Rente mit 70 beschlossen – Dänemarks Rentensystem schneidet trotzdem besser ab

In Dänemark sollen jüngere Beschäftigte erst mit 70 Jahren ihre reguläre staatliche Altersrente erhalten. Trotzdem bietet das Nachbarland nach internationalen Modellrechnungen eine deutlich höhere Absicherung im Alter als Deutschland. Wie ist das möglich?

Eine aktuelle Untersuchung der dänischen Altersvorsorge, über die die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet, lenkt den Blick auf einen entscheidenden Unterschied. Dänemark verlässt sich nicht allein auf die staatliche Rente. Beschäftigte bauen über Jahrzehnte zusätzlich eine kapitalgedeckte Altersversorgung auf.

Dänemark hat die Rente mit 70 bereits beschlossen

Das dänische Parlament verabschiedete am 22. Mai 2025 eine weitreichende Rentenreform. Die reguläre Altersgrenze steigt von derzeit 67 Jahren ab 2030 auf 68 Jahre, ab 2035 auf 69 Jahre und ab 2040 auf 70 Jahre.

Die Altersgrenze von 70 Jahren gilt nach der bisherigen Gesetzgebung für Menschen, die ab dem 1. Januar 1971 geboren wurden.

Dänemark koppelt das Rentenalter an die steigende Lebenserwartung. Alle fünf Jahre wird überprüft, ob eine weitere Erhöhung notwendig ist. Künftige Anpassungen müssen jedoch parlamentarisch beschlossen werden.

Auch in Deutschland wird über längeres Arbeiten diskutiert. Die Rentenkommission empfiehlt, das Rentenalter nach 2031 an die Lebenserwartung zu koppeln. Gesetzlich beschlossen ist eine solche weitere Anhebung bislang nicht.

Für Menschen ab Jahrgang 1964 bleibt die deutsche Regelaltersgrenze derzeit bei 67 Jahren.

Warum die Dänen nicht nur von ihrer staatlichen Rente leben

Das dänische Rentensystem ruht auf mehreren Säulen. Die staatliche Folkepension bildet eine Basisabsicherung, die aus Steuermitteln finanziert wird.

Hinzu kommt die gesetzlich geregelte Zusatzversorgung ATP. Sie soll lebenslang zusätzliche Rentenzahlungen ermöglichen.

Eine besonders große Rolle spielen außerdem betriebliche Altersvorsorgeeinrichtungen. Für viele Beschäftigte zahlen Arbeitgeber und Arbeitnehmer regelmäßig Beiträge in kapitalgedeckte Rentensysteme ein.

Diese zusätzlichen Beiträge werden langfristig angelegt. Die späteren Auszahlungen hängen unter anderem vom angesparten Kapital, den Kapitalerträgen und den Bedingungen der jeweiligen Versorgung ab.

Nach Angaben der OECD werden rund 90 Prozent der Beschäftigten in Dänemark von entsprechenden betrieblichen Rentenvereinbarungen erfasst.

In Deutschland besteht zwar ebenfalls die Möglichkeit einer Betriebsrente. Die Verbreitung ist jedoch deutlich geringer und hängt stärker vom Arbeitgeber und den jeweiligen Beschäftigungsbedingungen ab.

OECD errechnet deutlich höhere Renten in Dänemark

Wie groß der Unterschied ausfallen kann, zeigen Berechnungen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).

Für Beschäftigte mit einer vollständigen Erwerbsbiografie und durchschnittlichem Einkommen ergeben die Modellrechnungen aus dem Jahr 2025 folgende Nettoersatzquoten.

Land Erwartete Nettoersatzquote Dänemark 77,1 Prozent Deutschland 53,3 Prozent

Die Nettoersatzquote beschreibt, wie hoch das erwartete Nettoeinkommen im Ruhestand im Verhältnis zum vorherigen Nettoarbeitseinkommen ausfällt.

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Die Zahlen berücksichtigen die in den OECD-Modellen erfassten verpflichtenden beziehungsweise tarifvertraglich weit verbreiteten Alterssicherungssysteme. Sie sind keine Statistik über die tatsächlich gezahlten Renten heutiger Ruheständler.

Vor allem zeigen sie nicht, dass jeder dänische Rentner künftig 77 Prozent seines früheren Einkommens erhält. Unterbrochene Erwerbsbiografien, Teilzeitarbeit und individuelle Versorgungslücken können die Höhe deutlich verändern.

Dänemark hat über Jahrzehnte große Rentenvermögen aufgebaut

Der Unterschied entstand nicht innerhalb weniger Jahre. Dänemark begann bereits vor Jahrzehnten, die zusätzliche Altersversorgung über betriebliche und tarifvertragliche Vereinbarungen auszubauen.

Nach Angaben der dänischen Nationalbank erreichten die angesparten Pensionsvermögen Ende 2024 rund 198 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung.

Damit verfügte Dänemark über einen der international größten kapitalgedeckten Rentensektoren gemessen an seiner Wirtschaftskraft.

Die Nationalbank verweist allerdings auch auf Risiken. Teile der Altersvorsorge werden am Kapitalmarkt investiert, weshalb schlechte Börsenjahre und fallende Vermögenswerte die Entwicklung beeinflussen können.

Die dänische Lösung besteht deshalb nicht allein darin, möglichst viel Geld an der Börse anzulegen. Entscheidend ist das Zusammenspiel aus steuerfinanzierter Grundabsicherung, lebenslangen Zusatzleistungen und langfristigem Kapitalaufbau.

Auch in Dänemark müssen nicht alle bis 70 arbeiten

Die hohe Altersgrenze ist besonders für Menschen mit körperlich belastenden Berufen problematisch. Wer jahrzehntelang auf Baustellen, in der Pflege oder in anderen anstrengenden Tätigkeiten gearbeitet hat, kann möglicherweise nicht bis zum regulären Rentenalter beschäftigt bleiben.

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Dänemark kennt deshalb besondere frühere Leistungen.

Menschen mit sehr langer Erwerbsbiografie können unter bestimmten Voraussetzungen eine vorgezogene Altersleistung ein bis drei Jahre vor der regulären Altersgrenze beziehen.

Bei erheblich eingeschränkter Arbeitsfähigkeit gibt es außerdem eine besondere Seniorenpension. Sie kann bis zu sechs Jahre vor dem regulären Rentenalter gezahlt werden, wenn unter anderem die gesundheitlichen Voraussetzungen und eine lange Erwerbsbiografie nachgewiesen werden.

Diese Leistungen sind nicht mit einem uneingeschränkten Anspruch auf die volle reguläre Altersrente gleichzusetzen.

Auch Deutschland kennt frühere Rentenzugänge, etwa nach 35 oder 45 Versicherungsjahren sowie für schwerbehinderte Menschen. Weitere Reformen werden diskutiert.

Welche Änderungen die deutsche Rentenkommission vorgeschlagen hat, erläutert unser Beitrag Rentenreform – Diese Jahrgänge müssen künftig länger arbeiten und später in Rente.

Was Deutschland tatsächlich von Dänemark lernen könnte

Das dänische Modell zeigt, dass eine zusätzliche kapitalgedeckte Altersvorsorge eine wichtige Ergänzung zur gesetzlichen Rente sein kann.

Dabei ist jedoch entscheidend, wie viele Beschäftigte erreicht werden. Eine Altersversorgung, die überwiegend Menschen mit hohen Einkommen und sicheren Arbeitsverhältnissen zugutekommt, würde bestehende Unterschiede im Alter nicht ausreichend verringern.

Gerade Beschäftigte im Niedriglohnsektor, Menschen mit längeren Erwerbsunterbrechungen und Teilzeitkräfte benötigen verlässliche Lösungen.

Hinzu kommt der lange Aufbauzeitraum. Die heutigen dänischen Pensionsvermögen sind über Jahrzehnte entstanden. Deutschland könnte solche Kapitalbestände nicht innerhalb weniger Jahre erreichen.

Auch eine Übernahme der Rente mit 70 würde für sich genommen keine höheren Renten erzeugen. Dafür wären zusätzliche Finanzierungsquellen, eine breite Beteiligung und ein tragfähiger sozialer Ausgleich erforderlich.

Häufige Fragen zur Rente in Dänemark

Müssen die Dänen bereits heute bis 70 arbeiten?

Nein. Die reguläre staatliche Altersgrenze beträgt derzeit 67 Jahre und steigt schrittweise. Die beschlossene Grenze von 70 Jahren wird ab 2040 wirksam.

Bekommen Rentner in Dänemark mehr Geld als in Deutschland?

Nach OECD-Modellrechnungen ist die erwartete Nettoersatzquote für Durchschnittsverdiener mit vollständiger Erwerbsbiografie in Dänemark höher. Daraus lässt sich jedoch nicht ableiten, dass jeder einzelne Rentner dort mehr Geld erhält.

Kommt die Rente mit 70 jetzt auch nach Deutschland?

Eine deutsche Rente mit 70 ist nicht beschlossen. Die Rentenkommission hat weitere Anpassungen an die Lebenserwartung empfohlen. Ob und in welcher Form diese Vorschläge umgesetzt werden, muss der Gesetzgeber entscheiden.

Quellen

Frankfurter Allgemeine Zeitung, Rente wie in Dänemark – Was Deutschland lernen kann

Dänisches Parlament, Gesetz L 149 zur Anhebung des Rentenalters auf 70 Jahre

Dänische Arbeitsmarktbehörde, Renteneintrittsalter bis 2040 und weitere Prognosen

OECD, Pensions at a Glance 2025, internationale Nettoersatzquoten

OECD, Economic Survey Denmark 2024, Aufbau und Finanzierung des Rentensystems

Danmarks Nationalbank, Analyse der dänischen kapitalgedeckten Altersvorsorge, September 2025

Dänisches Bürgerportal, Möglichkeiten der vorgezogenen Rente

Dänisches Bürgerportal, Seniorenpension bei eingeschränkter Arbeitsfähigkeit

Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Fragen und Antworten zur Rentenkommission 2026

§ 35 SGB VI, Regelaltersrente in Deutschland