Ein Datum auf der Plastikkarte kann unnötig Angst auslösen: Läuft der Schwerbehindertenausweis ab, bedeutet das nicht automatisch, dass auch die anerkannte Behinderung endet. Betroffene sollten zuerst klären, ob sie lediglich einen neuen Nachweis benötigen oder ob tatsächlich eine neue Entscheidung über ihren Gesundheitszustand ansteht.

Gerade zum Jahresende lohnt sich deshalb ein Blick auf die Karte und den letzten Feststellungsbescheid. Wer beides verwechselt, macht aus einer Ausweisverlängerung womöglich eine unnötige Diskussion über den gesamten Grad der Behinderung.

Die Karte dokumentiert die Feststellung

Die rechtliche Trennung ergibt sich aus § 152 SGB IX: Die zuständige Behörde stellt die Behinderung fest und stellt auf dieser Grundlage einen Ausweis aus. Die Gültigkeitsdauer dieses Nachweises ist damit nicht ohne Weiteres die Geltungsdauer der zugrunde liegenden Feststellung.

Ein weiterhin wirksamer Feststellungsbescheid wird nicht allein dadurch aufgehoben, dass das Ablaufdatum der Karte erreicht ist. Liegt jedoch zusätzlich ein Änderungs- oder Aufhebungsbescheid vor, muss dieser gesondert geprüft werden.

Für die Verlängerung ist kein neuer Feststellungsantrag nötig

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin weist ausdrücklich darauf hin, dass für die Verlängerung der Ausweiskarte kein neuer Antrag auf Feststellung der Behinderung gestellt werden muss. Betroffene sollten sich mit ihrem Aktenzeichen an die zuständige Schwerbehindertenbehörde wenden und die Neuausstellung beziehungsweise Verlängerung klären.

Wie die Stelle heißt, welches Formular sie nutzt und ob ein neues Foto erforderlich ist, hängt vom örtlichen Verfahren ab. Ein Antrag auf einen höheren GdB wegen verschlechterter Gesundheit ist dagegen ein anderes Anliegen und sollte nicht versehentlich anstelle der reinen Ausweiserneuerung gestellt werden.

Drei Monate Vorlauf sind sinnvoll

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen empfiehlt in ihrem Fachlexikon zum Schwerbehindertenausweis eine Verlängerung ungefähr drei Monate vor Ablauf. Das ist eine praktische Empfehlung, keine Aussage, dass der anerkannte GdB nach einem versäumten Termin automatisch entfällt.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Ein abgelaufener Nachweis kann im Alltag dennoch Schwierigkeiten bereiten, wenn eine Vergünstigung einen gültigen Ausweis verlangt. Ob vorübergehend eine andere Bescheinigung akzeptiert wird, muss bei der jeweiligen Stelle geklärt werden.

Was liegt vor? Was daraus folgt Nur die Karte läuft ab Ausweiserneuerung bei der zuständigen Behörde klären; nicht automatisch einen neuen GdB beantragen. Die Behörde übersendet einen Herabsetzungsbescheid Inhalt und Rechtsbehelfsbelehrung prüfen; das ist mehr als eine neue Karte. Die Gesundheit hat sich verschlechtert Ein Änderungsantrag kann sinnvoll sein, ist aber vom Ausweistausch zu unterscheiden. Der Ausweis ist unbefristet Kein regelmäßiger Kartentausch wegen Fristablaufs; Änderungen der Verhältnisse bleiben rechtlich möglich.

Unbefristet heißt nicht unangreifbar

Nach § 6 Schwerbehindertenausweisverordnung wird die Gültigkeit grundsätzlich auf höchstens fünf Jahre begrenzt. Ist eine Neufeststellung wegen wesentlicher gesundheitlicher Veränderungen nicht zu erwarten, kann der Ausweis unbefristet ausgestellt werden.

Eine unbefristete Karte garantiert aber nicht, dass der GdB unter allen Umständen unverändert bleibt. Weitere Hintergründe beschreibt unser Beitrag Schwerbehindertenausweis ohne Ablaufdatum schützt nicht vor Prüfung.

Beispiel aus der Praxis

Ein Mann mit anerkanntem GdB 60 bemerkt, dass sein Ausweis im Februar endet, während sein Feststellungsbescheid keine entsprechende Befristung enthält. Er beantragt bei seiner Behörde rechtzeitig eine neue Karte und klärt die nötigen Unterlagen, statt allein wegen des Ablaufdatums einen Antrag auf Neufeststellung seiner Behinderung auszufüllen.

Drei Fragen und Antworten

Ist mein GdB nach Ablauf der Karte automatisch weg?

Nein, das Ablaufdatum beendet nicht automatisch eine weiterhin wirksame Feststellung. Entscheidend ist, ob hierzu eine eigene Befristung oder eine spätere behördliche Entscheidung vorliegt.

Muss ich für eine neue Karte meine Erkrankungen erneut feststellen lassen?

Für die bloße Verlängerung ist kein neuer Feststellungsantrag erforderlich. Ein gesondertes Überprüfungsverfahren ist davon zu unterscheiden.

Kann ich jede Vergünstigung mit der abgelaufenen Karte weiter nutzen?

Darauf sollten Sie sich nicht verlassen, denn die Anforderungen an den Nachweis unterscheiden sich. Beantragen Sie die Erneuerung frühzeitig und klären Sie bei Bedarf eine vorübergehende Bescheinigung.