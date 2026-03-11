Experte: Bis 1.452 Euro Rente werden keine Steuern fällig

Lesedauer 3 Minuten

Sozialrechtsexperte Dr. Utz Anhalt greift in seiner Einordnung ein Thema auf, das viele angehende Ruheständler beschäftigt: Ab welcher gesetzlichen Altersrente fällt überhaupt Einkommensteuer an? Die Botschaft lautet, dass eine alleinstehende Person im Jahr 2026 mit einer monatlichen Bruttorente von rund 1.452 Euro noch keine Einkommensteuer zahlen müsse.

Die konkrete Zahl ist jedoch keine allgemeingültige Grenze, sondern eine Modellrechnung, die stark von den unterstellten Abzügen abhängt.

Für 2026 sind zwei Daten gesichert: Der Besteuerungsanteil für Neurentner beträgt 84 Prozent, der steuerfreie Rentenanteil liegt also bei 16 Prozent. Außerdem beträgt der Grundfreibetrag 2026 für Alleinstehende 12.348 Euro.

Warum die Besteuerung von Renten vielen kompliziert erscheint

Anhalt beschreibt das Prinzip der nachgelagerten Besteuerung. Während des Erwerbslebens werden Beiträge zur Altersvorsorge steuerlich entlastet, in der Auszahlungsphase wird die Rente dann schrittweise stärker besteuert.

Für Menschen, die 2026 erstmals eine gesetzliche Rente beziehen, bedeutet das: 84 Prozent der Rente gelten als steuerpflichtig, 16 Prozent bleiben dauerhaft steuerfrei.

Dieser steuerfreie Anteil wird nicht jedes Jahr neu berechnet, sondern aus der ersten vollen Jahresbruttorente ermittelt und anschließend als fester Eurobetrag für die gesamte weitere Rentenzeit festgeschrieben.

Rentenerhöhungen in den Folgejahren werden dadurch steuerlich stärker erfasst, weil der einmal festgelegte Freibetrag nicht mitwächst.

Die Rechnung von Dr. Utz Anhalt ist nachvollziehbar, aber an einer Stelle zu grob

Aus einer monatlichen Bruttorente von 1.452,17 Euro ergibt sich eine Jahresbruttorente von 17.426,04 Euro. Davon wären bei einem Rentenbeginn 2026 genau 16 Prozent steuerfrei, also 2.788,17 Euro. Der steuerpflichtige Rentenanteil läge damit bei 14.637,87 Euro.

Anschließend zieht der Experte Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie die Werbungskostenpauschale von 102 Euro und den Sonderausgaben-Pauschbetrag von 36 Euro ab. Genau an diesem Punkt entscheidet sich, ob die Beispielzahl trägt. Die Pauschbeträge von 102 Euro und 36 Euro sind rechtlich korrekt.

Problematisch ist jedoch die angenommene Höhe der Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung. In der Darstellung wird mit rund 12,35 Prozent gerechnet. Gerade dieser Wert ist für die Praxis entscheidend.

Für 2026 liegt der eigene Abzug gesetzlich krankenversicherter Rentner auf die gesetzliche Rente häufig etwas höher, weil neben dem halben allgemeinen Krankenversicherungsbeitrag auch der Zusatzbeitrag und die Pflegeversicherung berücksichtigt werden müssen.

Damit wird deutlich: Die Zahl von 1.452 Euro ist kein fester allgemeiner Grenzwert für alle Rentner, sondern eine Modellgröße unter bestimmten Annahmen.

Was daraus für die genannte Grenze von 1.452 Euro folgt

Die Aussage von Dr. Utz Anhalt ist deshalb eher als Orientierungswert zu lesen als als starre Obergrenze. Das ist keine Kleinigkeit, denn schon geringe Veränderungen bei Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen verschieben die Schwelle, bis zu der tatsächlich keine Einkommensteuer anfällt.

Je nach Krankenkasse, Zusatzbeitrag und persönlicher Situation kann der Bereich ohne Einkommensteuer etwas niedriger oder auch etwas höher ausfallen.

Viele Rentner gehen davon aus, dass bereits bei vergleichsweise moderaten Rentenbeträgen zwingend Einkommensteuer gezahlt werden müsse. Genau dieses Missverständnis räumt die Beispielrechnung auf.

Was die Rechnung in der Praxis tatsächlich aussagt

Die große Stärke der Darstellung von Dr. Utz Anhalt liegt darin, dass sie die steuerliche Logik hinter der gesetzlichen Rente sichtbar macht. Nicht die volle Bruttorente wird besteuert.

Maßgeblich ist zunächst nur der steuerpflichtige Rentenanteil. Hinzu kommt, dass Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung die steuerliche Bemessungsgrundlage mindern. Auch Pauschbeträge werden berücksichtigt.

Dadurch kann die tatsächliche Einkommensteuer bei einer Rente deutlich niedriger ausfallen, als viele Ruheständler vermuten. Das ist für die private Finanzplanung im Ruhestand wichtig, weil zwischen Bruttorente, Nettorente und steuerpflichtigem Einkommen sorgfältig unterschieden werden muss.

Wo Dr. Utz Anhalt sauber informiert und wo nachgeschärft werden müsste

Positiv ist, dass Dr. Utz Anhalt den lebenslang festgeschriebenen Rentenfreibetrag richtig erklärt. Ebenfalls richtig ist der Hinweis, dass spätere Rentenerhöhungen steuerlich nicht durch einen mitwachsenden Freibetrag abgefedert werden. Das erklärt, warum Menschen, die anfangs keine Steuer zahlen, einige Jahre später dennoch in den steuerpflichtigen Bereich hineinwachsen können.

Andere Einkünfte verändern die Lage oft schneller als gedacht

Dr. Utz Anhalt weist zu Recht darauf hin, dass die Beispielrechnung nur für einen eng umrissenen Fall gilt: eine alleinstehende Person, erstmaliger Rentenbezug 2026, keine weiteren Einkünfte.

Genau diese Einschränkung ist für die Praxis besonders wichtig. Schon kleinere zusätzliche Einkünfte aus Vermietung, einer Betriebsrente, aus selbstständiger Tätigkeit oder aus Kapitalerträgen können dazu führen, dass das zu versteuernde Einkommen über den Grundfreibetrag steigt.

Dann fällt zwar nicht automatisch eine hohe Steuer an, aber der steuerfreie Bereich ist schneller verlassen, als viele annehmen. Deshalb taugt eine pauschale Monatsgrenze nur als grober Anhaltspunkt.

Was Rentnerinnen und Rentner mitnehmen sollten

Die Stärke der Darstellung liegt darin, ein oft als trocken empfundenes Thema in eine verständliche Rechenlogik zu übersetzen. Genau das ist nötig, weil viele Menschen aus Unsicherheit gegenüber dem Finanzamt falsche Schlüsse ziehen. Dennoch zeigt die genaue Prüfung, dass solche Rechenbeispiele nur dann wirklich belastbar sind, wenn die verwendeten Sozialabgaben, Freibeträge und persönlichen Merkmale sauber zusammenpassen.

Die Zahl von 1.452 Euro ist deshalb kein allgemeines Gesetz, sondern das Ergebnis einer bestimmten Annahme.

Wer 2026 in Rente geht, sollte sich nicht an einer einzigen Zahl festhalten, sondern die eigene Situation mit den tatsächlichen Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen, dem individuellen Zusatzbeitrag der Krankenkasse und möglichen weiteren Einkünften durchrechnen.

