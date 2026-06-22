Rente: Die Frührente soll abgeschafft werden

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche möchte die Frühverrentung“ bei der Rente mit 63 stoppen

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche fordert einen „Stopp von Frühverrentungsprogrammen“ und stellt damit eine der umstrittensten Rentenregelungen infrage.

Gemeint ist vor allem die abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Sie wird im öffentlichen Sprachgebrauch weiterhin häufig als „Rente mit 63“ bezeichnet, obwohl diese Bezeichnung heute nur noch eingeschränkt zutrifft.

Derzeit können Versicherte ab Jahrgang 1964 nach 45 Versicherungsjahren erst mit 65 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen.

Warum Reiche die Frühverrentung abschaffen will

Reiche begründet ihre Forderung mit der wirtschaftlichen Lage und dem sinkenden Arbeitskräfteangebot. Deutschland müsse das Arbeitsvolumen erhöhen, statt erfahrene Beschäftigte früh aus dem Erwerbsleben zu verabschieden. Nach Berichten sieht sie “in längeren Erwerbsphasen eine Antwort auf den Fachkräftemangel und auf internationale Wettbewerbsnachteile”.

Die Ministerin verbindet ihre Kritik nicht nur mit der Rentenpolitik, sondern auch mit der Frage, wie Unternehmen ältere Beschäftigte länger halten können.

Dazu gehören flexiblere Arbeitszeitmodelle, bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben sowie Anreize für Menschen, die über die Altersgrenze hinaus arbeiten möchten. Als ein möglicher Ansatz wird in der Debatte die sogenannte Aktivrente genannt, bei der Erwerbseinkommen im Rentenalter steuerlich begünstigt werden soll.

Reiche begründet ihre Forderung vor allem mit der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit Deutschlands. Gegenüber dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ warnte sie, Deutschland werde „selbst bei sehr hoher Produktivität pro Stunde“ gegen andere Volkswirtschaften verlieren, wenn die Frühverrentung nicht gestoppt werde. Zugleich sagte sie: „Wir müssen darüber nachdenken, wie wir das Arbeitsvolumen steigern.“

Reiche sieht längeres Arbeiten als wirtschaftliche Notwendigkeit

Die Ministerin will, dass Deutschland künftig genügend Arbeitskräfte halten kann. Aus ihrer Sicht kann es sich die deutsche Wirtschaft nicht leisten, erfahrene Beschäftigte zu früh aus dem Erwerbsleben zu verabschieden. Das gilt besonders in Branchen, in denen Fachkräfte fehlen und Betriebe offene Stellen kaum besetzen können.

Reiche spricht dabei nicht nur über Rentenalter und Rentenkassen, sondern auch über mehr Beschäftigung im höheren Alter. Unternehmen müssten älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die dazu bereit und gesundheitlich in der Lage seien, Angebote zur Weiterbeschäftigung machen können. Die geplante Aktivrente bezeichnete sie in diesem Zusammenhang als „ein erster Ansatz“.

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Reiche deutet aber an, dass sie nicht allein auf Verbote oder Einschränkungen setzen will. Denkbar sind aus ihrer Sicht offenbar auch Anreize, damit Menschen über das reguläre Rentenalter hinaus arbeiten. Politisch bleibt aber offen, ob solche Anreize ausreichen würden, um eine mögliche Einschränkung der bisherigen Frühverrentungswege auszugleichen.

Anhalt: Der Vorteil liegt nicht mehr im Rentenbeginn mit 63

Der Sozialrechtsexperte Dr. Utz Anhalt ordnet die Lage deutlich anders ein. Er sagt: „Der Vorteil bei der Altersrente für besonders langjährig Versicherte besteht nicht in einer ‚Rente mit 63‘, sondern darin, zwei Jahre vor der aktuellen Regelaltersgrenze in den Ruhestand einzutreten.“ Entscheidend ist also nicht die feste Zahl 63, sondern der Abstand zur jeweils geltenden Regelaltersgrenze.

Anhalt ergänzt: „Mit der Erhöhung der Regelaltersgrenze verschiebt sich auch das Alter dafür, zwei Jahre vorzeitig ohne Abschläge in Rente zu gehen.“ Diese Aussage macht deutlich, weshalb die Debatte oft an der tatsächlichen Rechtslage vorbeigeht. Wer heute von der Rente mit 63 spricht, meint in vielen Fällen eine Rentenart, die gar nicht mehr mit 63 erreichbar ist.

Wer glaubt, mit 63 abschlagsfrei gehen zu können, kann später eine böse Überraschung erleben. Denn je nach Rentenart können dauerhafte Kürzungen anfallen, die lebenslang bestehen bleiben.

Was hinter der „Rente mit 63“ tatsächlich steckt

Die Rente mit 63 wurde 2014 eingeführt und sollte Menschen entlasten, die sehr lange gearbeitet und Beiträge gezahlt haben. Sie war politisch vor allem als Anerkennung für lange Erwerbsbiografien gedacht. Besonders Beschäftigte mit frühen Berufseinstiegen sollten nicht erst bis zur regulären Altersgrenze arbeiten müssen.

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Heute ist der Begriff allerdings irreführend. Die abschlagsfreie Rente mit 63 gilt nur noch für ältere Jahrgänge, während das Eintrittsalter für jüngere Jahrgänge schrittweise gestiegen ist.

Die Bundesregierung weist selbst darauf hin, dass die Leistung für den Jahrgang 1961 bereits erst mit 64 Jahren und 6 Monaten möglich ist und ab Jahrgang 1964 bei 65 Jahren liegt.

Regelung Einordnung Altersrente für besonders langjährig Versicherte Abschlagsfrei nach 45 Versicherungsjahren, für Jahrgänge ab 1964 frühestens mit 65 Jahren möglich. Altersrente für langjährig Versicherte Ab 63 Jahren nach 35 Versicherungsjahren möglich, jedoch mit dauerhaften Abschlägen. Regelaltersrente Wird schrittweise auf 67 Jahre angehoben und gilt für viele jüngere Jahrgänge als regulärer Renteneintritt.

Rente nach 45 Versicherungsjahren eine Frage der Fairness.

Für Gewerkschaften und Sozialverbände ist die abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren eine Frage der Fairness. Wer über Jahrzehnte gearbeitet, Schichtdienst geleistet oder körperlich belastende Tätigkeiten ausgeübt hat, soll nicht pauschal zu längerer Erwerbsarbeit gedrängt werden.

Auf der anderen Seite sehen Wirtschaftsverbände und Teile der Politik in der bisherigen Regelung ein Problem für den Arbeitsmarkt. Wenn erfahrene Fachkräfte früher ausscheiden, fehlen sie in Betrieben, Verwaltungen und Handwerksunternehmen. Gleichzeitig steigen die finanziellen Belastungen der Rentenversicherung, weil mehr Menschen länger Leistungen beziehen.

Die Diskussion wird zusätzlich dadurch erschwert, dass Erwerbsbiografien sehr unterschiedlich sind. Eine Bürokraft kann unter Umständen länger arbeiten als eine Pflegekraft, ein Bauarbeiter oder eine Beschäftigte in der Industrieproduktion. Eine pauschale Verlängerung der Lebensarbeitszeit würde deshalb neue soziale Konflikte auslösen.

Was eine Reform bedeuten könnte

Ein vollständiges Ende der abschlagsfreien Rente nach 45 Versicherungsjahren wäre ein tiefer Eingriff in das Rentensystem. Denkbar wären aber auch Übergangsregeln, strengere Zugangsvoraussetzungen oder eine stärkere Differenzierung nach Berufsbelastung. Politisch wäre entscheidend, ob bereits erworbene Ansprüche geschützt werden.

Eine andere Möglichkeit wäre, längeres Arbeiten attraktiver zu machen, statt früheren Rentenbeginn nur zu erschweren. Dazu könnten steuerliche Vorteile, höhere Rentenzuschläge oder Teilrentenmodelle gehören. Solche Instrumente würden Menschen im Erwerbsleben halten, ohne alle Beschäftigten gleichermaßen zu verpflichten.

Für Unternehmen wäre eine Reform ebenfalls anspruchsvoll. Sie müssten ältere Beschäftigte nicht nur länger beschäftigen können, sondern ihnen auch passende Arbeitsbedingungen anbieten. Dazu zählen weniger körperliche Belastung, veränderte Arbeitszeiten und der gezielte Einsatz von Erfahrung in Beratung, Ausbildung oder Qualitätskontrolle.

Zwischen Generationengerechtigkeit und sozialer Absicherung

Die Debatte über die Rente mit 63 ist mehr als ein Streit über ein einzelnes Rentenmodell. Sie steht für die Frage, wie Deutschland Arbeit, Alter und soziale Sicherheit künftig organisieren will. Reiche setzt dabei auf mehr Erwerbsarbeit im Alter, während Kritiker vor einer Benachteiligung hart arbeitender Beschäftigter warnen.

Entscheidend wird sein, ob die Politik eine Reform findet, die finanzielle Stabilität und soziale Fairness zusammenbringt. Ein einfacher Stopp der Frühverrentung dürfte gesellschaftlich schwer vermittelbar sein. Ein abgestuftes Modell mit Schutzregeln für belastete Berufsgruppen hätte dagegen größere Chancen auf Akzeptanz.

Klar ist: Die bisherige Bezeichnung „Rente mit 63“ verschleiert bereits heute die tatsächliche Rechtslage. Für viele jüngere Beschäftigte geht es nicht mehr um einen abschlagsfreien Ruhestand mit 63, sondern frühestens mit 65 nach 45 Versicherungsjahren. Die politische Debatte sollte deshalb präziser geführt werden.

Beispiel aus der Praxis zum Verständnis

Ein 61-jähriger Industriemechaniker hat mit 16 Jahren seine Ausbildung begonnen und kommt inzwischen auf mehr als 45 Versicherungsjahre. Nach heutiger Rechtslage könnte er als besonders langjährig Versicherter je nach Geburtsjahr vor der regulären Altersgrenze abschlagsfrei in Rente gehen. Für ihn ist diese Möglichkeit ein Ausgleich für jahrzehntelange körperliche Arbeit im Schichtbetrieb.

Anders sieht es bei einer 64-jährigen Verwaltungsangestellten aus, die gesundheitlich fit ist und gern noch zwei Tage pro Woche arbeiten würde. Für sie könnten flexible Arbeitszeiten, Teilrente oder steuerliche Anreize attraktiver sein als ein vollständiger Renteneintritt. Genau an solchen Fällen zeigt sich, dass eine Rentenreform nicht nur über Altersgrenzen entscheiden sollte, sondern auch über gute Übergänge zwischen Arbeit und Ruhestand.