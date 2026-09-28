Rente mit 65: Für die Jahrgänge 1967 bis 1971 ist eine Unterschrift jetzt entscheidend

Wer seine Rente nach 45 Versicherungsjahren plant, braucht Verlässlichkeit – und bekommt derzeit vor allem neue Unsicherheit. Für Beschäftigte der Jahrgänge 1967 bis 1971 könnte eine rechtzeitig geschlossene Altersteilzeitvereinbarung bei einer Rentenreform Bedeutung gewinnen.

Doch daraus folgt kein Aufruf, ungeprüft einen Vertrag zu unterschreiben. Die beschriebene Schutzregel ist bislang keine gesetzliche Garantie.

Was hinter der möglichen Unterschriftsfrist steckt

Der Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel berichtet über einen frühen Arbeitsentwurf, nach dem die genannten Jahrgänge über eine rechtzeitig vereinbarte Altersteilzeit besonderen Vertrauensschutz erhalten könnten. Als möglicher Stichtag werde der künftige Kabinettsbeschluss genannt.

Danach müsste eine verbindliche Vereinbarung über Altersteilzeit im Sinne des Altersteilzeitgesetzes vorliegen. Ein Gespräch mit der Personalabteilung oder ein noch nicht angenommenes Angebot wäre dafür kein Ersatz.

Die Angaben zur konkreten Übergangsregel beruhen auf diesem Bericht über den Arbeitsentwurf, nicht auf einer bereits verabschiedeten Vorschrift. Ob der Gesetzgeber diese Regelung übernimmt, bleibt offen.

Heute ist die Rente mit 65 nicht von einem Altersteilzeitvertrag abhängig

Nach geltendem Recht können Versicherte ab Jahrgang 1964 die Altersrente für besonders langjährig Versicherte mit 65 Jahren ohne Abschläge beziehen, wenn sie die Wartezeit von 45 Jahren erfüllen. Das gilt auch für die Jahrgänge 1967 bis 1971.

Eine Altersteilzeitvereinbarung verlangt § 38 SGB VI dafür nicht. Wer heute keine solche Vereinbarung hat, verliert deshalb nicht automatisch den Zugang zu dieser Rentenart.

Allerdings lässt sich diese Altersrente nicht noch weiter vorziehen, indem man Abschläge akzeptiert. Dafür käme gegebenenfalls eine andere Rentenart mit eigenen Voraussetzungen infrage.

Was für die fünf Jahrgänge derzeit gilt

Die folgende Übersicht zeigt die geltende Altersgrenze bei erfüllter Wartezeit. Das Kalenderjahr bezeichnet den 65. Geburtstag; der genaue Rentenbeginn hängt vom Geburtsdatum und den weiteren Anspruchsvoraussetzungen ab.

Geburtsjahrgang 65. Geburtstag im Jahr Abschlagsfreie Altersrente nach 45 Jahren nach geltendem Recht 1967 2032 Ab 65 Jahren 1968 2033 Ab 65 Jahren 1969 2034 Ab 65 Jahren 1970 2035 Ab 65 Jahren 1971 2036 Ab 65 Jahren

Warum Vertrauensschutz mehr ist als eine Formalität

Wer den Ausstieg aus dem Beruf verbindlich vereinbart, legt sich häufig Jahre im Voraus fest. Verschiebt sich anschließend der Rentenbeginn, kann zwischen dem letzten Arbeitsentgelt und der ersten Rentenzahlung eine empfindliche Lücke entstehen.

Für solche Situationen kennt das Rentenrecht bereits Übergangsregelungen: § 236 SGB VI schützt unter bestimmten Voraussetzungen vor 1955 Geborene, die vor dem 1. Januar 2007 Altersteilzeit vereinbart hatten, vor einer damaligen Anhebung der Altersgrenze. Diese ältere Vorschrift gilt jedoch nicht einfach für die heute diskutierten Jahrgänge.

Eine neue Schutzregel müsste ihre Voraussetzungen selbst festlegen. Mehr zum Hintergrund erläutert der Beitrag über möglichen Vertrauensschutz bei der Rentenreform.

Altersteilzeit kann Versicherungszeiten sichern – aber keine fehlenden Jahre ersetzen

Bei ordnungsgemäß durchgeführter Altersteilzeit besteht die versicherungspflichtige Beschäftigung fort, auch während der Freistellungsphase eines Blockmodells. Diese Pflichtbeitragsmonate können deshalb für die 45-jährige Wartezeit zählen.

Ein Vertrag allein macht die Wartezeit aber nicht voll. Entscheidend ist, welche Monate im Versicherungskonto tatsächlich berücksichtigt werden können; Näheres erklärt der Beitrag über Altersteilzeit und die 45 Versicherungsjahre.

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Besondere Vorsicht ist nötig, wenn nach dem Ende der Beschäftigung noch Arbeitslosengeld eingeplant wird. In den letzten zwei Jahren vor Rentenbeginn zählen solche Zeiten grundsätzlich nicht für die 45 Jahre, sofern keine gesetzliche Ausnahme wegen Insolvenz oder vollständiger Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers greift.

Vor der Unterschrift muss die Rechnung stimmen

Ein allgemeiner gesetzlicher Anspruch auf Altersteilzeit besteht nicht. Ob Beschäftigte sie beanspruchen können, hängt etwa von tariflichen oder betrieblichen Regelungen ab; andernfalls braucht es die Zustimmung des Arbeitgebers.

Vor einem Abschluss sollten Beschäftigte den Versicherungsverlauf klären und sich den möglichen Rentenbeginn berechnen lassen. Ebenso wichtig sind das verfügbare Einkommen während der Altersteilzeit, die Aufstockungsleistungen und die voraussichtliche Rentenhöhe.

Abschlagsfrei bedeutet dabei nicht, dass die Rente genauso hoch ausfällt wie nach durchgehender Vollzeitarbeit. Trotz zusätzlicher Arbeitgeberbeiträge können während der Altersteilzeit geringere Rentenansprüche entstehen.

Außerdem gehört die Frage auf den Tisch, was bei einer Änderung des Rentenrechts mit dem vereinbarten Vertragsende passiert. Wer einen finanziell nachteiligen Vertrag allein aus Angst vor einer möglichen Frist unterschreibt, tauscht politische Unsicherheit gegen eine konkrete Bindung.

Ein früher Rentenantrag friert das heutige Recht nicht ein

Auch ein vorsorglicher Rentenantrag bietet keinen Ausweg aus dieser Unsicherheit. Die Deutsche Rentenversicherung weist ausdrücklich darauf hin, dass sich die heutige Rechtslage nicht durch einen vorgezogenen Antrag für einen späteren Rentenbeginn sichern lässt.

Für Betroffene heißt das: Unterlagen vervollständigen und Angebote prüfen ist sinnvoll, auf eine unbeschlossene Ausnahme zu vertrauen reicht nicht. Politik und Arbeitgeber müssen erklären, wie bereits geplante Übergänge finanziell abgesichert werden sollen.

Sechs Fragen und Antworten

Ist die Rente mit 65 für die Jahrgänge 1967 bis 1971 schon abgeschafft?

Nein, nach geltendem Recht besteht diese Möglichkeit bei erfüllter Wartezeit von 45 Jahren weiterhin. Reformvorschläge ändern für sich genommen keinen Rentenanspruch.

Steht bereits eine verbindliche Unterschriftsfrist fest?

Der zugrunde liegende Bericht nennt kein festes Datum. Er beschreibt den künftigen Kabinettsbeschluss lediglich als möglichen Stichtag.

Garantiert eine jetzt geschlossene Altersteilzeitvereinbarung den Schutz?

Nein, eine solche Garantie lässt sich aus dem frühen Entwurf nicht ableiten. Entscheidend wäre die tatsächlich beschlossene gesetzliche Übergangsregelung.

Zählt die Freistellungsphase der Altersteilzeit für die 45 Jahre?

Bei ordnungsgemäßer Altersteilzeit im Blockmodell besteht die versicherungspflichtige Beschäftigung auch in dieser Phase fort. Die entsprechenden Pflichtbeitragsmonate können daher angerechnet werden.

Kann Altersteilzeit die spätere Rente verringern?

Ja, im Vergleich zur fortgesetzten Vollzeitarbeit können geringere Rentenansprüche entstehen. Das ist von einem Abschlag wegen vorzeitigen Rentenbeginns zu unterscheiden.

Was sollten Beschäftigte jetzt zuerst tun?

Sie sollten ihr Versicherungskonto und den gewünschten Rentenbeginn bei der Deutschen Rentenversicherung prüfen lassen. Ein konkretes Altersteilzeitangebot lässt sich anschließend auf dieser Grundlage finanziell und vertraglich bewerten.