Wohnungstausch: 140 Quadratmeter, vier Arbeitszimmer für ein Rentner Ehepaar

In vielen deutschen Städten zeigt sich ein widersprüchliches Bild: Familien leben mit mehreren Kindern auf engem Raum, während Rentner nach dem Auszug der Kinder allein in großen Wohnungen bleiben. Ein Wohnungstausch scheint deshalb wie eine einfache Antwort auf einen Teil der Wohnungsnot. Doch zwischen der naheliegenden Idee und einem tatsächlichen Umzug liegen hohe Hürden.

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Ein Vorwurf an Senioren wäre bei weitem verfehlt. Wer seit Jahrzehnten in einer Wohnung lebt, gibt nicht nur Quadratmeter auf, sondern sein Zuhause, vertraute Wege, die Nachbarschaft und häufig einen sehr günstigen Mietvertrag.

Immer mehr Menschen leben in zu kleinen Wohnungen

Die Wohnungsnot lässt sich nicht allein an der Zahl vorhandener Wohnungen ablesen. Entscheidend ist auch, ob Größe, Preis, Lage und Ausstattung zu den Menschen passen, die gerade eine Wohnung suchen.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes lebten 2025 insgesamt 11,7 Prozent der Bevölkerung in einer überbelegten Wohnung. Im Jahr 2020 waren es noch 10,2 Prozent, sodass sich die Lage innerhalb von fünf Jahren spürbar verschärft hat.

Besonders häufig fehlt Haushalten mit Kindern ein eigener Raum für Rückzug, Hausaufgaben oder Schlaf. Bei Alleinerziehenden und ihren Kindern lag die Überbelegungsquote 2025 bei 29,6 Prozent, während Menschen ab 65 Jahren nur zu 3,1 Prozent betroffen waren.

Bevölkerungsgruppe Anteil in überbelegten Wohnungen 2025 Bevölkerung insgesamt 11,7 Prozent Menschen in Haushalten mit Kindern 17,6 Prozent Alleinerziehende und ihre Kinder 29,6 Prozent Minderjährige 19,0 Prozent Menschen ab 65 Jahren 3,1 Prozent

Als überbelegt gilt eine Wohnung nach der europäischen EU-SILC-Definition, wenn für die Haushaltsgröße und die Altersstruktur nicht genügend getrennte Zimmer vorhanden sind. Die Daten stammen aus der Auswertung des Statistischen Bundesamtes zur Überbelegung im Jahr 2025.

Ältere Haushalte verfügen im Durchschnitt über mehr Fläche

Die andere Seite des Problems zeigt eine Zusatzerhebung des Mikrozensus für 2022. Haushalte, deren Haupteinkommensperson mindestens 65 Jahre alt war, nutzten durchschnittlich 68,5 Quadratmeter pro Person, während es bei den 25- bis 44-Jährigen 44,7 Quadratmeter waren.

Alleinlebende Menschen ab 65 Jahren kamen sogar auf durchschnittlich 83 Quadratmeter. Rund 27 Prozent dieser Gruppe wohnten auf mindestens 100 Quadratmetern, wie das Statistische Bundesamt zur Wohnfläche älterer Haushalte berichtete.

Diese Zahlen bedeuten nicht, dass Millionen Wohnungen einfach leer stehen oder ohne Weiteres neu verteilt werden könnten. In die Durchschnittswerte fließen Mietwohnungen und selbst genutzte Häuser ebenso ein wie Wohnungen in Regionen, in denen kaum Nachfrage nach zusätzlichem Wohnraum besteht.

Hinzu kommt, dass viele ältere Menschen sehr lange an derselben Adresse wohnen. Nach der Destatis-Erhebung lebten 61 Prozent der Haushalte ab 65 Jahren seit mindestens 1999 in ihrer Wohnung, wodurch eine enge persönliche und soziale Bindung entstanden sein kann.

Die günstige Bestandsmiete wird zur Umzugsbremse

Das größte wirtschaftliche Hindernis ist häufig die Differenz zwischen einer alten Bestandsmiete und der heute verlangten Miete bei einem neuen Vertrag. Eine kleinere Wohnung kann deshalb trotz geringerer Fläche genauso teuer oder sogar teurer sein als die bisherige große Wohnung.

Kleine Wohnungen haben zudem oft einen höheren Quadratmeterpreis. Kommen eine Kaution, Umzugskosten, Renovierungsarbeiten und eventuell eine neue Küche hinzu, verliert die Verkleinerung für ältere Haushalte schnell ihren finanziellen Nutzen.

Fachleute sprechen in diesem Zusammenhang von einem Lock-in-Effekt. Menschen bleiben in einer nicht mehr passenden Wohnung, weil der Wechsel in ein bedarfsgerechteres Zuhause ihre Wohnkosten erhöhen oder ihre finanzielle Sicherheit gefährden würde.

Damit entsteht eine paradoxe Lage. Die Familie braucht dringend mehr Platz und wäre bereit, für zusätzliche Zimmer mehr zu zahlen, während die ältere Person grundsätzlich weniger Fläche möchte, durch den Umzug aber keinen wirtschaftlichen Vorteil hätte.

Ein passender Tausch verlangt weit mehr als die richtige Zimmerzahl

Ein Wohnungstausch funktioniert nur, wenn die Wünsche beider Seiten gleichzeitig erfüllt werden. Größe und Miethöhe reichen dafür nicht aus, denn auch Stadtteil, Etage, Aufzug, Barrierearmut, Balkon, Grundriss, Verkehrsanbindung und Entfernung zu Ärzten oder Angehörigen müssen passen.

Gerade ältere Menschen suchen häufig eine kleinere Wohnung in unmittelbarer Nähe des bisherigen Zuhauses. Ein Angebot am anderen Ende der Stadt löst das Platzproblem auf dem Papier, kann im Alltag jedoch den Verlust vertrauter Kontakte und notwendiger Unterstützung bedeuten.

Zugleich ist das Verhältnis der Suchenden unausgewogen. Eine vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung beauftragte Kurzexpertise zum Wohnungstausch ermittelte im damaligen Berliner Modell fünf Vergrößerungswünsche für jeden Haushalt, der sich verkleinern wollte.

Auch ein sogenannter Ringtausch mit drei oder mehr Haushalten ist denkbar. Er erweitert die Auswahl, erhöht jedoch den Abstimmungsbedarf, weil jeder Mietvertrag, jeder Besichtigungstermin und jeder Umzug voneinander abhängt.

Ohne Zustimmung des Vermieters gibt es meist keinen Tausch

Das Bürgerliche Gesetzbuch kennt Stand Juli 2026 keinen allgemeinen Anspruch, die eigene Mietwohnung gegen eine andere Wohnung einzutauschen. Mieter dürfen den Gebrauch der gesamten Wohnung nicht eigenmächtig einem Dritten überlassen; Paragraf 540 BGB verlangt dafür grundsätzlich die Erlaubnis des Vermieters.

Bei einem klassischen Tausch zwischen Wohnungen verschiedener Eigentümer müssen daher beide Vermieter mitwirken. Verweigert nur eine Seite die Zustimmung oder akzeptiert sie den neuen Haushalt nicht, kann das gesamte Vorhaben scheitern.

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Auch die bisherigen Vertragsbedingungen wechseln nicht automatisch mit den Mietern die Wohnung. Je nach Modell treten die Beteiligten in bestehende Verträge ein oder schließen neue Mietverträge ab, bei denen Miethöhe, Kaution und weitere Bedingungen erneut festgelegt werden können.

Bei Sozialwohnungen kommt eine weitere Hürde hinzu. Der einziehende Haushalt muss die Voraussetzungen für die konkrete Wohnung erfüllen und gegebenenfalls einen passenden Wohnberechtigungsschein vorlegen.

Mieter sollten ihre bisherige Wohnung deshalb erst kündigen, wenn alle Zustimmungen vorliegen und die neuen Verträge von sämtlichen Beteiligten unterschrieben wurden. Mündliche Zusagen oder ein Treffer auf einer Tauschplattform bieten noch keine ausreichende Sicherheit.

Warum digitale Tauschbörsen bislang nur wenige Umzüge auslösen

Tauschportale können passende Haushalte zusammenbringen, beseitigen aber weder die Mietpreisdifferenz noch die rechtlichen und persönlichen Hindernisse. Das zeigt die BBSR-Kurzexpertise anhand mehrerer kommunaler und privater Angebote.

Für das damalige Berliner Portal hatten sich rund 130.000 Mieter registriert. Bis zum Erhebungsstand der Studie waren dennoch nur 267 Verfahren mit 534 umgezogenen Mietparteien erfolgreich abgeschlossen worden.

Die Zahlen stammen aus dem Jahr 2021 und beschreiben daher nicht den heutigen Stand. Sie zeigen jedoch, weshalb eine hohe Zahl von Profilen nicht mit einer ähnlich hohen Zahl vollzogener Tausche gleichgesetzt werden darf.

Manche Vorhaben scheitern erst kurz vor dem Umzug. Gründe können ein unerwarteter Sanierungsbedarf, eine fehlende Berechtigung für die neue Wohnung, die Bonitätsprüfung, unterschiedliche Vorstellungen über den Zustand der Räume oder die schwierige Abstimmung zweier gleichzeitiger Umzüge sein.

Der Abschied vom langjährigen Zuhause ist keine Rechenaufgabe

Eine große Wohnung besteht für ihre Bewohner nicht nur aus ungenutzter Fläche. Dort wurden Kinder großgezogen, Feste gefeiert, Krisen durchgestanden und Erinnerungen gesammelt.

Wer sich verkleinert, muss häufig Möbel, Bücher und persönliche Gegenstände abgeben. Diese Aufgabe kann körperlich anstrengend und emotional belastend sein, besonders nach dem Tod eines Partners oder bei gesundheitlichen Einschränkungen.

Auch das Umfeld besitzt einen hohen Wert. Einkaufsmöglichkeiten, Hausarzt, Apotheke, Freundschaften und kleine Hilfen aus der Nachbarschaft können dazu beitragen, dass ein älterer Mensch weiterhin selbstständig lebt.

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Ein gutes Tauschprogramm muss diese Bedürfnisse ernst nehmen. Druck oder moralische Appelle dürften eher Widerstand erzeugen, während frühe Beratung, verlässliche Hilfe und ein passendes Angebot im vertrauten Viertel die Bereitschaft erhöhen können.

Berlin setzt inzwischen stärker auf konkrete Wohnungsangebote

Berlin hat sein Verfahren für Mieter der landeseigenen Wohnungsunternehmen im September 2025 erweitert. Wer in eine kleinere Wohnung wechseln möchte, soll innerhalb eines Jahres bis zu drei Angebote aus dem Bestand der eigenen Gesellschaft erhalten.

Die angebotene Wohnung muss mindestens ein Zimmer und zehn Quadratmeter kleiner sein. Nach Angaben des Landes wird sie zur ortsüblichen Vergleichsmiete ohne Neuvermietungszuschlag angeboten, außerdem soll der Ablauf eine doppelte Mietbelastung vermeiden.

Das Berliner Wechselangebot gilt zunächst nur innerhalb des jeweiligen Wohnungsunternehmens. Ein Wechsel zwischen den sieben landeseigenen Gesellschaften wird damit nicht automatisch ermöglicht.

Der Ansatz unterscheidet sich von einer reinen Tauschbörse. Statt darauf zu warten, dass zwei Haushalte zufällig ein perfektes Paar bilden, kann das Unternehmen eine frei werdende kleinere Wohnung anbieten und die anschließend verfügbare große Wohnung an eine Familie vergeben.

München zeigt den Wert einer Mietgarantie

Auch kommunale Wohnungsunternehmen in München erproben Wege, ältere Mieter beim Wechsel in kleinere Wohnungen zu unterstützen. Ein im Frühjahr 2026 von CORRECTIV beschriebenes Beispiel zeigt einen 70-jährigen Mieter, der von 129 Quadratmetern in eine knapp 50 Quadratmeter große Erdgeschosswohnung im selben Viertel zog.

Entscheidend war, dass der bisherige Quadratmeterpreis innerhalb des Bestands der Münchner Wohnen erhalten blieb. Die große Wohnung konnte danach an eine Familie vergeben werden, während der ältere Mieter sein vertrautes Umfeld nicht verlassen musste.

Das Beispiel lässt sich nicht ohne Weiteres auf den gesamten privaten Mietmarkt übertragen. Ein großes kommunales Unternehmen hat mehr Möglichkeiten, passende Wohnungen aus dem eigenen Bestand anzubieten und die finanziellen Bedingungen vorab festzulegen.

Trotzdem zeigt der Bericht über kommunale Lösungen beim Wohnungstausch, welche Bedingungen einen Wechsel wahrscheinlicher machen: eine geringere Gesamtmiete, ein passender Stadtteil, altersgerechte Ausstattung und eine verlässliche Begleitung.

Beratung und Umzugshilfe sind ebenso wichtig wie die Plattform

Eine Internetbörse erreicht nicht alle Menschen und löst die praktische Arbeit nicht. Wer jahrzehntelang in einer großen Wohnung gelebt hat, benötigt möglicherweise Hilfe beim Sortieren des Hausstands, bei Behördengängen, beim Packen, bei der Renovierung und bei der Organisation des Umzugs.

Sinnvoll sind deshalb Ansprechstellen, die sowohl digital als auch persönlich erreichbar sind. Sie können Wohnwünsche klären, realistische Angebote suchen, Vermieter einbeziehen und verhindern, dass ein Vorhaben an vermeidbaren Missverständnissen zerbricht.

Finanzielle Hilfen können ebenfalls wirken, wenn Kaution, Transport, Renovierung oder doppelte Mietzahlungen den Wechsel verhindern. Eine einmalige Prämie allein genügt jedoch selten, wenn die neue Wohnung dauerhaft teurer ist oder weit außerhalb des bisherigen Umfelds liegt.

Besonders erfolgversprechend erscheint ein Paket aus Mietschutz, wohnortnahen Angeboten, Barrierearmut und praktischer Unterstützung. Erst wenn die kleinere Wohnung für den abgebenden Haushalt tatsächlich besser ist, entsteht ein fairer Tausch statt eines einseitigen Verzichts.

Ein gesetzlicher Anspruch wird seit Jahren diskutiert

Bereits 2023 wurde im Bundestag ein Antrag für einen gesetzlichen Anspruch auf Wohnungstausch vorgelegt. Danach sollten Tauschpartner grundsätzlich in die bestehenden Mietverträge eintreten und die Vermieter ihre Zustimmung nur aus besonders gewichtigen Gründen verweigern dürfen.

Der Bundestagsantrag zum Recht auf Wohnungstausch griff außerdem die Idee kommunaler Tauschbörsen und staatlich finanzierter Umzugsprämien auf. Eine solche allgemeine Regelung ist bis Juli 2026 jedoch nicht geltendes Recht.

Ein gesetzlicher Anspruch könnte verhindern, dass ein sinnvoller Tausch allein wegen der Aussicht auf eine höhere Neuvertragsmiete abgelehnt wird. Zugleich wären genaue Regeln für Bonität, Sozialbindungen, Mietschulden, Härtefälle und berechtigte Einwände der Eigentümer nötig.

Auch mit einem neuen Gesetz blieben fehlende kleinere Wohnungen, Sanierungsbedarf und persönliche Vorbehalte bestehen. Rechtliche Erleichterungen könnten den Zugang verbessern, würden aber keine automatisch funktionierende Tauschbewegung auslösen.

Wohnungstausch kann Neubau nicht ersetzen

Deutschland verfügte Ende 2025 über rund 44 Millionen Wohnungen. Der Bestand wuchs binnen eines Jahres um etwa 196.000 Einheiten, und die durchschnittliche Wohnfläche lag bei 49,5 Quadratmetern je Einwohner, wie das Statistische Bundesamt zum Wohnungsbestand 2025 mitteilte.

Diese Durchschnittswerte sagen jedoch wenig darüber aus, ob eine bezahlbare Vierzimmerwohnung in einer Großstadt oder eine barrierearme Zweizimmerwohnung im vertrauten Viertel verfügbar ist. Wohnungsnot ist deshalb zugleich eine Frage der Menge, der Verteilung, der Preise und der örtlichen Nachfrage.

Ein besser organisierter Wechsel kann vorhandene Wohnungen schneller bedarfsgerecht nutzbar machen. Er ersetzt aber weder den Bau bezahlbarer Familienwohnungen noch die Schaffung kleiner, barrierearmer Wohnungen für ältere Menschen.

Wohnungstausch sollte daher als ergänzendes Instrument verstanden werden. Sein größter Nutzen entsteht dort, wo Wohnungsunternehmen über einen vielfältigen Bestand verfügen, günstige Mietbedingungen sichern und den gesamten Wechsel verlässlich begleiten.

Fazit: Der Tausch muss für beide Haushalte ein Gewinn sein

Die Idee ist überzeugend, weil sie zwei gegensätzliche Wohnprobleme miteinander verbindet. In der Praxis reicht es jedoch nicht, eine große und eine kleine Wohnung auf einer Plattform gegenüberzustellen.

Ein Wechsel gelingt eher, wenn die kleinere Wohnung günstiger, barrierearm und wohnortnah ist, wenn der Vermieter früh zustimmt und wenn Unterstützung für den Umzug bereitsteht. Ohne solche Zusagen bleibt die große Bestandswohnung für viele ältere Menschen die sicherere und vernünftigere Entscheidung.

Familien profitieren deshalb nicht von Schuldzuweisungen an Senioren, sondern von gut organisierten Verfahren und einem größeren Angebot passender Wohnungen. Eine erfolgreiche Wohnungspolitik verbindet Neubau, Umbau, Mieterschutz, persönliche Beratung und freiwillige Wechselangebote.

Häufige Fragen und Antworten zum Wohnungstausch

1. Haben Mieter einen gesetzlichen Anspruch auf Wohnungstausch?

Nein, einen allgemeinen Anspruch gibt es in Deutschland Stand Juli 2026 nicht. Ein Tausch setzt in der Regel die Zustimmung aller beteiligten Vermieter oder ein entsprechendes Programm des Wohnungsunternehmens voraus.

2. Bleibt die bisherige Miete bei einem Tausch automatisch erhalten?

Nein, die alte Miethöhe wird nicht automatisch auf die neue Wohnung übertragen. Ob der bisherige Quadratmeterpreis, die Gesamtmiete oder die Konditionen der anderen Wohnung gelten, hängt von der Vereinbarung mit dem Vermieter ab.

3. Darf der Vermieter einen vorgeschlagenen Tausch ablehnen?

Ohne besondere vertragliche oder gesetzliche Bindung kann der Vermieter seine Zustimmung verweigern. Bei kommunalen Wohnungsunternehmen können jedoch eigene Tauschregeln bestehen, die das Verfahren und zulässige Ablehnungsgründe näher bestimmen.

4. Warum ziehen ältere Menschen nicht einfach in kleinere Wohnungen?

Eine kleinere Wohnung ist bei einem neuen Mietvertrag oft nicht günstiger und befindet sich möglicherweise weit vom bisherigen Umfeld entfernt. Hinzu kommen Umzugskosten, fehlende Barrierearmut, die Aufgabe vertrauter Kontakte und die emotionale Belastung durch die Verkleinerung des Hausstands.

5. Wo finden Interessierte mögliche Tauschwohnungen?

In einigen Städten gibt es kommunale Portale, Beratungsstellen oder Angebote städtischer Wohnungsunternehmen. Daneben bestehen private Tauschplattformen, wobei ein gefundenes Gegenüber noch keine Zustimmung des Vermieters und keinen sicheren Mietvertrag bedeutet.

6. Was sollte vor der Kündigung der bisherigen Wohnung geklärt sein?

Die Zustimmung der Vermieter, die vollständigen neuen Mietverträge, die genaue Miethöhe, die Kaution, mögliche Renovierungen und der Umzugstermin sollten schriftlich feststehen. Erst wenn alle Beteiligten verbindlich unterschrieben haben, sollte die bisherige Wohnung gekündigt oder ein Aufhebungsvertrag geschlossen werden.