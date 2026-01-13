Rente mit 62: Das hat sich jetzt 2026 für Schwerbehinderte verändert

Lesedauer 4 Minuten

Wer schwerbehindert ist und über einen Rentenstart mit 62 nachdenkt, stößt schnell auf widersprüchliche Schlagzeilen. Tatsächlich ist „ab 2026“ weniger eine plötzliche Gesetzesänderung als vielmehr ein Stichtag, an dem eine lange Übergangsphase ausläuft: Die Altersgrenzen für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen sind seit Jahren schrittweise angehoben worden – und für die ab 1964 Geborenen ist dieser Prozess abgeschlossen. Ab dann gilt ein fester Rahmen: Ohne Abschläge geht es erst mit 65, und der frühestmögliche Beginn liegt bei 62 – dann aber mit dauerhaften Kürzungen.

Welche Rente ist gemeint?

Wenn im Alltag von „Schwerbehindertenrente“ gesprochen wird, ist meist die „Altersrente für schwerbehinderte Menschen“ gemeint. Sie ist eine Altersrente der gesetzlichen Rentenversicherung und richtet sich an Versicherte, die zum Rentenbeginn als schwerbehindert anerkannt sind und eine Mindestversicherungszeit erfüllen.

Wichtig: Es geht nicht um eine Erwerbsminderungsrente. Entscheidend ist also nicht, ob jemand noch arbeiten kann, sondern ob die rentenrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind und eine anerkannte Schwerbehinderung vorliegt.

Was sich ab 2026 faktisch ändert

Der wesentliche Punkt für 2026 betrifft die Jahrgänge 1964 und jünger. Für sie gilt bei dieser Rentenart eine abschlagsfreie Altersgrenze von 65 Jahren. Gleichzeitig bleibt die vorzeitige Inanspruchnahme möglich – allerdings erst ab 62 Jahren. Wer also 1964 oder später geboren ist, kann zwar mit 62 starten, muss dann aber den maximalen Abschlag in Kauf nehmen, wenn er die Rente volle 36 Monate vor der abschlagsfreien Altersgrenze beginnt.

Das erklärt, warum 2026 ein„Einschnitt“ ist: Er betrifft genau jene Menschen, die 1964 geboren wurden und 2026 ihren 62. Geburtstag erreichen. Für sie gilt erstmals durchgängig: 62 ist die früheste Tür, 65 die abschlagsfreie Tür.

Altersgrenzen: Übergang endet, Standard gilt

Bis einschließlich Jahrgang 1963 gibt es noch stufenweise Anhebungen, die je nach Geburtsjahrgang in Monaten gerechnet werden. Ab Jahrgang 1964 ist die Zielmarke erreicht: abschlagsfrei mit 65, vorzeitig mit 62. Die folgende Übersicht zeigt die Altersgrenzen rund um den Übergang.

Geburtsjahrgang Altersrente für schwerbehinderte Menschen: Altersgrenzen 1960 Abschlagsfrei ab 64 Jahre + 4 Monate; frühestmöglich ab 61 Jahre + 4 Monate (mit Abschlag) 1961 Abschlagsfrei ab 64 Jahre + 6 Monate; frühestmöglich ab 61 Jahre + 6 Monate (mit Abschlag) 1962 Abschlagsfrei ab 64 Jahre + 8 Monate; frühestmöglich ab 61 Jahre + 8 Monate (mit Abschlag) 1963 Abschlagsfrei ab 64 Jahre + 10 Monate; frühestmöglich ab 61 Jahre + 10 Monate (mit Abschlag) ab 1964 Abschlagsfrei ab 65 Jahre; frühestmöglich ab 62 Jahre (mit Abschlag)

Welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen

Die Altersrente für schwerbehinderte Menschen setzt erstens eine anerkannte Schwerbehinderung zum Zeitpunkt des Rentenbeginns voraus. In der Praxis bedeutet das: Ein Grad der Behinderung von mindestens 50 muss festgestellt sein; eine bloße Gleichstellung mit schwerbehinderten Menschen reicht für diese Rentenart in der Regel nicht aus.

Zweitens ist eine Wartezeit von 35 Jahren zu erfüllen. In diese 35 Jahre fließen zahlreiche rentenrechtliche Zeiten ein, also nicht nur Beiträge aus Beschäftigung, sondern je nach Lebenslauf auch andere anrechenbare Zeiten. Ob die 35 Jahre erreicht werden, ist eine rechnerische Frage, die sich am zuverlässigsten über die Rentenauskunft beziehungsweise eine Kontenklärung beurteilen lässt.

Wie hoch sind die Abschläge beim Start mit 62?

Wer vorzeitig startet, muss bei dieser Rentenart mit einem Abschlag rechnen, der dauerhaft bleibt. Pro Monat, den die Rente früher beginnt, werden 0,3 Prozent abgezogen.

Da der frühestmögliche Beginn für die ab 1964 Geborenen bei 62 liegt und die abschlagsfreie Grenze bei 65, entspricht das regelmäßig 36 Monaten Vorziehen. Damit ergibt sich ein maximaler Abschlag von 10,8 Prozent. Dieser Abzug verschwindet nicht mit 65, sondern wirkt lebenslang weiter.

In der Beratung ist das häufig der Moment, an dem aus einer „Rente-mit-62-Idee“ eine Rechenaufgabe wird: Nicht selten ist das frühe Datum emotional attraktiv, finanziell aber nur dann sinnvoll, wenn die individuelle Rentenhöhe, die private Absicherung, die Steuerwirkung und mögliche Weiterarbeit zusammen betrachtet werden.

Vertrauensschutz: Wer noch frühere Grenzen haben kann

Immer wieder tauchen Fälle auf, in denen Menschen noch mit 60 oder ohne Abschläge schon mit 63 in diese Rentenart gehen konnten. Das hängt mit besonderen Vertrauensschutzregelungen zusammen, die für eng begrenzte Personengruppen gelten. Solche Ausnahmen betreffen nicht „alle Schwerbehinderten“, sondern bestimmte Konstellationen, etwa aus dem Bereich des Steinkohlebergbaus mit Anpassungsgeld oder andere gesetzlich definierte Übergangstatbestände.

Für die große Mehrheit gilt jedoch: Wer 1964 oder später geboren ist, landet im Standardrahmen 62/65. Wer ältere Jahrgänge hat, sollte sehr genau prüfen lassen, welche Altersgrenze im konkreten Fall gilt – die Unterschiede liegen mitunter in einzelnen Monaten und entscheiden über Abschläge.

Weiterarbeiten trotz Rente: Was beim Hinzuverdienst gilt

Ein wichtiger, oft unterschätzter Aspekt: Seit Anfang 2023 sind die Hinzuverdienstgrenzen bei vorgezogenen Altersrenten grundsätzlich weggefallen. Das bedeutet: Auch wer eine vorgezogene Altersrente bezieht, kann daneben unbegrenzt hinzuverdienen, ohne dass die Altersrente allein wegen der Höhe des Einkommens gekürzt wird. Das verändert die strategische Abwägung: Manche nutzen den Rentenbeginn, um Arbeitszeit zu reduzieren, während andere weiterarbeiten und die Rente als zusätzliche Säule nutzen.

Das ersetzt allerdings nicht die individuelle Prüfung von Steuern, Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen sowie arbeitsrechtlichen Fragen im Arbeitsverhältnis. Der Wegfall der Hinzuverdienstgrenze ist kein Automatismus, der „mehr Netto“ garantiert – er eröffnet vor allem Gestaltungsspielraum.

Warum „mit 62“ nicht für jeden die beste Lösung ist

Die Altersrente für schwerbehinderte Menschen ist oft eine Brücke zwischen Gesundheit, Berufsleben und finanzieller Sicherheit. Dennoch lohnt sich der Vergleich mit anderen Wegen, weil sich je nach Versicherungsbiografie Unterschiede ergeben.

Wer sehr lange versichert war, prüft häufig auch andere Altersrenten. Wer aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten kann, landet unter Umständen in der Erwerbsminderungsrente, die anderen Regeln folgt. Und wer knapp an der Wartezeit von 35 Jahren liegt, kann durch Kontenklärung und fehlende Zeiten im Versicherungsverlauf manchmal noch Spielräume finden.

Gerade ab 2026 ist die Lage für die ab 1964 Geborenen klarer, aber nicht automatisch einfacher: Die Frage ist dann selten, ob 62 möglich ist, sondern ob man die dauerhafte Kürzung im Gesamtbild tragen will – oder ob ein späterer Start die Lebensbilanz besser trifft.

Was Betroffene jetzt konkret vorbereiten sollten

Je näher der 62. Geburtstag rückt, desto wichtiger werden drei Dinge: Erstens sollte der Versicherungsverlauf stimmen; fehlende Zeiten können die Wartezeit gefährden oder die Rentenhöhe senken.

Zweitens muss die Schwerbehinderung zum Rentenbeginn rechtssicher festgestellt sein; verspätete Verfahren können dazu führen, dass ein geplanter Rentenstart nicht klappt.

Drittens braucht es eine belastbare Rechnung, wie stark sich Abschläge, Steuern, Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge und ein möglicher Hinzuverdienst im Zusammenspiel auswirken.

Wer diese Punkte frühzeitig klärt, vermeidet die typische Situation, dass kurz vor dem gewünschten Rentenbeginn Unterlagen fehlen, Anerkennungen noch laufen oder die finanzielle Wirkung unterschätzt wurde.

