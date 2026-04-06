Reicht F32.1 G für die Erwerbsminderungsrente?

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Die kurze fachliche Antwort lautet: In aller Regel nein, jedenfalls nicht allein. Der Code F32.1 steht in der ICD-10-GM für eine mittelgradige depressive Episode.

Das Zusatzkennzeichen „G“ bedeutet im ambulanten Bereich, dass die Diagnose als gesichert kodiert wurde. Für eine Erwerbsminderungsrente genügt jedoch nicht die bloße Diagnosebezeichnung. Entscheidend ist, ob die gesundheitlichen Einschränkungen so ausgeprägt sind, dass die betroffene Person auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr arbeiten kann – und zwar voraussichtlich auf nicht absehbare Zeit, in der gesetzlichen Praxis also für länger als sechs Monate.

Warum die Diagnose allein nicht ausreicht

Viele Betroffene gehen verständlicherweise davon aus, dass eine psychiatrische Diagnose automatisch einen Rentenanspruch auslösen könnte. So funktioniert das System der gesetzlichen Rentenversicherung aber nicht. Die Deutsche Rentenversicherung prüft nicht nur, welche Krankheit vorliegt, sondern vor allem, welche konkreten Auswirkungen diese Krankheit auf Konzentration, Belastbarkeit, Ausdauer, soziale Anpassungsfähigkeit, Tagesstruktur, Zuverlässigkeit und Durchhaltevermögen im Arbeitsalltag hat.

Maßgeblich ist also nicht der Name der Erkrankung, sondern das tatsächliche verbliebene Leistungsvermögen. Die Rentenversicherung hat erst 2026 noch einmal ausdrücklich klargestellt, dass es keine automatische Rente allein wegen Depressionen oder Angststörungen gibt.

Gerade bei Depressionen ist das besonders wichtig. Eine mittelgradige depressive Episode kann im Einzelfall durchaus sehr belastend sein und zu erheblichen Einschränkungen führen. Sie kann aber auch behandlungsfähig sein und sich innerhalb eines überschaubaren Zeitraums bessern.

Deshalb reicht die Diagnose F32.1 G für sich genommen nicht als Beweis dafür, dass jemand rentenrechtlich erwerbsgemindert ist. Benötigt werden medizinische Unterlagen, aus denen nachvollziehbar hervorgeht, wie stark die Krankheit den Alltag und die Arbeitsfähigkeit tatsächlich beeinträchtigt. Dazu gehören häufig fachärztliche Berichte, Befundberichte aus Psychiatrie oder Psychotherapie, Angaben zu Behandlungen, Klinikaufenthalten, Medikation sowie gegebenenfalls Gutachten.

Worauf die Rentenversicherung tatsächlich schaut

Im Rentenrecht kommt es darauf an, wie viele Stunden pro Tag eine Person unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes noch tätig sein kann. Wer wegen Krankheit oder Behinderung weniger als drei Stunden täglich arbeiten kann, erfüllt die medizinischen Voraussetzungen für eine volle Erwerbsminderungsrente. Wer noch mindestens drei, aber weniger als sechs Stunden täglich arbeiten kann, kommt grundsätzlich für eine teilweise Erwerbsminderungsrente in Betracht.

Wer hingegen mindestens sechs Stunden täglich einsatzfähig ist, gilt im rentenrechtlichen Sinn grundsätzlich nicht als erwerbsgemindert. Das gilt ausdrücklich nicht nur für den bisherigen Beruf, sondern für Tätigkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt insgesamt.

Das ist der Punkt, an dem viele Anträge scheitern. Nicht selten ist jemand im bisherigen Beruf, etwa in einer psychisch besonders belastenden Tätigkeit, kaum noch arbeitsfähig. Für die Erwerbsminderungsrente genügt das allein aber nicht. Die Rentenversicherung fragt vielmehr, ob noch irgendeine Tätigkeit des allgemeinen Arbeitsmarktes in dem genannten zeitlichen Umfang möglich ist. Die Schwelle ist damit rechtlich anders gezogen als viele Betroffene erwarten. Es geht nicht nur um den erlernten oder zuletzt ausgeübten Beruf, sondern um ein breiteres Einsatzfeld.

Was F32.1 G in der Praxis bedeuten kann

F32.1 G ist keineswegs belanglos. Die Diagnose zeigt, dass eine depressive Störung medizinisch festgestellt und ambulant als gesichert kodiert wurde. Das kann ein wichtiger Baustein im Verfahren sein. Für einen Rentenanspruch wird daraus aber erst dann ein tragfähiges Argument, wenn die Unterlagen zusätzlich erkennen lassen, dass die Beschwerden anhaltend sind, Therapie und Rehabilitation die Erwerbsfähigkeit nicht ausreichend wiederherstellen konnten und die funktionellen Einschränkungen so erheblich sind, dass selbst leichte Tätigkeiten nicht mehr im nötigen Umfang möglich sind.

In der Praxis kommt es deshalb oft weniger auf den ICD-Code selbst an als auf die Beschreibung der Folgen. Bei Depressionen können das etwa schwere Konzentrationsstörungen, ausgeprägte Antriebsminderung, erhebliche soziale Rückzugstendenzen, verminderte Belastbarkeit, Störungen des Schlafs mit Leistungseinbruch am Tag oder eine fehlende Fähigkeit sein, Arbeitsanforderungen regelmäßig und verlässlich zu erfüllen.

Solche Auswirkungen müssen medizinisch nachvollziehbar dokumentiert sein. Ein bloßes Attest mit dem Diagnoseschlüssel genügt regelmäßig nicht. Die Rentenversicherung prüft ärztliche Unterlagen und kann weitere Gutachten einholen.

Reha vor Rente: Warum oft zunächst andere Leistungen geprüft werden

Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Grundsatz „Reha vor Rente“. Die Deutsche Rentenversicherung muss zunächst prüfen, ob die Erwerbsfähigkeit durch medizinische oder berufliche Rehabilitation erhalten, verbessert oder wiederhergestellt werden kann.

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Gerade bei psychischen Erkrankungen spielt dieser Gedanke eine große Rolle, weil Behandlungen und psychosomatische Rehabilitationsmaßnahmen häufig darauf ausgerichtet sind, eine Rückkehr ins Arbeitsleben zu ermöglichen. Eine Rente kommt erst dann in Betracht, wenn solche Maßnahmen voraussichtlich nicht ausreichen oder keinen Erfolg versprechen.

Für Betroffene bedeutet das: Selbst wenn F32.1 G medizinisch korrekt dokumentiert ist und die Beschwerden schwer wiegen, wird ein Rentenantrag häufig auch unter dem Gesichtspunkt geprüft, ob zunächst eine Reha angezeigt ist.

Wer bereits längere Behandlungen hinter sich hat, stationär behandelt wurde oder eine Reha absolviert hat, ohne dass sich das Leistungsvermögen ausreichend gebessert hat, kann damit unter Umständen besser belegen, dass eine Erwerbsminderung tatsächlich dauerhaft ins Gewicht fällt.

Nicht nur die Medizin zählt: Die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen

Selbst wenn die gesundheitliche Seite erfüllt ist, entsteht der Anspruch nicht automatisch. Hinzukommen müssen versicherungsrechtliche Voraussetzungen. In der Regel muss die allgemeine Wartezeit von fünf Jahren erfüllt sein.

Außerdem müssen in den letzten fünf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung grundsätzlich drei Jahre Pflichtbeiträge für eine versicherte Beschäftigung oder Tätigkeit vorhanden sein. Es gibt Ausnahmen und Sonderregelungen, etwa bei Arbeitsunfällen oder in bestimmten Altfällen, aber im Normalfall sind diese Zeiten zwingend.

Gerade dieser Punkt wird im Alltag oft übersehen. Jemand kann schwer erkrankt sein und dennoch keinen Anspruch auf Erwerbsminderungsrente haben, wenn die rentenrechtlichen Zeiten nicht erfüllt sind. Umgekehrt nützt eine erfüllte Wartezeit nichts, wenn die medizinischen Voraussetzungen nicht nachgewiesen werden können. Die Entscheidung setzt also immer beides voraus: nachvollziehbare gesundheitliche Einschränkungen und die notwendigen Versicherungszeiten.

Wann eine mittelgradige Depression trotzdem zu einer Rente führen kann

Eine mittelgradige depressive Episode schließt einen Rentenanspruch nicht aus. Es gibt Fälle, in denen eine Diagnose aus dem Bereich depressiver Erkrankungen – auch wenn sie im Wortlaut nicht wie eine „schwerste“ Störung klingt – im Zusammenspiel mit dem tatsächlichen Beschwerdebild und dem Verlauf zu einer teilweisen oder vollen Erwerbsminderungsrente führen kann.

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Das gilt besonders dann, wenn die Erkrankung nicht nur vorübergehend ist, wenn Rückfälle auftreten, wenn mehrere psychische oder körperliche Leiden zusammenkommen oder wenn der Funktionsverlust im Alltag sehr deutlich dokumentiert ist. Entscheidend bleibt aber immer der nachweisbare Umfang der Leistungsminderung.

Auch bei einem Leistungsvermögen von drei bis unter sechs Stunden kann die Lage komplizierter sein, als viele denken. Gesetzlich führt das zunächst zur teilweisen Erwerbsminderungsrente. Unter bestimmten Umständen kann daraus aber faktisch eine volle Rente werden, wenn der Teilzeitarbeitsmarkt als verschlossen gilt. Die Deutsche Rentenversicherung beschreibt diese arbeitsmarktbedingte volle Erwerbsminderung ausdrücklich. Sie ändert aber nichts daran, dass zunächst eine teilweise Erwerbsminderung medizinisch festgestellt worden sein muss.

Welche Unterlagen den Antrag glaubwürdiger machen

Wer mit F32.1 G einen Antrag auf Erwerbsminderungsrente stellt, sollte nicht darauf setzen, dass der Diagnosecode für sich spricht. Aussagekräftiger sind fachärztliche Befunde, die den Verlauf und die Schwere der Einschränkungen konkret beschreiben.

Hilfreich sind Berichte darüber, wie lange die Beschwerden bereits bestehen, welche Therapien versucht wurden, wie die Behandlung angeschlagen hat und welche Einschränkungen im Tagesablauf, in sozialen Kontakten und bei arbeitsbezogenen Anforderungen bestehen. Auch Entlassungsberichte aus Kliniken oder Reha-Einrichtungen können im Verfahren erhebliches Gewicht haben.

Wichtig ist außerdem, dass die Unterlagen nicht nur Symptome benennen, sondern die Auswirkungen auf das Leistungsvermögen greifbar machen. Für die Rentenversicherung ist bedeutsam, ob jemand regelmäßig erscheinen, sich ausreichend konzentrieren, Arbeitsanweisungen umsetzen, Belastungen aushalten und über einen längeren Zeitraum hinweg verlässlich tätig sein kann. Je genauer und konsistenter diese Punkte medizinisch dargestellt sind, desto besser lässt sich die rentenrechtliche Frage prüfen.

Beispiel aus der Praxis

Ein 49-jähriger Lagerarbeiter leidet seit mehreren Monaten an einer diagnostizierten mittelgradigen depressiven Episode, die vom behandelnden Facharzt mit F32.1 G kodiert wurde.

Der Mann berichtet über anhaltende Antriebslosigkeit, ausgeprägte Schlafstörungen, Konzentrationsprobleme und eine deutlich verminderte Belastbarkeit. Schon einfache Arbeitsabläufe fallen ihm schwer. Er vergisst Anweisungen, arbeitet langsamer als früher und fühlt sich selbst bei geringem Zeitdruck schnell überfordert.

Hinzu kommen soziale Rückzugstendenzen und das Gefühl, den Anforderungen des Berufsalltags nicht mehr gewachsen zu sein.

Zunächst wird er über einen längeren Zeitraum krankgeschrieben. Parallel dazu erfolgt eine ambulante psychiatrische Behandlung mit Medikamenten und Psychotherapie.

Trotzdem verbessert sich sein Zustand nur teilweise. Der Arbeitgeber stellt fest, dass der Mann seine bisherigen Aufgaben im Schichtbetrieb nicht mehr zuverlässig erfüllen kann. Schließlich wird eine medizinische Rehabilitation eingeleitet.

Im Rahmen der Reha zeigt sich, dass zwar eine gewisse Stabilisierung erreicht werden kann, die Leistungsfähigkeit aber weiterhin erheblich eingeschränkt bleibt. Die Ärzte kommen zu dem Ergebnis, dass der Betroffene auf absehbare Zeit nicht mehr in der Lage ist, täglich sechs Stunden oder mehr unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes zu arbeiten.

Je nach genauer sozialmedizinischer Einschätzung kann dann festgestellt werden, dass nur noch ein Leistungsvermögen von drei bis unter sechs Stunden täglich besteht. In einem solchen Fall kommt eine teilweise Erwerbsminderungsrente in Betracht.

Anders würde der Fall liegen, wenn die Gutachter zu dem Schluss gelangen, dass der Mann wegen seiner Depression, der anhaltenden Erschöpfung, der mangelnden Konzentrationsfähigkeit und der fehlenden psychischen Belastbarkeit selbst für einfache Tätigkeiten weniger als drei Stunden täglich einsetzbar ist. Dann könnten die medizinischen Voraussetzungen für eine volle Erwerbsminderungsrente vorliegen.

Das Beispiel zeigt deutlich, warum die Diagnose F32.1 G allein nicht ausreicht. Ausschlaggebend ist nicht der ICD-Code auf dem Arztbrief, sondern die Frage, welche konkreten Folgen die Erkrankung im Alltag und im Berufsleben hat. Erst wenn nachvollziehbar belegt ist, dass die Arbeitsfähigkeit dauerhaft so weit abgesunken ist, dass eine regelmäßige Tätigkeit am allgemeinen Arbeitsmarkt nicht mehr in ausreichendem Umfang möglich ist, kann eine Erwerbsminderungsrente bewilligt werden.

Fazit

F32.1 G reicht für eine Erwerbsminderungsrente normalerweise nicht allein aus. Der Code bedeutet, dass eine mittelgradige depressive Episode gesichert diagnostiziert wurde.

Für den Rentenanspruch kommt es jedoch darauf an, ob daraus eine länger andauernde erhebliche Einschränkung der Arbeitsfähigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt folgt. Wer weniger als drei Stunden täglich arbeiten kann, erfüllt eher die medizinischen Voraussetzungen für eine volle Erwerbsminderungsrente.

Wer noch drei bis unter sechs Stunden leistungsfähig ist, kommt zunächst eher für eine teilweise Rente in Betracht. Vor einer Rentengewährung prüft die Deutsche Rentenversicherung regelmäßig, ob Reha-Maßnahmen Erfolg versprechen.

Hinzukommen müssen die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen. Die ehrliche Antwort lautet deshalb: F32.1 G kann ein wichtiger Teil der Begründung sein, ist aber für sich genommen kein Freifahrtschein zur Erwerbsminderungsrente.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung, Informationen zur Erwerbsminderungsrente und zu den medizinischen Voraussetzungen.

Sozialgesetzbuch VI, insbesondere § 43 SGB VI zu voller und teilweiser Erwerbsminderung sowie zu den versicherungsrechtlichen Voraussetzungen. Deutsche Rentenversicherung, Hinweise zum Vorrang von Rehabilitation vor Rentenzahlung.