Wechsel von EM-Rente in die Altersrente – Dieser Zeitpunkt entscheidet über Höhe

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Wer zunächst eine Erwerbsminderungsrente bezieht und später in eine Altersrente wechselt, sollte den Übergang nicht als reine Formsache betrachten. Zwar bleibt die gesetzliche Rentenversicherung innerhalb desselben Systems, doch für die spätere Rentenhöhe, für mögliche Abschläge und für den richtigen Zeitpunkt des Wechsels gelten mehrere Regeln, die sich spürbar auswirken können.

Gerade weil viele Betroffene über Jahre hinweg mit einer befristeten oder unbefristeten Erwerbsminderungsrente leben, entsteht leicht der Eindruck, die spätere Altersrente werde automatisch in gleicher Höhe weitergezahlt. Genau so einfach ist es jedoch nicht.

Entscheidend ist, welche Rentenart später in Betracht kommt, wann sie beginnt, welche rentenrechtlichen Zeiten berücksichtigt werden und ob bereits frühere Abschläge die Zahlung dauerhaft mindern.

Hinzu kommt, dass seit Dezember 2025 neue Regeln für Zuschläge bei älteren Erwerbsminderungsrenten gelten. Wer seine Unterlagen nicht rechtzeitig prüft, riskiert Nachteile oder verpasst eine günstigere Variante beim Übergang in die Altersrente.

Warum der Wechsel in die Altersrente überhaupt ein eigener Schritt ist

Die Erwerbsminderungsrente wird nur bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze gezahlt. Spätestens dann endet diese Rentenart. Wer danach weiterhin eine gesetzliche Rente beziehen will, braucht die passende Altersrente.

Wichtig ist: Die Altersrente entsteht nicht automatisch ohne eigenes Zutun. Für Altersrenten gilt grundsätzlich das Antragsprinzip. Deshalb sollte der Antrag rechtzeitig gestellt werden, damit der Übergang ohne Unterbrechung erfolgt.

Dass dieser Schritt notwendig ist, wird oft unterschätzt. Viele Versicherte gehen davon aus, die Rentenversicherung stelle einfach von einer Rentenart auf die andere um.

Tatsächlich handelt es sich aber rechtlich um einen neuen Rentenanspruch. Zwar bleibt die bisherige Versicherungsbiografie Grundlage der Berechnung, doch es wird neu geprüft, welche Altersrente infrage kommt und in welcher Höhe sie zu leisten ist.

Es wird nie beides zugleich gezahlt

Ein weiterer Punkt sorgt immer wieder für Missverständnisse: Erwerbsminderungsrente und Altersrente aus eigener Versicherung werden nicht nebeneinander ausgezahlt. Bestehen für denselben Zeitraum mehrere Ansprüche, wird nur eine Rente geleistet, in der Regel die höhere.

In der Praxis bedeutet das: Mit Beginn der Altersrente endet die bisherige Erwerbsminderungsrente als laufende Leistung. Für Betroffene zählt deshalb nicht die Hoffnung auf zwei Zahlungen, sondern die Frage, welche Rentenart im konkreten Zeitpunkt günstiger ist.

Die spätere Altersrente knüpft an die bisherige Rentenbiografie an

Die spätere Altersrente fällt nicht völlig losgelöst vom vorherigen Bezug der Erwerbsminderungsrente vom Himmel. Maßgeblich bleiben die bereits erworbenen Entgeltpunkte und die rentenrechtlichen Zeiten. Besonders wichtig ist hier die sogenannte Zurechnungszeit.

Sie erhöht die Erwerbsminderungsrente, weil Betroffene so behandelt werden, als hätten sie bis zu einem gesetzlich festgelegten Alter mit ihrem bisherigen durchschnittlichen Einkommen weitergearbeitet.

Für Rentenbeginn im Jahr 2026 reicht diese Zurechnungszeit bis zum Alter von 66 Jahren und drei Monaten.

Bis 2031 steigt diese Grenze schrittweise weiter auf 67 Jahre. Das ist für Betroffene günstig, weil dadurch zusätzliche Entgeltpunkte in die Erwerbsminderungsrente einfließen können.

Beim späteren Übergang in die Altersrente wirkt sich diese Vorarbeit mittelbar aus, denn die zuvor festgestellten rentenrechtlichen Grundlagen bleiben nicht bedeutungslos.

Allerdings folgt daraus nicht automatisch, dass die Altersrente stets höher ist als die bisherige Erwerbsminderungsrente. Es kommt vielmehr auf die jeweilige Rentenart, auf vorhandene Abschläge und auf weitere Zeiten an, die bis zum Beginn der Altersrente noch berücksichtigt werden können.

Abschläge können die Rente dauerhaft senken

Besonders folgenreich ist die Frage nach den Abschlägen. Wer eine Erwerbsminderungsrente vor einem bestimmten Lebensalter erhält, muss unter Umständen Rentenminderungen hinnehmen.

Bei Renten wegen Erwerbsminderung liegt der Höchstabschlag bei 10,8 Prozent. Diese Minderung verschwindet später nicht einfach deshalb, weil aus der Erwerbsminderungsrente eine Altersrente wird.

Genau hier liegt für viele Versicherte die bittere Erfahrung: Der Übergang in die Altersrente bedeutet nicht automatisch einen Neuanfang ohne frühere Minderungen. Häufig wirken sich die einmal entstandenen Abschläge weiter aus.

Deshalb lohnt der genaue Blick, ob und wann ein Wechsel in eine bestimmte Altersrente sinnvoll ist. Wer etwa eine Altersrente für besonders langjährig Versicherte ohne Abschlag erreichen kann, sollte prüfen lassen, wie sich dies im Einzelfall auswirkt. Nicht jede betroffene Person erfüllt jedoch die Voraussetzungen dafür.

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Welche Altersrenten nach der Erwerbsminderungsrente in Betracht kommen

Nach einer Erwerbsminderungsrente kommt nicht für alle dieselbe Altersrente in Frage. Das hängt von Alter, Geburtsjahr und Versicherungszeiten ab. Häufig relevant ist die Regelaltersrente. Sie beginnt bei jüngeren Jahrgängen grundsätzlich mit 67 Jahren.

Daneben kann die Altersrente für langjährig Versicherte interessant sein, wenn mindestens 35 Versicherungsjahre vorliegen. Diese kann schon ab 63 bezogen werden, dann aber mit Abschlägen.

Ebenfalls wichtig ist für manche Betroffene die Altersrente für schwerbehinderte Menschen, sofern die gesetzlichen Bedingungen erfüllt sind.

Daneben gibt es die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Sie setzt 45 Jahre mit anrechenbaren Zeiten voraus und kann ohne Abschläge vor der Regelaltersgrenze beginnen. Gerade ehemalige Bezieher einer Erwerbsminderungsrente hoffen oft auf diese Möglichkeit.

Doch hier entscheidet die genaue Zusammensetzung der Zeiten. Für die Wartezeit von 35 Jahren zählen alle rentenrechtlichen Zeiten, also auch beitragsfreie Zeiten wie Anrechnungszeiten, Ersatzzeiten oder Zurechnungszeiten. Für die 45 Jahre gelten dagegen strengere Regeln. Dort zählen nur bestimmte Zeiten mit.

35 Jahre sind leichter erreichbar als 45 Jahre

Dieser Unterschied ist im Beratungsalltag besonders wichtig. Für die Altersrente für langjährig Versicherte genügen 35 Jahre mit rentenrechtlichen Zeiten. Hier können auch Zurechnungszeiten helfen, die während der Erwerbsminderungsrente eine Rolle spielen.

Wer also nach längerer Krankheit oder eingeschränkter Erwerbsfähigkeit auf 35 Jahre kommt, hat häufig zumindest einen Zugang zu einer vorgezogenen Altersrente.

Bei der 45-jährigen Wartezeit sieht die Lage deutlich enger aus. Dort werden nicht einfach alle rentenrechtlichen Zeiten berücksichtigt. Es zählen vor allem Pflichtbeitragszeiten aus Beschäftigung oder Tätigkeit, bestimmte Zeiten der Kindererziehung und Pflege, Ersatzzeiten sowie unter bestimmten Bedingungen weitere gesetzlich definierte Zeiträume.

Wer nur deshalb auf eine hohe Zahl an Versicherungsjahren kommt, weil die Erwerbsminderungsrente durch Zurechnungszeiten aufgewertet wurde, darf diese Verbesserung nicht automatisch mit der 45-jährigen Wartezeit verwechseln. Das führt in der Praxis häufig zu Fehlannahmen.

Der richtige Wechselzeitpunkt kann Rente kosten oder sparen

Der Übergang in eine Altersrente sollte nicht nur formal, sondern auch strategisch betrachtet werden. Denn zwischen verschiedenen Altersrenten kann es deutliche Unterschiede geben. Wer früh in eine Altersrente für langjährig Versicherte wechselt, muss Abschläge in Kauf nehmen.

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Wer dagegen bis zur Regelaltersgrenze wartet, vermeidet diese Minderungen bei der Regelaltersrente. Wer eine abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte oder für schwerbehinderte Menschen erreichen kann, sollte den Beginn besonders sorgfältig prüfen.

Die Frage lautet daher nicht nur: Ab wann darf ich in Altersrente gehen? Sie lautet auch: Welche Rentenart ist im Ergebnis günstiger? Gerade nach langem Bezug einer Erwerbsminderungsrente kann eine voreilige Entscheidung dazu führen, dass die spätere Altersrente unnötig niedriger ausfällt.

Entscheidend ist dabei nicht der Bezug der EM-Rente an sich, sondern welche Altersrente später erreicht wird. Für einen Wechsel mit oder ohne Abschlag kommen vor allem die Altersrente für langjährig Versicherte, für besonders langjährig Versicherte, für schwerbehinderte Menschen sowie die Regelaltersrente in Betracht.

Die Deutsche Rentenversicherung weist außerdem darauf hin, dass die Altersrente für besonders langjährig Versicherte nicht vorzeitig, also auch nicht mit Abschlägen, bezogen werden kann.

Altersrente für langjährig Versicherte nach 35 Versicherungsjahren

Jahrgang Wechsel aus der EM-Rente in die Altersrente möglich ab 1958 Mit Abschlag ab 63 Jahren; ohne Abschlag ab 66 Jahren 1959 Mit Abschlag ab 63 Jahren; ohne Abschlag ab 66 Jahren und 2 Monaten 1960 Mit Abschlag ab 63 Jahren; ohne Abschlag ab 66 Jahren und 4 Monaten 1961 Mit Abschlag ab 63 Jahren; ohne Abschlag ab 66 Jahren und 6 Monaten 1962 Mit Abschlag ab 63 Jahren; ohne Abschlag ab 66 Jahren und 8 Monaten 1963 Mit Abschlag ab 63 Jahren; ohne Abschlag ab 66 Jahren und 10 Monaten Ab 1964 Mit Abschlag ab 63 Jahren; ohne Abschlag ab 67 Jahren

Diese Variante setzt 35 Versicherungsjahre voraus. Der früheste Beginn mit Abschlägen bleibt bei 63 Jahren. Die abschlagsfreie Altersgrenze steigt schrittweise an und liegt für ab 1964 Geborene bei 67 Jahren.

Altersrente für besonders langjährig Versicherte nach 45 Versicherungsjahren

Jahrgang Wechsel aus der EM-Rente in die Altersrente möglich ab 1958 Nur ohne Abschlag ab 64 Jahren 1959 Nur ohne Abschlag ab 64 Jahren und 2 Monaten 1960 Nur ohne Abschlag ab 64 Jahren und 4 Monaten 1961 Nur ohne Abschlag ab 64 Jahren und 6 Monaten 1962 Nur ohne Abschlag ab 64 Jahren und 8 Monaten 1963 Nur ohne Abschlag ab 64 Jahren und 10 Monaten Ab 1964 Nur ohne Abschlag ab 65 Jahren

Bei 45 Versicherungsjahren gibt es keinen vorgezogenen Wechsel mit Abschlägen. Wer diese Altersrente erreichen will, muss die jeweilige Altersgrenze abwarten. Für ab 1964 Geborene liegt sie einheitlich bei 65 Jahren.

Altersrente für schwerbehinderte Menschen

Jahrgang Wechsel aus der EM-Rente in die Altersrente möglich ab 1958 Mit Abschlag ab 61 Jahren; ohne Abschlag ab 64 Jahren 1959 Mit Abschlag ab 61 Jahren und 2 Monaten; ohne Abschlag ab 64 Jahren und 2 Monaten 1960 Mit Abschlag ab 61 Jahren und 4 Monaten; ohne Abschlag ab 64 Jahren und 4 Monaten 1961 Mit Abschlag ab 61 Jahren und 6 Monaten; ohne Abschlag ab 64 Jahren und 6 Monaten 1962 Mit Abschlag ab 61 Jahren und 8 Monaten; ohne Abschlag ab 64 Jahren und 8 Monaten 1963 Mit Abschlag ab 61 Jahren und 10 Monaten; ohne Abschlag ab 64 Jahren und 10 Monaten Ab 1964 Mit Abschlag ab 62 Jahren; ohne Abschlag ab 65 Jahren

Diese Altersrente kommt nur infrage, wenn zum Rentenbeginn ein anerkannter Grad der Behinderung von mindestens 50 vorliegt und außerdem die Wartezeit von 35 Jahren erfüllt ist. Die Deutsche Rentenversicherung nennt für ab 1964 Geborene 62 Jahre mit Abschlägen und 65 Jahre ohne Abschläge.

Regelaltersrente

Jahrgang Wechsel aus der EM-Rente in die Altersrente möglich ab 1958 Nur ohne Abschlag ab 66 Jahren 1959 Nur ohne Abschlag ab 66 Jahren und 2 Monaten 1960 Nur ohne Abschlag ab 66 Jahren und 4 Monaten 1961 Nur ohne Abschlag ab 66 Jahren und 6 Monaten 1962 Nur ohne Abschlag ab 66 Jahren und 8 Monaten 1963 Nur ohne Abschlag ab 66 Jahren und 10 Monaten Ab 1964 Nur ohne Abschlag ab 67 Jahren

Die Regelaltersrente kennt keinen vorgezogenen Bezug mit Abschlägen. Die Altersgrenze steigt stufenweise auf 67 Jahre. Für den Jahrgang 1960 nennt die Deutsche Rentenversicherung 66 Jahre und 4 Monate, ab 1964 gilt einheitlich 67 Jahre.

Wichtig für die Einordnung: Der tatsächliche Wechsel aus der Erwerbsminderungsrente in eine Altersrente hängt immer davon ab, ob die Voraussetzungen der jeweiligen Altersrente erfüllt sind. Vor allem die Unterscheidung zwischen 35 und 45 Versicherungsjahren ist entscheidend. Außerdem werden frühere Abschläge aus der Erwerbsminderungsrente durch den bloßen Wechsel in eine Altersrente nicht automatisch gelöscht.

Hinzuverdienst: Vor und nach dem Wechsel gelten unterschiedliche Regeln

Auch der Hinzuverdienst spielt beim Wechsel eine größere Rolle, als viele vermuten. Bei Erwerbsminderungsrenten gelten weiterhin Hinzuverdienstgrenzen. Für 2026 liegt die Grenze bei voller Erwerbsminderungsrente bei rund 20.700 Euro im Jahr. Bei teilweiser Erwerbsminderungsrente liegt die Mindestgrenze bei rund 41.500 Euro, im Einzelfall kann sie höher ausfallen. Wird mehr verdient, kann die Rente gekürzt werden.

Anders ist die Lage bei vorgezogenen Altersrenten. Dort wurde die Hinzuverdienstgrenze bereits zum 1. Januar 2023 abgeschafft. Das kann den Wechsel in eine Altersrente im Einzelfall attraktiver machen, wenn Betroffene wieder in größerem Umfang arbeiten möchten.

Ab Erreichen der Regelaltersgrenze wirkt sich eine Beschäftigung ohnehin nicht mehr auf die Altersrente aus. Gerade Menschen, deren gesundheitliche Lage sich teilweise verbessert hat, sollten diesen Unterschied bei ihrer Entscheidung berücksichtigen.

Besondere Bedeutung hat der Zuschlag für ältere Erwerbsminderungsrenten

Für viele Bestandsrentner ist seit 2024 ein weiterer Punkt hinzugekommen. Wer eine Erwerbsminderungsrente bezogen hat, die zwischen Januar 2001 und Dezember 2018 begonnen hat, kann einen Zuschlag erhalten.

Seit Dezember 2025 wird dieser Zuschlag nicht mehr gesondert neben der Rente ausgezahlt, sondern in die laufende Rentenzahlung eingerechnet. Die Rentenversicherung berechnet dies automatisch neu.

Wichtig ist dabei: Dieser Zuschlag kann auch dann weiterwirken, wenn sich unmittelbar an die Erwerbsminderungsrente eine Altersrente anschließt. Für Betroffene ist das von erheblicher finanzieller Bedeutung. Gerade ältere Erwerbsminderungsrentner sollten deshalb ihren aktuellen Bescheid sorgfältig lesen und kontrollieren, ob der Zuschlag berücksichtigt ist.

Ein Antrag auf Altersrente sollte früh vorbereitet werden

Weil Altersrenten nur auf Antrag beginnen, empfiehlt sich eine frühzeitige Vorbereitung. Die Deutsche Rentenversicherung rät dazu, den Antrag etwa drei Monate vor dem gewünschten Rentenbeginn zu stellen.

Das ist besonders wichtig, wenn mehrere Varianten in Betracht kommen oder Unterlagen zur Schwerbehinderung, zu Kindererziehungszeiten oder zu lückenhaften Versicherungszeiten noch geklärt werden müssen.

Eine Kontenklärung kann vor dem Übergang bares Geld wert sein. Fehlen Zeiten im Versicherungskonto, kann dies dazu führen, dass eine Wartezeit knapp verfehlt wird. Dann ist etwa die gewünschte Altersrente für langjährig Versicherte oder für besonders langjährig Versicherte nicht erreichbar, obwohl die Voraussetzungen bei vollständigem Konto erfüllt wären.

Kranken- und Pflegeversicherung sollte mitgedacht werden

Beim Übergang von einer Erwerbsminderungsrente in eine Altersrente bleibt die Aufmerksamkeit oft allein auf der Bruttorente hängen. Doch auch Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung gehören zur Rechnung.

Im Grundsatz bleibt der Rentenbezug zwar im System der Krankenversicherung der Rentner verankert, dennoch lohnt der Blick auf den Bescheid. Für die persönliche Nettorente zählt nicht allein die festgestellte Rentenhöhe, sondern auch, was nach Abzügen tatsächlich ausgezahlt wird.

Warum individuelle Beratung oft unverzichtbar ist

Der Wechsel von der Erwerbsminderungsrente in die Altersrente gehört zu den Themen, bei denen pauschale Antworten schnell in die Irre führen. Nicht jeder Abschlag bleibt in derselben Form relevant, nicht jede Zeit zählt für jede Altersrente gleich und nicht jede Person profitiert vom frühestmöglichen Wechsel.

Wer eine Schwerbehinderung hat, wer noch hinzuverdienen möchte oder wer auf die 45 Jahre hofft, sollte die eigene Rentenauskunft und den Versicherungsverlauf sorgfältig prüfen lassen.

Vor allem zwei Fragen entscheiden häufig über mehrere hundert Euro im Monat: Welche Altersrente ist überhaupt erreichbar, und zu welchem Zeitpunkt ist ihr Beginn am günstigsten? Wer diese Fragen zu spät stellt, trifft womöglich eine Entscheidung, die sich später kaum noch korrigieren lässt.

Worauf Betroffene besonders achten sollten

Aspekt Was wichtig ist Übergang in die Altersrente Die Altersrente muss grundsätzlich beantragt werden. Ohne Antrag beginnt sie nicht automatisch. Doppelte Rentenzahlung Erwerbsminderungsrente und Altersrente aus eigener Versicherung werden nicht parallel in voller Form gezahlt. Es wird nur eine Rente geleistet. Abschläge Frühere Minderungen aus der Erwerbsminderungsrente können sich auch später noch auf die Altersrente auswirken. Zurechnungszeit Sie erhöht die Erwerbsminderungsrente, ist aber nicht mit der 45-jährigen Wartezeit für eine abschlagsfreie Altersrente gleichzusetzen. 35 oder 45 Versicherungsjahre Für 35 Jahre zählen deutlich mehr rentenrechtliche Zeiten als für 45 Jahre. Dieser Unterschied ist oft entscheidend. Hinzuverdienst Bei Erwerbsminderungsrenten gelten Grenzen, bei vorgezogenen Altersrenten nicht mehr. Zuschlag für ältere EM-Renten Bei Rentenbeginn zwischen 2001 und 2018 kann ein Zuschlag auch bei nahtlosem Übergang in die Altersrente relevant bleiben.

Beispiel aus der Praxis

Eine Versicherte erhält seit 2017 eine volle Erwerbsminderungsrente. Wegen gesundheitlicher Probleme konnte sie nicht mehr arbeiten. In ihrer Rentenauskunft sieht sie Jahre später, dass sie inzwischen die 35-jährige Wartezeit erfüllt. Nun fragt sie sich, ob sie mit 63 sofort in eine Altersrente wechseln sollte.

Auf den ersten Blick klingt das vernünftig. Bei näherem Hinsehen zeigt sich jedoch, dass diese Altersrente nur mit Abschlägen beginnen würde. Außerdem ist die 45-jährige Wartezeit für eine abschlagsfreie Altersrente nicht erfüllt, weil dafür nicht alle bei ihr vorhandenen Zeiten zählen.

Gleichzeitig erhält sie aufgrund des frühen Beginns ihrer Erwerbsminderungsrente einen Zuschlag, der auch beim unmittelbaren Übergang in die Altersrente weiter zu beachten ist. Nach Beratung entscheidet sie sich gegen den vorschnellen Wechsel und wählt einen späteren Beginn, der für sie finanziell günstiger ist.

Fazit

Wer zuerst eine Erwerbsminderungsrente und später eine Altersrente bezieht, sollte den Wechsel sorgfältig vorbereiten. Die spätere Rentenhöhe hängt nicht nur von den bereits erworbenen Entgeltpunkten ab, sondern auch von Abschlägen, Zurechnungszeiten, Wartezeiten, Zuschlägen und vom richtigen Rentenbeginn.

Gerade der Unterschied zwischen 35 und 45 Versicherungsjahren wird häufig unterschätzt. Ebenso wichtig ist der Blick auf den Hinzuverdienst und auf mögliche Besonderheiten bei älteren Erwerbsminderungsrenten.

Unterm Strich gilt: Der Übergang in die Altersrente ist kein bloßer Verwaltungsakt, sondern eine Entscheidung mit langfristigen Folgen für die finanzielle Situation im Ruhestand.

Quellen

Gesetze im Internet, Sozialgesetzbuch VI, insbesondere §§ 35 bis 37, § 43 und § 89 SGB VI