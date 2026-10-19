Wohngeld: Dieser Berechnungsfehler kostet Rentner Geld

Die Kapitalerträge waren gesunken, große Teile des Aktiendepots bereits verkauft. Trotzdem berechnete eine Wohngeldstelle den Zuschuss eines Rentners mit den früheren Einnahmen weiter. Das Verwaltungsgericht Hannover beanstandete dieses Vorgehen: Bekannte Veränderungen dürfen bei der Einschätzung des künftigen Einkommens nicht ausgeblendet werden. Das Urteil vom 20. März 2026 trägt das Aktenzeichen 4 A 5084/23.

Für Wohngeldempfänger ist die Entscheidung besonders dann interessant, wenn ein Bescheid noch Einkommen berücksichtigt, das in dieser Höhe nicht mehr zu erwarten war. Vergangenheitswerte dürfen zur Berechnung herangezogen werden. Sie ersetzen aber nicht die gesetzlich vorgeschriebene Einschätzung der Einnahmen im kommenden Bewilligungszeitraum.

Der Rentner hatte große Teile seines Depots verkauft

Nach der veröffentlichten Fallbesprechung von Wohngeld.org hatte der alleinlebende Rentner 2022 noch Kapitalerträge von 455,22 Euro erzielt. Im April 2023 verkaufte er einen erheblichen Teil seiner Aktien. Danach verblieben Wertpapiere im Wert von ungefähr 3.900 Euro.

Die Wohngeldstelle kannte diese Entwicklung. Sie hatte Depotunterlagen angefordert, die der Mann vorlegte. Dennoch übernahm sie die Kapitalerträge aus der Steuerbescheinigung für 2022 unverändert.

Mit Bescheid vom 15. September 2023 bewilligte die Behörde monatlich 225 Euro Wohngeld für August 2023 bis Juli 2024. Der Rentner verlangte einen höheren Zuschuss.

Gericht verlangt eine Berechnung mit nur 90 Euro Kapitalerträgen

Das Verwaltungsgericht verpflichtete die Behörde, für den streitigen Bewilligungszeitraum Wohngeld unter Berücksichtigung von 90 Euro Kapitalerträgen zu gewähren. Der Bescheid wurde insoweit aufgehoben. Im Übrigen wies das Gericht die Klage ab.

Der veröffentlichte Rechtsprechungsnachweis zum Urteil 4 A 5084/23 enthält keine gesicherte Angabe zur Rechtskraft.

Der Kläger hatte selbst einen Ansatz von lediglich 70 Euro angestrebt. Nach der Fallbesprechung orientierte sich das Gericht stattdessen am verbliebenen Depotumfang und gelangte zu einer Prognose von rund 90 Euro jährlich.

Die genaue neue Wohngeldzahlung wird nicht genannt. Die 90 Euro sind also weder eine monatliche Erhöhung noch der Betrag einer Nachzahlung.

Beim Wohngeld zählt das voraussichtliche Einkommen

Die entscheidende Vorschrift ist § 15 Absatz 1 Wohngeldgesetz. Danach ist grundsätzlich das Einkommen anzusetzen, das bei Antragstellung für den Bewilligungszeitraum zu erwarten ist. Frühere Einkommensverhältnisse dürfen dabei helfen, diese Einschätzung zu treffen.

Eine Jahressteuerbescheinigung oder eine ältere Lohnabrechnung ist deshalb nicht wertlos. Sie zeigt, welche Einnahmen tatsächlich erzielt wurden. Belegen weitere Unterlagen aber, dass diese Einnahmen künftig wesentlich niedriger ausfallen werden, muss sich die Behörde mit dieser Veränderung auseinandersetzen.

Für Antragsteller bedeutet das: Nicht nur den alten Einkommensnachweis einreichen, sondern auch erläutern, weshalb er den beantragten Zeitraum nicht mehr zutreffend abbildet. Das kann etwa beim Ende einer Beschäftigung, bei einer vertraglich vereinbarten Stundenreduzierung oder beim Wegfall bisheriger Kapitalerträge wichtig sein.

Die Wohngeldstelle muss keine Börsenentwicklung vorhersagen

Das Gericht verlangt keine eigene Finanzmarktanalyse von Sachbearbeitern. Maßgeblich ist nach dem amtlichen Leitsatz vielmehr der erkennbare mittel- und längerfristige Trend der konkreten Anlagen, soweit er bekannt oder leicht zu ermitteln ist.

Dazu passt der allgemeine Untersuchungsgrundsatz im Sozialverwaltungsverfahren. Nach § 20 SGB X muss die Behörde den Sachverhalt von Amts wegen ermitteln und auch Umstände berücksichtigen, die für Antragsteller günstig sind. Ein vorhandener Beleg darf daher nicht nur dann Beachtung finden, wenn er gegen einen höheren Leistungsanspruch spricht.

Eine Prognose bleibt trotzdem eine Einschätzung. Dass die späteren Einnahmen geringfügig anders ausfallen, macht die ursprüngliche Entscheidung nicht automatisch falsch. Entscheidend ist, ob die Berechnung auf einer nachvollziehbaren Grundlage beruhte und die maßgeblichen bekannten Umstände einbezog.

Steuerfreie Kapitalerträge können beim Wohngeld trotzdem zählen

Bei Zinsen und Dividenden kommt eine weitere Besonderheit hinzu. Die steuerliche Behandlung und die Wohngeldberechnung sind nicht identisch. § 14 Absatz 2 Nummer 15 WoGG bezieht grundsätzlich auch den durch den Sparer-Pauschbetrag steuerfreien Teil ein, soweit die Kapitalerträge 100 Euro jährlich übersteigen.

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Die Aussage „Darauf zahle ich keine Steuern“ bedeutet deshalb nicht automatisch, dass die Einnahmen beim Wohngeld unberücksichtigt bleiben. Umgekehrt können niedrigere Erträge unter diese 100-Euro-Grenze fallen.

Die folgende Gegenüberstellung ordnet die im Verfahren genannten Beträge nach dieser gesetzlichen Regel ein. Sie berechnet noch nicht die Höhe des Wohngeldes.

Kapitalerträge im Vergleich: bisherige Berechnung und gerichtliche Vorgabe Berechnungsgröße Ansatz der Wohngeldstelle Vom Gericht vorgegebener Ansatz Jährliche Kapitalerträge 455,22 Euro 90,00 Euro Nach Berücksichtigung der 100-Euro-Regel grundsätzlich verbleibender Betrag 355,22 Euro 0 Euro

Weitere Abzüge und die übrigen Einkünfte sind anschließend gesondert zu berücksichtigen. Wie viel Wohngeld sich daraus ergibt, hängt außerdem von den Haushaltsmitgliedern und den anerkannten Wohnkosten ab. Ein niedrigerer Einkommensansatz erhöht den Zuschuss daher nicht einfach Euro für Euro.

Die weiteren Berechnungsgrößen erklärt unsere Wohngeld-Tabelle 2026 mit Mietgrenzen und Hinweisen zum Einkommen.

Depotvermögen und Erträge sind unterschiedliche Größen

Der Wert eines Depots ist nicht mit seinen jährlichen Erträgen gleichzusetzen. Für die Einkommensberechnung kommt es auf die nach dem Wohngeldgesetz zu berücksichtigenden Einkünfte an. Daneben kann erhebliches Vermögen einen Wohngeldanspruch ausschließen, wenn die Inanspruchnahme deshalb missbräuchlich wäre. Das regelt § 21 Nummer 3 WoGG.

Ein geringerer Depotwert beweist für sich genommen deshalb noch keine bestimmte Höhe künftiger Dividenden. Entscheidend ist, welche Anlagen weiterhin vorhanden sind und welche Einnahmen daraus voraussichtlich entstehen. Wer Veränderungen geltend macht, sollte diese beiden Ebenen in seinen Unterlagen auseinanderhalten.

Aus dem Urteil lässt sich insbesondere keine allgemeine Empfehlung ableiten, Wertpapiere zu verkaufen, um mehr Wohngeld zu erhalten. Es geht um die zutreffende Bewertung bereits eingetretener und belegter Veränderungen.

Diese Unterlagen machen den Einkommensrückgang nachvollziehbar

Für eine Prüfung ist eine zeitliche Übersicht hilfreich: Welche Einnahmen gab es früher, was hat sich verändert und seit wann wirkt sich die Veränderung aus? Beim Depot können Verkaufsabrechnungen, aktuelle Bestandsübersichten und Ertragsabrechnungen zusammen ein aussagekräftigeres Bild ergeben als eine einzelne Jahresbescheinigung.

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Wer weniger Arbeitslohn erhält, kann beispielsweise die Vereinbarung über eine reduzierte Arbeitszeit und aktuelle Abrechnungen gegenüberstellen. Bei einem Wechsel in den Ruhestand helfen der Rentenbescheid und der Nachweis, wann das bisherige Arbeitsentgelt endet.

Die Stadt Hannover nennt für Wohngeldanträge ausdrücklich unterschiedliche Einkommensnachweise, darunter aktuelle Rentenbescheide, Bescheide über andere Sozialleistungen sowie Unterlagen über Zinsen und Kapitalerträge. Welche Dokumente im Einzelfall zusätzlich benötigt werden, hängt von der jeweiligen Einkommenssituation ab.

Sinnvoll ist außerdem ein kurzer Begleittext. Darin sollte stehen, welchen Wert die Behörde nach eigener Einschätzung nicht unverändert übernehmen darf und welcher Nachweis die Abweichung erklärt.

Veränderungen während der Antragsbearbeitung folgen eigenen Regeln

Nicht jede Änderung nach dem Absenden eines Wohngeldantrags wird automatisch so behandelt, als hätte sie schon bei Antragstellung festgestanden. § 24 Absatz 2 WoGG unterscheidet ausdrücklich zwischen den ursprünglich zu erwartenden Verhältnissen und später eintretenden oder erwarteten Veränderungen.

Änderungen zwischen Antragstellung und Bekanntgabe des Bescheids werden grundsätzlich nicht berücksichtigt. Für bestimmte gesetzlich geregelte Änderungen, insbesondere nach § 27 WoGG, sieht das Gesetz jedoch Ausnahmen vor.

Für Betroffene ist deshalb die zeitliche Einordnung wichtig: War das geringere Einkommen schon bei Antragstellung absehbar? Oder ist der Rückgang erst während der Bearbeitung eingetreten? Diese Angaben helfen, den richtigen rechtlichen Prüfungsweg zu bestimmen.

Sinkt das Einkommen später, kann ein Erhöhungsantrag helfen

Von einer ursprünglich fehlerhaften Prognose ist ein nachträglicher Einkommensrückgang während einer laufenden Bewilligung zu unterscheiden. Nach § 27 Absatz 1 WoGG wird Wohngeld auf Antrag neu bewilligt, wenn das Gesamteinkommen um mehr als zehn Prozent sinkt und sich dadurch ein höherer Zuschuss ergibt.

Dabei zählt das wohngeldrechtliche Gesamteinkommen des Haushalts. Dass nur eine einzelne Einnahmequelle um mehr als zehn Prozent zurückgeht, reicht deshalb nicht zwingend aus. Genau zehn Prozent erfüllen die gesetzliche Einkommensschwelle ebenfalls nicht.

Diese Grenze ist keine allgemeine Erlaubnis, kleinere Fehler bei der ursprünglichen Einkommensprognose zu ignorieren. Sie betrifft die besondere Neubewilligung wegen späterer Veränderungen.

Die Unterschiede erläutert unser Beitrag zum Erhöhungsantrag beim Wohngeld, wenn das Einkommen sinkt oder die Miete steigt.

Rentner sollten auch die übrige Einkommensberechnung kontrollieren

Neben den angesetzten Einnahmen können Freibeträge entscheidend sein. Für Haushaltsmitglieder mit mindestens 33 Jahren Grundrentenzeiten oder bestimmten vergleichbaren Zeiten sieht § 17a WoGG einen besonderen Freibetrag vor. Dafür muss nicht zwingend tatsächlich ein Grundrentenzuschlag ausgezahlt werden.

Wer seinen Bescheid prüft, sollte deshalb nicht nur fragen, ob alte Einkünfte fortgeschrieben wurden. Ebenso wichtig ist, ob einschlägige Abzüge und Freibeträge berücksichtigt sind.

Welche Unterschiede daraus entstehen können, zeigt unser Beitrag zum Wohngeldanspruch von Rentnern bei unterschiedlichen Einkünften und Freibeträgen.

Gegen einen falschen Bescheid rechtzeitig vorgehen

Wer eine fehlerhafte Berechnung entdeckt, sollte die Rechtsbehelfsbelehrung des Bescheids prüfen. Je nach den geltenden Verfahrensregeln ist zunächst Widerspruch einzulegen oder unmittelbar Klage beim Verwaltungsgericht zu erheben.

Für den Widerspruch gilt nach § 70 Verwaltungsgerichtsordnung grundsätzlich eine Monatsfrist nach Bekanntgabe. Bei einer direkten Klage gilt ebenfalls grundsätzlich eine Monatsfrist. Nach einem Widerspruchsverfahren knüpft die Klagefrist an die Zustellung des Widerspruchsbescheids an. Die Einzelheiten regelt § 74 VwGO.

Eine telefonische Nachfrage wahrt diese Fristen nicht. Auch wer auf eine Antwort der Wohngeldstelle oder auf zusätzliche Unterlagen wartet, sollte den erforderlichen Rechtsbehelf rechtzeitig und in zulässiger Form einlegen. Bei Unsicherheiten kann eine Sozialberatung oder anwaltliche Beratung helfen.

Für die Begründung ist eine konkrete Gegenüberstellung nützlicher als der allgemeine Vorwurf, das Wohngeld sei zu niedrig: Welcher Einkommensbetrag steht im Bescheid? Weshalb passt er nicht zum Bewilligungszeitraum? Und welche Unterlagen belegen das?

Alte Unterlagen dürfen die neue Lebenssituation nicht verdecken

Eine frühere Steuerbescheinigung kann der Wohngeldstelle eine verlässliche Zahl liefern. Verlässlich ist sie zunächst aber nur für den Zeitraum, den sie dokumentiert. Ob derselbe Betrag auch künftig zu erwarten ist, muss anhand der maßgeblichen Verhältnisse beurteilt werden.

Wer seinen Bescheid kontrolliert, sollte daher nicht nur auf den ausgezahlten Zuschuss schauen. Oft liegt die entscheidende Frage eine Stufe davor: Rechnet die Wohngeldstelle mit dem Einkommen, das im Bewilligungszeitraum tatsächlich zu erwarten ist?

Quellen

Verwaltungsgericht Hannover: Urteil vom 20. März 2026 – 4 A 5084/23. Grundlage der Darstellung sind der amtliche Leitsatz, der Tenor und zugängliche Entscheidungspassagen im verlinkten niedersächsischen Rechtsprechungsnachweis. Ein vollständiger Direktabruf des amtlichen Volltexts war nicht möglich. Eine gesicherte Angabe zur Rechtskraft und der genaue neu festzusetzende Wohngeldbetrag liegen nicht vor.

Ergänzend: Wohngeld.org, „Zu wenig Wohngeld, weil das Amt mit alten Daten rechnet“, veröffentlicht am 15. August 2026. Die Einzelheiten zum Depotverkauf und zum bisherigen Wohngeldbescheid beruhen ergänzend auf dieser Fallbesprechung.

Rechtsgrundlagen: §§ 14, 15, 17a, 21, 24 und 27 Wohngeldgesetz, § 20 SGB X sowie §§ 70 und 74 Verwaltungsgerichtsordnung. Ergänzend wurden die verlinkten Informationen der Stadt Hannover zu den erforderlichen Einkommensnachweisen herangezogen.

Die Tabelle zu den Kapitalerträgen ist eine redaktionelle Gegenüberstellung der im Verfahren genannten Beträge. Sie enthält keine Berechnung des neu zustehenden Wohngeldes.