Wenn das Krankengeld endet, aber die EM-Rente noch nicht da ist

Wer länger krank und versichert ist, durchläuft in der Praxis meist dieselbe Abfolge. Zuerst zahlt der Arbeitgeber bis zu sechs Wochen Entgeltfortzahlung, danach springt die Krankenkasse mit Krankengeld ein.

Dieses Krankengeld gibt es nicht unbegrenzt, sondern nur bis zur sogenannten Aussteuerung, die bei längerer Arbeitsunfähigkeit nach den gesetzlichen Grenzen erreicht wird.

Das große Problem nach der Aussteuerung

Der kritische Moment kommt, wenn das Krankengeld endet, Sie aber gesundheitlich noch nicht wieder arbeitsfähig sind und die Entscheidung über eine Erwerbsminderungsrente noch aussteht. Viele stehen dann ohne Lohn, ohne Krankengeld und ohne Rentenzahlung da.

Genau für diese Lücke gibt es in bestimmten Konstellationen eine Lösung über die Agentur für Arbeit, auch wenn das auf den ersten Blick widersprüchlich klingt.

Warum „Arbeitslosengeld trotz Krankheit“ überhaupt möglich ist

Arbeitslosengeld wird normalerweise nur gezahlt, wenn man dem Arbeitsmarkt zur Verfügung steht. Bei längerer Krankheit ist das gerade nicht der Fall, und trotzdem kann es eine Zahlung geben.

Das läuft über die sogenannte Nahtlosigkeitsregelung, die dafür gedacht ist, finanzielle Brüche zu vermeiden, wenn die Erwerbsfähigkeit unklar ist und ein Rentenverfahren noch nicht abgeschlossen wurde.

Was die Nahtlosigkeitsregelung bedeutet

Die Nahtlosigkeitsregelung ist ein Mechanismus, mit dem die Agentur für Arbeit Arbeitslosengeld zahlen kann, obwohl jemand krank ist und objektiv nicht „normal“ vermittelbar wäre. Der Kern ist: Wenn Sie voraussichtlich länger eingeschränkt sind und deshalb eigentlich ein Rententhema im Raum steht, soll die Existenzsicherung nicht daran scheitern, dass die Rentenentscheidung Zeit braucht.

In der Praxis heißt das häufig, dass nach dem Ende des Krankengeldes Arbeitslosengeld beantragt wird, während parallel das Verfahren zur Erwerbsminderungsrente läuft.

Wann die Nahtlosigkeitsregelung in Frage kommt

Sie kommt typischerweise in Betracht, wenn Ihr Krankengeld ausläuft oder bereits beendet ist und Sie weiterhin arbeitsunfähig oder erheblich gesundheitlich eingeschränkt sind.

Entscheidend ist, dass eine Erwerbsminderung möglich ist und die Frage „Wie leistungsfähig bin ich noch?“ nicht schnell geklärt werden kann, weil medizinische Unterlagen, Gutachten oder Reha-Maßnahmen ausstehen.

Häufig ist bereits ein EM-Rentenantrag gestellt oder er wird zeitnah gestellt, und es ist realistisch, dass die Agentur für Arbeit Sie nicht kurzfristig in Arbeit vermitteln kann, weil der Gesundheitszustand das nicht hergibt.

📚 Lesen Sie auch: Erwerbsminderung ohne Rentengutachten: Grundsicherung im Eingang

Wann die Nahtlosigkeitsregelung nicht passt

Sie passt nicht, wenn Sie tatsächlich wieder so belastbar sind, dass Sie dem Arbeitsmarkt normal zur Verfügung stehen und in absehbarer Zeit eine Arbeit aufnehmen könnten. Dann ist es „normales“ Arbeitslosengeld mit Verfügbarkeit, nicht Nahtlosigkeit, und die Agentur wird Sie wie üblich in Vermittlung und Mitwirkung nehmen.

Sie passt auch nicht, wenn es keinerlei ernsthafte Anhaltspunkte für eine längerfristige Leistungsminderung gibt oder wenn die gesundheitliche Einschränkung nur kurzfristig ist und keine rentenrechtliche Dimension erreicht.

Und sie hilft nicht, wenn formale Voraussetzungen fehlen oder eine Person nicht in den Versicherungs- und Zuständigkeitsbereich der Agentur fällt, weil dann andere Sicherungssysteme greifen müssen.

Ein echter Fall aus der Beratung: So kann es laufen

In einem konkreten Beratungsfall ging es um eine Frau, Jahrgang 1966. Sie bezog Krankengeld vom 28. Juni 2023 bis zum 28. Oktober 2024 und wurde dann ausgesteuert. Nach der Aussteuerung erhielt sie Arbeitslosengeld von der Agentur für Arbeit, obwohl sie gesundheitlich weiterhin erheblich eingeschränkt war.

Den Antrag auf Erwerbsminderungsrente stellte sie bereits am 18. Januar 2024, also noch während des Krankengeldbezugs, weil sich abzeichnete, dass die Erkrankung nicht schnell überwunden sein würde.

Die Überraschung: EM-Rente rückwirkend, Auszahlung aber erst viel später

Die Deutsche Rentenversicherung bewilligte die Erwerbsminderungsrente mit Bescheid vom 25. Februar 2025 rückwirkend ab dem 1. Januar 2024. Die erste tatsächliche Auszahlung erfolgte aber erst im Jahr 2025.

Genau diese Konstellation bringt viele Betroffene durcheinander, weil der Rentenbeginn auf dem Papier weit zurückliegt, das Geld aber nicht automatisch rückwirkend „einfach so“ auf dem eigenen Konto landet.

Warum rückwirkende Rentenbewilligung selten „volle Nachzahlung aufs Konto“ heißt

Wenn die Rente rückwirkend beginnt, überschneidet sich der Rentenzeitraum häufig mit bereits gezahltem Krankengeld oder Arbeitslosengeld. Dann entstehen Erstattungsansprüche zwischen den Leistungsträgern, damit es nicht zu Doppelleistungen kommt.

In solchen Fällen wird ein Teil der Rentennachzahlung häufig nicht an die betroffene Person ausgezahlt, sondern zwischen Rentenversicherung, Krankenkasse und Agentur für Arbeit intern verrechnet, sodass am Ende beim Versicherten nur der verbleibende Rest ankommt oder die Nachzahlung deutlich kleiner wirkt als erwartet.

Warum Betroffene die Verrechnung oft nicht nachvollziehen können

Die Verrechnung läuft im Hintergrund, und Betroffene bekommen nicht automatisch eine vollständige, leicht verständliche „Abrechnung“, wer wann was an wen erstattet hat. Das führt dazu, dass viele nur sehen: 2025 kommt Geld von der Rentenversicherung, aber es bleibt unklar, welcher Anteil wegen früherer Zahlungen einbehalten oder weitergeleitet wurde.

Dieses fehlende Gesamtbild ist einer der Hauptgründe, warum später Missverständnisse entstehen, gerade wenn Steuerbescheide und Leistungsnachweise zeitlich auseinanderfallen.

Welche Unterlagen man früh sammeln sollte

Wer in dieser Phase steckt, sollte von Anfang an seine Bescheide und Nachweise systematisch sammeln. Dazu gehören Krankengeldbescheinigungen der Krankenkasse, idealerweise jahresweise, die Bescheide und Leistungsnachweise der Agentur für Arbeit sowie der Rentenbescheid inklusive Rentenbezugsmitteilung.

Wenn es Hinweise auf Erstattungen oder Verrechnungen gibt, sollten auch diese Schreiben abgeheftet werden, weil sie später entscheidend sein können, um Zahlungen und Zeiträume nachvollziehbar zu machen.

Indirekte Steuern trotz Steuerfreiheit

Viele gehen davon aus, dass Krankengeld und Arbeitslosengeld steuerfrei sind und daher „steuerlich nichts passieren kann“. Beide Leistungen sind zwar in der Regel steuerfrei, können aber über den Progressionsvorbehalt den Steuersatz für andere Einkünfte erhöhen.

Wenn dann noch eine rückwirkend bewilligte EM-Rente hinzukommt, entstehen besonders häufig Konstellationen, in denen Zeiträume, Meldungen und Bescheide nicht mehr gefühlt zusammenpassen, obwohl sie formal korrekt gemeldet wurden.

FAQ: Die fünf wichtigsten Fragen und Antworten

Was mache ich, wenn mein Krankengeld endet und die EM-Rente noch nicht entschieden ist?

Typisch ist, dass nach der Aussteuerung Arbeitslosengeld beantragt wird, häufig nach der Nahtlosigkeitsregelung, während das Rentenverfahren weiterläuft und Gutachten oder Reha abgewartet werden.

Warum kann ich Arbeitslosengeld bekommen, obwohl ich krank bin?

Weil die Nahtlosigkeitsregelung die Lücke schließen soll, wenn die Erwerbsfähigkeit unklar ist und eine Rentenentscheidung noch aussteht, sodass die Existenzsicherung nicht am Zeitbedarf des Rentenverfahrens scheitert.

Wann greift die Nahtlosigkeitsregelung besonders häufig?

Vor allem dann, wenn das Krankengeld ausläuft, die Arbeitsfähigkeit nicht absehbar wiederhergestellt ist und eine mögliche Erwerbsminderung im Raum steht, während das Rentenverfahren noch nicht abgeschlossen ist.

Warum bekomme ich bei rückwirkender EM-Rente nicht automatisch alles nachgezahlt?

Weil sich der rückwirkende Rentenbeginn mit bereits gezahltem Krankengeld oder Arbeitslosengeld überschneiden kann und dann Erstattungsansprüche zwischen Rentenversicherung, Krankenkasse und Agentur für Arbeit im Hintergrund verrechnet werden.

Wieso kann das steuerlich später Probleme machen, obwohl Krankengeld und Arbeitslosengeld steuerfrei sind?

Weil diese Leistungen über den Progressionsvorbehalt den Steuersatz erhöhen können und rückwirkende Rentenbewilligungen zeitlich versetzte Zahlungen und Meldungen erzeugen, die in Steuerbescheiden besonders fehleranfällig sind.

Fazit

Wenn das Krankengeld endet und die EM-Rente noch nicht bewilligt ist, ist das kein seltener Ausnahmefall, sondern ein typisches „Loch“ im System, das viele trifft. Die Nahtlosigkeitsregelung kann diese Lücke über Arbeitslosengeld überbrücken, wenn die Erwerbsfähigkeit unklar ist und ein Rentenverfahren läuft oder naheliegt.

Kritisch wird es oft erst später, wenn die EM-Rente rückwirkend beginnt und Verrechnungen zwischen Behörden sowie der Progressionsvorbehalt dafür sorgen, dass sich Auszahlungen, Nachzahlungen und Steuerfolgen plötzlich nicht mehr logisch anfühlen, obwohl sie formal nach Systemregeln ablaufen.