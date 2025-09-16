Trotz Rente: Rentner bekommt Polizeibesuch nach Fristende bei der Steuererklärung

Lesedauer 3 Minuten

Ein Rentner nahe Mannheim reicht seine Steuererklärung sechs Tage nach Fristende ein. Das Finanzamt reagiert mit einem Verspätungszuschlag von 9,50 Euro und erwähnt in seiner Post zugleich die Androhung eines Zwangsgelds für den Fall weiterer Säumnis.

Rechtlich ist dies nichts Außergewöhnliches: Für verspätete Abgaben kann nach § 152 Abgabenordnung (AO) ein Verspätungszuschlag festgesetzt werden. Von einem Säumniszuschlag (§ 240 AO) spricht das Steuerrecht hingegen, wenn Zahlungen zu spät geleistet werden. Die Unterscheidung ist mehr als spitzfindig, sie benennt unterschiedliche Pflichtverstöße: zu spät abgeben versus zu spät zahlen.

Der Betroffene, der eine Rente bezieht, akzeptiert die Sanktion nicht. Er verfasst eine förmliche Beschwerde – allerdings nicht an das zuständige Finanzamt, sondern direkt an das Landesfinanzministerium in Stuttgart.

Der Brief ist höflich gehalten, doch er enthält pointierte Kritik am „Fingerspitzengefühl“ des Gesetzgebers und stellt die Verhältnismäßigkeit eines Zuschlags von 9,50 Euro bei nur sechs Tagen Verspätung in Frage.

Dem Schreiben fügt er zwei historische Illustrationen aus dem 19. Jahrhundert bei, die Duellszenen zeigen; handschriftlich kommentiert er diese mit Begriffen wie „Raubritter“ und „Wegelagerer“.

Von der Poststelle zur Kriminalpolizei

Was dann geschieht, zeigt, wie sensible Signale in Behördenapparaten verkettet werden können. Das Ministerium leitet das Schreiben an das sachlich zuständige Finanzamt weiter.

Dort bewertet man die Bildbeilagen und die Zuspitzungen im Ton als potenziell sicherheitsrelevant. Es fällt die Entscheidung, die Kriminalpolizei zu einer sogenannten Gefährderansprache zu schicken.

Eine solche Ansprache ist präventiv-polizeiliches Instrumentarium: Sie soll prüfen, ob von einer Person konkrete Gefahren für öffentliche Rechtsgüter ausgehen und dient der Deeskalation, noch bevor Straftaten begangen werden.

Die Begründung verweist auf eine interne Handreichung, die Finanzämter anhält, Hinweise auf verfassungsfeindliche Aktivitäten – insbesondere Bezüge zu „Reichsbürger“-Narrativen – an die Polizei weiterzugeben.

Hintergrund sind Vorfälle der vergangenen Jahre, die den Umgang der Verwaltung mit Drohkulissen und Gewaltandrohungen sensibilisiert haben.

Dass hier die Schwelle zwischen scharfer Kritik im Bürgerbrief und Sicherheitsbedenken überschritten wurde, liegt auf der Hand.

Rentner schickt regelmäßig Beschwerdebriefe

Der Rentner gibt an, regelmäßig Beschwerdebriefe an hochrangige Stellen geschrieben zu haben – auch an Bundespolitiker – oft mit Antwort, nie zuvor mit einem Polizeibesuch als Folge. Die strittigen Illustrationen bezeichnet er als „schwarzen Humor“.

Gerade diese Einordnung legt den wunden Punkt frei: Nicht jede rhetorische Überhöhung, nicht jede sarkastische Zuspitzung ist eine Drohung. In der behördlichen Risikoperspektive können jedoch Bildsprache, historische Anspielungen und aggressive Chiffren – losgelöst vom intendierten Humor – als Gefahrensignale gelesen werden.

Der Unterschied zwischen Ironie und objektivem Eindruck ist in verwaltungsinternen Sicherheitsprozeduren selten trivial.

Einsicht des Ministeriums und die Frage der Verhältnismäßigkeit

Nach öffentlicher Kritik räumt das Finanzministerium ein, dass die Entsendung der Kriminalpolizei „über das Ziel hinausgeschossen“ sei. Es habe an hinreichenden Anhaltspunkten gefehlt, den Rentner als Gefährder einzustufen.

Der Finanzminister entschuldigt sich telefonisch. Damit ist nicht nur ein Einzelfall befriedet; es setzt ein Signal in zwei Richtungen: Erstens, dass sicherheitspolitische Vorsicht kein Freibrief für unverhältnismäßige Eingriffe ist. Zweitens, dass Behörden Fehler korrigieren und kommunikativ Verantwortung übernehmen können. Allerdings erst nach öffentlichem Druck.

Rechtlicher Rahmen: Fristen, Zuschläge, Zwangsmittel

Die Abgabenordnung kennt differenzierte Reaktionsmechanismen. Der Verspätungszuschlag sanktioniert die verspätete Abgabe, und die Behörde hat dabei ein Ermessen, das sich an Kriterien wie Dauer der Verspätung, Häufigkeit und Verschulden orientiert.

Ein Säumniszuschlag fällt unabhängig davon an, wenn fällige Steuern nicht rechtzeitig bezahlt sind. Zwangsgeld schließlich ist ein Verwaltungsvollstreckungsmittel, das eine Handlung – etwa die Abgabe der Erklärung – durchsetzbar machen soll, ohne bereits strafrechtlich zu agieren.

Zugleich stehen Verfahrensbeteiligten mildernde Wege offen, etwa Fristverlängerungen nach § 109 AO bei rechtzeitiger Beantragung oder die – heute regelmäßig elektronische – formwirksame Kommunikation über Elster. Auch der Einspruch gegen Bescheide ist ein geregeltes Rechtsmittel, an Fristen und Form gebunden.

Ein kleiner Betrag, eine große Folge für den Rentner

Neun Euro fünfzig sind kein großer Schaden. Doch aus dem kleinen Betrag erwuchs eine große Frage nach der richtigen Tonlage des Staates und dem rechten Maß im Umgang miteinander. Dass das Ministerium den Fehler anerkannt hat, ist immerhin ein gutes Zeichen.