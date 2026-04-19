Schwerbehinderung: Versorgungsamt meldet, Finanzamt streicht – Neue Regelung trifft ab 2026 sofort

Der Schwerbehindertenausweis liegt noch im Portemonnaie, der Kündigungsschutz läuft noch drei Monate – aber der Fiskus rechnet mit dem neuen, niedrigeren Grad der Behinderung schon ab dem Tag des Bescheids.

Für viele Menschen, deren GdB unter 50 herabgesetzt wurde, ist das die bittere Überraschung nach dem Neufeststellungsbescheid. Der Bundesfinanzhof hat diese harte Trennlinie im Beschluss (Az. VI B 95/13) ausdrücklich gezogen: Die Schutzfrist aus dem Sozialrecht gilt im Steuerrecht nicht.

Seit Januar 2026 schlägt dieser Bruch noch schneller durch. Die Versorgungsämter übermitteln den neuen GdB automatisch an die Finanzverwaltung. Was früher Wochen dauerte, bis der Steuerabzug angepasst war, passiert jetzt im Hintergrund. Wer nicht aufpasst, erlebt die Konsequenzen zuerst auf dem Gehaltszettel – dann beim nächsten Steuerbescheid.

Was die Drei-Monats-Frist wirklich schützt – und was nicht

§ 199 Absatz 1 SGB IX greift genau dann, wenn das Versorgungsamt den GdB auf weniger als 50 herabsetzt. Der Schwerbehindertenschutz endet dann nicht mit dem Bescheiddatum, sondern erst am Ende des dritten Kalendermonats nach Eintritt der Unanfechtbarkeit.

In dieser Zeit bleiben der besondere Kündigungsschutz, der fünftägige Zusatzurlaub im Jahr und die Anrechnung auf die Pflichtarbeitsplätze des Arbeitgebers bestehen. Der Schwerbehindertenausweis wird erst nach Ablauf der Frist eingezogen.

Legen Betroffene Widerspruch gegen den Herabsetzungsbescheid ein, verlängert sich die Schutzfrist bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens. Bis dahin ändert sich am sozialrechtlichen Status nichts.

Der Haken steckt nicht im Wortlaut, sondern in der Reichweite. § 199 SGB IX steht im dritten Teil des Neunten Sozialgesetzbuchs – dem Schwerbehindertenrecht. Er regelt ausschließlich die besonderen Rechte und Nachteilsausgleiche dieses Rechtsgebiets. Steuerliche Vergünstigungen gehören nicht dazu. Sie sind im Einkommensteuergesetz geregelt und haben ihre eigene Logik.

Der BFH-Beschluss, der die Welten trennt

Der Fall, der 2014 zur höchstrichterlichen Klärung führte, war bitter konkret. Ein Mann war seit 1994 mit einem GdB von 80 als schwerbehindert anerkannt. Ende 1999 setzte das Amt für soziale Angelegenheiten den Grad auf 20 herab.

Der Betroffene legte Widerspruch ein, klagte vor dem Sozialgericht, scheiterte – und erst 2007 endete der Rechtsweg vor dem Bundessozialgericht. In dieser Zeit war sein Schwerbehindertenausweis formell weiter gültig. Materiell galt der herabgesetzte GdB aber ab dem Bescheiddatum Dezember 1999.

Für die Streitjahre 2000 bis 2007 hatte er in der Einkommensteuererklärung die erhöhten Werbungskosten für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeit angesetzt – eine Sonderregelung, die schwerbehinderten Menschen mit GdB 70 und Merkzeichen G oder mit GdB 80 ermöglicht, statt der Entfernungspauschale die tatsächlichen Kilometerkosten geltend zu machen. Das Finanzamt strich diese Beträge für die Jahre nach 1999 heraus, setzte die Einkommensteuer neu fest und erhob Nachzahlungszinsen.

Der BFH stellte klar: Die Finanzbehörden sind an den Neufeststellungsbescheid des Versorgungsamts gebunden. Und zwar ab dem im Bescheid genannten Zeitpunkt, nicht erst ab Bestandskraft. Der noch gültige Schwerbehindertenausweis ändert daran nichts.

Die Begründung der Richter stützt sich auf den allgemeinen Gleichheitssatz des Grundgesetzes (Art. 3 Abs. 1 GG): Die steuerliche Begünstigung soll die realen Mehrkosten einer Behinderung ausgleichen. Fallen diese Mehrkosten weg, entfällt auch der Grund für die Entlastung.

Wer steuerlich bessergestellt wird, ohne noch behinderungsbedingten Mehraufwand zu haben, würde gegenüber vergleichbaren Steuerpflichtigen bevorzugt – ohne sachliche Rechtfertigung.

Eine Schutz- oder Nachwirkungsfrist, wie sie das Sozialrecht kennt, verneinte der BFH ausdrücklich. Die Verfassungsbeschwerde gegen diese Linie nahm das Bundesverfassungsgericht nicht zur Entscheidung an.

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Was sofort wegfällt – und was noch bleibt

Die Auswirkungen des BFH-Beschlusses treffen nicht alle steuerlichen Vorteile gleich. Drei Ebenen müssen auseinandergehalten werden, weil sich an ihnen entscheidet, wie hart die Herabstufung zuschlägt.

Am härtesten trifft es die tatsächlichen Fahrtkosten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte. Wer als Arbeitnehmer mit GdB 70 und Merkzeichen G oder mit GdB 80 bislang 0,60 Euro pro Entfernungskilometer geltend machen durfte, verliert diesen Ansatz mit dem Neufeststellungszeitpunkt.

Ab diesem Tag gilt nur noch die reguläre Entfernungspauschale von 0,30 Euro bis Kilometer 20 und 0,38 Euro ab Kilometer 21. Bei 35 Entfernungskilometern und 220 Arbeitstagen sind das statt 4.620 Euro nur noch 2.508 Euro Werbungskosten pro Jahr – eine Differenz von 2.112 Euro.

Die behinderungsbedingte Fahrtkostenpauschale von 900 Euro jährlich, die Menschen mit GdB 80 oder GdB 70 mit Merkzeichen G als außergewöhnliche Belastung geltend machen können, entfällt mit der Herabstufung ebenso. Bei den Merkzeichen aG, Bl oder H geht es sogar um 4.500 Euro. Auch diese Beträge sind sofort verloren, wenn die Voraussetzungen im Neufeststellungsbescheid wegfallen.

Anders liegt es beim Behinderten-Pauschbetrag selbst. § 33b EStG folgt einer eigenen Logik: Der Pauschbetrag ist ein Jahresbetrag. Wird der GdB im Laufe eines Kalenderjahres erhöht oder gesenkt, gilt für das gesamte Jahr der höhere Pauschbetrag. Wer also im März 2026 von GdB 80 auf 40 herabgestuft wird, erhält für 2026 noch den vollen Pauschbetrag von 2.120 Euro – entsprechend dem vorherigen GdB 80. Ab dem Kalenderjahr 2027 ist dann nur noch der Pauschbetrag für GdB 40 einschlägig: 860 Euro.

Mario K., 58, bekommt im März einen Bescheid – und spürt die Folgen doppelt

Mario K. aus Duisburg, 58 Jahre alt, arbeitet als Werkzeugmacher im Schichtdienst. Seit einer Knieverletzung und einer Herz-OP gilt er seit zehn Jahren mit GdB 80. Der Schwerbehindertenausweis liegt in seinem Portemonnaie, der erhöhte Pauschbetrag von 2.120 Euro steht als Freibetrag in seinen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen. Die Fahrt zur Arbeit – 35 Kilometer einfach – setzt er mit 0,60 Euro pro Kilometer als Werbungskosten an.

Im Februar 2026 erhält er ein Anhörungsschreiben des Versorgungsamts. Knie und Herz haben sich laut Gutachten stabilisiert, der GdB soll auf 30 gesenkt werden. Am 15. März 2026 folgt der Herabsetzungsbescheid. Widerspruch legt Mario K. nicht ein, weil er den Befund nicht widerlegen kann.

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Im Arbeitsverhältnis läuft die Dreimonatsfrist. Der Kündigungsschutz und der Zusatzurlaub bleiben bis zum 30. Juni 2026 erhalten. In der Steuerabrechnung passiert etwas anderes. Das Versorgungsamt übermittelt den neuen GdB digital an die Finanzverwaltung. Die alten Pauschbetrag-Daten für GdB 80 werden überschrieben.

Ab Januar 2027 sinkt Marios Freibetrag in den ELStAM von 2.120 Euro auf 310 Euro, den Pauschbetrag für GdB 30. Gleichzeitig entfällt der Ansatz der tatsächlichen Fahrtkosten. Bei 35 Kilometern und 220 Arbeitstagen sind das 2.112 Euro weniger Werbungskosten pro Jahr.

Für 2026 bleibt Marios Pauschbetrag durch die Jahresbetragsregel ungekürzt. Die Fahrtkostenvorteile schrumpfen aber anteilig ab März. Und ab 2027 verliert er durch den niedrigeren Pauschbetrag plus die weggefallenen Fahrtkostenvorteile bei seinem Grenzsteuersatz von rund 30 Prozent zwischen 1.200 und 1.400 Euro netto pro Jahr.

Wie die Digitalisierung 2026 den Widerspruch zwischen Sozial- und Steuerrecht sichtbar macht

Bis Ende 2025 mussten Betroffene den Feststellungsbescheid oder eine Kopie des Schwerbehindertenausweises aktiv beim Finanzamt einreichen. Seit dem 1. Januar 2026 hat die Finanzverwaltung auf ein elektronisches Mitteilungsverfahren umgestellt. Rechtsgrundlage ist das Jahressteuergesetz 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 387) in Verbindung mit der neugefassten Einkommensteuer-Durchführungsverordnung.

Bei Erstfeststellungen und bei jeder Änderung des GdB ab Januar 2026 übermittelt das zuständige Versorgungsamt – abhängig vom Bundesland auch Amt für Soziale Angelegenheiten oder Landesamt für Soziales genannt – die relevanten Daten verpflichtend elektronisch an das Finanzamt. Voraussetzung: Die steuerliche Identifikationsnummer liegt beim Versorgungsamt vor, und die betroffene Person hat in die Datenübermittlung eingewilligt.

Für Bestandsfälle mit Papierbescheid vor 2026 gilt Bestandsschutz: Solange der GdB unverändert bleibt, muss niemand aktiv werden. Sobald aber ein Änderungsbescheid ergeht – egal ob Erhöhung oder Herabstufung – läuft automatisch die digitale Übermittlung. Was früher Wochen dauern konnte, weil Betroffene den Bescheid selbst an das Finanzamt weiterleiten mussten, passiert jetzt im Hintergrund innerhalb weniger Tage.

Für die Sozialschutzfrist ist das irrelevant – sie bleibt drei Monate. Für den steuerlichen Bruch bedeutet es: Die Herabstufung schlägt schneller durch und oft härter, weil der Zusammenhang zwischen Neufeststellung und Steuerbescheid für Betroffene selten offen sichtbar ist.

Widerspruch zählt – aber nicht für das Finanzamt automatisch

Wer einen Herabsetzungsbescheid erhält, hat einen Monat Zeit für den Widerspruch. Solange das Rechtsbehelfsverfahren läuft, ist der Bescheid nicht unanfechtbar. Die sozialrechtliche Schutzfrist beginnt erst später. Der Widerspruch verlängert also faktisch den Sozialschutz.

Im Steuerrecht gilt das nicht. Der BFH hat in seinem Beschluss ausdrücklich festgestellt, dass die Finanzbehörden auch bei laufendem Widerspruchs- oder Klageverfahren an den Neufeststellungsbescheid gebunden sind, sobald dieser bekanntgegeben ist. Erst wenn das Sozialgericht den Bescheid aufhebt oder abändert, muss das Finanzamt den alten GdB wieder zugrunde legen.

Das hat zwei Konsequenzen. Zum einen lohnt sich ein Widerspruch dann, wenn der Herabsetzung medizinisch die Grundlage fehlt – also bei fehlerhafter Begründung, pauschaler Verweisung auf Gutachten oder nicht berücksichtigten aktuellen Befunden. Der Erfolg schlägt rückwirkend bis auf die Steuer durch.

Zum anderen heißt es aber: Wer den Widerspruch verliert oder nicht einlegt, kann nicht damit rechnen, dass das Finanzamt den alten GdB während des laufenden Verfahrens weiter zugrunde legt. Wer für das Herabsetzungsjahr Fahrtkosten oder andere Vergünstigungen ansetzt, die nach dem Bescheiddatum nicht mehr zustehen, riskiert Rückforderungen samt Nachzahlungszinsen – wie sie der Kläger im BFH-Verfahren für die Jahre 2000 bis 2004 zu tragen hatte.

Was Betroffene jetzt tun sollten

Der Bescheid kommt meist überraschend. Dann zählt die Zeit. Den Feststellungsbescheid sollte man sofort kopieren und mit einem Fachanwalt für Sozialrecht oder einem Sozialverband wie VdK oder SoVD besprechen. Innerhalb der Monatsfrist lässt sich Widerspruch auch fristwahrend einlegen und später begründen. Das kostet nichts außer einem Brief, hält aber alle Optionen offen.

Gleichzeitig lohnt ein nüchterner Blick auf die Finanzen: Welche Steuerfreibeträge hängen am GdB? Ist der Pauschbetrag als Freibetrag in den ELStAM eingetragen? Welche außergewöhnlichen Belastungen wurden bisher geltend gemacht? Wer unterjährig einen Herabsetzungsbescheid bekommt, sollte die nächste Lohnabrechnung genau prüfen – und im Zweifel beim Finanzamt einen korrigierten Freibetrag beantragen, um spätere Nachzahlungen zu vermeiden.

Für das Folgejahr gilt: Lohnsteuerermäßigungsantrag prüfen, tatsächliche Fahrtkosten nicht mehr ansetzen, wenn die Merkzeichen weg sind, und Rücklagen für eine etwaige Nachzahlung bilden. Gerade bei doppelter Haushaltsführung oder Familienheimfahrten fallen schnell hohe Summen an, die bei fortgesetzter falscher Veranlagung Jahre später zurückgefordert werden können.

FAQ: Häufige Fragen zur Schutzfrist und ihren Grenzen

Gilt die Schutzfrist auch bei einer Herabstufung innerhalb des Schwerbehindertenbereichs – etwa von GdB 80 auf 60?

Nein. Die Dreimonatsfrist greift nur, wenn der GdB unter 50 fällt und damit die Schwerbehinderteneigenschaft selbst wegfällt. Bei einer Herabstufung von GdB 80 auf 60 bleibt die Schwerbehinderung bestehen – aber einzelne Nachteilsausgleiche oder Merkzeichen können trotzdem entfallen, ohne dass ein sozialrechtlicher Puffer greift.

Muss ich dem Finanzamt die Herabstufung melden?

Seit 2026 in der Regel nicht mehr aktiv, weil die Versorgungsämter den neuen GdB elektronisch übermitteln. Wenn ein Freibetrag in den ELStAM eingetragen ist, der nicht mehr der Realität entspricht, besteht aber eine Mitteilungspflicht gegenüber dem Finanzamt. Wer die geänderten Verhältnisse verschweigt und zu viel Netto kassiert, muss mit Rückforderungen und Zinsen rechnen.

Was passiert mit einem bestehenden Freibetrag in den ELStAM nach der Herabstufung?

Er wird nicht rückwirkend gekürzt. Für das laufende Kalenderjahr bleibt der bisher eingetragene Pauschbetrag oft stehen, weil die Jahresbetragsregel greift. Ab dem Folgejahr passt das Bundeszentralamt für Steuern den Freibetrag an den neuen GdB an. Wer zusätzlich einen Freibetrag für Fahrtkosten oder andere außergewöhnliche Belastungen eingetragen hat, sollte diesen selbst anpassen lassen.

Kann ich die steuerlichen Vorteile rückwirkend retten, wenn mein Widerspruch Erfolg hat?

Ja. Hebt das Sozialgericht den Herabsetzungsbescheid auf oder wird er im Widerspruchsverfahren zurückgenommen, lebt der alte GdB rückwirkend wieder auf. Das Finanzamt muss die Steuerbescheide für die betroffenen Jahre entsprechend korrigieren, solange die Festsetzungsverjährung nicht abgelaufen ist. Deshalb: Steuerbescheide nach einer Herabstufung mit Einspruch offenhalten, bis das sozialrechtliche Verfahren beendet ist.

Was bedeutet die Herabstufung für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen?

Wer rentennah ist, sollte prüfen, ob ein Rentenantrag noch innerhalb der dreimonatigen Schutzfrist gestellt werden kann. In diesem Fenster gilt rentenrechtlich der alte GdB weiter, die Altersrente für schwerbehinderte Menschen bleibt zugänglich. Die steuerlichen Folgen der Herabstufung sind davon unabhängig und schlagen trotzdem durch.

Quellen

Bundesfinanzhof: Beschluss vom 11. März 2014, VI B 95/13

Bundesministerium der Justiz: § 199 SGB IX – Beendigung der Anwendung der besonderen Regelungen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen

Bundesministerium der Justiz: § 33b EStG – Pauschbeträge für Menschen mit Behinderungen

Haufe: Neufeststellung des Grades der Behinderung – Besprechung des BFH-Beschlusses VI B 95/13

Finanzamt Nordrhein-Westfalen: Steuererleichterungen für Menschen mit einer Behinderung

Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft: Behinderten-Pauschbetrag: Neue Regelungen ab 2026

Sozialverband VdK: Merkblatt Herabsetzung des Grades der Behinderung