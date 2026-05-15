Rente mit Schwerbehinderung: Diese 5 Schritte muss der Jahrgang 1964 als Erstes klären

Wer 1964 geboren ist, einen anerkannten Grad der Behinderung von mindestens 50 hat und bis zu drei Jahre vor der abschlagsfreien Altersgrenze in Rente gehen will, verliert dauerhaft 10,8 Prozent seiner Rente. Bei einer ungekürzten Monatsrente von 1.500 Euro sind das 162 Euro, jeden Monat, bis zum Tod.

Für diesen Jahrgang gilt erstmals das Endrecht: kein Vertrauensschutz, keine Übergangsregel, keine milderen Stufenwerte aus früheren Jahren. Die fünf Planungsschritte in diesem Guide zeigen, welche Fehler Versicherte machen, bevor sie den Antrag stellen, und was stattdessen zu tun ist.

Was Jahrgang 1964 mit GdB 50 bei der Altersrente jetzt wissen muss

Die Altersrente für schwerbehinderte Menschen nach § 37 SGB VI ermöglicht einen Rentenbeginn vor der regulären Regelaltersgrenze. Voraussetzung sind drei Bedingungen: ein Grad der Behinderung von mindestens 50 muss beim Rentenbeginn anerkannt sein, die Wartezeit von 35 Jahren muss erfüllt sein, und die jeweilige Altersgrenze muss erreicht worden sein. Für alle ab dem 1. Januar 1964 Geborenen gilt das Endrecht dieses Paragraphen ohne jede Abmilderung.

Die Altersgrenze für den abschlagsfreien Rentenbeginn liegt für diesen Jahrgang bei 65 Jahren. Der frühestmögliche Rentenbeginn liegt bei 62 Jahren. Wer mit 62 anfängt, geht 36 Monate früher als möglich und trägt dafür einen dauerhaften Abschlag von 10,8 Prozent. Wer mit 63 anfängt, hat 24 Monate vorgezogen und zahlt 7,2 Prozent.

Wer bis 65 wartet, erhält die Rente ohne Kürzung. Die Regelaltersgrenze dieses Jahrgangs liegt bei 67 Jahren, die Schwerbehindertenrente öffnet also selbst bei abschlagsfreier Inanspruchnahme ein Zwei-Jahres-Fenster davor.

Einen wichtigen Unterschied sollten Sie kennen: Frühere Jahrgänge profitierten von Übergangsregelungen mit individuell niedrigeren Altersgrenzen.

Diese Übergangszeit ist für Sie abgelaufen. Wer Ihnen erzählt, dass jemand in Ihrem Alter mit 62 „ohne große Einbußen” in Rente gegangen ist, beschreibt entweder einen anderen Jahrgang oder hat die Abschlagsfolgen über Jahrzehnte noch nicht durchgerechnet.

Schritt 1: Versicherungskonto klären – bevor Sie weiterplanen

Die 35-Jahres-Wartezeit ist die erste Hürde, die Sie sicher nehmen müssen. Viele Versicherte überschätzen dabei, welche Zeiten automatisch und vollständig im Konto erfasst sind. Pflichtbeiträge aus Beschäftigung werden in der Regel korrekt gespeichert. Bei Zeiten aus Kindererziehung, häuslicher Pflege, Arbeitslosigkeit, Krankheit oder Ausbildung gibt es häufig Lücken, fehlerhafte Zuordnungen oder schlicht vergessene Meldungen.

Beantragen Sie die Kontenklärung bei Ihrer Deutschen Rentenversicherung, bevor Sie irgendetwas anderes planen. Das Ergebnis, der sogenannte Versicherungsverlauf, zeigt Ihnen auf mehreren Seiten jeden einzelnen Zeitraum mit dem jeweiligen Status: gespeichert, ungeklärt oder fehlend.

Schauen Sie konkret auf Phasen, in denen Sie in Teilzeit gearbeitet haben, auf Elternzeiten, auf Phasen mit Bürgergeld oder Arbeitslosengeld, auf Zeiten als pflegende Angehörige und auf Ausbildungszeiten. Fehlende Zeiträume lassen sich in vielen Fällen durch Nachweise noch klären, ein Arbeitgeberzeugnis, alte Steuerbescheide, Gehaltsabrechnungen oder Schuleintritts- und Abschlusszeugnisse.

Warten Sie mit dieser Prüfung nicht bis sechs Monate vor dem geplanten Rentenbeginn. Einige Klärungsverfahren ziehen sich über mehrere Monate hin. Thomas K., 61, aus Dortmund, Jahrgang Januar 1964, findet bei seiner Kontenklärung einen fehlenden Arbeitgebermeldezeitraum aus 2001.

Die Klärung dauert vier Monate. Hätte er zwei Jahre früher geprüft, wäre der Puffer komfortabel gewesen. Hätte er es erst im Antragsjahr entdeckt, wäre sein geplanter Rentenbeginn geplatzt.

Schritt 2: GdB-Status sichern – die unterschätzte Zeitfalle

Die Schwerbehindertenrente setzt voraus, dass der GdB von mindestens 50 beim Rentenbeginn anerkannt ist. Nicht bei der Antragstellung, nicht irgendwann zuvor, sondern konkret an dem Tag, an dem die Rente beginnt. Das klingt selbstverständlich, wird aber regelmäßig zur Falle für Versicherte, die ihren GdB-Status nicht aktiv im Blick halten.

Prüfen Sie jetzt: Ist Ihr Schwerbehindertenausweis befristet? Wenn ja, wann läuft er ab? Liegt das Ablaufdatum vor oder nah an Ihrem geplanten Rentenbeginn? Eine Befristung bedeutet, dass das Versorgungsamt zu einem bestimmten Zeitpunkt den GdB neu überprüft.

In dieser Überprüfungsphase kann es passieren, dass zwischen dem Ablauf des alten Bescheids und dem Erlass des neuen vorübergehend kein gültiger Nachweis vorliegt. Wenn in dieses Zeitfenster ausgerechnet Ihr geplanter Rentenbeginn fällt, erkennt die Deutsche Rentenversicherung den Anspruch auf die Schwerbehindertenrente nicht an.

Stellen Sie den Verlängerungsantrag beim Versorgungsamt frühzeitig, mindestens sechs Monate vor dem Ablauf des Ausweises. Wenn Ihr Gesundheitszustand unverändert ist, ist eine Verlängerung in aller Regel unproblematisch. Riskant ist es, auf den letzten Moment zu warten oder davon auszugehen, dass das Versorgungsamt von sich aus rechtzeitig aktiv wird.

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Wichtig für diejenigen, die erst jetzt über einen GdB nachdenken: Wenn Sie noch keinen GdB haben, aber aufgrund Ihres Gesundheitszustands möglicherweise Anspruch darauf hätten, stellen Sie den Erstantrag beim Versorgungsamt so früh wie möglich.

Feststellungsverfahren dauern im Bundesgebiet zwischen einigen Wochen und bis zu einem Jahr, je nach Behörde und Widerspruchsverfahren. Gleichstellungen nach § 2 Abs. 3 SGB IX, also Anerkennungen bei GdB 30 oder 40, reichen für die Schwerbehindertenrente nicht aus. Nur ein GdB von mindestens 50 öffnet die Tür zu § 37 SGB VI.

Schritt 3: Rentenauskunft mit Abschlagsberechnung anfordern

Bevor Sie eine Entscheidung über den Zeitpunkt Ihres Rentenbeginns treffen, brauchen Sie Ihre persönlichen Zahlen. Die allgemeine Renteninformation, die Sie jährlich automatisch erhalten, genügt dafür nicht. Sie brauchen eine individuelle Rentenauskunft, die Ihnen zeigt, wie hoch Ihre Rente bei einem Beginn mit 62, mit 63 und mit 65 wäre, und zwar in Euro, nicht als abstrakte Formel.

Diese Auskunft beantragen Sie schriftlich oder online bei der Deutschen Rentenversicherung. Geben Sie dabei an, zu welchem Zeitpunkt Sie die Rente vorzeitig in Anspruch nehmen wollen. Die DRV erstellt Ihnen dann eine Auskunft, die unter anderem den exakten Abschlagsbetrag enthält, der bei diesem Beginn entstehen würde.

Diese Auskunft ist nicht nur zur Information wichtig, sondern auch rechtlich: Wenn Sie die Möglichkeit prüfen wollen, den Abschlag durch eine Einmalzahlung auszugleichen, ist diese spezifische Auskunft die zwingende Voraussetzung dafür.

Fordern Sie die Auskunft zwei bis drei Jahre vor Ihrem frühestmöglichen Rentenbeginn an, nicht erst kurz davor. Bei Jahrgang 1964 bedeutet das: Wer mit 62 in Rente gehen will, sollte die Auskunft mit 59 oder 60 anfordern. Wer bis 65 wartet, hat mehr Zeit, sollte aber spätestens mit 62 den Stand seiner Zeiten kennen.

Nehmen Sie sich nach dem Erhalt der Auskunft Zeit für die Lektüre. Viele Versicherte bekommen Bescheide mit vielen Seiten Zahlen und legen sie beiseite. Genau das ist einer der häufigsten Planungsfehler: Die Auskunft enthält die Grundlage jeder weiteren Entscheidung.

Schritt 4: Abschlag ausgleichen oder warten – die drei Wege

Nach der Rentenauskunft stehen Ihnen drei Strategien zur Verfügung. Welche die richtige ist, hängt von Ihrer finanziellen Lage, Ihrer Gesundheitssituation und Ihrem Arbeitsmarktstand ab. Keine dieser Strategien ist universell besser als die anderen.

Strategie 1: Abschlagsfrei mit 65. Wer bis zur abschlagsfreien Altersgrenze wartet, bekommt die volle Rente und verliert nichts. Das klingt einfach, ist aber für Menschen in körperlich oder psychisch belastenden Berufen oder bei schwerwiegenden Erkrankungen keine realistische Option. Wer gesundheitlich kann und finanziell überbrücken kann, fährt damit am besten.

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Strategie 2: Vorzeitig in Rente mit Abschlag, Abschlag ausgleichen. Wenn Sie früher aussteigen wollen oder müssen, aber die dauerhaften Einbußen minimieren möchten, erlaubt § 187a SGB VI die Einzahlung von Beiträgen, um den Abschlag ganz oder teilweise auszugleichen. Voraussetzung ist, dass Sie die Rentenauskunft nach Schritt 3 erhalten haben und dabei erklärt haben, die Rente vorzeitig in Anspruch nehmen zu wollen.

Diese Einzahlung gilt als Altersvorsorgeaufwendung und ist steuerlich absetzbar. Sie ist ab dem 50. Lebensjahr möglich und kann in mehreren Raten erfolgen. Den exakten Ausgleichsbetrag entnehmen Sie der Rentenauskunft aus Schritt 3, weil er von Ihren persönlichen Entgeltpunkten, dem voraussichtlichen Rentenbeginn und dem aktuellen Beitragssatz abhängt.

Je früher die Einzahlung erfolgt, desto mehr Rentenjahre profitieren von der höheren Auszahlung.

Strategie 3: Teilrente mit Hinzuverdienst. Seit Januar 2023 gibt es für vorgezogene Altersrenten keine Hinzuverdienstgrenzen mehr. Das bedeutet: Sie können die Rente vorzeitig in Anspruch nehmen und gleichzeitig weiter arbeiten. Wer das tut, senkt den Abschlag in Relation zu dem Betrag, den er tatsächlich aus der Rente benötigt, und hält sich die Option offen, schrittweise auszusteigen.

Eine Teilrente lässt sich auf 10, 20, 30 bis 99 Prozent der Vollrente festlegen und jederzeit anpassen. Bei dieser Strategie sollten Sie die konkreten Auswirkungen auf Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge mit einkalkulieren.

Schritt 5: Rentenantrag stellen – Frist, Unterlagen, Fehlerquellen

Der Rentenantrag selbst ist der letzte Schritt, aber nicht der unkomplizierteste. Die Deutsche Rentenversicherung empfiehlt, den Antrag drei Monate vor dem gewünschten Rentenbeginn zu stellen. Das ist kein rechtliches Muss, aber ein sinnvoller Puffer, weil die Bearbeitung Zeit kostet und fehlende Unterlagen Verzögerungen verursachen.

Drei Wege stehen Ihnen offen: online über die DRV-Online-Dienste, persönlich in einer Auskunfts- und Beratungsstelle mit Termin, oder schriftlich mit Formularantrag, der auch bei vielen Gemeindeverwaltungen erhältlich ist.

Wenn Sie komplexe Versicherungsverläufe haben, Auslandszeiten oder ungeklärte Zeiträume aus der Kontenklärung, empfiehlt sich der persönliche Termin. Bei geklärtem Versicherungsverlauf und einfacher Lage ist der Online-Antrag effizienter.

Die wichtigsten Unterlagen beim Antrag: Personalausweis oder Reisepass, Rentenversicherungsausweis oder Sozialversicherungsnummer, Schwerbehindertenausweis oder Feststellungsbescheid mit aktuellem Datum, Nachweise über Kindererziehungszeiten, Pflegezeiten oder Ausbildungszeiten, soweit nicht bereits im Konto erfasst, und Kontoverbindung für die Auszahlung.

Zwei Fehlerquellen sind besonders häufig.

Erstens: den Antrag zu spät stellen. Eine Altersrente beginnt frühestens mit dem Kalendermonat, zu dessen Beginn die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind, wenn der Antrag rechtzeitig vorliegt. Wenn Sie Ihren Rentenbeginn auf den 1. August legen wollen und den Antrag erst im Oktober stellen, riskieren Sie, dass August und September verloren gehen. Stellen Sie den Antrag rechtzeitig, auch wenn Sie noch nicht alle Fragen des Formulars beantworten können.

Zweitens: den Bescheid nicht prüfen. Rentenbescheide enthalten Fehler. Vergleichen Sie die im Bescheid angegebenen Versicherungszeiten mit den Ergebnissen Ihrer Kontenklärung. Weichen einzelne Monate ab oder fehlen Zeiten ganz, können und sollten Sie widersprechen. Die Widerspruchsfrist beträgt einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheids.

Häufige Fragen zur Altersrente für schwerbehinderte Menschen Jahrgang 1964

Wie lange dauert ein GdB-Erstantrag, und wie früh muss ich ihn stellen?

Bearbeitungszeiten variieren stark nach Bundesland und Behörde: zwischen einigen Wochen in gut aufgestellten Versorgungsämtern und bis zu zwölf Monaten in überlasteten Regionen. Wer den Antrag erst sechs Monate vor geplantem Rentenbeginn stellt, riskiert, dass der Bescheid nicht rechtzeitig vorliegt.

Als Richtwert gilt: Erstantrag mindestens 18 bis 24 Monate vor dem geplanten Rentenbeginn stellen. Bei Widerspruchsverfahren kann der Zeitbedarf deutlich länger sein.

Was passiert, wenn mein GdB nach dem Rentenbeginn wegfällt oder gesenkt wird?

Ist die Altersrente für schwerbehinderte Menschen einmal bewilligt, bleibt der Anspruch bestehen, auch wenn der GdB danach aberkannt oder gesenkt wird. Entscheidend ist allein der Status zum Zeitpunkt des Rentenbeginns. Diese Regelung gilt auch bei Umzug ins Ausland, soweit keine anderen rentenrechtlichen Verlustgründe eintreten.

Kann ich die Rente vorzeitig beantragen und gleichzeitig weiter Vollzeit arbeiten?

Ja. Seit dem 1. Januar 2023 gibt es keine Hinzuverdienstgrenzen mehr für vorgezogene Altersrenten. Sie können die Rente auch in vollem Umfang beziehen und daneben unbegrenzt hinzuverdienen. Zu beachten sind aber mögliche Auswirkungen auf Steuern und auf die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung, die sich durch das höhere Gesamteinkommen verändern können.

Kann ich den Rentenantrag zurückziehen, wenn mir der Bescheid nicht gefällt?

Ein bereits bestandskräftiger Rentenbescheid lässt sich nicht einfach zurückziehen. Solange der Bescheid noch nicht bestandskräftig ist, also innerhalb der Widerspruchsfrist von einem Monat, können Sie widersprechen und inhaltliche Korrekturen verlangen. Wenn Sie grundlegende Entscheidungen wie den Zeitpunkt des Rentenbeginns bereuen, ist das nachträglich kaum korrigierbar. Umso wichtiger ist die Planung vor der Antragstellung.

Wann sollte ich mit der Planung beginnen?

Spätestens zwei bis drei Jahre vor dem geplanten Rentenbeginn. Das gibt ausreichend Zeit für die Kontenklärung, eventuelle GdB-Verlängerungsanträge, die Anforderung der individuellen Rentenauskunft und die Entscheidung über eine mögliche Ausgleichszahlung. Wer alle Schritte in den letzten drei Monaten vor dem Antrag erledigen will, läuft mit hoher Wahrscheinlichkeit in Verzögerungen, die sich auf den Rentenbeginn auswirken.

Quellen:

Deutsche Rentenversicherung: Altersrente für schwerbehinderte Menschen – Verfahrensbeschreibung und Voraussetzungen

Gesetze-im-Internet.de / dejure.org: § 37 SGB VI – Altersrente für schwerbehinderte Menschen (Fassung RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz, BGBl. I S. 554, 2007)

buzer.de: § 187a SGB VI – Zahlung von Beiträgen bei vorzeitiger Inanspruchnahme einer Rente wegen Alters

Deutsche Rentenversicherung Bund: Pressemitteilung Rentenanpassung 2026 – Rentenwert ab 1. Juli 2026

Verdi / Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik: Änderungen 2026 für Menschen mit Schwerbehinderung (BMAS-Quelle)