Krankengeld: Krankenkasse darf Krankengeldanspruch wegen Auslandsaufenthalt nicht einfach abschalten

Die Frage, ob ein Auslandsurlaub während einer Krankschreibung erlaubt ist, sorgt immer wieder für Konflikte zwischen Versicherten und Krankenkassen. Für Betroffene geht es dabei nicht nur um die Reise selbst, sondern häufig um eine existentielle Absicherung: das Krankengeld.

Denn wer nach Ablauf der Entgeltfortzahlung krankgeschrieben bleibt, ist auf die Leistung der Krankenkasse angewiesen. Umso gravierender ist es, wenn die Kasse ankündigt, die Zahlung während eines Aufenthalts im Ausland auszusetzen.

Genau an dieser Stelle setzt eine Entscheidung des Sozialgerichts Karlsruhe an. Das Gericht hat klargestellt, dass eine Krankenkasse die Zahlung von Krankengeld während eines Auslandsurlaubs nicht verweigern darf, wenn die Arbeitsunfähigkeit durchgehend bescheinigt ist und der behandelnde Arzt die Reisefähigkeit bestätigt sowie keine medizinischen Bedenken gegen die Reise bestehen.

Zusätzlich betont das Gericht, dass Krankenkassen mögliche gesundheitliche Vorteile eines Erholungsurlaubs ernsthaft in ihre Entscheidung einbeziehen müssen.

Der Fall: Reise angekündigt, ärztlich abgesichert – trotzdem kein Krankengeld

Im Verfahren vor dem Sozialgericht Karlsruhe war der Kläger arbeitsunfähig erkrankt und bezog Krankengeld von seiner gesetzlichen Krankenkasse. Er plante einen knapp zweiwöchigen Erholungsurlaub mit seiner Familie in einem Ferienhaus an der Mittelmeerküste und ging den aus Sicht vieler Versicherter naheliegenden Weg: Er fragte im Vorfeld bei seiner Krankenkasse nach, ob gegen die Reise Einwände bestehen.

Zugleich legte er eine ärztliche Bescheinigung vor, die seine Reisefähigkeit bestätigte. Außerdem verwies er darauf, dass in diesem Zeitraum keine Behandlungstermine vorgesehen seien. Die Arbeitsunfähigkeit war durchgehend attestiert und sollte nach der Planung auch während des Urlaubs fortbestehen.

Die Krankenkasse verweigerte dennoch die Zahlung von Krankengeld für die Zeit des Auslandsaufenthalts. Zur Begründung führte sie unter anderem an, die Erkrankung könne sich im Urlaub verschlechtern. Außerdem sei nicht gesichert, dass der Urlaub eine positive Wirkung auf die Genesung haben werde.

Warum die Argumentation der Krankenkasse vor Gericht nicht trägt

Diese Begründung hat das Sozialgericht Karlsruhe nicht überzeugt. Nach der Entscheidung hat die Krankenkasse ihr Ermessen fehlerhaft ausgeübt. Gemeint ist damit: Selbst dort, wo der Gesetzgeber der Kasse einen Entscheidungsspielraum einräumt, muss dieser Spielraum sachgerecht genutzt werden. Das Gericht sieht genau daran einen Mangel, weil die Krankenkasse die potenziellen Vorteile eines Erholungsurlaubs für den Versicherten nicht ausreichend berücksichtigt habe.

Damit verschiebt das Gericht den Blickwinkel: Es reicht nicht, abstrakte Risiken zu behaupten oder eine fehlende „Garantie“ für eine Besserung zu verlangen. Krankheit bedeutet in vielen Fällen gerade, dass sich ein Verlauf nicht sicher prognostizieren lässt.

Würde man Krankengeld im Ausland nur dann zahlen, wenn ein Genesungserfolg quasi zugesichert ist, liefe das Praktisch auf ein unerreichbares Kriterium hinaus. Entscheidend ist vielmehr, ob aus ärztlicher Sicht nachvollziehbare Gründe gegen die Reise sprechen oder ob die Reise dem Zweck der Krankschreibung widerspricht.

Wenn der behandelnde Arzt ausdrücklich keine Einwände hat und die Arbeitsunfähigkeit unstreitig fortbesteht, wird eine pauschale Ablehnung dünn.

Hinzu kommt ein weiterer Gesichtspunkt, den das Gericht ausdrücklich erwähnt: Der Urlaub war bereits vor Eintritt der Arbeitsunfähigkeit gebucht worden. Auch das ist rechtlich und lebensnah bedeutsam. Denn in solchen Konstellationen geht es häufig nicht um „Flucht“ aus der Arbeitsunfähigkeit, sondern um eine ohnehin geplante Reise, die nun unter veränderten gesundheitlichen Bedingungen neu bewertet werden muss.

„Ruhen“ des Krankengeldes und sein Zweck

Im deutschen Krankenversicherungsrecht gibt es Vorschriften, die unter bestimmten Voraussetzungen dazu führen können, dass Ansprüche während eines Auslandsaufenthalts „ruhen“. Solche Regelungen haben aus Sicht des Gesetzgebers einen nachvollziehbaren Zweck: Missbrauch zu verhindern und Fälle zu vermeiden, in denen eine Arbeitsunfähigkeit im Ausland nur schwer überprüfbar ist oder sich die Leistungsgewährung kaum steuern lässt.

Das Sozialgericht Karlsruhe greift genau diesen Zweckgedanken auf und zieht daraus eine klare Konsequenz. Die Ruhensvorschriften sollen, so das Gericht, ungerechtfertigte Inanspruchnahmen vor allem in solchen Fällen verhindern, in denen die Feststellung der Arbeitsunfähigkeit im Ausland problematisch wäre. Wenn jedoch – wie im entschiedenen Fall – die Arbeitsunfähigkeit bereits in Deutschland festgestellt wurde, durchgehend bescheinigt ist und während der Reise unstreitig fortbesteht, bleibt für eine Ablehnung der Krankengeldzahlung kein Raum.

Damit stellt das Gericht nicht in Abrede, dass Krankenkassen grundsätzlich prüfen dürfen. Es begrenzt aber die Reichweite dieser Prüfung dort, wo die typischen Kontroll- und Nachweisprobleme gerade nicht bestehen und eine medizinische Einschätzung des behandelnden Arztes die Reise ausdrücklich mitträgt.

Warum das EU-Ausland besonders zu behandeln ist

Besonders deutlich wird die Entscheidung an einer weiteren Stelle: Für das EU-Ausland, so das Gericht, ergebe sich diese Wertung auch aus höherrangigem Recht der Europäischen Union. Das ist ein Hinweis auf die in Europa geltenden Regeln zur Koordinierung der sozialen Sicherheit, die verhindern sollen, dass Versicherte allein wegen eines Aufenthalts in einem anderen EU-Staat Leistungen verlieren, auf die sie im Heimatstaat grundsätzlich Anspruch haben.

Praktisch heißt das: Wer in Deutschland gesetzlich versichert ist, kann bei einem vorübergehenden Aufenthalt in einem EU-Staat nicht ohne Weiteres so behandelt werden, als sei er „außerhalb“ des Versicherungssystems.

Nationale Einschränkungen stoßen hier schneller an Grenzen, wenn sie den Leistungsexport oder die Freizügigkeit unverhältnismäßig behindern. Das Gericht macht deutlich, dass die Krankenkasse sich bei einer Ablehnung nicht nur auf abstrakte Risiken zurückziehen kann, sondern europarechtliche Vorgaben beachten muss.

Was die Entscheidung für Krankengeld-Bezieher bedeutet – und was nicht

Die Karlsruher Entscheidung stärkt Versicherte, die während einer Erkrankung eine Reise ins Ausland planen und diese offen gegenüber der Krankenkasse kommunizieren. Sie macht klar, dass Krankengeld nicht nach Belieben „abgeschaltet“ werden darf, wenn die Arbeitsunfähigkeit durchgehend attestiert ist und der behandelnde Arzt die Reise für vertretbar hält. Besonders wichtig ist dabei der Gedanke, dass Erholung medizinisch sinnvoll sein kann.

Krankheit ist nicht immer Bettruhe. Gerade bei psychischen Belastungen, Erschöpfungszuständen oder langwierigen Genesungsprozessen kann ein Tapetenwechsel, Stressreduktion und Familienzeit den Heilungsverlauf unterstützen. Das Gericht verlangt, dass Krankenkassen diese Möglichkeit ernsthaft in die Abwägung einbeziehen.

Gleichzeitig ist die Entscheidung kein Freibrief für beliebige Reisen. Sie setzt sichtbar auf zwei Sicherungen: die durchgehende Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und die ärztliche Einschätzung, dass gegen die Reise keine medizinischen Gründe sprechen. Wer ohne ärztliche Rückendeckung reist oder in einer Situation, in der regelmäßige Behandlungen anstehen, wird sich deutlich schwerer tun, einen Anspruch durchzusetzen.

Auch Reisen, die erkennbar mit dem Krankheitsbild unvereinbar sind, können rechtlich anders bewertet werden, weil sie Zweifel an der Genesungsorientierung des Verhaltens wecken.

Kommunikation und medizinische Dokumentation entscheiden

Bemerkenswert ist auch, wie sehr der Fall zeigt, woran solche Streitigkeiten in der Realität hängen. Der Kläger hat vor der Reise nachgefragt, ärztliche Unterlagen vorgelegt und darauf hingewiesen, dass Behandlungstermine nicht betroffen sind. Genau diese Nachvollziehbarkeit nimmt dem Verdacht den Boden, es gehe um die Umgehung von Pflichten oder um eine Entziehung der Kontrolle. Das Urteil sendet damit ein Signal in beide Richtungen: Versicherte sollten Transparenz schaffen, Krankenkassen müssen dann aber fair und zweckorientiert prüfen, statt reflexartig Risiken zu beschwören.

In der Konsequenz steigt die Bedeutung individueller Umstände. Eine pauschale Linie nach dem Motto „Ausland gleich kein Krankengeld“ passt nach dieser Entscheidung nicht mehr, jedenfalls dann nicht, wenn die Arbeitsunfähigkeit im Inland sauber festgestellt ist, fortbesteht und medizinisch nichts gegen die Reise spricht.

Ein Urteil mit Signalwirkung

Das Sozialgericht Karlsruhe ordnet den Konflikt um Auslandsurlaub und Krankengeld neu ein. Es betont die Pflicht der Krankenkassen zu einer sorgfältigen, am Einzelfall orientierten Entscheidung und setzt der Praxis pauschaler Ablehnungen Grenzen.

Vor allem aber stellt es heraus, dass Genesung nicht nur in Behandlungszimmern stattfindet. Erholung kann Teil eines Heilungsprozesses sein, und genau diese Perspektive müssen Krankenkassen in ihre Bewertung einbeziehen, wenn die medizinischen Nachweise vorliegen und die Arbeitsunfähigkeit durchgehend dokumentiert ist. Das Aktenzeichen lautet S 4 KR 2398/17 (Sozialgericht Karlsruhe)