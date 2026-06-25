So viel Krankengeld bekommt man jetzt bei 2.500 Euro brutto

Wer längere Zeit krankgeschrieben ist, steht schnell vor einer wichtigen Frage: Wie viel Krankengeld bleibt, wenn der Arbeitgeber nicht mehr zahlt und die Krankenkasse übernimmt?

Bei einem monatlichen Bruttogehalt von 2.500 Euro lässt sich das Krankengeld gut abschätzen, ganz exakt ist es aber erst mit den persönlichen Abrechnungsdaten.

Als grobe Orientierung gilt: Bei 2.500 Euro brutto liegt das ausgezahlte Krankengeld häufig im Bereich von rund 1.400 bis 1.500 Euro pro Monat. Der genaue Betrag kann darunter oder darüber liegen, weil die Krankenkasse das letzte regelmäßige Arbeitsentgelt und das tatsächliche Nettoentgelt heranzieht.

Wann Krankengeld überhaupt gezahlt wird

Krankengeld betrifft vor allem gesetzlich krankenversicherte Beschäftigte, die länger arbeitsunfähig sind. In den ersten sechs Wochen zahlt in der Regel der Arbeitgeber das Gehalt weiter, sofern ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung besteht.

Erst danach springt die gesetzliche Krankenkasse ein. Das Krankengeld soll den Verdienstausfall abfedern, ersetzt das bisherige Einkommen aber nicht vollständig.

Die Zahlung erfolgt für Kalendertage, also nicht nur für Arbeitstage. Dadurch wird das Krankengeld rechnerisch auf Tagesbasis ermittelt und anschließend für den jeweiligen Zeitraum ausgezahlt.

Die Grundformel beim Krankengeld

Das gesetzliche Krankengeld beträgt 70 Prozent des regelmäßigen Bruttoeinkommens. Es darf jedoch höchstens 90 Prozent des regelmäßigen Nettoentgelts erreichen.

Bei 2.500 Euro brutto ergibt sich aus der 70-Prozent-Regel zunächst ein rechnerischer Betrag von 1.750 Euro brutto Krankengeld im Monat. Umgerechnet auf 30 Kalendertage entspricht das etwa 58,33 Euro pro Tag.

Diese 1.750 Euro sind aber nicht automatisch der Auszahlungsbetrag. Die Krankenkasse prüft zusätzlich die Grenze von 90 Prozent des Nettoentgelts.

Warum das Nettoentgelt so wichtig ist

Bei einem Bruttogehalt von 2.500 Euro liegt das monatliche Netto je nach Steuerklasse, Bundesland, Kirchensteuer, Krankenkasse und Kinderstatus unterschiedlich hoch. Bei einer ledigen beschäftigten Person in Steuerklasse I kann das Netto grob um 1.750 bis 1.850 Euro liegen.

90 Prozent davon wären ungefähr 1.575 bis 1.665 Euro. Damit kann die Netto-Grenze niedriger sein als die 1.750 Euro aus der Brutto-Rechnung.

In vielen Fällen wird das Krankengeld bei 2.500 Euro brutto deshalb nicht nach 70 Prozent des Bruttogehalts ausgezahlt, sondern durch die 90-Prozent-Netto-Grenze begrenzt. Das ist der Grund, warum die tatsächliche Zahlung oft niedriger wirkt, als es die einfache Bruttoformel zunächst erwarten lässt.

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Was von diesem Betrag noch abgezogen wird

Auch vom Krankengeld werden noch Beiträge zur Sozialversicherung abgezogen. Das betrifft in der Regel die Rentenversicherung, die Arbeitslosenversicherung und die Pflegeversicherung.

Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung fallen während des Krankengeldbezugs für das Krankengeld selbst nicht zusätzlich an. Die Krankenkasse behält die übrigen Sozialversicherungsanteile direkt ein.

Dadurch entsteht der Unterschied zwischen Brutto-Krankengeld und Netto-Krankengeld. Für die Haushaltsplanung ist vor allem das Netto-Krankengeld entscheidend, also der Betrag, der tatsächlich auf dem Konto eingeht.

Beispielrechnung bei 2.500 Euro brutto

Berechnungsschritt Orientierungswert Monatliches Bruttogehalt 2.500 Euro 70 Prozent des Bruttogehalts 1.750 Euro Umgerechnet pro Kalendertag etwa 58,33 Euro Begrenzung auf 90 Prozent des Nettoentgelts häufig etwa 1.575 bis 1.665 Euro Abzug von Sozialversicherungsbeiträgen je nach persönlicher Situation ungefähr 12 bis 13 Prozent Geschätztes Netto-Krankengeld häufig rund 1.400 bis 1.500 Euro pro Monat

Die Tabelle zeigt, dass die erste Rechnung nur ein Zwischenschritt ist. Wer 2.500 Euro brutto verdient, sollte nicht automatisch mit 1.750 Euro Auszahlung rechnen.

Realistischer ist eine Planung mit einem spürbaren Abstand zum bisherigen Nettogehalt. Das Krankengeld schützt vor einem vollständigen Verdienstausfall, ersetzt aber nicht den gesamten Lohn.

Warum es keine pauschal exakte Antwort gibt

Die Frage „Wie viel Krankengeld bekomme ich bei 2.500 Euro brutto?“ lässt sich nur mit Annahmen beantworten. Zwei Personen mit gleichem Bruttogehalt können verschieden hohe Zahlungen erhalten.

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Unterschiede entstehen etwa durch Steuerklasse, Kinderfreibeträge, Kirchensteuer, Zusatzbeitrag der Krankenkasse und regelmäßige Sonderzahlungen. Auch einmalige Zahlungen wie Urlaubs- oder Weihnachtsgeld können bei der Berechnung berücksichtigt werden, wenn sie im relevanten Zeitraum angefallen sind.

Die Krankenkasse erhält für die Berechnung eine Entgeltbescheinigung vom Arbeitgeber. Darin stehen die Beträge, die für die endgültige Berechnung gebraucht werden.

Was Beschäftigte vorab prüfen sollten

Für eine realistische Einschätzung ist die letzte Lohnabrechnung besonders hilfreich. Dort steht das Nettoentgelt, das für die 90-Prozent-Grenze wichtig ist.

Wer sein Netto kennt, kann eine einfache Überschlagsrechnung machen. Zuerst werden 70 Prozent des Bruttogehalts berechnet, danach 90 Prozent des Nettoentgelts, und der niedrigere Betrag ist der Ausgangswert vor den Sozialversicherungsabzügen.

Von diesem Ausgangswert werden anschließend die Beiträge zur Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung abgezogen. Erst danach ergibt sich das voraussichtliche Netto-Krankengeld.

Was bedeutet das für den Alltag?

Bei 2.500 Euro brutto kann die finanzielle Lücke im Krankheitsfall mehrere hundert Euro im Monat betragen. Laufende Kosten wie Miete, Strom, Versicherungen, Kredite oder Unterhalt laufen weiter.

Deshalb ist es sinnvoll, bei längerer Erkrankung früh zu prüfen, welche Ausgaben kurzfristig angepasst werden können. Auch eine Rücksprache mit der Krankenkasse kann helfen, weil dort der konkrete Anspruch berechnet wird.

Wer dauerhaft knapp kalkuliert, sollte nicht erst nach Ablauf der Entgeltfortzahlung reagieren. Der Wechsel vom Gehalt zum Krankengeld kann die monatliche Planung deutlich verändern.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine Arbeitnehmerin verdient 2.500 Euro brutto im Monat und ist nach einer Operation länger arbeitsunfähig. In den ersten sechs Wochen erhält sie weiter ihr normales Gehalt vom Arbeitgeber.

Danach berechnet ihre Krankenkasse das Krankengeld. 70 Prozent des Bruttogehalts wären 1.750 Euro, doch 90 Prozent ihres Nettoentgelts liegen niedriger.

Nach Abzug der Sozialversicherungsbeiträge landen monatlich rund 1.430 Euro auf ihrem Konto. Sie stellt deshalb frühzeitig ihre Haushaltsplanung um und verschiebt größere Anschaffungen, bis sie wieder regulär arbeitet.

Fragen und Antworten zum Krankengeld bei 2.500 Euro brutto

Wie viel Krankengeld bekomme ich bei 2.500 Euro brutto ungefähr?

Bei 2.500 Euro brutto liegt das Netto-Krankengeld häufig bei rund 1.400 bis 1.500 Euro pro Monat. Der genaue Betrag hängt vor allem vom tatsächlichen Nettoentgelt und den Sozialversicherungsabzügen ab.

Bekomme ich 70 Prozent von 2.500 Euro ausgezahlt?

Nein, nicht direkt. 70 Prozent von 2.500 Euro ergeben zwar 1.750 Euro, doch dieser Wert ist nur das rechnerische Brutto-Krankengeld vor weiteren Begrenzungen und Abzügen.

Warum zählt beim Krankengeld auch mein Netto?

Das Krankengeld darf höchstens 90 Prozent des regelmäßigen Nettoentgelts betragen. Dadurch soll verhindert werden, dass das Krankengeld höher ausfällt als das übliche Einkommen nach Abzügen.

Welche Beiträge werden vom Krankengeld abgezogen?

Vom Krankengeld werden in der Regel Beiträge zur Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung und Pflegeversicherung einbehalten. Die gesetzliche Krankenversicherung bleibt während des Krankengeldbezugs für das Krankengeld beitragsfrei.

Ab wann bekomme ich Krankengeld?

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erhalten Krankengeld meist nach Ablauf der sechswöchigen Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber. Voraussetzung ist, dass die Arbeitsunfähigkeit ärztlich festgestellt wurde und die gesetzlichen Bedingungen erfüllt sind.

Wie erfahre ich meinen genauen Betrag?

Den genauen Betrag berechnet die Krankenkasse anhand der Entgeltbescheinigung des Arbeitgebers. Wer eine schnelle Einschätzung möchte, kann die letzte Lohnabrechnung nutzen oder direkt bei der Krankenkasse nach einer Berechnung fragen.