Wie lange wird die Witwenrente überhaupt gezahlt?

Nach dem Tod des Ehepartners stellt sich für viele Hinterbliebene nicht nur die Frage nach der Höhe der Witwenrente, sondern auch nach ihrer Dauer.

Die gesetzliche Rentenversicherung unterscheidet zwischen kleiner und großer Witwenrente, außerdem zwischen altem und neuem Recht.

Für Betroffene kann dieser Unterschied erhebliche Folgen haben. In manchen Fällen endet die Zahlung nach zwei Jahren, in anderen Fällen kann sie dauerhaft weiterlaufen.

Der erste wichtige Unterschied: kleine oder große Witwenrente

Die gesetzliche Witwenrente soll den Unterhalt teilweise ersetzen, der durch den Tod des Ehepartners oder eingetragenen Lebenspartners wegfällt. Sie wird aber nicht in jedem Fall gleich lange gezahlt.

Entscheidend ist zunächst, ob ein Anspruch auf die kleine oder auf die große Witwenrente besteht. Die kleine Witwenrente ist nach neuem Recht grundsätzlich auf 24 Kalendermonate begrenzt.

Die Deutsche Rentenversicherung weist darauf hin, dass diese Zahlung höchstens zwei Jahre nach dem Tod des Ehepartners oder Lebenspartners geleistet wird.

Die große Witwenrente ist dagegen nicht von vornherein auf zwei Jahre befristet. Sie wird grundsätzlich weitergezahlt, solange die gesetzlichen Voraussetzungen bestehen und kein Beendigungsgrund eintritt.

Die kleine Witwenrente endet oft nach zwei Jahren

Die kleine Witwenrente erhalten Hinterbliebene, wenn sie die Voraussetzungen für die große Witwenrente noch nicht erfüllen. Das betrifft vor allem jüngere Witwen und Witwer, die noch nicht die jeweilige Altersgrenze erreicht haben, nicht erwerbsgemindert sind und kein minderjähriges Kind erziehen.

Nach neuem Recht läuft diese Rente nur für 24 Kalendermonate. Danach endet die Zahlung automatisch, sofern zwischenzeitlich kein Anspruch auf die große Witwenrente entstanden ist.

Die Rentenversicherung begründet diese Befristung damit, dass Hinterbliebene nach einer Übergangszeit wieder selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen sollen. Für viele Betroffene ist das ein harter Einschnitt, weil die Zahlung gerade in der ersten Zeit nach dem Todesfall als verlässlicher Bestandteil der Haushaltsplanung wahrgenommen wird.

Nach altem Recht kann auch die kleine Witwenrente unbegrenzt laufen

Es gibt jedoch eine wichtige Ausnahme. Wurde die Ehe vor 2002 geschlossen und ist mindestens ein Ehepartner oder Lebenspartner vor dem 2. Januar 1962 geboren, gilt das sogenannte alte Recht.

In diesem Fall wird die kleine Witwen- oder Witwerrente nicht nur für zwei Jahre gezahlt, sondern unbegrenzt. Die Deutsche Rentenversicherung nennt diese Voraussetzung ausdrücklich als Unterschied zwischen altem und neuem Hinterbliebenenrecht.

Gerade ältere Ehepaare sollten deshalb genau prüfen, welches Recht im Rentenbescheid angewendet wurde. Ein falscher Blick auf die allgemeinen Regeln kann sonst zu der Annahme führen, die Zahlung ende zwingend nach zwei Jahren, obwohl im Einzelfall ein unbegrenzter Anspruch bestehen kann.

Die große Witwenrente wird in der Regel dauerhaft gezahlt

Die große Witwenrente erhalten Hinterbliebene, wenn sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Dazu gehört, dass sie die maßgebliche Altersgrenze erreicht haben, erwerbsgemindert sind oder ein eigenes Kind beziehungsweise ein Kind des Verstorbenen erziehen, das noch keine 18 Jahre alt ist.

Die Altersgrenze steigt schrittweise an. Für Todesfälle im Jahr 2026 liegt sie bei 46 Jahren und 6 Monaten, für Todesfälle im Jahr 2027 bei 46 Jahren und 8 Monaten, ab 2029 dann bei 47 Jahren. :contentReference[oaicite:2]{index=2}

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Wer die Voraussetzungen erfüllt, bekommt die große Witwenrente grundsätzlich zeitlich unbegrenzt. Das bedeutet aber nicht, dass sie unter allen Umständen immer weitergezahlt wird.

Wann die Witwenrente trotz Anspruch endet

Ein häufiger Beendigungsgrund ist eine erneute Heirat. Sowohl die kleine als auch die große Witwen- oder Witwerrente enden mit Ablauf des Kalendermonats, in dem die neue Ehe geschlossen oder eine neue Lebenspartnerschaft eingetragen wird. :contentReference[oaicite:3]{index=3}

Das bedeutet: Wer wieder heiratet, verliert den laufenden Anspruch auf Witwenrente. Unter bestimmten Voraussetzungen kann aber eine Rentenabfindung gezahlt werden.

Ein weiterer Sonderfall ist das Rentensplitting. Entscheiden sich Ehegatten oder Lebenspartner für ein Rentensplitting, kann der Anspruch auf Hinterbliebenenrente ebenfalls entfallen. Auch deshalb sollte eine solche Entscheidung nicht vorschnell getroffen werden.

Beginn der Zahlung: Nicht immer ab dem Todestag

Auch der Beginn der Witwenrente ist wichtig, wenn Betroffene wissen wollen, wie lange tatsächlich Geld fließt. Hat der verstorbene Ehepartner bereits eine eigene Rente erhalten, beginnt die Witwenrente frühestens mit dem Monat nach dem Sterbemonat.

Für den Sterbemonat wird die Rente des Verstorbenen noch in voller Höhe gezahlt. Hatte der Verstorbene noch keine eigene Rente, kann die Witwenrente bereits mit dem Todestag beginnen.

In den ersten drei Monaten nach dem Tod gibt es zudem das sogenannte Sterbevierteljahr. In dieser Zeit wird die Witwen- oder Witwerrente in besonderer Höhe gezahlt, und eigenes Einkommen wird in dieser Phase nicht angerechnet.

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Die Dauer hängt nicht nur vom Familienstand ab

Viele Hinterbliebene glauben, die Witwenrente werde automatisch lebenslang gezahlt. Das stimmt nur für bestimmte Fallgruppen.

Wer nur Anspruch auf die kleine Witwenrente nach neuem Recht hat, muss mit einem Ende nach 24 Monaten rechnen. Wer Anspruch auf die große Witwenrente hat, kann die Zahlung dagegen langfristig erhalten.

Die tatsächliche Dauer hängt daher vom Alter, vom Gesundheitszustand, von der Kindererziehung, vom Zeitpunkt der Eheschließung und vom Geburtsjahr der Ehepartner ab. Auch eine erneute Heirat kann die Zahlung beenden.

Übersicht: Wie lange wird welche Witwenrente gezahlt?

Art der Witwenrente Dauer der Zahlung Kleine Witwenrente nach neuem Recht Höchstens 24 Kalendermonate nach dem Tod des Ehepartners oder Lebenspartners Kleine Witwenrente nach altem Recht Unbegrenzt, wenn die Ehe vor 2002 geschlossen wurde und mindestens ein Ehepartner vor dem 2. Januar 1962 geboren ist Große Witwenrente Grundsätzlich unbegrenzt, solange die Voraussetzungen bestehen und keine erneute Heirat erfolgt Witwenrente bei erneuter Heirat Ende mit Ablauf des Kalendermonats der Wiederheirat oder neuen Lebenspartnerschaft Witwenrente bei Rentensplitting Der Anspruch kann entfallen, wenn sich die Berechtigten für das Rentensplitting entscheiden

Warum der Rentenbescheid genau geprüft werden sollte

Der Rentenbescheid zeigt, welche Art der Witwenrente bewilligt wurde und nach welchem Recht der Anspruch berechnet wird. Gerade dort entscheidet sich, ob die Zahlung befristet ist oder nicht.

Betroffene sollten besonders auf Hinweise zur kleinen oder großen Witwenrente achten. Auch Angaben zum alten oder neuen Recht sind wichtig.

Wer unsicher ist, sollte den Bescheid prüfen lassen oder bei der Deutschen Rentenversicherung eine Auskunft einholen. Das gilt vor allem dann, wenn die Zahlung nach zwei Jahren enden soll, obwohl die Ehe schon lange vor 2002 geschlossen wurde.

Beispiel 1: Kleine Witwenrente nach neuem Recht

Frau Müller ist 43 Jahre alt, als ihr Ehemann stirbt. Seine Rente hätte monatlich 1.600 Euro betragen; nach dem Sterbevierteljahr liegt die kleine Witwenrente grundsätzlich bei 25 Prozent, also bei 400 Euro brutto im Monat.

Da Frau Müller die Voraussetzungen für die große Witwenrente noch nicht erfüllt, wird diese kleine Witwenrente nach neuem Recht höchstens 24 Kalendermonate gezahlt und endet danach automatisch. Diese Befristung ergibt sich aus § 46 SGB VI und wird auch von der Deutschen Rentenversicherung so dargestellt.

Beispiel 2: Große Witwenrente mit dauerhafter Zahlung

Herr Schneider ist 68 Jahre alt, als seine Ehefrau stirbt. Die Verstorbene hatte eine monatliche Rente von 1.800 Euro; nach dem Sterbevierteljahr beträgt die große Witwerrente nach neuem Recht grundsätzlich 55 Prozent, also 990 Euro brutto im Monat, bevor mögliche Abzüge und Einkommensanrechnung geprüft werden.

Weil Herr Schneider die Altersvoraussetzung für die große Witwerrente erfüllt, ist die Zahlung nicht auf zwei Jahre begrenzt. Sie läuft grundsätzlich weiter, solange er nicht erneut heiratet und kein anderer Beendigungsgrund eintritt.

Beispiel 3: Kleine Witwenrente nach altem Recht

Frau Becker hat ihren Mann bereits 1985 geheiratet, beide Ehepartner wurden vor dem 2. Januar 1962 geboren. Als ihr Mann stirbt, erfüllt sie zwar nicht die Voraussetzungen für die große Witwenrente, erhält aber wegen des alten Hinterbliebenenrechts dennoch die kleine Witwenrente ohne Befristung.

Bei einer zugrunde liegenden Rente des Verstorbenen von 1.400 Euro wären das nach dem Sterbevierteljahr grundsätzlich 25 Prozent, also 350 Euro brutto im Monat. Anders als bei der kleinen Witwenrente nach neuem Recht endet diese Zahlung nicht nach 24 Monaten, sondern wird unbegrenzt weitergezahlt, solange kein Beendigungsgrund wie eine erneute Heirat eintritt.

Praxisbeispiel: Warum zwei Witwen unterschiedlich lange Geld bekommen

Frau Schneider ist 44 Jahre alt, als ihr Mann stirbt. Sie ist nicht erwerbsgemindert und erzieht kein minderjähriges Kind.

Da sie die Voraussetzungen für die große Witwenrente noch nicht erfüllt, bekommt sie nach neuem Recht nur die kleine Witwenrente. Diese endet nach 24 Kalendermonaten.

Frau Berger ist dagegen 67 Jahre alt, als ihr Ehemann stirbt. Sie erfüllt die Voraussetzungen für die große Witwenrente.

Ihre Witwenrente wird deshalb nicht nach zwei Jahren beendet. Sie läuft grundsätzlich weiter, solange sie nicht erneut heiratet und kein anderer Beendigungsgrund eintritt.

Fragen und Antworten zur Dauer der Witwenrente

Wie lange wird die kleine Witwenrente gezahlt?

Nach neuem Recht wird die kleine Witwenrente höchstens 24 Kalendermonate gezahlt. Danach endet sie, wenn kein Anspruch auf die große Witwenrente besteht.

Kann die kleine Witwenrente auch lebenslang gezahlt werden?

Ja, das ist nach altem Recht möglich. Voraussetzung ist, dass die Ehe vor 2002 geschlossen wurde und mindestens ein Ehepartner oder Lebenspartner vor dem 2. Januar 1962 geboren ist.

Wie lange wird die große Witwenrente gezahlt?

Die große Witwenrente wird grundsätzlich unbegrenzt gezahlt. Sie endet aber, wenn ein gesetzlicher Beendigungsgrund eintritt, etwa eine erneute Heirat.

Endet die Witwenrente automatisch bei Wiederheirat?

Ja. Die kleine und die große Witwenrente enden mit Ablauf des Kalendermonats, in dem die Witwe oder der Witwer erneut heiratet oder eine neue Lebenspartnerschaft einträgt.

Beginnt die Witwenrente sofort mit dem Todestag?

Das hängt davon ab, ob der Verstorbene bereits eine eigene Rente bezogen hat. Wurde bereits Rente gezahlt, beginnt die Witwenrente frühestens im Monat nach dem Sterbemonat; andernfalls kann sie ab dem Todestag beginnen.

Wird eigenes Einkommen auf die Dauer der Witwenrente angerechnet?

Eigenes Einkommen kann die Höhe der Witwenrente mindern, beendet den Anspruch aber nicht automatisch. Im Sterbevierteljahr wird eigenes Einkommen nicht angerechnet.