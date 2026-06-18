Witwenrente: Witwen nach dem Sterbevierteljahr ohne Rentenzahlung: Was hinter der Nullrente steckt

106.000 Witwen nach dem Sterbevierteljahr ohne Rentenzahlung

Mehr als 106.000 Hinterbliebenenrenten sollen nach dem sogenannten Sterbevierteljahr nicht mehr ausgezahlt werden, obwohl ein Anspruch dem Grunde nach weiter bestehen kann. Gemeint sind Fälle, in denen die Witwen- oder Witwerrente rechnerisch auf null Euro sinkt, weil eigenes Einkommen angerechnet wird. In der öffentlichen Debatte wird dafür häufig der Begriff „Nullrente“ verwendet.

Für Betroffene ist das oft schwer nachvollziehbar. Zunächst fließt nach dem Tod des Ehepartners oder der Ehepartnerin für einige Monate noch Geld, danach bleibt die Zahlung plötzlich aus. Dahinter steckt in vielen Fällen kein Fehler der Rentenversicherung, sondern die gesetzlich vorgesehene Einkommensanrechnung.

Was das Sterbevierteljahr bedeutet

Das Sterbevierteljahr umfasst die ersten drei Kalendermonate nach dem Tod des versicherten Ehepartners oder Lebenspartners. In dieser Zeit erhalten Witwen und Witwer eine besondere Übergangsleistung. Sie soll helfen, die erste finanzielle Belastung nach dem Todesfall abzufedern.

Nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung kann ein Vorschuss auf die Witwen- oder Witwerrente beantragt werden, wenn die verstorbene Person bereits eine Rente bezogen hat. Dieser Vorschuss wird für drei Monate im Voraus gezahlt. Zusätzlich muss dennoch ein formeller Antrag auf Hinterbliebenenrente gestellt werden.

Wichtig ist: Während dieses Zeitraums wird eigenes Einkommen in der Regel noch nicht auf die Hinterbliebenenrente angerechnet. Deshalb kann die Zahlung in den ersten Monaten deutlich höher ausfallen als später. Erst nach Ablauf dieser Übergangsphase greifen die normalen Berechnungsregeln.

Warum nach drei Monaten plötzlich kein Geld mehr kommt

Nach dem Sterbevierteljahr prüft die Rentenversicherung, ob und in welcher Höhe eigenes Einkommen der Witwe oder des Witwers auf die Hinterbliebenenrente angerechnet wird.

Dazu gehören je nach Einzelfall etwa Arbeitsentgelt, eigene Renten, Versorgungsbezüge oder andere Einkünfte. Liegt das anrechenbare Einkommen oberhalb des Freibetrags, wird ein Teil davon mit der Hinterbliebenenrente verrechnet.

Die Deutsche Rentenversicherung erklärt die Einkommensanrechnung so: Angerechnet werden 40 Prozent des Nettoeinkommens, das den jeweils gültigen Freibetrag überschreitet. Für die Umrechnung von Brutto- in Nettoeinkommen gelten dabei pauschale Abzüge. Dadurch kann eine Witwen- oder Witwerrente gekürzt werden oder vollständig auf null Euro sinken.

Eine Nullrente heißt also nicht zwingend, dass kein Anspruch mehr besteht. Sie bedeutet vielmehr, dass die rechnerische Rente durch die Einkommensanrechnung vollständig aufgezehrt wird. Der Anspruch kann weiter fortbestehen, auch wenn aktuell kein Betrag überwiesen wird.

Die Zahl 106.000 zeigt ein wachsendes Problem

Die genannte Zahl von mehr als 106.000 Fällen macht deutlich, wie viele Hinterbliebene von einer solchen Berechnung betroffen sein können. Laut aktuellen Berichten wurden im Jahr 2022 bereits rund 106.000 Witwen- und Witwerrenten nach dem Sterbevierteljahr nicht mehr ausgezahlt. 1992 sollen es noch etwa 4.500 Fälle gewesen sein. :contentReference[oaicite:2]{index=2}

Der Anstieg lässt sich vor allem durch veränderte Erwerbsbiografien erklären. Immer mehr Frauen haben eigene Rentenansprüche, eigenes Einkommen oder betriebliche Versorgungen. Das ist sozialpolitisch ein Fortschritt, kann aber bei der Hinterbliebenenrente dazu führen, dass weniger oder gar nichts mehr ausgezahlt wird.

Besonders häufig trifft die Nullrente Witwen mit einer eigenen Altersrente, die oberhalb des Freibetrags liegt. Auch Witwer können betroffen sein. Entscheidend ist nicht das Geschlecht, sondern die Frage, wie hoch das anrechenbare Einkommen im Verhältnis zur errechneten Hinterbliebenenrente ist.

Welche Freibeträge gelten

Der Freibetrag wird regelmäßig angepasst. Für den Zeitraum vom 1. Juli 2025 bis zum 30. Juni 2026 liegt er laut Deutscher Rentenversicherung bei 1.076,86 Euro im Monat. Für jedes waisenrentenberechtigte Kind erhöht sich der Freibetrag um 228,42 Euro.

Zum 1. Juli 2026 steigen die gesetzlichen Renten um 4,24 Prozent. Der aktuelle Rentenwert erhöht sich dann von 40,79 Euro auf 42,52 Euro. Daraus ergibt sich auch ein höherer Freibetrag bei der Einkommensanrechnung.

Bereich Was gilt? Sterbevierteljahr In den ersten drei Kalendermonaten nach dem Todesfall wird die Hinterbliebenenrente als Übergangsleistung gezahlt; eigenes Einkommen bleibt in dieser Phase in der Regel unberücksichtigt. Nach dem Sterbevierteljahr Eigenes Einkommen wird geprüft und kann die Witwen- oder Witwerrente mindern. Freibetrag bis 30. Juni 2026 1.076,86 Euro monatlich, zuzüglich 228,42 Euro je waisenrentenberechtigtem Kind. Anrechnung 40 Prozent des anrechenbaren Einkommens oberhalb des Freibetrags werden mit der Hinterbliebenenrente verrechnet. Nullrente Der Anspruch kann weiter bestehen, obwohl wegen der Einkommensanrechnung aktuell kein Betrag ausgezahlt wird.

Kleine und große Witwenrente unterscheiden sich deutlich

Bei der Witwen- und Witwerrente wird zwischen kleiner und großer Hinterbliebenenrente unterschieden. Die kleine Witwen- oder Witwerrente beträgt grundsätzlich 25 Prozent der Rente, die die verstorbene Person bezogen hat oder erhalten hätte. Sie wird nach aktuellem Recht in der Regel höchstens zwei Jahre gezahlt.

Die große Witwen- oder Witwerrente fällt höher aus und kommt unter bestimmten Voraussetzungen in Betracht. Dazu zählen etwa ein bestimmtes Alter, die Erziehung eines Kindes oder eine Erwerbsminderung. Auch bei dieser Rentenart kann eigenes Einkommen dazu führen, dass die Auszahlung gekürzt wird.

Gerade bei einer kleinen Witwenrente kann die Einkommensanrechnung schnell dazu führen, dass nichts mehr übrig bleibt. Denn wenn der Ausgangsbetrag niedrig ist, reicht ein vergleichsweise moderates eigenes Einkommen aus, um die Zahlung vollständig zu verdrängen. Das erklärt, warum Betroffene nach dem Sterbevierteljahr teils abrupt von einer Zahlung auf null Euro fallen.

Warum eine Nullrente nicht automatisch endgültig ist

Eine Nullrente ist oft nur eine Momentaufnahme. Sinkt das eigene Einkommen später, kann die Witwen- oder Witwerrente wieder zur Auszahlung kommen. Das kann etwa passieren, wenn eine Beschäftigung endet, die Arbeitszeit reduziert wird oder sich Renten- und Versorgungsbezüge verändern.

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Betroffene sollten deshalb Bescheide nicht einfach abheften, sondern genau prüfen. Wichtig sind insbesondere die zugrunde gelegten Einkünfte, die angewendeten Pauschalabzüge, der richtige Freibetrag und mögliche Kinderzuschläge. Auch Änderungen beim Einkommen sollten der Rentenversicherung zeitnah mitgeteilt werden.

Wer Zweifel an der Berechnung hat, kann Beratung bei der Deutschen Rentenversicherung, einem Sozialverband oder einer Fachberatung einholen. Bei einem fehlerhaften Bescheid kommen je nach Frist Widerspruch oder Überprüfungsantrag in Betracht. Entscheidend ist, dass Betroffene die Nullrente nicht mit einem endgültigen Verlust des Anspruchs verwechseln.

Was Betroffene nach einem Nullrenten-Bescheid prüfen sollten

Nach einem Bescheid über null Euro sollte zuerst geprüft werden, ob alle Einkommensangaben richtig und aktuell sind. Häufig beruhen Berechnungen auf Jahreswerten, Prognosen oder älteren Daten. Wenn sich das Einkommen verringert hat, kann das für die Rentenhöhe relevant sein.

Auch der Zeitpunkt ist wichtig. Während des Sterbevierteljahres gelten andere Regeln als danach. Wer die Zahlungen der ersten drei Monate mit der späteren laufenden Witwenrente vergleicht, bekommt sonst ein verzerrtes Bild.

Außerdem sollten Betroffene darauf achten, ob ein Anspruch auf die große Witwen- oder Witwerrente besteht. Die Voraussetzungen können sich im Laufe der Zeit ändern. Wird etwa eine Altersgrenze erreicht, kann eine erneute Prüfung sinnvoll sein.

Warum das Thema politisch sensibel ist

Die Nullrente berührt eine grundlegende Frage der Alterssicherung: Wie stark soll eigenes Einkommen auf eine Hinterbliebenenleistung angerechnet werden? Einerseits soll die Witwen- und Witwerrente den wirtschaftlichen Verlust nach dem Tod eines Partners abmildern. Andererseits ist sie im gesetzlichen System keine vollständig einkommensunabhängige Zusatzrente.

Für viele Hinterbliebene fühlt sich die Kürzung dennoch ungerecht an. Sie haben oft über Jahrzehnte gemeinsam gewirtschaftet, Beiträge gezahlt und sich auf bestimmte Einnahmen im Alter eingestellt. Wenn nach drei Monaten plötzlich keine Hinterbliebenenrente mehr fließt, entsteht schnell der Eindruck, der Anspruch sei „weg“.

Genau hier liegt das Problem der Kommunikation. Die Rentenversicherung berechnet formal nach Gesetz, doch Betroffene brauchen verständliche Bescheide und klare Hinweise. Ohne Erklärung bleibt die Nullrente ein Schockmoment in einer ohnehin belastenden Lebensphase.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine 69-jährige Witwe erhält nach dem Tod ihres Mannes zunächst für das Sterbevierteljahr eine Übergangszahlung. Danach berechnet die Rentenversicherung ihre laufende Witwenrente neu. Die Frau hat jedoch eine eigene Altersrente und zusätzlich eine kleine Betriebsrente.

Nach Abzug des Freibetrags bleibt ein anrechenbarer Betrag übrig. Davon werden 40 Prozent auf die Witwenrente angerechnet. Da die errechnete Witwenrente vergleichsweise niedrig ist, wird sie vollständig aufgezehrt und es kommt zu einer Nullrente.

Ein Jahr später endet die Betriebsrente aus einem befristeten Vertrag. Die Witwe meldet die Änderung und beantragt eine Neuberechnung. Weil ihr anrechenbares Einkommen nun niedriger ist, kann wieder eine Witwenrente ausgezahlt werden.

Häufige Fragen zur Nullrente nach dem Sterbevierteljahr

Was bedeutet eine Nullrente bei der Witwenrente?

Eine Nullrente bedeutet, dass zwar grundsätzlich ein Anspruch auf Witwen- oder Witwerrente bestehen kann, aktuell aber kein Betrag ausgezahlt wird. Der Grund ist meist die Einkommensanrechnung. Wenn eigenes Einkommen den Freibetrag deutlich übersteigt, kann die Hinterbliebenenrente rechnerisch vollständig auf null Euro sinken.

Warum wird nach dem Sterbevierteljahr plötzlich keine Rente mehr gezahlt?

Während des Sterbevierteljahres gelten besondere Regeln, weil diese Zeit als finanzielle Übergangsphase nach dem Todesfall gedacht ist. Eigenes Einkommen wird in dieser Phase in der Regel noch nicht angerechnet. Nach Ablauf der drei Monate prüft die Rentenversicherung jedoch das Einkommen der Witwe oder des Witwers, wodurch die laufende Rente gekürzt werden oder ganz entfallen kann.

Ist der Anspruch auf Witwenrente verloren, wenn eine Nullrente festgestellt wird?

Nein, eine Nullrente bedeutet nicht automatisch, dass der Anspruch endgültig wegfällt. Häufig besteht der Anspruch weiter, nur kommt es wegen des aktuellen Einkommens zu keiner Auszahlung. Wenn sich das Einkommen später verringert, kann die Witwen- oder Witwerrente erneut zur Zahlung kommen.

Was sollten Betroffene nach einem Nullrenten-Bescheid tun?

Betroffene sollten den Bescheid genau prüfen und kontrollieren, ob alle Einkommensangaben richtig und aktuell sind. Auch Freibeträge, Kinderzuschläge und die Art der angerechneten Einkünfte sollten überprüft werden. Bei Zweifeln kann eine Beratung bei der Deutschen Rentenversicherung, einem Sozialverband oder einer Fachstelle sinnvoll sein.

Fazit

Die Zahl von mehr als 106.000 Fällen zeigt, dass die Nullrente nach dem Sterbevierteljahr kein seltenes Phänomen ist. Sie entsteht meist durch die gesetzliche Einkommensanrechnung und betrifft vor allem Hinterbliebene mit eigenen Renten oder weiteren Einkünften. Der Anspruch kann dabei weiter bestehen, auch wenn aktuell keine Zahlung erfolgt.

Für Witwen und Witwer ist deshalb entscheidend, Bescheide sorgfältig zu prüfen und Einkommensänderungen zu melden. Wer nach dem Sterbevierteljahr keine Zahlung mehr erhält, sollte nicht vorschnell davon ausgehen, dass der Anspruch endgültig verloren ist. Oft entscheidet eine genaue Prüfung darüber, ob später wieder Geld fließen kann.