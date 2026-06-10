Geplante Pflegereform: Tabelle zeigt alle Verschlechterungen und einige Verbesserungen

Die Bundesgesundheitsministerin Nina Warken hat einen Referentenentwurf vorgelegt, mit dem die Finanzierung der Pflegeversicherung stabilisiert werden soll. Doch viele Verbände, Kommunen und Betroffene sehen darin vor allem eines: spürbare Einschnitte für pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen.

Der Entwurf kommt in einer Lage, in der die Pflegeversicherung stark unter Druck steht. Für die kommenden Jahre werden Milliardenlücken erwartet, zugleich steigen die Eigenanteile in Pflegeheimen seit Langem. Die Bundesregierung argumentiert, dass ohne Reform weitere Belastungen für Beitragszahlerinnen und Beitragszahler drohen. Kritiker halten dagegen, dass die geplanten Schritte vor allem jene treffen könnten, die bereits auf Hilfe angewiesen sind.

Ein Sparpaket mit weitreichenden Folgen

Nach den bisher bekannten Plänen sollen die Voraussetzungen für die Einstufung in einen Pflegegrad strenger gefasst werden. Damit könnte es für Menschen schwieriger werden, erstmals Leistungen aus der Pflegeversicherung zu erhalten oder eine Höherstufung zu erreichen. Gerade für Menschen mit beginnendem Hilfebedarf wäre das ein tiefer Einschnitt.

Besonders umstritten ist der Umgang mit niedrigen Pflegegraden. Wer heute Pflegegrad 1 oder 2 hat, erhält oft keine umfassende Versorgung, aber wichtige Zuschüsse für Entlastung im Alltag. Wenn Zugänge erschwert oder Leistungen gekürzt werden, kann dies für Familien bedeuten, dass sie mehr Organisation, mehr Zeit und mehr Geld selbst aufbringen müssen.

Auch die häusliche Pflege steht im Fokus der Reformen. Viele Pflegebedürftige werden nicht im Heim versorgt, sondern von Angehörigen zu Hause. Jede Kürzung oder Umstellung beim Pflegegeld trifft deshalb nicht nur die Betroffenen selbst, sondern auch Ehepartner, Kinder und andere Angehörige, die häufig bereits an der Grenze ihrer Belastbarkeit stehen.

Tabelle: Geplante Änderungen im Referentenentwurf zur Pflegereform

Änderung Inhalt und mögliche Folge Neuausrichtung der Pflegeversicherung Die soziale Pflegeversicherung soll stärker auf finanzielle Stabilisierung, Prävention, Rehabilitation, häusliche Pflege, Digitalisierung und Begrenzung steigender Pflegekosten ausgerichtet werden. Stärkere Prävention ab 60 Jahren Versicherte ab 60 Jahren sollen einen ergänzenden Anspruch auf medizinische Früherkennung und Prävention altersbedingter Risiken, Belastungen und Erkrankungen erhalten. Nutzung vorhandener Versichertendaten Kranken- und Pflegekassen sollen vorhandene Daten systematischer nutzen dürfen, um präventionsrelevante Bedarfe zu erkennen und passende Angebote zu empfehlen. Mehr Reha-Empfehlungen bei Pflegebegutachtungen Bei der Begutachtung sollen Empfehlungen zur Rehabilitation häufiger ausgesprochen werden, wenn dadurch Pflegebedürftigkeit vermieden, verringert oder stabilisiert werden kann. Anpassung der Begutachtungssystematik Die Schwellenwerte für die Einstufung in Pflegegrade sollen angepasst werden. Dadurch könnte der Zugang zu Pflegeleistungen für manche Antragsteller schwieriger werden. Neuer Beirat beim Medizinischen Dienst Bund Ein Beirat soll den Pflegebedürftigkeitsbegriff, das Begutachtungsinstrument und das Verfahren zur Pflegebegutachtung wissenschaftlich begleiten und weiterentwickeln. Übergangsregelung für Begutachtungen Für die Umstellung der Begutachtungsrichtlinien sind Übergangsregelungen vorgesehen, damit Medizinische Dienste ihre Verfahren anpassen können. Einführung der Pflegebegleitung Pflegebedürftige in häuslicher Pflege und ihre Angehörigen sollen einen Anspruch auf fachliche Begleitung erhalten. Diese soll frühzeitig unterstützen, Überforderung vorbeugen und Hilfe organisieren. Finanzierung der Pflegebegleitung Für die Pflegebegleitung wird ein eigener Finanzrahmen vorgesehen. Zuständig sollen grundsätzlich die Pflegekassen sein, wobei auch Pflegestützpunkte oder kommunale Stellen eingebunden werden können. Pflege-Cockpit Pflegekassen sollen für pflegebedürftige Versicherte einen digitalen Zugang einrichten. Dort sollen Informationen, Anträge, Leistungsübersichten, Anbieterlisten und Kommunikationsmöglichkeiten gebündelt werden. Digitaler Zugang für Bevollmächtigte Pflegebedürftige sollen entscheiden können, ob Angehörige oder andere bevollmächtigte Personen Zugang zum Pflege-Cockpit erhalten. Neues Sachleistungsbudget Das bisherige System der Pflegesachleistungen soll durch ein Sachleistungsbudget ersetzt werden. Es gilt für Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 in häuslicher Pflege. Höhe des Sachleistungsbudgets Vorgesehen sind monatlich bis zu 889 Euro bei Pflegegrad 2, 1.590 Euro bei Pflegegrad 3, 2.089 Euro bei Pflegegrad 4 und 2.529 Euro bei Pflegegrad 5. Neues Entlastungsbudget Das bisherige Pflegegeld soll im Entwurf durch ein Entlastungsbudget ersetzt werden. Es kann anstelle des Sachleistungsbudgets beantragt werden, wenn die Pflege selbst sichergestellt wird. Höhe des Entlastungsbudgets Vorgesehen sind monatlich 386 Euro bei Pflegegrad 2, 638 Euro bei Pflegegrad 3, 889 Euro bei Pflegegrad 4 und 1.079 Euro bei Pflegegrad 5. Halbe Auszahlung in den ersten drei Monaten Pflegebedürftige mit Pflegegrad 2 oder 3 sollen beim erstmaligen Erhalt eines Pflegegrades in den ersten drei Monaten nur die Hälfte des Entlastungsbudgets erhalten. Kombinationsleistung bleibt möglich Sachleistungsbudget und Entlastungsbudget sollen weiterhin kombiniert werden können. Wer nur einen Teil des Sachleistungsbudgets nutzt, erhält ein anteiliges Entlastungsbudget. Bindung an die gewählte Kombination Pflegebedürftige sollen an die gewählte Aufteilung zwischen Sachleistungsbudget und Entlastungsbudget für sechs Monate gebunden sein. Beratungspflichten beim Entlastungsbudget Wer ein Entlastungsbudget bezieht, soll regelmäßig Beratung in der eigenen Häuslichkeit abrufen. Für Pflegegrad 2 bis 5 ist eine halbjährliche Beratung vorgesehen, für Pflegegrad 4 und 5 kann sie vierteljährlich erfolgen. Beratung bei Pflegegrad 1 Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 sollen nach erstmaliger Einstufung bis zu zwei Beratungen sowie halbjährlich eine Beratung in der eigenen Häuslichkeit erhalten können. Neues Überbrückungsbudget Für pflegerische Akutsituationen und sonstige Überbrückungssituationen soll ein neues Budget eingeführt werden. Es richtet sich an Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 in häuslicher Pflege. Höhe des Überbrückungsbudgets Vorgesehen sind bis zu 1.855 Euro pro Kalenderjahr für Pflegegrad 2 und 3 sowie bis zu 2.285 Euro für Pflegegrad 4 und 5. Definition pflegerischer Akutsituationen Eine Akutsituation liegt vor, wenn durch ein unvorhersehbares Ereignis ein sofortiger Unterstützungsbedarf entsteht, etwa bei Ausfall der Pflegeperson oder drohender Krankenhauseinweisung. Ambulante Pflegenotdienste Ab 2028 sollen Pflegebedürftige in Akutsituationen Anspruch auf Pflegesachleistungen durch ambulante Notdienste erhalten, wenn häusliche Pflege vorübergehend nicht gesichert ist. Übergangsregelung für Akuthilfen 2027 Im Jahr 2027 soll das Überbrückungsbudget in Akutsituationen auch für zugelassene ambulante Pflege- oder Betreuungsdienste genutzt werden können. Akut-Kurzzeitpflege Ab 2028 soll ein Anspruch auf Akut-Kurzzeitpflege entstehen, wenn eine stationäre Versorgung aus pflegefachlicher Sicht erforderlich ist und das Überbrückungsbudget noch nicht ausgeschöpft ist. Kurzzeitpflege Der Anspruch auf Kurzzeitpflege soll auf acht Wochen pro Kalenderjahr begrenzt bleiben und künftig an das Überbrückungsbudget gekoppelt werden. Vorhaltekosten für Akut-Kurzzeitpflege Pflegeeinrichtungen, die feste Plätze für Akut-Kurzzeitpflege anbieten, sollen von 2028 bis 2032 anteilig Vorhaltekosten erstattet bekommen, wenn diese Plätze nicht ausgelastet sind. Tages- und Nachtpflege Teilstationäre Tages- und Nachtpflege soll weiterhin zusätzlich zu Sachleistungsbudget, Entlastungsbudget, Kombinationsleistung oder Überbrückungsbudget genutzt werden können. Pflegehilfsmittel zum Verbrauch Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel sollen nicht mehr als eigener Anspruch nach der bisherigen Regelung laufen, sondern in die neue Leistungsstruktur eingebunden werden. Digitale Pflegeanwendungen Pflegebedürftige sollen bei der Nutzung digitaler Pflegeanwendungen ergänzende Unterstützung durch zugelassene ambulante Pflegeeinrichtungen erhalten können. Sozialraumbudget statt Entlastungsbetrag Der bisherige Entlastungsbetrag soll durch ein Sozialraumbudget ersetzt werden. Es soll für Angebote zur Unterstützung im Alltag genutzt werden. Höhe des Sozialraumbudgets Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 sollen monatlich bis zu 175 Euro erhalten. Für Pflegebedürftige unter 25 Jahren sind bis zu 300 Euro monatlich vorgesehen. Pflegegrad 1 beim Sozialraumbudget Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 sollen das neue Sozialraumbudget nicht erhalten. Stattdessen verweist der Entwurf auf Pflegebegleitung und Beratung. Halbierung bisheriger Entlastungsleistungen bei Pflegegrad 1 Der Entwurf nennt eine 50-prozentige Streichung der bisherigen Leistung „Entlastungsbetrag nach § 45b SGB XI“ im Pflegegrad 1 als Einsparmaßnahme. Nachbarschaftshilfe Nachbarschaftshilfe soll als Angebot zur Unterstützung im Alltag durch Pflegekassen anerkannt werden können. Der Spitzenverband Bund der Pflegekassen soll dafür Richtlinien festlegen. Preisbegrenzung bei Unterstützungsangeboten Vergütungen für Angebote zur Unterstützung im Alltag sollen die Preise vergleichbarer Sachleistungen zugelassener Pflegeeinrichtungen nicht übersteigen dürfen. Förderung ehrenamtlicher Strukturen Die Mittel zur Weiterentwicklung von Versorgungsstrukturen, Versorgungskonzepten und ehrenamtlichen Strukturen sollen deutlich angehoben werden. Leistungszuschläge im Pflegeheim Die Verweildauerstufen für Zuschläge zu pflegebedingten Eigenanteilen im Pflegeheim sollen um jeweils sechs Monate verlängert werden. Neue Zuschlagsstufen im Pflegeheim Vorgesehen sind 15 Prozent Zuschlag bis einschließlich 18 Monate, 30 Prozent nach mehr als 18 Monaten, 50 Prozent nach mehr als 36 Monaten und 75 Prozent nach mehr als 54 Monaten. Regelmäßige Dynamisierung der Leistungsbeträge Ab 2028 soll eine regelmäßige Anpassung der Leistungsbeträge eingeführt werden. Für 2028 ist eine reduzierte Dynamisierung anhand der durchschnittlichen Kerninflationsrate der drei vorherigen Kalenderjahre vorgesehen. Private Pflegevorsorge Die Bundesregierung strebt eine Ausweitung privater Pflegevorsorge an, etwa durch steuerliche Begünstigungen bei Pflegezusatzversicherungen, betrieblicher Pflegevorsorge und Entgeltumwandlung. Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen Beiträge zur Rentenversicherung für Pflegepersonen, die bereits eine Altersrente beziehen, sollen nur noch bis zum Ablauf des Monats gezahlt werden, in dem die Regelaltersgrenze erreicht wird. Korrektur bei der Flexi-Rente Der Entwurf will verhindern, dass durch minimale Teilrenten-Verzichte weiterhin volle Rentenversicherungsbeiträge aus der Pflegeversicherung ausgelöst werden. Verwaltungskosten der Pflegekassen Die Erstattung der Verwaltungskosten der Krankenkassen durch die Pflegekassen soll begrenzt werden, um Ausgabensteigerungen zu dämpfen. Beitragssatz der sozialen Pflegeversicherung Im Gesetzestext wird der Beitragssatz auf 3,6 Prozent festgelegt. Der Zuschlag für kinderlose Mitglieder soll zusätzlich steigen. Zuschlag für kinderlose Mitglieder Der Beitragszuschlag für kinderlose Mitglieder soll von 0,6 auf 0,7 Beitragssatzpunkte steigen. Höhere Beitragsbemessungsgrenze Die Beitragsbemessungsgrenze der sozialen Pflegeversicherung soll auf die Jahresarbeitsentgeltgrenze der gesetzlichen Krankenversicherung angehoben werden. Beiträge für Minijobs Arbeitgeber sollen künftig auch für geringfügig entlohnte Beschäftigte Pflegeversicherungsbeiträge zahlen. Für Privathaushalte ist ein Beitrag von 1,5 Prozent des Arbeitsentgelts vorgesehen. Einschränkung beitragsfreier Mitversicherung Die beitragsfreie Mitversicherung von Ehepartnern soll eingeschränkt werden. Dadurch sollen Mehreinnahmen für die soziale Pflegeversicherung entstehen. Bundesdarlehen Die Rückzahlung bestehender zinsloser Bundesdarlehen der Pflegeversicherung soll von den Jahren 2028 bis 2033 auf die Jahre 2035 bis 2039 verschoben werden. Liquiditätsreserve der Pflegeversicherung Die Ausgabendeckungsquote der Pflegekassen soll ab 2028 schrittweise erhöht werden, damit die Pflegeversicherung wieder über höhere Liquiditätsreserven verfügt. Pflegevorsorgefonds Das Bundesgesundheitsministerium soll bis Ende 2027 prüfen, wie der Pflegevorsorgefonds weiterentwickelt oder umgebaut werden kann. Kommunale Pflegestrukturplanung Länder und Kommunen sollen leichter auf planungsrelevante Daten der Kranken- und Pflegekassen zugreifen können, um Unterversorgung besser festzustellen und gegenzusteuern. Gemeinsame Empfehlungen zur Versorgung Regelungen zur pflegerischen Versorgung und Sicherstellung sollen Kommunen und Länder dabei unterstützen, Versorgungslücken zu erkennen und Maßnahmen einzuleiten. Kompetenzzentrum Digitalisierung und Pflege Das Kompetenzzentrum Digitalisierung und Pflege soll verstetigt werden und zusätzliche Aufgaben erhalten, unter anderem zur Bewertung digitaler und technischer Systeme. 1,6 Milliarden Euro für Digitalisierung Aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität sollen 1,6 Milliarden Euro für die Digitalisierung der Langzeitpflege bereitgestellt werden. Innovationsregel für Pflegeeinrichtungen Ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen sollen zeitlich befristet innovative Konzepte erproben können. Dafür sollen Abweichungen von Rahmenverträgen möglich sein, sofern der Schutz Pflegebedürftiger gewahrt bleibt. Transformationsstellenanteile in Pflegeheimen Vollstationäre Einrichtungen sollen von 2028 bis 2032 für unbesetzte Stellenanteile anteilige Mittel für technische oder digitale Systeme vereinbaren können, wenn diese Personal entlasten. Tariftreueregelung Der Entwurf verweist auf eine befristete Aussetzung der Tariftreueregelung, um den Anstieg der Pflegekosten zu bremsen. Abtretung bei Kostenerstattung Ansprüche auf bestimmte Kostenerstattungen sollen erst wirksam abgetreten werden können, wenn die pflegebedürftige Person dies der Pflegekasse anzeigt. Mehr Transparenz über abgetretene Ansprüche Pflegekassen sollen anzeigen, in welcher Höhe Zahlungen an Abtretungsempfänger erfolgen und welcher Anspruch für die pflegebedürftige Person verbleibt. Auslandsaufenthalt Bei vorübergehendem Auslandsaufenthalt bis zu acht Wochen im Kalenderjahr soll das Entlastungsbudget oder anteilige Entlastungsbudget weiter gewährt werden. Aufenthalt in EU, EWR oder Schweiz Der Anspruch auf Entlastungsbudget oder anteiliges Entlastungsbudget soll bei Aufenthalt in EU-Staaten, EWR-Staaten oder der Schweiz nicht ruhen. Krankenhaus, häusliche Krankenpflege und Reha Das Entlastungsbudget oder anteilige Entlastungsbudget soll in den ersten acht Wochen einer vollstationären Krankenhausbehandlung, bestimmter häuslicher Krankenpflege oder Reha weitergezahlt werden. Pflege in Einrichtungen der Hilfe für behinderte Menschen Pflegebedürftige in vollstationären Einrichtungen der Hilfe für behinderte Menschen sollen ein ungekürztes anteiliges Entlastungsbudget für Tage erhalten, an denen sie sich in häuslicher Pflege befinden. Modellvorhaben zur Akutversorgung Für neue Modelle der pflegerischen Akutversorgung können Mittel aus dem Ausgleichsfonds eingesetzt werden. Berichtspflichten und Evaluation Mehrere neue Regelungen, etwa zur Akut-Kurzzeitpflege, Nachbarschaftshilfe und Transformationsstellenanteilen, sollen evaluiert und an das Bundesgesundheitsministerium berichtet werden. Finanzielle Entlastung der sozialen Pflegeversicherung Der Entwurf beziffert die Finanzwirkungen der Maßnahmen auf 11,25 Milliarden Euro im Jahr 2027, 18,1 Milliarden Euro im Jahr 2028, 18,94 Milliarden Euro im Jahr 2029 und 20,34 Milliarden Euro im Jahr 2030. Mehrbelastung für Mitglieder Durch höhere Beitragsbemessungsgrenze, höheren Kinderlosenzuschlag und spätere Anpassungen bei der beitragsfreien Mitversicherung entstehen Mitgliedern laut Entwurf zusätzliche Ausgaben. Mehrbelastung für Arbeitgeber Arbeitgeber sollen durch höhere Beitragsbemessungsgrenzen und Pflegeversicherungsbeiträge für Minijobs stärker belastet werden. Mehrausgaben der Kommunen bei Hilfe zur Pflege Für Länder und Gemeinden erwartet der Entwurf im Bereich Hilfe zur Pflege zunächst Mehrausgaben von rund einer Milliarde Euro im Jahr 2027. Geplante Änderung beim Angehörigenentlastungsgesetz Die Bundesregierung strebt in einem separaten Verfahren an, die Begrenzung der Einkommensanrechnung Angehöriger bei der Hilfe zur Pflege teilweise zurückzunehmen.

Pflegegeld, Budgets und die Frage der Verlässlichkeit

Die Bundesregierung verweist darauf, dass Leistungen künftig einfacher, flexibler und gebündelter werden sollen. Vorgesehen sind neue Budgets, mit denen verschiedene Unterstützungsangebote zusammengeführt werden könnten. Auf dem Papier klingt das nach weniger Bürokratie und mehr Übersicht.

In der Praxis hängt jedoch viel davon ab, wie solche Budgets ausgestaltet werden. Entscheidend ist, ob Betroffene weiterhin selbstbestimmt Unterstützung organisieren können oder ob neue Nachweise, Einschränkungen und Prüfungen entstehen. Für pflegebedürftige Menschen zählt am Ende nicht die Reformlogik, sondern die Frage, ob morgens jemand beim Waschen hilft, ob die Betreuung bezahlt werden kann und ob Angehörige entlastet werden.

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Genau hier liegt die Sorge vieler Sozialverbände. Sie befürchten, dass aus einer versprochenen Vereinfachung faktisch eine Begrenzung von Ansprüchen wird. Besonders problematisch wäre dies für Menschen, die keine finanziellen Rücklagen haben und nicht auf ein stabiles familiäres Netzwerk zurückgreifen können.

Pflegeheime: Wenn Eigenanteile weiter steigen

Auch Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen könnten stärker belastet werden. Bereits heute zahlen viele Menschen hohe Eigenanteile, obwohl sie jahrzehntelang in die Pflegeversicherung eingezahlt haben. Die Pflegeversicherung ist zwar nur als Teilleistungssystem angelegt, doch für viele Familien wird dieser Eigenanteil zunehmend untragbar.

Wenn Zuschüsse später greifen oder weniger stark entlasten, verschiebt sich die Last weiter auf Pflegebedürftige, Angehörige und Sozialhilfeträger. Kommunen warnen deshalb vor steigenden Ausgaben bei der Hilfe zur Pflege. Was auf Bundesebene als Entlastung der Pflegekassen erscheint, kann an anderer Stelle neue Kosten auslösen.

Geplanter Bereich Mögliche Folge für Betroffene Strengere Einstufung in Pflegegrade Menschen mit Hilfebedarf könnten später oder gar nicht Leistungen erhalten. Umstellung von Leistungen auf Budgets Mehr Flexibilität ist möglich, aber auch neue Begrenzungen und Unsicherheit. Kürzungen bei einzelnen Entlastungsleistungen Angehörige müssten mehr Pflege, Betreuung und Organisation selbst übernehmen. Veränderte Zuschüsse im Pflegeheim Eigenanteile könnten für viele Bewohnerinnen und Bewohner schwerer tragbar werden.

Auseinandersetzung über Prioritäten

Die Debatte über die Pflegereform ist auch eine Debatte über Prioritäten. Der Staat muss Ausgaben begrenzen, Einnahmen sichern und auf den demografischen Wandel reagieren. Zugleich darf eine Reform nicht dazu führen, dass alte, kranke oder behinderte Menschen faktisch weniger Schutz erhalten.

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Es ist legitim, über Effizienz, Fehlanreize und bessere Steuerung im Pflegesystem zu sprechen. Es ist aber ebenso legitim, zu fragen, warum ausgerechnet bei Menschen gespart werden soll, die sich kaum selbst gegen solche Entscheidungen wehren können. Pflege ist kein Randthema, sondern ein Gradmesser dafür, wie ernst eine Gesellschaft den Schutz verletzlicher Menschen nimmt.

Sozialverbände warnen vor einer Verlagerung der Lasten

Sozialverbände sehen in den Plänen eine Gefahr für die soziale Absicherung pflegebedürftiger Menschen. Ihre Kritik richtet sich vor allem gegen Leistungseinschränkungen, höhere Hürden und zusätzliche Belastungen für Angehörige. Aus ihrer Sicht wird das Finanzproblem nicht gelöst, sondern zu großen Teilen auf Familien und Kommunen verschoben.

Auch pflegende Angehörige dürfen in dieser Debatte nicht übersehen werden. Sie übernehmen jeden Tag Aufgaben, die ohne sie kaum zu bewältigen wären. Wenn ihre Absicherung geschwächt wird, trifft das Menschen, die ohnehin viel leisten und häufig beruflich, körperlich und seelisch unter Druck stehen.

Eine Reform, die diesen Einsatz nicht ausreichend berücksichtigt, riskiert eine weitere Überlastung der häuslichen Pflege. Das hätte Folgen für Pflegebedürftige, Familien und professionelle Dienste. Denn wenn Angehörige ausfallen, muss das System an anderer Stelle einspringen.

Was jetzt geklärt werden muss

Der Referentenentwurf ist noch kein beschlossenes Gesetz. Bundestag, Bundesrat, Verbände und Fachleute werden sich mit den Vorschlägen befassen. Gerade deshalb ist jetzt die Zeit für eine gründliche öffentliche Debatte.

Die Bundesregierung muss offenlegen, welche Gruppen konkret verlieren, welche gewinnen und welche Schutzmechanismen vorgesehen sind. Pauschale Beschwichtigungen reichen nicht aus. Wer Reformen im Pflegebereich plant, muss zeigen, dass niemand aus finanziellen Gründen ohne notwendige Unterstützung bleibt.

Eine glaubwürdige Pflegereform müsste Finanzierung, Versorgung und soziale Gerechtigkeit gemeinsam betrachten. Sie müsste Pflegebedürftige schützen, Angehörige entlasten und Fachkräfte stärken. Wenn dagegen vor allem Ausgaben gesenkt werden, wächst der Eindruck, dass die Schwächsten die Rechnung bezahlen sollen.

Beispiel aus der Praxis

Eine 82-jährige Frau lebt allein in ihrer Wohnung und hat Pflegegrad 2. Ihre Tochter kommt mehrmals pro Woche vorbei, zusätzlich wird ein ambulanter Dienst für Körperpflege und Unterstützung im Haushalt genutzt. Das Pflegegeld hilft der Familie, Fahrten, Betreuung und kleinere Hilfen zu organisieren.

Würde die Frau nach strengeren Kriterien nur noch Pflegegrad 1 erhalten oder einzelne Leistungen verlieren, müsste die Familie vieles selbst bezahlen. Die Tochter müsste ihre Arbeitszeit weiter reduzieren oder zusätzliche Hilfe privat finanzieren. Für die Mutter könnte das bedeuten, früher in ein Heim ziehen zu müssen, obwohl sie mit überschaubarer Unterstützung weiter zu Hause leben könnte.

Dieses Beispiel zeigt, warum die Reform so sensibel ist. Pflegeleistungen sind für viele Menschen kein Zusatz, sondern die Voraussetzung für ein halbwegs selbstbestimmtes Leben. Eine Kürzung auf dem Papier kann im Alltag bedeuten, dass Würde, Sicherheit und Entlastung verloren gehen.