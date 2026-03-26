Wann in Rente für den Jahrgang 1968 – mit und ohne Abschlag mit neuer Regel

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Für Menschen des Geburtsjahrgangs 1968 ist die Frage nach dem Rentenbeginn vergleichsweise klar geregelt, zugleich aber in der Praxis oft komplizierter, als es auf den ersten Blick scheint. Denn es gibt nicht nur einen einzigen Zeitpunkt, an dem der Ruhestand beginnen kann. Entscheidend ist vielmehr, welche Rentenart in Betracht kommt, wie viele Versicherungsjahre vorhanden sind, ob eine Schwerbehinderung anerkannt ist und ob ein vorzeitiger Renteneintritt mit dauerhaften Abschlägen akzeptiert werden soll.

Wer 1968 geboren wurde, gehört zu den Jahrgängen, für die die sogenannte Rente mit 67 bereits vollständig gilt. Das bedeutet: Die reguläre Altersgrenze liegt bei 67 Jahren. Dennoch kann der tatsächliche Rentenbeginn unter bestimmten Voraussetzungen früher liegen. Ob das sinnvoll und finanziell tragbar ist, hängt vom Einzelfall ab.

Tabelle: Mit und ohne Abschlag in Rente für den Jahrgang 1968

Rentenart / Voraussetzung Renteneintritt Jahrgang 1968 Regelaltersrente Mit 67 Jahren, ohne Abschlag Altersrente für besonders langjährig Versicherte (mindestens 45 Versicherungsjahre) Mit 65 Jahren, ohne Abschlag Altersrente für langjährig Versicherte (mindestens 35 Versicherungsjahre) Ab 63 Jahren, mit Abschlag Altersrente für langjährig Versicherte bei Rentenbeginn genau mit 63 Abschlag 14,4 Prozent dauerhaft Altersrente für schwerbehinderte Menschen (anerkannte Schwerbehinderung und in der Regel mindestens 35 Versicherungsjahre) Mit 65 Jahren, ohne Abschlag Altersrente für schwerbehinderte Menschen Ab 62 Jahren, mit Abschlag Altersrente für schwerbehinderte Menschen bei Rentenbeginn genau mit 62 Abschlag 10,8 Prozent dauerhaft

Die Regelaltersrente: Für den Jahrgang 1968 grundsätzlich mit 67

Für Versicherte des Jahrgangs 1968 liegt die Regelaltersgrenze bei 67 Jahren. Das ist der Zeitpunkt, an dem die reguläre Altersrente ohne Abschläge beginnen kann, sofern die allgemeine Wartezeit erfüllt ist. Diese Mindestversicherungszeit beträgt fünf Jahre.

In der Praxis heißt das: Wer im Januar 1968 geboren wurde, erreicht die Regelaltersgrenze im Januar 2035. Der reguläre Rentenbeginn liegt dann zum 1. Februar 2035. Wer im Dezember 1968 geboren wurde, erreicht das 67. Lebensjahr im Dezember 2035; die Rente beginnt in diesem Fall am 1. Januar 2036. Dazwischen verschiebt sich der Beginn entsprechend Monat für Monat.

Für viele Versicherte ist damit zwar die formale Antwort gegeben, aber noch nicht die eigentliche. Denn nur wenige wollen sich allein an der Regelaltersrente orientieren. Häufig geht es um die Frage, ob ein früherer Ausstieg möglich ist und welche finanziellen Folgen damit verbunden wären.

Früher in Rente: Was für den Jahrgang 1968 überhaupt möglich ist

Auch für den Jahrgang 1968 gibt es Wege in den früheren Ruhestand. Diese Wege sind jedoch an unterschiedliche Voraussetzungen geknüpft. Dabei muss sauber zwischen drei typischen Konstellationen unterschieden werden.

Zum einen gibt es die Altersrente für langjährig Versicherte. Sie kommt für Menschen infrage, die mindestens 35 Versicherungsjahre erreicht haben. Diese Rentenart kann bereits ab 63 Jahren begonnen werden, allerdings mit dauerhaften Abschlägen.

Zum anderen gibt es die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Dafür sind 45 Versicherungsjahre erforderlich. Wer diese Voraussetzung erfüllt und 1968 geboren wurde, kann mit 65 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen.

Hinzu kommt die Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Hier gelten wiederum eigene Altersgrenzen. Für Versicherte ab Geburtsjahrgang 1964 liegt die abschlagsfreie Altersgrenze bei 65 Jahren. Ein vorzeitiger Bezug ist ab 62 Jahren möglich, dann jedoch mit Abschlägen.

Es reicht also nicht, nur auf das Geburtsjahr zu schauen. Entscheidend ist immer auch die Versicherungsbiografie.

Die Altersrente für langjährig Versicherte: Ab 63 möglich, aber mit Abschlägen

Viele Menschen verbinden den frühen Rentenstart noch immer mit dem Schlagwort „Rente mit 63“. Für den Jahrgang 1968 ist diese Formulierung jedoch nur eingeschränkt zutreffend. Tatsächlich kann die Altersrente für langjährig Versicherte ab dem 63. Lebensjahr beansprucht werden, sofern mindestens 35 Versicherungsjahre vorhanden sind. Kostenlos ist dieser frühe Ausstieg aber nicht.

Die Abschläge betragen 0,3 Prozent für jeden Monat, den die Rente vorzeitig beginnt. Bei einem besonders frühen Beginn summiert sich das erheblich. Da die reguläre Altersgrenze für den Jahrgang 1968 bei 67 Jahren liegt, wären zwischen dem 63. und dem 67. Lebensjahr 48 Monate Unterschied. Das entspricht einem dauerhaften Abschlag von 14,4 Prozent.

Dauerhaft bedeutet in diesem Zusammenhang tatsächlich lebenslang. Der Abzug verschwindet nicht mit Erreichen des 67. Lebensjahres, sondern bleibt für die gesamte Bezugsdauer bestehen. Wer sich also für die vorgezogene Altersrente mit 63 entscheidet, muss die geringere Monatsrente auch in späteren Jahren einkalkulieren.

Der frühestmögliche Beginn dieser Rentenart liegt – je nach Geburtsmonat – im Jahr 2031 oder 2032. Wer beispielsweise im Februar 1968 geboren wurde, könnte diese Rente ab dem 1. März 2031 erhalten. Wer im Dezember 1968 geboren wurde, frühestens ab dem 1. Januar 2032.

Diese Variante kann sinnvoll sein, wenn gesundheitliche Belastungen, Arbeitslosigkeit, mangelnde berufliche Perspektiven oder familiäre Gründe einen früheren Ausstieg nahelegen. Sie ist aber fast immer mit einer sorgfältigen finanziellen Abwägung verbunden.

Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte: Abschlagsfrei mit 65

Deutlich attraktiver ist für viele Versicherte die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Sie ermöglicht einen Rentenbeginn ohne Abschläge bereits vor der Regelaltersgrenze. Für den Jahrgang 1968 liegt diese Grenze bei 65 Jahren.

Voraussetzung sind 45 Versicherungsjahre. Wer diese Wartezeit erfüllt, kann also zwei Jahre früher als bei der Regelaltersrente in den Ruhestand gehen, ohne lebenslange Kürzungen hinnehmen zu müssen.

Für Personen des Jahrgangs 1968 bedeutet das: Wer im Februar 1968 geboren wurde, kann diese Rente ab dem 1. März 2033 erhalten. Wer im Dezember 1968 geboren wurde, ab dem 1. Januar 2034. Auch hier richtet sich der konkrete Rentenbeginn nach dem Geburtsmonat.

Gerade bei langjähriger Erwerbsarbeit ist diese Rentenart oft diejenige, auf die viele Beschäftigte hinarbeiten. Sie bietet einen vergleichsweise frühen Ausstieg, ohne dass die monatliche Rente wegen eines vorzeitigen Bezugs gemindert wird. Genau deshalb ist die Frage, ob die 45 Jahre tatsächlich erreicht werden, für viele Versicherte des Jahrgangs 1968 besonders wichtig.

Welche Zeiten zählen für die 45 Versicherungsjahre?

Ob die 45 Versicherungsjahre erfüllt sind, lässt sich nicht allein nach dem Bauchgefühl beurteilen. Zwar zählen Pflichtbeiträge aus Beschäftigung oder selbstständiger Tätigkeit mit. Hinzu kommen aber noch weitere Zeiten, etwa Kindererziehungszeiten, bestimmte Pflegezeiten, Zeiten des Wehr- oder Zivildienstes sowie weitere rentenrechtlich relevante Abschnitte.

Gleichzeitig gibt es Zeitarten, die nicht in jedem Fall oder nicht vollständig angerechnet werden. Gerade bei Phasen der Arbeitslosigkeit, des Krankengeldbezugs oder bei freiwilligen Beiträgen lohnt sich der genaue Blick in den Versicherungsverlauf. Viele Versicherte überschätzen oder unterschätzen ihre anrechenbaren Jahre.

Deshalb ist es riskant, sich allein auf grobe Überschlagsrechnungen zu verlassen. Wer den Rentenbeginn mit 65 plant, sollte rechtzeitig prüfen lassen, ob die 45 Jahre tatsächlich vollständig anerkannt werden. Schon einzelne Lücken im Versicherungsverlauf können dazu führen, dass die gewünschte Rentenart am Ende doch nicht erreichbar ist.

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35 Jahre Wartezeit: Früherer Beginn möglich, aber die Rente fällt niedriger aus

Auch die 35 Versicherungsjahre sind in der Praxis für viele relevant. Denn nicht jeder erreicht 45 Jahre, vor allem dann nicht, wenn längere Ausbildungszeiten, berufliche Unterbrechungen, Zeiten der Selbstständigkeit ohne Pflichtbeiträge oder Familienphasen ohne rentenrechtliche Anrechnung vorhanden sind.

Wer auf 35 Jahre kommt, hat immerhin die Möglichkeit, die Altersrente für langjährig Versicherte in Anspruch zu nehmen. Sie ist gewissermaßen die flexiblere, aber finanziell spürbar teurere Variante. Der Vorteil liegt im früheren Beginn ab 63. Der Nachteil liegt in den Abschlägen, die bei einem besonders frühen Start erheblich sein können.

Für viele Versicherte ergibt sich daraus eine Zwischenlösung: Sie gehen nicht mit 63 in Rente, sondern einige Monate oder ein oder zwei Jahre später. Dadurch sinken die Abschläge. Jeder Monat, den der Rentenbeginn hinausgeschoben wird, reduziert den Abschlag um 0,3 Prozentpunkte. Wer also nicht vier Jahre früher, sondern nur zwei Jahre früher in Rente geht, hat entsprechend einen niedrigeren dauerhaften Abzug.

Die Altersrente für schwerbehinderte Menschen: Für den Jahrgang 1968 ab 65 ohne Abschläge

Eine weitere wichtige Option betrifft Menschen mit anerkannter Schwerbehinderung. Für Versicherte des Jahrgangs 1968 gilt: Die abschlagsfreie Altersrente für schwerbehinderte Menschen kann mit 65 Jahren beginnen. Ein vorzeitiger Bezug ist ab 62 Jahren möglich, dann mit Abschlägen.

Diese Regelung setzt voraus, dass die Schwerbehinderteneigenschaft im maßgeblichen Zeitraum anerkannt ist und außerdem die notwendige Wartezeit erfüllt wurde. In vielen Fällen sind dafür ebenfalls 35 Versicherungsjahre erforderlich.

Der Vorteil dieser Rentenart liegt darin, dass der frühere Zugang zum Ruhestand gesetzlich ausdrücklich vorgesehen ist. Wer die Rente bereits mit 62 beginnt, muss zwar Kürzungen hinnehmen, aber der Abstand zur abschlagsfreien Grenze ist kleiner als bei der regulären Altersrente. Daraus ergibt sich ein maximaler Abschlag von 10,8 Prozent.

Für den Jahrgang 1968 bedeutet das konkret: Ein abschlagsfreier Beginn ist – je nach Geburtsmonat – im Jahr 2033 oder 2034 möglich. Ein vorgezogener Beginn mit Abschlägen wäre bereits im Jahr 2030 oder 2031 denkbar.

Warum der Geburtsmonat ebenfalls wichtig ist

Im Alltag wird häufig nur vom Geburtsjahr gesprochen. Für die konkrete Rentenplanung genügt das jedoch nicht. Maßgeblich ist immer auch der Geburtsmonat, weil sich daraus der tatsächliche Beginn der Rente ergibt.

Wer früh im Jahr 1968 geboren wurde, erreicht die jeweilige Altersgrenze einige Monate früher als jemand, der Ende des Jahres geboren wurde. Dadurch verschiebt sich der Rentenbeginn entsprechend. Bei einem geplanten Übergang aus dem Berufsleben, bei Abfindungen, Aufhebungsverträgen oder Altersteilzeitmodellen kann genau dieser Unterschied entscheidend sein.

Deshalb sollten Versicherte des Jahrgangs 1968 nicht nur wissen, ob sie mit 63, 65 oder 67 in Rente gehen können, sondern auch, ab welchem konkreten Kalendermonat der Anspruch entsteht.

Was viele unterschätzen: Abschläge wirken lebenslang

In der öffentlichen Debatte wird oft verkürzt über frühe Rentenbeginne gesprochen. Dabei bleibt ein Punkt häufig unterbelichtet: Abschläge gelten dauerhaft. Wer vorzeitig in Rente geht, hat nicht nur in den ersten Jahren weniger Geld, sondern grundsätzlich für die gesamte Dauer des Rentenbezugs.

Das kann über viele Jahre hinweg einen erheblichen Unterschied machen. Zugleich muss berücksichtigt werden, dass ein früherer Rentenstart auch bedeutet, dass die Rente länger bezogen wird. Ob sich ein vorzeitiger Ausstieg unter dem Strich lohnt, hängt deshalb nicht nur von der Höhe des Abschlags ab, sondern auch von der persönlichen Lebenssituation, dem Gesundheitszustand, den Ersparnissen, möglichen Betriebsrenten und weiteren Einkünften.

Gerade für Menschen des Jahrgangs 1968, die sich heute in einer späten Phase ihres Erwerbslebens befinden, ist diese Abwägung besonders relevant. Die Frage lautet nicht nur: Wann darf ich in Rente gehen? Sie lautet auch: Wann kann ich es mir leisten?

Teilrente, Hinzuverdienst und gleitender Übergang

Der Übergang in den Ruhestand muss heute nicht mehr zwangsläufig abrupt erfolgen. Das Rentenrecht ermöglicht in vielen Fällen auch eine Teilrente. Wer die Voraussetzungen für eine Altersrente erfüllt, kann also unter Umständen seine Arbeitszeit reduzieren und gleichzeitig bereits einen Teil der Rente beziehen.

Das macht die Planung flexibler. Vor allem für Beschäftigte, die ihre Belastung senken möchten, aber noch nicht vollständig aus dem Berufsleben ausscheiden wollen, kann diese Lösung attraktiv sein.

Auch Hinzuverdienst spielt dabei eine Rolle. Der klassische Gegensatz zwischen voller Erwerbstätigkeit und vollständigem Ruhestand ist in vielen Fällen weniger starr als früher.

Für den Jahrgang 1968 kann das bedeuten, dass nicht allein die Entscheidung zwischen 63, 65 oder 67 im Raum steht. Denkbar ist auch ein gestufter Ausstieg, bei dem Erwerbsarbeit und Rentenbezug zeitweise parallel verlaufen.

Was jetzt schon geprüft werden sollte

Wer 1968 geboren wurde, hat zwar noch einige Jahre bis zur Regelaltersrente vor sich. Trotzdem ist die Phase, in der eine saubere Bestandsaufnahme sinnvoll wird, bereits erreicht. Besonders wichtig ist der Versicherungsverlauf. Dort zeigt sich, welche Zeiten bislang gespeichert sind, wo Lücken bestehen und welche Rentenarten später überhaupt erreichbar sein könnten.

Vor allem dann, wenn die abschlagsfreie Rente mit 65 ins Auge gefasst wird, sollte frühzeitig kontrolliert werden, ob die 45 Versicherungsjahre tatsächlich realistisch sind. Ebenso wichtig ist die Frage, ob Zeiten der Kindererziehung, Pflege oder anderer rentenrechtlicher Tatbestände vollständig erfasst wurden.

Auch wer gesundheitliche Einschränkungen hat oder eine anerkannte Schwerbehinderung besitzt, sollte seine Möglichkeiten rechtzeitig prüfen. Nicht selten wird erst spät erkannt, dass eine günstigere Rentenart infrage kommen könnte.

Fazit: Für den Jahrgang 1968 gibt es mehrere Wege in den Ruhestand

Für den Jahrgang 1968 gilt bei der gesetzlichen Rente grundsätzlich die Altersgrenze von 67 Jahren. Das ist der reguläre Zeitpunkt für den abschlagsfreien Ruhestand, sofern die Mindestversicherungszeit erfüllt ist. Ein früherer Rentenbeginn ist aber möglich.

Mit 45 Versicherungsjahren kann die Altersrente für besonders langjährig Versicherte bereits mit 65 Jahren ohne Abschläge beginnen. Mit 35 Versicherungsjahren ist ein Rentenstart schon ab 63 Jahren möglich, dann jedoch mit dauerhaften Kürzungen. Wer als schwerbehinderter Mensch anerkannt ist und die Voraussetzungen erfüllt, kann ebenfalls mit 65 abschlagsfrei oder ab 62 mit Abschlägen in Rente gehen.

Damit ist die Antwort auf die Frage „Wann kann ich in Rente gehen?“ für den Jahrgang 1968 nie nur eine reine Jahreszahl. Sie hängt von der eigenen Versicherungsbiografie, vom Geburtsmonat und von der passenden Rentenart ab. Für viele Versicherte entscheidet sich der Unterschied zwischen einem guten und einem finanziell schwierigen Übergang in den Ruhestand nicht erst am letzten Arbeitstag, sondern viele Jahre vorher bei der richtigen Planung.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: „Wann kann ich in Rente gehen?“

Deutsche Rentenversicherung: „Die reguläre Altersrente“

Deutsche Rentenversicherung: „Renten für langjährig und besonders langjährig Versicherte“

Deutsche Rentenversicherung: „Altersrente für schwerbehinderte Menschen“

Deutsche Rentenversicherung: „Rentenbeginn- und Rentenhöhenrechner“

Deutsche Rentenversicherung: „Werte-Zahlen-Tabellen Januar bis Juni 2026“

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: „Abschlagsfreie Altersrente für langjährig Versicherte“