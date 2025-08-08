Rente: Rentenlücken nachzahlen – Diese Monate sollte man ausgleichen

Lesedauer 3 Minuten

Wer lange zur Schule oder Hochschule ging, hat oft Lücken im Rentenkonto. Das gilt primär, wenn Teile der Ausbildung vor dem 17. Geburtstag lagen oder die Summe aller Schul- und Studienzeiten acht Jahre überschreitet. Für diese Monate dürfen Sie bis zur Vollendung des 45. Lebensjahres freiwillige Beiträge nachzahlen. S

So sichern Sie Ansprüche, erfüllen Wartezeiten schneller und erhöhen die spätere Rente. Die Deutsche Rentenversicherung weist aktuell ausdrücklich darauf hin.

Was zählt, und was fehlt

Schulische Zeiten zählen erst ab dem 17. Geburtstag als sogenannte Anrechnungszeiten. Maximal acht Jahre werden dabei berücksichtigt. Angerechnet werden etwa Schulbesuch, Fachschule, Hochschule sowie berufsvorbereitende Maßnahmen. Monate vor dem 17. Geburtstag werden nicht berücksichtigt. Monate über der Acht-Jahres-Grenze fehlen ebenfalls. Hier entstehen die typischen Lücken.

Für welche Monate ist eine Nachzahlung möglich

Nachzahlen dürfen Sie für zwei Fallgruppen. Erstens: schulische Monate zwischen dem 16. und 17. Geburtstag. Zweitens: Ausbildungsmonate ab 17, die wegen der Acht-Jahres-Grenze nicht angerechnet werden. Auch Zeiten nach Abschluss bis zum Semesterende sowie Promotions-, Aufbau-, Zusatz- und Ergänzungsstudien können dazugehören. Voraussetzung ist, dass diese Monate nicht bereits mit Beiträgen belegt sind.

Frist: Bis zum 45. Geburtstag handeln

Wichtig ist die Frist. Der Antrag auf Nachzahlung muss grundsätzlich vor dem 45. Geburtstag gestellt sein. Nur in eng umgrenzten Sonderfällen gelten Ausnahmen, etwa nach einer Nachversicherung. Planen Sie deshalb rechtzeitig. Warten Sie nicht bis kurz vor Fristablauf. Die Rechtsgrundlage findet sich in § 207 SGB VI.

So wirkt die Zahlung auf Ihren Rentenanspruch

Freiwillige Beiträge erhöhen Ihren Rentenanspruch spürbar. Eine aktuelle Faustformel hilft bei der Planung. Je 1.000 Euro, die Sie 2025 nachzahlen, steigen die monatlichen Rentenansprüche um rund 4,34 Euro. Das ist der derzeitige Orientierungswert der Rentenversicherung. Zahlen Sie den maximal möglichen Jahresbetrag ein, steigt die Monatsrente folglich deutlich.

Wie viel Sie pro Monat einzahlen können

Die Höhe der freiwilligen Beiträge wählen Sie innerhalb eines gesetzlichen Rahmens. 2025 liegt der monatliche Mindestbeitrag bei 103,42 Euro. Der Höchstbeitrag beträgt 1.497,30 Euro pro Monat. Sie können Einmalzahlungen leisten oder Raten wählen. Bei zugelassener Teilzahlung sind Raten über bis zu fünf Jahre möglich. Maßgeblich sind jeweils die Werte im Jahr der Rate.

Zählen die Beiträge für frühere Rentenarten?

Nachgezahlte Beiträge helfen, Wartezeiten zu erfüllen. Sie können dadurch früher eine Rente oder Reha-Leistung beanspruchen. Auch für die 45-Jahre-Wartezeit („besonders langjährig Versicherte“) können sie zählen. Dafür sind jedoch zusätzlich 18 Jahre mit Pflichtbeiträgen nötig, etwa aus Beschäftigung oder Kindererziehung. Lassen Sie Ihren Einzelfall prüfen.

Steuerlicher Vorteil: Beiträge mindern Ihr zu versteuerndes Einkommen

Die Nachzahlung gilt als Aufwendung für die Altersvorsorge. Solche Beiträge dürfen Sie in der Steuererklärung als Sonderausgaben abziehen. Der volle Abzug erfolgt bis zu den jeweils gültigen Höchstbeträgen. Das entlastet viele Zahler spürbar. Eine verbindliche Auskunft erteilt Ihre steuerliche Beratung.

Schritt für Schritt: So gehen Sie jetzt vor

Klären Sie zuerst Ihr Rentenkonto. Prüfen Sie, welche Monate als Schul- oder Studienzeit erfasst sind. Fordern Sie bei Bedarf eine Kontenklärung an. Vereinbaren Sie anschließend eine Beratung bei der Deutschen Rentenversicherung. Dort besprechen Sie, für welche Monate eine Nachzahlung möglich ist.

Stellen Sie dann den Antrag online mit dem Formular V0080. Das geht im Portal der Rentenversicherung und dauert meist nur wenige Minuten. Halten Sie Nachweise wie Zeugnisse bereit. Planen Sie die Zahlung passend zu Ihrem Budget. Beachten Sie dabei die Frist bis zum 45. Geburtstag.

Für wen lohnt sich der Schritt besonders?

Lohnend ist die Nachzahlung, wenn Ihnen wichtige Monate bis zu Rentenarten fehlen. Das betrifft die allgemeine Wartezeit von fünf Jahren. Es betrifft auch die 35-Jahre-Wartezeit für langjährig Versicherte. Zudem lohnt sie sich für alle, die ihre Rente verlässlich steigern möchten. Wer unsicher ist, lässt eine Probeberechnung erstellen. Die Beratung ist kostenlos.

Früh planen, Lücken schließen, Vorteile sichern

Warten Sie nicht, bis es knapp wird. Wer vor dem 45. Geburtstag handelt, schließt Lücken strukturiert. Sie erhöhen die spätere Rente und sichern Ansprüche. Die Beträge sind flexibel. Die Steuer hilft mit. Holen Sie sich Beratung und stellen Sie den Antrag online. So wird aus Schulzeit späteres Plus im Ruhestand.