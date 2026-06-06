Rentner aufgepasst: Diese Krankenkassen werden teurer

Für viele gesetzlich versicherte Rentnerinnen und Rentner fällt die überwiesene Rente 2026 niedriger aus. Der Grund ist keine Kürzung der gesetzlichen Rente, sondern ein höherer Krankenkassenbeitrag. Besonders spürbar wird das dort, wo Krankenkassen ihren kassenindividuellen Zusatzbeitrag angehoben haben.

Der allgemeine Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung liegt weiterhin bei 14,6 Prozent. Hinzu kommt der Zusatzbeitrag, den jede Krankenkasse selbst festlegt. Für 2026 beträgt der durchschnittliche Zusatzbeitrag nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums 2,9 Prozent.

Warum Rentner die Erhöhung oft erst später bemerken

Bei Beschäftigten zeigt sich ein höherer Zusatzbeitrag meist direkt auf der nächsten Gehaltsabrechnung. Bei pflichtversicherten Rentnerinnen und Rentnern greift die Änderung dagegen zeitversetzt. Die Deutsche Rentenversicherung erklärt, dass Beitragsänderungen bei Rentenzahlungen immer erst zwei Monate später berücksichtigt werden.

Steigt der Zusatzbeitrag einer Krankenkasse also zum 1. Januar, macht sich das bei vielen Rentnern erst mit der Rentenzahlung für März bemerkbar. Die Netto-Rente fällt dann niedriger aus, obwohl der Bruttorentenanspruch unverändert bleibt. Wichtig ist auch: Die Rentenversicherung beteiligt sich am Zusatzbeitrag zur Hälfte.

Welche Krankenkassen teurer werden

Die Entwicklung fällt je nach Krankenkasse unterschiedlich aus. Einige Kassen halten ihren Beitrag stabil, andere erhöhen deutlich. Aktuelle Übersichten zeigen, dass unter anderem mehrere AOKs, Betriebskrankenkassen und Innungskrankenkassen 2026 höhere Zusatzbeiträge verlangen.

Krankenkasse Zusatzbeitrag 2026, Gesamtbeitrag 2026 und Veränderung hkk 2,59 Prozent Zusatzbeitrag, 17,19 Prozent Gesamtbeitrag, plus 0,40 Prozentpunkte Audi BKK 2,60 Prozent Zusatzbeitrag, 17,20 Prozent Gesamtbeitrag, plus 0,20 Prozentpunkte Techniker Krankenkasse 2,69 Prozent Zusatzbeitrag, 17,29 Prozent Gesamtbeitrag, plus 0,24 Prozentpunkte WMF BKK 2,85 Prozent Zusatzbeitrag, 17,45 Prozent Gesamtbeitrag, plus 0,40 Prozentpunkte HEK 2,89 Prozent Zusatzbeitrag, 17,49 Prozent Gesamtbeitrag, plus 0,39 Prozentpunkte BKK Faber-Castell & Partner 2,48 Prozent Zusatzbeitrag, 17,08 Prozent Gesamtbeitrag, plus 0,30 Prozentpunkte BKK Public 2,50 Prozent Zusatzbeitrag, 17,10 Prozent Gesamtbeitrag, plus 0,20 Prozentpunkte AOK Sachsen-Anhalt 2,89 Prozent Zusatzbeitrag, 17,49 Prozent Gesamtbeitrag, plus 0,39 Prozentpunkte AOK Niedersachsen 2,98 Prozent Zusatzbeitrag, 17,58 Prozent Gesamtbeitrag, plus 0,28 Prozentpunkte SKD BKK 2,98 Prozent Zusatzbeitrag, 17,58 Prozent Gesamtbeitrag, plus 0,50 Prozentpunkte AOK Hessen 2,98 Prozent Zusatzbeitrag, 17,58 Prozent Gesamtbeitrag, plus 0,49 Prozentpunkte AOK NordWest 2,99 Prozent Zusatzbeitrag, 17,59 Prozent Gesamtbeitrag, plus 0,20 Prozentpunkte AOK Baden-Württemberg 2,99 Prozent Zusatzbeitrag, 17,59 Prozent Gesamtbeitrag, plus 0,39 Prozentpunkte BKK Freudenberg 2,99 Prozent Zusatzbeitrag, 17,59 Prozent Gesamtbeitrag, plus 0,50 Prozentpunkte Bosch BKK 3,18 Prozent Zusatzbeitrag, 17,78 Prozent Gesamtbeitrag, plus 0,50 Prozentpunkte DAK-Gesundheit 3,20 Prozent Zusatzbeitrag, 17,80 Prozent Gesamtbeitrag, plus 0,40 Prozentpunkte AOK Rheinland/Hamburg 3,29 Prozent Zusatzbeitrag, 17,89 Prozent Gesamtbeitrag, plus 0,30 Prozentpunkte AOK Bremen und Bremerhaven 3,29 Prozent Zusatzbeitrag, 17,89 Prozent Gesamtbeitrag, plus 0,80 Prozentpunkte Salus BKK 3,29 Prozent Zusatzbeitrag, 17,89 Prozent Gesamtbeitrag, plus 0,30 Prozentpunkte R + V BKK 3,49 Prozent Zusatzbeitrag, 18,09 Prozent Gesamtbeitrag, plus 0,53 Prozentpunkte BKK exklusiv 3,49 Prozent Zusatzbeitrag, 18,09 Prozent Gesamtbeitrag, plus 1,10 Prozentpunkte Novitas BKK 3,60 Prozent Zusatzbeitrag, 18,20 Prozent Gesamtbeitrag, plus 0,62 Prozentpunkte BAHN BKK 3,65 Prozent Zusatzbeitrag, 18,25 Prozent Gesamtbeitrag, plus 0,25 Prozentpunkte BIG direkt gesund 3,69 Prozent Zusatzbeitrag, 18,29 Prozent Gesamtbeitrag, plus 0,30 Prozentpunkte Pronova BKK 3,70 Prozent Zusatzbeitrag, 18,30 Prozent Gesamtbeitrag, plus 0,50 Prozentpunkte BKK ProVita 3,79 Prozent Zusatzbeitrag, 18,39 Prozent Gesamtbeitrag, plus 0,90 Prozentpunkte Die BERGISCHE 3,79 Prozent Zusatzbeitrag, 18,39 Prozent Gesamtbeitrag, plus 0,84 Prozentpunkte mhplus Krankenkasse 3,86 Prozent Zusatzbeitrag, 18,46 Prozent Gesamtbeitrag, plus 0,57 Prozentpunkte IKK Südwest 3,87 Prozent Zusatzbeitrag, 18,47 Prozent Gesamtbeitrag, plus 0,62 Prozentpunkte BKK Melitta HMR 3,90 Prozent Zusatzbeitrag, 18,50 Prozent Gesamtbeitrag, plus 0,40 Prozentpunkte Heimat Krankenkasse 3,90 Prozent Zusatzbeitrag, 18,50 Prozent Gesamtbeitrag, plus 0,80 Prozentpunkte BKK Scheufelen 3,99 Prozent Zusatzbeitrag, 18,59 Prozent Gesamtbeitrag, plus 0,59 Prozentpunkte energie-BKK 3,98 Prozent Zusatzbeitrag, 18,58 Prozent Gesamtbeitrag, plus 1,00 Prozentpunkte VIACTIV Krankenkasse 4,19 Prozent Zusatzbeitrag, 18,79 Prozent Gesamtbeitrag, plus 0,92 Prozentpunkte BKK Werra-Meissner 4,35 Prozent Zusatzbeitrag, 18,95 Prozent Gesamtbeitrag, plus 0,96 Prozentpunkte

Die Übersicht zeigt Krankenkassen, bei denen der ausgewiesene Beitragssatz 2026 gegenüber 2025 stieg. Versicherte sollten trotzdem die Mitteilung ihrer eigenen Krankenkasse prüfen, da regionale Öffnungen, Fusionen und unterjährige Änderungen die persönliche Einordnung beeinflussen können.

Was die Erhöhung konkret für die Rente bedeutet

Für Rentner zählt am Ende nicht allein der veröffentlichte Zusatzbeitrag, sondern die Veränderung gegenüber dem bisherigen Satz. Steigt der Zusatzbeitrag beispielsweise um 0,6 Prozentpunkte, trifft davon bei pflichtversicherten Rentnern in der Regel die Hälfte die eigene Rentenzahlung. Die andere Hälfte trägt die Rentenversicherung.

Bei einer monatlichen Bruttorente von 1.600 Euro würde eine Erhöhung um 0,6 Prozentpunkte rechnerisch zu einer zusätzlichen Belastung von etwa 4,80 Euro im Monat führen. Bei 2.000 Euro Bruttorente wären es rund 6 Euro. Aufs Jahr gerechnet kann sich auch ein scheinbar kleiner Anstieg bemerkbar machen.

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Ein Wechsel kann sich lohnen

Wer von einer Beitragserhöhung betroffen ist, sollte nicht nur auf den Preis schauen. Auch Leistungen wie Zuschüsse zur professionellen Zahnreinigung, Bonusprogramme, Haushaltshilfe, digitale Angebote oder besondere Versorgungsprogramme können den Unterschied ausmachen. Dennoch kann ein Vergleich sinnvoll sein, wenn die eigene Kasse deutlich teurer wird.

Grundsätzlich ist ein Kassenwechsel nach Ablauf der Bindungsfrist möglich. Bei einer Beitragserhöhung besteht häufig ein Sonderkündigungsrecht. In vielen Fällen reicht es, bei der neuen Krankenkasse einen Mitgliedsantrag zu stellen; die weitere Abwicklung läuft dann zwischen den Kassen.

Worauf Rentner jetzt achten sollten

Rentnerinnen und Rentner sollten ihre Rentenmitteilung, Kontoauszüge und Informationen ihrer Krankenkasse genau prüfen. Entscheidend ist der Zusatzbeitrag der eigenen Kasse, nicht der Durchschnittswert. Wer unsicher ist, kann den Beitrag direkt auf der Internetseite der Krankenkasse oder in einer aktuellen Vergleichsübersicht nachsehen.

Wichtig ist außerdem der Blick auf freiwillige Versicherungen und weitere beitragspflichtige Einnahmen. Betriebsrenten, Versorgungsbezüge oder Arbeitseinkommen können die Belastung erhöhen. In solchen Fällen kann eine individuelle Beratung durch Krankenkasse, Rentenversicherung oder eine unabhängige Sozialberatung sinnvoll sein.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine Rentnerin erhält monatlich 1.700 Euro Bruttorente und ist bei einer Krankenkasse versichert, die den Zusatzbeitrag um 0,5 Prozentpunkte erhöht. Da die Rentenversicherung den Zusatzbeitrag zur Hälfte mitträgt, wirkt sich für sie rechnerisch nur die Hälfte des Anstiegs aus. Ihre Netto-Rente sinkt dadurch um rund 4,25 Euro im Monat.

Auf den ersten Blick wirkt dieser Betrag überschaubar. Im Jahr summiert sich die Mehrbelastung aber auf rund 51 Euro. Wechselt sie zu einer günstigeren Krankenkasse mit vergleichbaren Leistungen, kann sie diesen Betrag teilweise oder vollständig einsparen.

Fazit

Die höheren Krankenkassenbeiträge treffen Rentner nicht sofort, aber spürbar. Besonders ab März 2026 kann bei vielen Betroffenen weniger Geld auf dem Konto ankommen. Wer seine Krankenkasse, den Zusatzbeitrag und mögliche Alternativen prüft, kann unnötige Mehrkosten vermeiden.