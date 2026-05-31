Supermarkt lässt Rentner extra an der Kasse länger warten: der Grund ist ein anderer

Ein Supermarkt lässt Kassen absichtlich langsamer arbeiten, damit Senioren länger warten müssen? Der Hintergrund ist aber ein anderer: Bei den sogenannten Plauderkassen sollen Rentnerinnen und Rentner nicht aufgehalten werden, sondern Zeit bekommen, um miteinander sprechen zu können.

Bekannt wurde das Konzept vor allem durch die niederländische Supermarktkette “Jumbo”. Dort wurden spezielle Kassen eingerichtet, an denen bewusst mehr Zeit für ein Gespräch bleibt.

Supermarktkette führt besondere Kasse ein

In den Niederlanden führte die Supermarktkette Jumbo eine besondere Kasse ein, die auf Niederländisch „Kletskassa“ genannt wird. Das Wort leitet sich von „kletsen“ ab, was so viel wie plaudern oder sich unterhalten bedeutet.

Die erste dieser Kassen wurde 2019 in einem Jumbo-Markt in Vlijmen in der Provinz Nordbrabant eingerichtet. Die Idee war nicht, ältere Menschen künstlich aufzuhalten. Vielmehr wollte der Händler Kundinnen und Kunden ansprechen, die beim Einkaufen nicht nur schnell bezahlen, sondern auch ein paar freundliche Worte wechseln möchten.

Jumbo griff damit ein Problem auf, das in den Niederlanden seit Jahren öffentlich diskutiert wird. Einsamkeit im Alter gilt dort als gesellschaftliche Herausforderung. Nach Berichten über das Projekt wurde die Initiative auch mit Programmen gegen Einsamkeit in Verbindung gebracht, die vom niederländischen Gesundheitsministerium unterstützt wurden.

Die „Kletskassa“ richtet sich an Menschen, die keinen Zeitdruck haben. Wer schnell einkaufen möchte, kann weiterhin eine normale Kasse oder andere Bezahlmöglichkeiten nutzen.

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Aus dem ersten Versuch in Vlijmen entwickelte sich ein größeres Modell. Jumbo kündigte an, die Zahl der Plauderkassen deutlich zu erhöhen. In Berichten ist von rund 200 Märkten die Rede, in denen solche Kassen eingeführt werden sollten oder bereits eingerichtet wurden.

Der Ansatz wurde dabei nicht allein auf den eigentlichen Bezahlvorgang beschränkt. Einige Märkte richteten zusätzlich sogenannte Plauderecken ein. Dort können Kundinnen und Kunden Kaffee trinken und mit anderen Menschen ins Gespräch kommen.

Damit geht das niederländische Modell über eine langsamere Kasse hinaus. Der Supermarkt wird bewusst als sozialer Treffpunkt verstanden. Gerade für Menschen, die allein leben, kann ein Einkauf dadurch mehr sein als eine alltägliche Besorgung.

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Warum der niederländische Fall falsch verstanden werden kann

Es könnte erst so gedeutet werden, als würden Supermärkte Rentner absichtlich länger warten lassen. Der Fall in den Niederlanden zeigt jedoch das Gegenteil. Die langsamere Kasse ist kein Hindernis, sondern ein Angebot für Senioren und einsame Menschen, die sich mehr Zeit wünschen.

Jumbo versteht das Projekt als Beitrag gegen Einsamkeit. Beschäftigte an solchen Kassen sollen nicht nur Waren scannen, sondern auch Raum für kurze Gespräche lassen. Dadurch verändert sich der Rhythmus an der Kasse bewusst, ohne andere Kundinnen und Kunden dazu zu zwingen.

Aus einer Wartezeit wird ein Gesprächsangebot

Supermärkte sind für viele Menschen mehr als reine Einkaufsorte. Gerade Rentnerinnen und Rentner, Alleinlebende oder Menschen mit wenig sozialen Kontakten erleben den Einkauf als eine der wenigen Gelegenheiten für kurze Gespräche. Genau hier setzen die langsameren Kassen an.

Die Idee ist einfach: Wer es eilig hat, nutzt eine reguläre Kasse oder eine Selbstbedienungskasse. Wer dagegen etwas mehr Zeit hat, kann sich bewusst für eine Kasse entscheiden, an der kein schneller Durchsatz erwartet wird. Das unterscheidet das Modell deutlich von einer erzwungenen Verzögerung.

Ein kurzer Satz an der Kasse kann mehr bewirken, als es im ersten Moment scheint. Für Menschen, die den Tag weitgehend allein verbringen, kann ein freundliches Gespräch ein wichtiges Zeichen von Wahrnehmung sein. Genau deshalb stößt das Konzept der Plauderkasse auf Interesse.

Der Ansatz passt zu einer breiteren Diskussion darüber, wie öffentliche Orte gestaltet werden sollten. Es geht nicht nur um Effizienz, sondern auch um Zugänglichkeit und Menschlichkeit. Supermärkte erreichen täglich viele Menschen und können solche Begegnungen niedrigschwellig ermöglichen.

Was deutsche Supermärkte daraus lernen können

In Deutschland wird viel über Selbstbedienungskassen und Automatisierung gesprochen. Dabei geht es meist um Effizienz, Personalmangel und kürzere Wartezeiten. Die Idee der Plauderkasse setzt einen anderen Akzent.

Sie zeigt, dass Fortschritt nicht immer nur Beschleunigung bedeuten muss. Ein moderner Supermarkt kann digitale Angebote ausbauen und zugleich Raum für persönliche Begegnungen lassen. Beides schließt sich nicht aus, wie Holland vormacht.