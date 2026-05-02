Rente: 45 Beitragsjahre per Altersteilzeit – Ab 55 die Frührente sichern

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Wer mit 65 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen will und dafür nicht bis 67 durcharbeiten möchte, hat einen legalen Weg – wenn das Timing stimmt. Die Altersteilzeit erlaubt es, ab dem 55. Lebensjahr die Arbeitszeit zu halbieren und trotzdem weiter Pflichtbeiträge in die Rentenversicherung zu zahlen.

Diese Beitragszeiten zählen zur sogenannten 45-jährigen Wartezeit, die für die abschlagsfreie Altersrente nach § 38 SGB VI Voraussetzung ist. Für Jahrgänge ab 1964 liegt die Altersgrenze bei dieser Rentenart bei genau 65 Jahren – zwei Jahre vor der Regelaltersgrenze. Wer früh genug in Altersteilzeit geht, kann damit die letzten fehlenden Beitragsjahre auffüllen und ohne Abzüge in den Ruhestand.

Das Modell funktioniert nur unter bestimmten Voraussetzungen, braucht fast immer einen Tarifvertrag und hat finanzielle Risiken, die viele übersehen. Wer es falsch plant, verliert nicht nur Aufstockungsgeld – sondern riskiert, mit einer Rentenlücke dazustehen, die sich nicht mehr schließen lässt.

Was Altersteilzeit heute noch bedeutet

Viele denken, Altersteilzeit sei 2009 abgeschafft worden. Was Ende 2009 auslief, war die staatliche Förderung: Die Bundesagentur für Arbeit subventionierte bis dahin Arbeitgeber, die Altersteilzeit-Verträge abschlossen.

Diese Förderung gibt es für neue Verträge nicht mehr – das Altersteilzeitgesetz selbst gilt jedoch weiterhin. Arbeitgeber und Beschäftigte können weiterhin Altersteilzeit vereinbaren; der Arbeitgeber trägt die Aufstockungskosten seit 2010 allein.

In der Praxis bedeutet das: Altersteilzeit ist heute fast ausschließlich bei tarifgebundenen Arbeitgebern oder in Betrieben mit Betriebsvereinbarung üblich. In vielen Branchen – Metall- und Elektroindustrie, öffentlicher Dienst, Chemie, Telekommunikation – sind Tarifverträge zur Altersteilzeit in Kraft.

Wer in einem kleinen Unternehmen ohne Tarifvertrag arbeitet, hat keinen gesetzlichen Anspruch und ist auf die freiwillige Zustimmung des Arbeitgebers angewiesen.

Zwei Modelle stehen zur Wahl. Beim Gleichverteilungsmodell reduziert der Beschäftigte über die gesamte Dauer seine Arbeitszeit auf die Hälfte – also auf halbe Tage oder weniger Wochenstunden.

Beim Blockmodell arbeitet man zunächst vollzeit weiter (Arbeitsphase), gefolgt von einer vollständigen Freistellung (Freistellungsphase). In der Praxis hat sich das Blockmodell durchgesetzt, weil es faktisch einem vorzeitigen Ausstieg aus dem Berufsleben gleichkommt.

Voraussetzungen: Wer das Modell nutzen kann

Drei Bedingungen müssen zwingend erfüllt sein. Das 55. Lebensjahr muss vollendet sein. In den letzten fünf Jahren vor Beginn der Altersteilzeit müssen mindestens 1.080 Kalendertage sozialversicherungspflichtige Beschäftigung vorliegen – das entspricht knapp drei Jahren; Zeiten mit Arbeitslosengeld I zählen dabei mit.

Und der Altersteilzeit-Vertrag muss sich mindestens bis zu dem Zeitpunkt erstrecken, ab dem erstmals eine Altersrente beansprucht werden kann.

Einen gesetzlichen Anspruch auf Altersteilzeit gibt es nicht. Das Altersteilzeitgesetz ist ein Rahmengesetz – es definiert die Bedingungen, unter denen Altersteilzeit stattfindet, verpflichtet aber keinen Arbeitgeber dazu. Wer einen Tarifvertrag oder eine Betriebsvereinbarung zur Altersteilzeit im Rücken hat, ist meist besser gestellt:

Dort ist oft ein Anspruch verankert, der allerdings davon abhängt, wie viele Kollegen zeitgleich in Altersteilzeit sind. In einigen Branchen gilt ein Anspruch, solange weniger als vier Prozent der Belegschaft gleichzeitig betroffen sind.

Für das Blockmodell gilt zusätzlich eine Begrenzung beim sogenannten Verteilzeitraum: Ohne Tarifvertrag darf der Zeitraum, über den die halbe Arbeitszeit gemittelt wird, maximal drei Jahre umfassen – was einem Blockmodell von eineinhalb Jahren Arbeit und eineinhalb Jahren Freistellung entspricht.

Mit Tarifvertrag dehnt sich dieser Rahmen auf sechs Jahre aus; manche Branchen regeln tarif­vertraglich auch längere Laufzeiten von acht oder zehn Jahren.

So rechnet sich die 45-Jahres-Strategie

Die abschlagsfreie Altersrente setzt voraus, dass 45 Jahre rentenrechtlich anrechenbare Zeiten vorliegen. Für Jahrgänge ab 1964 liegt die Altersgrenze dabei bei 65 Jahren – also genau zwei Jahre vor der Regelaltersgrenze von 67. Altersteilzeit-Zeiten zählen vollständig als Pflichtbeitragszeiten – auch während der Freistellungsphase im Blockmodell.

Der Arbeitgeber zahlt in der gesamten Altersteilzeit-Dauer zusätzliche Rentenversicherungsbeiträge auf mindestens 80 Prozent des bisherigen Regelarbeitsentgelts.

Sabine K., 57 Jahre alt, aus Dortmund, arbeitet seit 1989 im Tarifbereich der Metallindustrie und hat Ende 2026 exakt 37 Beitragsjahre. Mit einem Tarifvertrag, der eine achtjährige Altersteilzeit im Blockmodell erlaubt, startet sie Anfang 2027 in die Arbeitsphase: vier Jahre vollzeit bis Ende 2030, dann vier Jahre Freistellung bis Ende 2034.

Im Dezember 2034 vollendet sie ihr 65. Lebensjahr. Ihre Beitragszeit: 37 Jahre reguläre Beschäftigung plus 8 Jahre Altersteilzeit macht genau 45 Jahre. Die Voraussetzung für die abschlagsfreie Rente ist damit exakt erfüllt.

Dieses Timing funktioniert nur, wenn drei Dinge gleichzeitig stimmen: eine lückenlose Erwerbsbiografie bis zum Altersteilzeit-Beginn, ein Tarifvertrag mit ausreichend langer Laufzeit und ein zustimmender Arbeitgeber.

Wer mit 17 oder 18 Jahren angefangen hat zu arbeiten oder Kindererziehungszeiten vorweisen kann, hat mehr Puffer und kommt vielleicht schon mit einer kürzeren Altersteilzeit auf 45 Jahre.

Für Jahrgänge zwischen 1953 und 1963 gilt eine Übergangsregelung: Die Altersgrenze für die abschlagsfreie Rente steigt je Geburtsjahrgang in Zweimonatsschritten von 63 auf 64 Jahre und 10 Monate.

Wer 1960 geboren ist, kann beispielsweise mit 64 Jahren und vier Monaten abschlagsfrei in Rente – sofern die 45 Jahre Wartezeit erfüllt sind.

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Gehalt, Steuern und Rentenwirkung

Im Blockmodell erhalten Beschäftigte während der gesamten Altersteilzeit nur das halbe bisherige Bruttogehalt. Hinzu kommt ein Aufstockungsbetrag: Der Arbeitgeber ist gesetzlich verpflichtet, das reduzierte Gehalt um mindestens 20 Prozent aufzustocken.

Bei einem Vollzeitbrutto von angenommenen 4.000 Euro wären das: 2.000 Euro (50%) plus 400 Euro (20%) = 2.400 Euro brutto. Tarifverträge stocken oft großzügiger auf – bis zu 85 oder 90 Prozent des früheren Nettolohns sind in einzelnen Branchen verbreitet, sodass der Nettoverlust vergleichsweise gering ausfällt.

Steuerlich ist der Aufstockungsbetrag nach § 3 Nr. 28 EStG steuerfrei, unterliegt aber dem sogenannten Progressionsvorbehalt. Der Betrag selbst wird nicht besteuert, erhöht aber den Steuersatz auf das übrige Einkommen. Das führt fast immer zu einer Nachzahlung bei der Einkommensteuer im Folgejahr. Wer Altersteilzeit beginnt, sollte die Steuererklärung einplanen – die Nachzahlung kommt sonst überraschend.

Ein kritischer Punkt, der oft übersehen wird: Die gesetzliche Pflicht des Arbeitgebers zur Aufstockung gilt nach dem Altersteilzeitgesetz maximal sechs Jahre. Bei einer achtjährigen Altersteilzeit, wie in manchen Tarifverträgen vorgesehen, muss der Tarifvertrag die Aufstockung für die Jahre sieben und acht ausdrücklich regeln.

Betroffene sollten vor Vertragsabschluss prüfen, ob das für ihren Tarif der Fall ist und was im Vertrag für den Fall einer Insolvenz oder eines Betriebswechsels steht.

Das Insolvenzrisiko – und wie man sich schützt

Das Blockmodell hat einen strukturellen Nachteil: Während der Arbeitsphase erbringt der Beschäftigte volle Leistung, erhält aber nur das reduzierte ATZ-Gehalt. Der nicht ausgezahlte Teil – das Wertguthaben – liegt beim Arbeitgeber. Geht dieser vor oder während der Freistellungsphase pleite, ist das angesparte Guthaben in Gefahr.

Der Gesetzgeber hat daher in § 8a AltTZG eine Pflicht zur Insolvenzsicherung verankert. Sobald das Wertguthaben das Dreifache des monatlichen Regelarbeitsentgelts übersteigt, muss der Arbeitgeber es absichern – durch Treuhandmodelle, Bankbürgschaften oder ähnliche Instrumente.

Alle sechs Monate muss er dem Beschäftigten in Textform nachweisen, dass diese Absicherung besteht. Wer diesen Nachweis nicht erhält, sollte den Arbeitgeber schriftlich per Brief dazu auffordern – eine E-Mail genügt nicht, da das Gesetz hier ausdrücklich Schriftform verlangt.

Das Bundesarbeitsgericht hat bestätigt, dass ein verspätet nachgeholter Nachweis den entstehenden Anspruch auf Sicherheitsleistung nicht rückwirkend beseitigt.

Wer in einem wirtschaftlich instabilen Unternehmen beschäftigt ist, sollte die Insolvenzsicherung besonders kritisch prüfen. Im Zweifelsfall hilft der Betriebsrat oder eine gewerkschaftliche Rechtsberatung.

Was tun, wenn der Arbeitgeber ablehnt

Wer keinen Tarifvertrag oder keine Betriebsvereinbarung zur Altersteilzeit im Rücken hat, besitzt keinen klagbaren Anspruch. Der Arbeitgeber kann ablehnen – auch ohne Begründung.

Existiert ein Tarifvertrag, sieht die Lage anders aus: Viele dieser Verträge enthalten einen Anspruch auf Altersteilzeit, solange bestimmte betriebliche Quoten nicht überschritten sind. Lehnt der Arbeitgeber dennoch ab, lohnt sich eine Rücksprache mit der Gewerkschaft oder dem Betriebsrat.

Scheitert der Plan, gibt es Alternativen. Eine Möglichkeit ist die freiwillige Einzahlung in die Rentenversicherung, um künftige Abschläge zu minimieren oder die Wartezeit aufzufüllen. Eine andere ist die Kombination aus Teilrente und Teilzeitarbeit in den letzten Jahren vor der Regelaltersgrenze.

Welcher Weg im Einzelfall sinnvoller ist, klären sollte eine Beratung bei der Deutschen Rentenversicherung – sie bietet ab dem 55. Geburtstag automatisch eine detaillierte Rentenauskunft an. Wer diese nicht erhalten hat, kann sie jederzeit direkt anfordern.

Häufige Fragen zu Altersteilzeit und abschlagsfreier Rente

Zählt die Freistellungsphase im Blockmodell zur 45-jährigen Wartezeit?

Ja. Während der gesamten Altersteilzeit – auch in der Freistellungsphase – besteht weiterhin sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Alle Monate zählen als Pflichtbeitragszeiten nach § 51 Abs. 3a SGB VI und werden auf die 45-jährige Wartezeit angerechnet. Das ist einer der entscheidenden Vorteile des Blockmodells für die Rentenplanung.

Kann ich nach Altersteilzeit noch Arbeitslosengeld beziehen, um die 45 Jahre voll zu machen?

Vorsicht: Zeiten des Arbeitslosengeldbezugs in den letzten zwei Jahren vor dem Rentenbeginn werden bei der 45-jährigen Wartezeit nicht angerechnet – es sei denn, die Arbeitslosigkeit entstand durch Insolvenz oder vollständige Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers. Wer nach dem Ende seiner Altersteilzeit noch Zeiten überbrücken will, riskiert eine Lücke in der Wartezeit. Das Landessozialgericht Baden-Württemberg hat außerdem entschieden, dass eine solche planmäßige Überbrückung zur Verhängung einer Sperrzeit führen kann.

Was passiert mit meiner Rente, wenn mein Arbeitgeber in der Freistellungsphase insolvent wird?

Das angesparte Wertguthaben ist in Gefahr, sofern der Arbeitgeber seiner Sicherungspflicht nicht nachgekommen ist. Betroffene sollten die Forderung sofort zur Insolvenztabelle anmelden und Insolvenzgeld bei der Bundesagentur für Arbeit beantragen. Die Rentenversicherungsbeiträge für die bis zur Insolvenz geleistete Altersteilzeit-Zeit bleiben erhalten, da sie direkt an die Deutsche Rentenversicherung abgeführt wurden.

Wie hoch ist der Rentenverlust durch Altersteilzeit im Vergleich zur Vollzeittätigkeit bis 67?

Das ist individuell verschieden. Durch die vom Arbeitgeber zu zahlenden Aufstockungsbeiträge zur Rentenversicherung sind die Einbußen aus der ATZ-Phase selbst begrenzt. Was fehlt, sind die Entgeltpunkte der zwei Jahre zwischen 65 und 67, die bei Vollzeittätigkeit noch hinzugekommen wären. Die Deutsche Rentenversicherung berechnet im Rahmen einer individuellen Rentenauskunft auf Anfrage, wie hoch die voraussichtliche Rente bei verschiedenen Ausstiegsszenarien ausfällt.

Ab wann sollte ich mit dem Arbeitgeber über Altersteilzeit sprechen?

So früh wie möglich – idealerweise drei bis vier Jahre vor dem geplanten Beginn. Das gibt Zeit, Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen zu prüfen, offene Punkte zu klären und den Vertrag rechtssicher aufzusetzen. Gleichzeitig sollte die Deutsche Rentenversicherung kontaktiert werden, um zu prüfen, ob die 45-jährige Wartezeit mit dem geplanten Ausstiegsdatum tatsächlich erreicht wird.

Quellen

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS): Altersteilzeit – Schrittweise in den Ruhestand. bmas.de

Deutsche Rentenversicherung: Lexikon Altersteilzeitarbeit; Lexikon Blockmodell. deutsche-rentenversicherung.de

DRV rvrecht: Gemeinsame Rechtliche Anweisung zu § 236b SGB VI. rvrecht.deutsche-rentenversicherung.de