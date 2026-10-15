Zwei-Jahres-Falle bei der Rente nach 45 Jahren: “Es fehlen 108 Euro im Monat Rentenanspruch”

Fast ein ganzes Berufsleben gearbeitet – und trotzdem reicht es auf dem Papier nicht für die abschlagsfreie Rente: Wer die erforderlichen 45 Versicherungsjahre knapp verfehlt, sollte seinen Versicherungsverlauf prüfen, bevor er einen Rentenantrag stellt.

Denn eine vergessene Ausbildungszeit oder nicht erfasstes Krankengeld kann darüber entscheiden, ob die Rente dauerhaft gekürzt wird.

Wie teuer das werden kann, zeigt das Beispiel von Petra, Jahrgang 1965: In ihrem Rentenkonto fehlen neun Monate, und beim geplanten Rentenstart mit 65 drohen deshalb 7,2 Prozent Abschlag. Bei einer Monatsrente von 1.500 Euro brutto sind das 108 Euro weniger – jeden Monat.

45 Jahre bedeuten 540 Monate – eine Aufrundung gibt es nicht

Für die Altersrente für besonders langjährig Versicherte müssen mindestens 540 anrechenbare Kalendermonate zusammenkommen. 44 Jahre und elf Monate reichen für diese Rentenart nicht aus.

Für Versicherte ab Jahrgang 1964 liegt die Altersgrenze dieser abschlagsfreien Rente bei 65 Jahren. Auch 45 erfüllte Versicherungsjahre erlauben ihnen nicht, diese Rentenart schon mit 63 gegen Abschläge zu beziehen.

Wer früher gehen möchte, muss die Voraussetzungen einer anderen Altersrente erfüllen. Bei der Altersrente für langjährig Versicherte genügen 35 Versicherungsjahre, allerdings kostet der vorzeitige Beginn für Jahrgänge ab 1964 mit 63 grundsätzlich 14,4 Prozent und mit 65 noch 7,2 Prozent Abschlag.

Ein fehlender Monat führt nicht automatisch zu 7,2 Prozent Abschlag

Der Abschlag richtet sich nicht danach, ob ein Monat oder neun Monate für die 45 Jahre fehlen. Er ergibt sich bei der vorgezogenen Altersrente für langjährig Versicherte aus dem Abstand zur abschlagsfreien Altersgrenze: Jeder vorgezogene Monat kostet 0,3 Prozent.

Bei Petra liegen zwischen dem geplanten Rentenbeginn mit 65 und der für ihren Jahrgang geltenden Altersgrenze von 67 genau 24 Monate. Deshalb beträgt der Abschlag in dieser Konstellation 7,2 Prozent – vorausgesetzt, sie entscheidet sich tatsächlich für diese vorgezogene Rente.

Sie muss diese Kürzung jedoch nicht zwangsläufig hinnehmen: Erreicht sie die fehlenden Monate durch weitere anrechenbare Zeiten, kann ein späterer Beginn der abschlagsfreien Rente nach 45 Jahren möglich sein. Wer knapp an der Grenze liegt, sollte deshalb konkrete Rentenbeginne und die Finanzierung der Zeit bis dahin vergleichen lassen.

Fast 42.000 geänderte Bescheide: Was die Zahl tatsächlich aussagt

Nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung wurden 2024 rund 41.900 Bescheide im Widerspruchsverfahren durch eine sogenannte Abhilfe geändert. Als einen Grund nennt die Behörde Unterlagen, die erst nach der ursprünglichen Entscheidung eingereicht wurden.

Die Zahl belegt deshalb nicht, dass die Rentenversicherung in fast 42.000 Fällen falsch gerechnet hätte. Sie zeigt aber, wie viel davon abhängt, dass die für den eigenen Anspruch notwendigen Informationen rechtzeitig vorliegen.

Welche Zeiten bei den 45 Jahren helfen können

Die 45 Jahre sind keine reine Addition der Jahre im Betrieb: Neben versicherungspflichtiger Beschäftigung können etwa Kindererziehung, bestimmte Pflegezeiten und der Bezug von Krankengeld berücksichtigt werden. Entscheidend ist, ob der jeweilige Zeitraum die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt.

Zeitraum Berücksichtigung für die 45 Jahre Versicherungspflichtige Beschäftigung und betriebliche Ausbildung Grundsätzlich ja, als Pflichtbeitragszeiten. Kindererziehung Kindererziehungszeiten und Berücksichtigungszeiten bis zum zehnten Geburtstag können zählen. Krankengeld Ja, soweit der Bezug als Pflichtbeitragszeit oder Anrechnungszeit berücksichtigt wird. Nicht erwerbsmäßige Pflege Kann zählen, insbesondere bei Pflichtbeiträgen der Pflegekasse. Wehrpflicht- und Zivildienst Die entsprechenden Pflichtbeitragszeiten zählen grundsätzlich mit. Minijob mit Rentenversicherungspflicht Die Beschäftigungsmonate zählen grundsätzlich vollständig. Schule und Studium Reine schulische Anrechnungszeiten zählen nicht für die 45 Jahre. Bürgergeld und früheres Arbeitslosengeld II Der Leistungsbezug selbst zählt nicht für diese Wartezeit. Arbeitslosengeld I Grundsätzlich anrechenbar; in den letzten zwei Jahren vor Rentenbeginn gelten besondere Ausschlüsse und Ausnahmen.

Auch ein von der Rentenversicherungspflicht befreiter Minijob ist nicht zwingend vollständig wertlos: Aus den pauschalen Arbeitgeberbeiträgen können anteilige Wartezeitmonate entstehen. Er liefert aber nicht automatisch für jeden Beschäftigungsmonat einen vollen Monat für die 45 Jahre.

Zeiten, die im selben Kalendermonat zusammentreffen, lassen sich zudem nicht beliebig addieren. Ein Monat mit Beschäftigung und Kindererziehung wird für die Wartezeit nicht zu zwei Monaten.

📚 Lesen Sie auch: Rente für alle Jahrgänge zwischen 1961 und 1981: So hoch wird die Rente dann nach Reformen

Kinderzeiten: Ein Anspruch hilft erst, wenn er im Konto erfasst ist

Bei Eltern lohnt der Blick über die ersten Lebensjahre des Kindes hinaus: Berücksichtigungszeiten wegen Kindererziehung können bis zum zehnten Geburtstag reichen. Sie können damit auch für die 45-jährige Wartezeit Bedeutung haben.

Zur Feststellung noch fehlender Kindererziehungs- und Berücksichtigungszeiten dient der Antrag V0800. Bereits vollständig gespeicherte Zeiten müssen nicht erneut beantragt werden; außerdem steht derselbe Erziehungszeitraum nicht automatisch beiden Eltern zu.

Arbeitslosengeld kurz vor der Rente kann die Planung sprengen

Besonders riskant ist die Rechnung, mit 63 aus dem Betrieb auszuscheiden und die letzten zwei Jahre bis zur abschlagsfreien Rente über Arbeitslosengeld I zu überbrücken. Nach § 51 Absatz 3a SGB VI werden solche Arbeitslosengeldzeiten in den letzten zwei Jahren vor Beginn dieser Rente grundsätzlich nicht auf die 45 Jahre angerechnet.

Das Gesetz macht eine Ausnahme, wenn der Leistungsbezug durch eine Insolvenz oder die vollständige Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers bedingt ist. Ein Aufhebungsvertrag oder eine gewöhnliche betriebsbedingte Kündigung genügt dafür für sich genommen nicht.

Bereits erreichte 45 Versicherungsjahre gehen durch anschließende Arbeitslosigkeit allerdings nicht verloren. Gefährdet ist die Planung dann, wenn gerade die letzten Arbeitslosengeldmonate die noch offene Lücke schließen sollen.

Die Einzelheiten erläutert auch der Beitrag zur 24-Monats-Falle vor der Altersrente. Vor einer Unterschrift unter einen Aufhebungsvertrag sollte deshalb feststehen, welche Monate die Rentenversicherung für den gewünschten Rentenbeginn tatsächlich berücksichtigt.

Krankengeld wird anders behandelt als Arbeitslosengeld

Für gesetzliches Krankengeld gilt der besondere Ausschluss der letzten zwei Jahre nicht in gleicher Weise. Wird der Bezug als Pflichtbeitragszeit oder Anrechnungszeit berücksichtigt, kann er auch kurz vor der Rente noch zur Erfüllung der 45 Jahre beitragen.

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Eine Erkrankung allein schließt die Lücke allerdings nicht automatisch: Entscheidend ist die konkrete rentenrechtliche Einordnung des Zeitraums. Warum der Übergang vom Krankengeld zum Arbeitslosengeld so folgenreich sein kann, zeigt der Beitrag „Krank, arbeitslos, Rente: Sechs Monate können über 33.000 Euro entscheiden“.

Kontenklärung: Alte Unterlagen können den Rentenstart retten

Der praktische Anfang ist ein aktueller Versicherungsverlauf, den Versicherte bei der Deutschen Rentenversicherung anfordern können. Wer Lücken entdeckt, kann über die Online-Services oder mit dem Formular V0100 eine Kontenklärung beantragen.

Dafür sollten die gespeicherten Zeiten mit vorhandenen Ausbildungsnachweisen, Entgeltabrechnungen und Sozialversicherungsmeldungen verglichen werden. Für Krankengeld oder Arbeitslosengeld kommen Bescheinigungen der Krankenkasse beziehungsweise der Arbeitsagentur hinzu.

Ein Arbeitsvertrag allein belegt dabei nicht immer sämtliche für die Anerkennung notwendigen Tatsachen. Dass der frühere Arbeitgeber nicht mehr existiert, löscht bereits gespeicherte Versicherungszeiten hingegen nicht – bei fehlenden Meldungen muss geprüft werden, welche anderen Nachweise verfügbar sind.

Welche Dokumente aufbewahrt werden sollten, erklärt gegen-hartz.de im Beitrag „Rente: Alte Unterlagen entscheiden später über die Rentenhöhe“. Je früher fehlende Zeiten geklärt werden, desto mehr Zeit bleibt, um Belege zu beschaffen.

Sonderzahlungen ersetzen keine fehlenden Monate

Ab dem 50. Lebensjahr können Versicherte unter den gesetzlichen Voraussetzungen Sonderzahlungen zum Ausgleich von Abschlägen einer vorgezogenen Altersrente leisten. Die Rentenversicherung berechnet den notwendigen Betrag auf Antrag; dafür gibt es das Formular V0210.

Diese Zahlung macht aus 44 Versicherungsjahren aber keine 45 Jahre. Sie soll die finanzielle Rentenminderung ausgleichen und ist von freiwilligen Beiträgen zu unterscheiden, die unter bestimmten Voraussetzungen selbst Wartezeitmonate schaffen können.

Für die Berücksichtigung freiwilliger Beiträge bei den 45 Jahren sind grundsätzlich mindestens 18 Jahre mit Pflichtbeiträgen aus versicherter Beschäftigung oder Tätigkeit erforderlich. In den letzten zwei Jahren vor Rentenbeginn zählen freiwillige Beiträge nicht mit, wenn gleichzeitig Anrechnungszeiten wegen Arbeitslosigkeit vorliegen.

Erst die Rentenart prüfen, dann den Antrag stellen

Eine vorgezogene Altersrente mit Abschlägen sollte niemand als unverbindliche Zwischenlösung betrachten. Nach bindender Bewilligung einer Altersrente beziehungsweise für Zeiten ihres Bezugs ist der Wechsel in eine andere Altersrente grundsätzlich ausgeschlossen.

Auch der 67. Geburtstag beseitigt einen einmal feststehenden Abschlag nicht. Stimmt der Rentenbescheid nicht, läuft die Widerspruchsfrist grundsätzlich einen Monat ab Bekanntgabe; nach Fristablauf kann ein Überprüfungsantrag in Betracht kommen.

Praxisbeispiel: Petra findet die neun fehlenden Monate

Petra, Jahrgang 1965, plant in diesem Beispiel ihren Rentenbeginn mit 65 im Jahr 2030 nach den heute geltenden Regeln. Die Auskunft weist dafür zunächst nur 44 Jahre und drei Monate aus, sodass neun Monate bis zur abschlagsfreien Altersrente für besonders langjährig Versicherte fehlen.

Bei der Kontenklärung werden sechs bislang nicht erfasste Monate ihrer betrieblichen Ausbildung und drei zusätzliche Monate mit Krankengeld anerkannt. Die Zeiträume überschneiden sich mit keinen bereits gezählten Monaten, sodass Petra die erforderlichen 540 Monate erreicht.

Bei einer rein rechnerisch unterstellten Rentenbasis von 1.500 Euro brutto vermeidet sie gegenüber einem gleichzeitigen Beginn der Altersrente für langjährig Versicherte einen Abschlag von 108 Euro monatlich. Das entspricht 1.296 Euro im Jahr und 25.920 Euro in 20 Jahren, ohne Rentenanpassungen, Steuern und Sozialabgaben zu berücksichtigen.

Die Nachtragung kann außerdem die Rentenberechnung selbst verändern; das Beispiel isoliert nur den Unterschied durch den Abschlag. Wären die neun Monate nicht nachweisbar gewesen, hätte Petra vor ihrem Antrag prüfen lassen müssen, wann sie die Wartezeit durch weitere anrechenbare Monate erfüllen könnte.

Sechs Fragen und Antworten zur Rente nach 45 Jahren

Reichen 44 Jahre und elf Monate für die abschlagsfreie Rente?

Nein, für die Altersrente für besonders langjährig Versicherte werden 540 anrechenbare Monate benötigt. Fehlt ein Monat, besteht zu diesem Zeitpunkt noch kein Anspruch auf diese Rentenart.

Kann ich mit 45 Versicherungsjahren schon mit 63 ohne Abschläge gehen?

Für Jahrgänge ab 1964 beginnt diese Altersrente frühestens mit 65. Die 45 Jahre allein erlauben keinen früheren Bezug dieser Rentenart.

Kostet ein fehlender Monat immer 7,2 Prozent Rente?

Nein, dieser Abschlag ergibt sich für Jahrgänge ab 1964 bei einem Beginn der Altersrente für langjährig Versicherte mit 65 statt mit 67. Ein späterer Beginn nach Erfüllung der 45 Jahre kann eine abschlagsfreie Alternative sein.

Zählt Arbeitslosengeld I kurz vor der Rente mit?

In den letzten zwei Jahren vor Beginn der Altersrente für besonders langjährig Versicherte grundsätzlich nicht. Eine gesetzliche Ausnahme betrifft Leistungsbezug infolge einer Insolvenz oder vollständigen Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers.

Wie lasse ich fehlende Versicherungszeiten nachtragen?

Beantragen Sie eine Kontenklärung online oder mit V0100 und reichen Sie geeignete Nachweise ein. Für noch fehlende Kindererziehungs- und Berücksichtigungszeiten ist V0800 vorgesehen.

Verschwindet ein Abschlag später mit 67?

Nein, der Abschlag einer vorzeitig bezogenen Altersrente bleibt grundsätzlich dauerhaft bestehen. Deshalb sollten fehlende Zeiten und mögliche spätere Rentenbeginne vor der Entscheidung geklärt werden.

Quellen und Rechtsgrundlagen: § 51 SGB VI, § 34 SGB VI, Deutsche Rentenversicherung: Altersrenten nach 35 und 45 Versicherungsjahren, DRV-Faktencheck zu Rentenbescheiden und DRV zur Kontenklärung.