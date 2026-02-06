Rentenversicherung ändert Rentenbescheid: Das bringt die neue Mütterrente III

Wenn von der „Mütterrente“ die Rede ist, klingt das nach einer eigenen Rentenleistung, die automatisch und für alle Mütter gleichermaßen gezahlt wird. Tatsächlich geht es um etwas anderes: um Kindererziehungszeiten, die in der gesetzlichen Rentenversicherung so behandelt werden, als wären in dieser Zeit Pflichtbeiträge aus Erwerbsarbeit gezahlt worden.

Die geplante Mütterrente III knüpft genau daran an und erweitert die bereits bestehenden Regelungen erneut. Nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung kann die Reform bei sehr vielen laufenden Renten zu einem Zuschlag führen – die Größenordnung reicht in die Millionen.

Die Idee dahinter: Wer in den ersten Lebensjahren eines Kindes erzieht, übernimmt Arbeit, die häufig die eigene Erwerbstätigkeit bremst oder zeitweise ganz verdrängt. Diese Phase soll sich im Rentenkonto nicht wie ein „Loch“ auswirken. Kindererziehungszeiten sind deshalb ein Mechanismus, der familiäre Arbeit in Rentenansprüche übersetzt.

Warum der Begriff „Mütterrente“ in die Irre führen kann

Der geläufige Ausdruck bleibt trotz seines Namens unscharf. Kindererziehungszeiten können grundsätzlich auch Vätern oder anderen Erziehenden zugeordnet werden – entscheidend ist, wer die Erziehung tatsächlich übernommen hat und wie die Zuordnung im Rentenkonto festgehalten ist. Im Alltag hat sich die Bezeichnung „Mütterrente“ dennoch etabliert, weil in vielen Biografien vor allem Mütter die erste Zeit nach der Geburt prägen und deshalb überdurchschnittlich häufig profitieren.

Wichtig ist auch: Es handelt sich nicht um eine „Extra-Rente“, sondern um einen Baustein der Rentenberechnung. Anerkannte Kindererziehungszeiten führen zu zusätzlichen Entgeltpunkten. Diese Entgeltpunkte werden am Ende mit dem aktuellen Rentenwert multipliziert – daraus ergibt sich der monatliche Betrag, der in der Rentenzahlung sichtbar wird.

Was sich mit der Mütterrente III konkret ändern soll

Die Mütterrente III zielt auf eine Gleichbehandlung, die bislang nicht vollständig erreicht war. Wer Kinder ab dem Geburtsjahr 1992 erzogen hat, kann schon heute bis zu 36 Kalendermonate Kindererziehungszeit pro Kind anerkannt bekommen. Für Kinder, die vor 1992 geboren wurden, waren es bislang weniger Monate.

Genau an dieser Stelle setzt die Reform an: Für vor 1992 geborene Kinder sollen künftig ebenfalls bis zu 36 Monate Kindererziehungszeit berücksichtigt werden. In der Praxis entspricht das einem zusätzlichen halben Entgeltpunkt pro betroffenem Kind, sofern die bisherige Anerkennung noch nicht die volle Zeit abdeckt.

Weil Entgeltpunkte den Gegenwert eines durchschnittlichen Beitragsjahres abbilden, wirkt selbst ein halber Punkt spürbar. Beim derzeit zuletzt festgestellten Rentenwert von 40,79 Euro pro Entgeltpunkt ergibt ein halber Entgeltpunkt rund 20,40 Euro brutto im Monat. Dieser Wert bleibt allerdings nicht stehen: Der Rentenwert wird regelmäßig angepasst, weshalb der tatsächliche monatliche Zuwachs im Zeitpunkt der Auszahlung höher oder niedriger ausfallen kann – je nachdem, wie sich die Rentenanpassungen bis dahin entwickeln.

📚 Lesen Sie auch: Ruhestand mit 63 und dann in Rente mit 65 ohne Abschlag

Start 2027, Auszahlung 2028: Warum sich die Reform im Geldbeutel verzögert

Formal soll die Mütterrente III zum 1. Januar 2027 gelten. Wer erwartet, dass ab diesem Zeitpunkt sofort höhere Renten überwiesen werden, muss sich jedoch auf eine Verzögerung einstellen.

Die Deutsche Rentenversicherung rechnet damit, dass die Auszahlung erst ab 2028 technisch umgesetzt werden kann. Begründet wird das mit der Größenordnung des Vorhabens: Eine Vielzahl von Bestandsrenten müsste neu berechnet werden, und zwar nicht pauschal, sondern unter Berücksichtigung individueller Erwerbsbiografien, historischer Rechtslagen und der Frage, wie Kindererziehungszeiten im jeweiligen Rentenkonto dokumentiert sind.

Die Konsequenz dieser Verzögerung soll abgefedert werden. Nach der Planung wird ab 2028 ausgezahlt, für Renten, die bereits vorher begonnen haben, ist eine Nachzahlung vorgesehen. Wer erst ab 2028 in Rente geht, soll den Zuschlag von Beginn an in der laufenden Rentenzahlung sehen.

Rentenerhöhung ja – aber nur, wenn die Kindererziehungszeiten im Konto richtig erfasst sind

Ein eigener, zusätzlicher Antrag nur „für die Mütterrente III“ ist nach der Darstellung der Rentenversicherung grundsätzlich nicht nötig. Das klingt nach Entlastung und bedeutet in vielen Fällen tatsächlich weniger Bürokratie. Diese Automatik hat jedoch eine Voraussetzung, die in der Praxis entscheidend ist: Kindererziehungszeiten müssen im Rentenkonto überhaupt festgestellt und gespeichert sein. Fehlen sie, kann auch nichts automatisch erhöht werden.

Gerade bei älteren Rentenkonten, bei unterbrochenen Versicherungsverläufen oder bei Personen, die lange nicht aktiv in Kontakt mit der Rentenversicherung standen, lohnt ein prüfender Blick. Für die Feststellung der Kindererziehungszeiten gibt es ein eigenes Verfahren. Dafür wird ein Antrag genutzt, der die Erziehungszeiten und die zugehörigen Angaben zu den Kindern dokumentiert. Wer das noch nicht erledigt hat, sollte damit nicht bis kurz vor 2027 warten, denn die Bearbeitung kann Zeit beanspruchen – auch weil Nachweise und Zuordnungen geprüft werden.

Folgen für andere Leistungen: Mehr Rente kann an anderer Stelle etwas verändern

Mehr Rente ist in vielen Fällen willkommen, doch im Sozialrecht kann ein höherer Rentenbetrag Wechselwirkungen auslösen. Zusätzliche Entgeltpunkte erhöhen das Brutto der gesetzlichen Rente und können damit die Voraussetzungen oder die Höhe anderer Leistungen beeinflussen. Das betrifft insbesondere bedarfsgeprüfte Leistungen wie Grundsicherung im Alter oder Wohngeld.

Auch bei Hinterbliebenenrenten kann eine Neuberechnung relevant werden, weil sich Berechnungsgrundlagen verändern können. Ob das im Einzelfall zu einem Plus, zu einer bloßen Verrechnung oder zu einem neutralen Effekt führt, hängt von den persönlichen Umständen ab – pauschale Aussagen sind hier kaum möglich, gerade weil Freibeträge, Anrechnungsregeln und Haushaltskonstellationen eine Rolle spielen.

Wann wird die Rentenversicherung den Rentenbescheid neu berechnen?

Die Deutsche Rentenversicherung wird die Renten wegen der Mütterrente III nicht schon zum 1. Januar 2027 in der laufenden Zahlung neu berechnen und anpassen, sondern erst im Zuge der technischen Umsetzung ab dem Jahr 2028: Dann sollen die betroffenen Bestandsrenten automatisch überprüft, die zusätzlichen Kindererziehungszeiten beziehungsweise Entgeltpunkte berücksichtigt und darauf basierend ein neu festgesetzter Rentenbetrag ermittelt werden; für Renten, die bereits vor Januar 2028 begonnen haben, ist zugleich eine Nachzahlung für die Zeit ab 1. Januar 2027 vorgesehen, während Neurentnerinnen und Neurentner ab Januar 2028 den Zuschlag direkt mit dem ersten Rentenbezug erhalten sollen.

Ein Beispiel aus der Praxis wie die Mütterrente III wirkt

Stellen wir uns eine Rentnerin in Hannover vor, Jahrgang 1953. Sie hat zwei Kinder, geboren 1988 und 1991, und ist seit 2018 in Altersrente. In ihrem Rentenkonto sind für jedes Kind bislang 30 Monate Kindererziehungszeit gespeichert, weil die Kinder vor 1992 geboren wurden. Dadurch sind pro Kind bislang 2,5 Entgeltpunkte aus Kindererziehungszeiten berücksichtigt worden.

Mit der Mütterrente III wird dieser Zeitraum je Kind auf 36 Monate angehoben. Das bedeutet in der Praxis: Für jedes der beiden Kinder kommen jeweils sechs Monate Kindererziehungszeit hinzu. In Entgeltpunkten gerechnet entspricht das pro Kind einem Plus von 0,5 Entgeltpunkten. Insgesamt erhält die Rentnerin also 1,0 zusätzlichen Entgeltpunkt.

Rechnet man mit dem heutigen Rentenwert, wären das rund 40,79 Euro brutto mehr im Monat. Da die Rentenanpassungen bis zur tatsächlichen Auszahlung weiterlaufen, wird der monatliche Betrag bei der ersten Zahlung in 2028 voraussichtlich höher liegen als dieser heutige Vergleichswert.

Weil die Auszahlung nach der Planung erst 2028 beginnt, bekommt die Rentnerin die Erhöhung nicht schon 2027, sondern erst ab 2028 – dann aber mit einer Nachzahlung für die Monate ab Januar 2027. Je nachdem, ob sie Grundsicherung oder Wohngeld bezieht, kann die höhere Rente dort teilweise angerechnet werden, sodass am Ende nicht zwingend der volle Betrag zusätzlich „übrig“ bleibt.

Was Betroffene jetzt tun können

Bis zur praktischen Auszahlung bleibt noch Zeit, doch zwei Punkte sind schon jetzt relevant. Zum einen geht es um das Rentenkonto: Sind Kindererziehungszeiten korrekt erfasst, ist die spätere automatische Berücksichtigung wahrscheinlicher und reibungsloser. Zum anderen lohnt eine realistische Erwartung an die Höhe: Ein zusätzlicher halber Entgeltpunkt pro Kind kann einen monatlichen Unterschied machen, wird aber keine völlig neue finanzielle Situation schaffen.

Für Menschen mit mehreren vor 1992 geborenen Kindern kann sich der Effekt addieren, bleibt aber dennoch in der Größenordnung typischer Rentenzuschläge.

Im Ergebnis ist die Mütterrente III weniger ein spektakulärer Bruch als eine Angleichung, die eine alte Ungleichbehandlung beseitigen soll. Die große Debatte findet nicht nur über Gerechtigkeit statt, sondern auch über Umsetzbarkeit – und genau diese Umsetzbarkeit erklärt, warum zwischen Rechtsbeginn und tatsächlicher Auszahlung ein ganzes Jahr liegen soll.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: „FAQs | Mütterrente III“ (Auszahlung ab 2028, Nachzahlung bei Rentenbeginn vor Januar 2028)