieter keine Versicherung hat, darf er eine nicht umlagefähige Einmalmaßnahme nicht einfach über die Nebenkosten weitergeben.

Praxisbeispiel: Wespennest am Schlafzimmerfenster

Eine Mieterin bemerkt Anfang Juli, dass Wespen aus dem Rollladenkasten ihres Schlafzimmerfensters ein- und ausfliegen. Sobald sie das Fenster öffnet, gelangen einzelne Tiere in den Raum.

Sie informiert die Hausverwaltung per E-Mail, fügt Fotos bei und weist darauf hin, dass ihr Kind in der Wohnung lebt. Die Verwaltung beauftragt daraufhin einen Fachbetrieb, der das Nest prüft und eine zulässige Entfernung oder Umsiedlung vornimmt.

Die Rechnung darf in diesem Fall regelmäßig nicht der Mieterin auferlegt werden. Das Nest befindet sich an einem Gebäudeteil der Wohnung und beeinträchtigt die Nutzung des Schlafzimmers deutlich.

Häufige Fragen und Antworten

Muss der Vermieter ein Wespennest immer entfernen lassen?

Nein. Der Vermieter muss nicht jedes Wespennest entfernen lassen, nur weil es in der Nähe des Hauses ist. Eine Pflicht besteht vor allem dann, wenn das Nest die Nutzung der Wohnung erheblich beeinträchtigt oder eine konkrete Gefahr besteht.

Wer zahlt den Kammerjäger bei einem Wespennest in der Mietwohnung?

In vielen Fällen muss der Vermieter zahlen, wenn das Nest an der Mietsache sitzt und die Wohnung dadurch nicht normal genutzt werden kann. Das gilt besonders bei Nestern im Rollladenkasten, direkt am Fenster, am Balkon oder im Eingangsbereich.

Darf ich als Mieter selbst eine Firma beauftragen?

Das sollten Mieter nur in echten Notfällen tun. Normalerweise muss zuerst der Vermieter oder die Hausverwaltung informiert werden. Wer ohne Rücksprache handelt, kann auf den Kosten sitzen bleiben.

Darf der Vermieter die Rechnung über die Nebenkosten abrechnen?

Bei einer einmaligen Entfernung eines Wespennests ist das regelmäßig nicht zulässig. Betriebskosten müssen laufend entstehen. Eine akute Einzelmaßnahme ist normalerweise keine umlagefähige Nebenkostenposition.

Darf ich das Wespennest selbst entfernen?

Nein, davon ist dringend abzuraten. Wespen stehen unter Naturschutz, und eine eigenmächtige Entfernung oder Tötung kann rechtliche Folgen haben. Außerdem besteht ein erhebliches Stichrisiko.

Kann ich die Miete mindern, wenn der Vermieter nichts tut?

Eine Mietminderung kann möglich sein, wenn die Wohnung erheblich beeinträchtigt ist und der Vermieter trotz Meldung nicht reagiert. Die Höhe hängt vom Einzelfall ab. Mieter sollten sich vor einer Kürzung beraten lassen, damit keine Mietrückstände entstehen.