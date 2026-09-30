Rente nach 45 Jahren: Was für den Jahrgang 1971 gilt, gilt für 1972 nicht mehr

Rente nach 45 Jahren: Ein Geburtsjahr könnte über den abschlagsfreien Ausstieg entscheiden

45 Versicherungsjahre, derselbe geplante Rentenbeginn – und trotzdem unterschiedliche Rechte: Ein bekannt gewordener früher Rentenentwurf zieht zwischen den Geburtsjahrgängen 1971 und 1972 eine harte Grenze.

Für die einen wäre die abschlagsfreie Rente mit 65 unter besonderen Bedingungen noch erreichbar, für die anderen soll dieser Zugang grundsätzlich entfallen.

Beschlossen ist das nicht, und das Arbeitsministerium hat den aufgetauchten Entwurf nach übereinstimmenden Berichten bereits als überholt eingeordnet. Trotzdem zeigt die Debatte, wie viel für Beschäftigte auf dem Spiel steht, die ihren Ruhestand seit Jahren auf die bisherige 45-Jahre-Regel ausrichten.

Der Entwurf ist überholt – die Reformabsicht bleibt

Das am 18. September 2026 bekannt gewordene Papier trägt den Bearbeitungsstand 21. August und stammt den Berichten zufolge aus einem Fachreferat des Bundesarbeitsministeriums. Die politische Leitung sei damit nicht befasst gewesen; der Text entspreche nicht dem aktuellen Arbeitsstand.

Es wäre deshalb falsch, seine Jahrgangsgrenzen bereits als verbindlichen Fahrplan der Bundesregierung darzustellen. Eine interne Vorlage ist weder ein Kabinettsbeschluss noch ein verabschiedetes Gesetz.

Die politische Absicht, den abschlagsfreien Zugang nach 45 Versicherungsjahren abzuschaffen, ist allerdings öffentlich dokumentiert. Die Bundesregierung beschreibt die entsprechenden Reformempfehlungen und das Ziel, das Gesetzgebungsverfahren bis Ende 2026 abzuschließen.

Was für die Jahrgänge 1971 und 1972 heute gilt

Nach geltendem Recht können beide Jahrgänge mit 65 Jahren abschlagsfrei die Altersrente für besonders langjährig Versicherte beziehen, wenn sie die Wartezeit von 45 Jahren erfüllen. Diese Regel steht in § 38 SGB VI; für ältere Geburtsjahrgänge enthält § 236b SGB VI Übergangsvorschriften.

Die verbreitete Bezeichnung „Rente mit 63“ führt bei jüngeren Versicherten in die Irre, denn ab Jahrgang 1964 liegt die Altersgrenze dieser Rentenart bei 65 Jahren. Gegen-Hartz erläutert die heutige Rechtslage auch am Beispiel des Jahrgangs 1967 und seines möglichen Rentenbeginns mit 65.

Welche Unterschiede der frühe Entwurf vorsah

Die folgende Tabelle stellt das geltende Recht den berichteten Vorschlägen gegenüber. Für sämtliche Einträge zur abschlagsfreien 45-Jahre-Rente muss zusätzlich die erforderliche Versicherungszeit erfüllt sein.

Geburtsjahrgang Geltendes Recht Berichteter früher Entwurf – nicht beschlossen 1964 bis 1966 Abschlagsfreie 45-Jahre-Rente ab 65 Dieser Zugang sollte grundsätzlich erhalten bleiben 1967 bis 1971 Abschlagsfreie 45-Jahre-Rente ab 65 Erhalt grundsätzlich nur mit besonderem Vertrauensschutz, insbesondere bei rechtzeitig verbindlich vereinbarter Altersteilzeit 1972 und jünger Abschlagsfreie 45-Jahre-Rente ab 65 Grundsätzlich kein allgemeiner Zugang mehr zur bisherigen 45-Jahre-Rente

Der Einschnitt würde nach dieser Konstruktion bereits beim Jahrgang 1967 beginnen. Die Grenze zwischen 1971 und 1972 wäre eine zusätzliche Verschärfung, weil auch die beschriebene Ausnahme über Altersteilzeit nicht mehr greifen sollte.

Über diese Abstufung hat Gegen-Hartz bereits im Beitrag zum frühen Entwurf zur Rente nach 45 Jahren berichtet. Ob sie in dieser Form in einen offiziellen Gesetzentwurf übernommen wird, ist offen.

Eine Unterschrift könnte schützen – garantiert ist das nicht

Für die Jahrgänge 1967 bis 1971 knüpfte der berichtete Vertrauensschutz an eine vor einem bestimmten Stichtag verbindlich vereinbarte Altersteilzeit an. Eine unverbindliche Absprache oder die bloße Absicht, später weniger zu arbeiten, wäre danach nicht ausreichend.

Als zeitliche Grenze enthielt das Papier nach den veröffentlichten Darstellungen lediglich einen Platzhalter für das Datum des Kabinettsbeschlusses. Ein konkreter Kalendertag ließ sich daraus nicht ablesen.

Ein solcher Platzhalter ist in einem frühen Entwurf für sich genommen kein Beleg für einen Fehler, weil der betreffende Beschluss noch aussteht. Für Beschäftigte entsteht dennoch ein erhebliches Planungsproblem: Sie wissen bislang weder, welche Vertragsgestaltung am Ende geschützt würde, noch bis wann sie verbindlich vereinbart sein müsste.

Vertrauensschutz darf nicht von der Großzügigkeit des Arbeitgebers abhängen

Eine an Altersteilzeit gebundene Ausnahme hätte eine soziale Schwachstelle: Beschäftigte könnten die Voraussetzung nicht allein aus eigener Entscheidung erfüllen. Einen allgemeinen gesetzlichen Anspruch auf Altersteilzeit gibt es nach den Informationen des Arbeitsministeriums nicht; Ansprüche können sich etwa aus tariflichen oder betrieblichen Regelungen ergeben.

Wer keinen Zugang zu einem solchen Angebot hat, könnte trotz ebenso langer Versicherungszeit schlechter dastehen. Eine faire Übergangsregel müsste deshalb erklären, warum der Vertrag mit dem Arbeitgeber über den Erhalt eines bisherigen Rentenzugangs entscheiden soll.

Jahrgang 1972: Das Ende dieser Rentenart wäre kein Verbot jeder Frührente

Die mögliche Abschaffung der 45-Jahre-Rente bedeutet nicht, dass Versicherte ab Jahrgang 1972 überhaupt keine vorgezogene Altersrente mehr erhalten könnten. Nach heutigem Recht ermöglicht die Altersrente für langjährig Versicherte einen früheren Beginn nach 35 Versicherungsjahren, allerdings mit Abschlägen.

Auch bei dieser Rentenart werden Änderungen diskutiert: Die Alterssicherungskommission empfiehlt, das früheste Zugangsalter von 63 auf 64 Jahre anzuheben und später an die Regelaltersgrenze anzupassen. Deshalb ist die pauschale Behauptung, der Jahrgang 1972 müsse künftig zwingend bis zur Regelaltersgrenze warten, zu weitgehend.

Was 7,2 Prozent Abschlag im Monat bedeuten

Wer eine Altersrente 24 Monate vor der für diese Rentenart geltenden abschlagsfreien Altersgrenze bezieht, muss nach der heutigen Regel mit 7,2 Prozent Abschlag rechnen. § 77 SGB VI sieht für jeden Monat der vorzeitigen Inanspruchnahme eine Minderung um 0,3 Prozent vor.

Bei angenommenen 44 Entgeltpunkten und dem seit Juli 2026 geltenden Rentenwert von 42,52 Euro ergibt sich folgende Modellrechnung. Sie zeigt den Unterschied bei identischen Entgeltpunkten und demselben Rentenbeginn, falls der abschlagsfreie Zugang wegfiele und stattdessen eine Rente mit 24 Monaten Vorbezug gewählt würde.

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Modellrechnung mit 44 Entgeltpunkten Monatliche Bruttorente Ohne Abschlag 1.870,88 Euro Mit 7,2 Prozent Abschlag 1.736,18 Euro Unterschied beim heutigen Rentenwert 134,70 Euro

Der Abschlag bliebe nach heutiger Rechtslage dauerhaft bestehen, auch nach Erreichen der Regelaltersgrenze. Die Eurobeträge sind keine Prognose für 2032 oder später, denn künftige Rentenanpassungen und mögliche weitere Beitragszeiten sind hier nicht eingerechnet.

Rund 33.000 Euro für den Ausgleich: Eine Modellrechnung, keine Rechnung vom Amt

Mit den Rechengrößen für 2026 lässt sich für dieses Beispiel ein vollständiger Ausgleich der Rentenminderung von rund 32.983 Euro berechnen. Grundlage sind 44 Entgeltpunkte, ein Abschlag von 7,2 Prozent, das vorläufige Durchschnittsentgelt von 51.944 Euro und ein Beitragssatz von 18,6 Prozent.

Dieser Betrag ist weder eine feststehende Forderung noch ein verbindlicher Preis für eine Zahlung im Jahr 2032. Die persönliche Berechnung muss die Rentenversicherung anhand einer besonderen Auskunft vornehmen.

Auch die Aussage, der Betrag müsse zwingend auf einen Schlag gezahlt werden, trifft nicht zu. § 187a SGB VI erlaubt ausdrücklich Teilzahlungen zum Ausgleich einer vorzeitigen Rentenminderung.

Höheres Rentenalter und neue Schutzrente sind weitere offene Fragen

Zusätzlich empfiehlt die Kommission, die Regelaltersgrenze nach 2031 an die steigende Lebenserwartung zu koppeln. Nach den dargestellten Annahmen könnte sie bis 2041 auf etwa 67 Jahre und sechs Monate steigen; daraus folgt noch keine verbindliche Altersgrenze für den Jahrgang 1972.

Die Berichte über den frühen Entwurf nennen außerdem eine neue Altersrente bei langjähriger Beitragszahlung und verminderter Berufsfähigkeit ab 2032. Sie wäre an zusätzliche gesundheitliche Voraussetzungen gebunden und damit kein allgemeiner Ersatz für die bisherige 45-Jahre-Rente.

Für einen körperlich erschöpften Beschäftigten wäre entscheidend, welche Einschränkungen anerkannt werden und welche Nachweise er erbringen muss. Solange das nicht gesetzlich feststeht, lässt sich daraus keine verlässliche Absicherung für den eigenen Ruhestand ableiten.

Was Beschäftigte jetzt sinnvoll klären können

Eine aktuelle Rentenauskunft und ein vollständiger Versicherungsverlauf helfen unabhängig vom Ausgang der Reform. Denn 45 Kalenderjahre seit dem ersten Arbeitstag sind nicht automatisch 45 anrechenbare Versicherungsjahre.

Wer Unstimmigkeiten entdeckt, sollte sie frühzeitig prüfen lassen; der Beitrag zur Kontenklärung und zu fehlenden Zeiten im Rentenkonto erläutert typische Probleme. Bei bereits vereinbarter Altersteilzeit sollten Vertrag, Abschlussdatum und spätere Änderungen vollständig vorliegen.

Ein neuer Vertrag sollte zur eigenen finanziellen Situation passen und nicht allein aus Angst vor einem unbekannten Stichtag unterschrieben werden. Solange die endgültige Übergangsregel fehlt, kann niemand versprechen, dass eine heutige Unterschrift den gewünschten Rentenbeginn schützt.

Beispiel aus der Praxis: Zwei Kolleginnen, dieselbe Planung

Ein fiktiver Fall verdeutlicht die mögliche Folge: Sabine, Jahrgang 1971, und ihre Kollegin Petra, Jahrgang 1972, würden jeweils mit 65 die erforderlichen 45 Versicherungsjahre erreichen. Nach geltendem Recht könnten beide dann diese Altersrente ohne Abschläge beziehen.

Würde die berichtete Übergangsregel unverändert Gesetz, könnte Sabine ihren Zugang möglicherweise durch eine rechtzeitig verbindlich vereinbarte Altersteilzeit erhalten. Für Petra wäre dieser Schutz über dieselbe Vereinbarung nach dem beschriebenen Entwurfsstand grundsätzlich nicht vorgesehen.

Der Unterschied läge dann im Geburtsjahr und in der Übergangsvorschrift, obwohl beide die erforderliche Versicherungszeit erfüllen. Gerade deshalb braucht eine solche Reform nachvollziehbare Regeln, bevor Beschäftigte verbindlich über das Ende ihres Arbeitslebens entscheiden.

Sechs Fragen und Antworten zur möglichen Änderung der 45-Jahre-Rente

Ist die abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren schon abgeschafft?

Nein, sie besteht weiterhin nach geltendem Recht. Der bekannt gewordene frühe Arbeitsentwurf ändert für sich genommen keinen Rentenanspruch.

Kann der Jahrgang 1972 derzeit noch mit 65 abschlagsfrei in Rente gehen?

Nach geltendem Recht ist das bei erfüllter Wartezeit von 45 Jahren möglich. Ob die Vorschriften bis zum tatsächlichen Rentenbeginn geändert werden, hängt vom weiteren Gesetzgebungsverfahren ab.

Welche Jahrgänge wären nach dem frühen Entwurf besonders betroffen?

Für die Jahrgänge 1967 bis 1971 sollte der bisherige Zugang grundsätzlich an besonderen Vertrauensschutz gebunden werden. Ab Jahrgang 1972 sollte der allgemeine Zugang zur bisherigen 45-Jahre-Rente entfallen.

Bis wann müsste eine Altersteilzeitvereinbarung unterschrieben sein?

Ein verbindlicher gesetzlicher Stichtag für diese geplante Ausnahme steht nicht fest. Der berichtete Entwurf enthielt dafür einen Platzhalter für das Datum des Kabinettsbeschlusses.

Garantiert eine jetzt unterschriebene Altersteilzeitvereinbarung den Schutz?

Nein, ohne endgültigen Gesetzestext lässt sich das nicht zusagen. Außerdem müssen Einkommen, Laufzeit und anschließender Rentenbeginn zur persönlichen Situation passen.

Werden bereits laufende Renten durch diesen Entwurf gekürzt?

Der frühe Arbeitsentwurf selbst verändert keine laufende Rentenzahlung. Die hier beschriebenen Vorschläge betreffen den Zugang zu künftigen Altersrenten und begründen keine pauschale Entwarnung für sämtliche anderen Reformfragen.