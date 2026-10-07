Pflegeheim: Sparplan gestrichen – Bewohner könnten trotzdem mehr zahlen

Bis zu 20.000 Euro zusätzlich fürs Pflegeheim: Diese Warnung erschreckt besonders Menschen, deren Rente schon heute kaum für die monatliche Rechnung reicht. Doch die Meldung bezieht sich auf einen früheren Reformvorschlag, der im aktuellen Regierungsentwurf so nicht mehr enthalten ist.

Die geplante längere Wartezeit auf höhere Zuschüsse zum pflegebedingten Eigenanteil wurde nicht in den Kabinettsentwurf vom 30. September 2026 übernommen. Das ist eine wichtige Entlastung gegenüber den ursprünglichen Plänen – eine Garantie für gleichbleibende Heimkosten bedeutet es allerdings nicht.

Woher kommen die 20.000 Euro?

Im Mai berichteten Medien über Berechnungen des Pflegewissenschaftlers Heinz Rothgang für die DAK. Danach hätte eine verzögerte Anhebung der Zuschüsse innerhalb von viereinhalb Jahren zusätzliche Belastungen von knapp 20.000 Euro verursachen können.

Auch der Beitrag von rentenbescheid24.de vom 17. Mai griff diese Warnung auf. Die Summe beschrieb mögliche Folgen eines damaligen Vorhabens, keine bereits beschlossene zusätzliche Rechnung für jeden Heimbewohner.

Wer die Meldung heute liest, braucht deshalb den späteren Verfahrensstand. Zwischen einer öffentlich diskutierten Sparidee, einem Referentenentwurf und dem vom Kabinett beschlossenen Gesetzentwurf können erhebliche Unterschiede liegen.

Höhere Zuschüsse sollten deutlich später greifen

Die ursprüngliche Idee setzte an der Aufenthaltsdauer an: Die einzelnen Zuschlagsstufen sollten länger dauern. Der höchste Zuschlag wäre dadurch erst nach viereinhalb statt nach drei Jahren erreicht worden.

Für Pflegebedürftige hätte das bedeutet, über zusätzliche Monate einen größeren Teil der Pflegekosten selbst tragen zu müssen. Die frühere Planung lässt sich dem geltenden Recht gegenüberstellen:

Zuschlag zum pflegebedingten Eigenanteil Geltendes Recht Frühere Planung, im Kabinettsentwurf nicht übernommen 15 Prozent Bis einschließlich zwölf Monate Bis einschließlich 18 Monate 30 Prozent Ab dem 13. Monat Ab dem 19. Monat 50 Prozent Ab dem 25. Monat Ab dem 37. Monat 75 Prozent Ab dem 37. Monat Ab dem 55. Monat

Die Tabelle betrifft die Zuschläge für Pflegebedürftige mit Pflegegrad 2 bis 5. Sie zeigt einen verworfenen Änderungsvorschlag und darf nicht als bereits feststehende Staffelung für 2027 gelesen werden.

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Was steht jetzt im Regierungsentwurf?

Der vom Bundeskabinett beschlossene Entwurf verändert die Zuschlagsstufen des § 43c SGB XI nicht. Die längeren Wartezeiten aus der früheren Fassung sind darin nicht mehr vorgesehen.

Das parlamentarische Gesetzgebungsverfahren ist allerdings noch nicht abgeschlossen. Für die aktuelle Abrechnung gilt ohnehin weiterhin das bestehende Recht; ein Kabinettsbeschluss allein ändert keine Leistungsansprüche.

Damit lässt sich die alte Warnung vor zusätzlichen 20.000 Euro nicht unverändert als Beschreibung der aktuellen Reformpläne verwenden. Sie bezog sich auf eine andere Ausgestaltung der Zuschüsse.

75 Prozent Zuschuss heißt nicht 75 Prozent der Heimrechnung

Ein verbreitetes Missverständnis bleibt unabhängig von der Reform bestehen: Der Leistungszuschlag reduziert den pflegebedingten Eigenanteil, nicht sämtliche Kosten des Heimaufenthalts. Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten bleiben daneben bestehen.

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Auch die im Ausgangsbeitrag genannte Höchststufe von 70 Prozent ist nicht richtig. Nach geltendem § 43c SGB XI beträgt sie nach mehr als 36 Monaten bereits 75 Prozent.

Das ist für die persönliche Rechnung entscheidend. Selbst wer die höchste Zuschlagsstufe erreicht hat, muss deshalb weiterhin mit einer erheblichen Eigenbelastung rechnen.

Die tatsächlichen Heimkosten steigen trotzdem

Nach der Auswertung des Verbandes der Ersatzkassen zum 1. Juli 2026 zahlten Pflegeheimbewohner im ersten Aufenthaltsjahr bundesweit durchschnittlich 3.364 Euro monatlich selbst. Das waren 256 Euro mehr als ein Jahr zuvor.

In diesem Durchschnitt steckten 1.775 Euro für den pflegebedingten Eigenanteil einschließlich Ausbildungskosten nach Berücksichtigung des Zuschlags im ersten Jahr. Hinzu kamen 1.068 Euro für Unterkunft und Verpflegung sowie 521 Euro Investitionskosten.

Diese Zahlen sind keine verbindlichen Preise für ein bestimmtes Heim. Sie zeigen aber, warum die Rücknahme eines Sparvorschlags das Finanzierungsproblem vieler Rentner noch nicht löst.

Eine weitere geplante Änderung bleibt für Bewohner wichtig

Der Regierungsentwurf sieht weiterhin vor, die bisher für 2028 vorgesehene Anpassung der Leistungsbeträge entfallen zu lassen. Regelmäßige jährliche Erhöhungen sollen stattdessen ab 2029 erfolgen.

Bleiben Kassenleistungen zunächst unverändert, während die Pflegekosten steigen, kann der von Bewohnern zu tragende Betrag wachsen. Diese mögliche Belastung muss getrennt von der inzwischen fallengelassenen Verlängerung der Zuschlagsstufen betrachtet werden.

Was tun, wenn die Rente schon heute nicht reicht?

Betroffene müssen nicht auf das Ende der Reformdebatte warten. Reichen Leistungen der Pflegeversicherung, anrechenbares Einkommen und einzusetzendes Vermögen für die notwendige Versorgung nicht aus, kommt Hilfe zur Pflege durch das Sozialamt infrage.

Dabei wird die finanzielle Situation individuell geprüft. Auch die Verhältnisse eines Ehe- oder Lebenspartners können zu berücksichtigen sein; geschütztes Vermögen muss dagegen nicht vollständig aufgebraucht werden.

Eine absehbare Finanzierungslücke sollte dem zuständigen Sozialamt frühzeitig und nachweisbar mitgeteilt werden. Hilfe zur Pflege wird grundsätzlich nicht für beliebig lange Zeiträume vor Bekanntwerden des Bedarfs nachgezahlt.

Für die nächste Heimrechnung zählt deshalb die konkrete Berechnung: Welche Kosten verlangt die Einrichtung, welche Leistungen übernimmt die Pflegekasse und welcher Betrag bleibt tatsächlich offen? Eine ältere Warnung vor 20.000 Euro Mehrkosten beantwortet diese Fragen ebenso wenig wie die Nachricht, dass ein einzelner Sparplan zurückgenommen wurde.

Quellen: Bundesgesundheitsministerium, Referentenentwurf und Regierungsentwurf des Pflegeneuordnungsgesetzes sowie Kabinettsmitteilung vom 30.09.2026; § 43c SGB XI; Verband der Ersatzkassen, Auswertung der Eigenanteile zum 01.07.2026; gesund.bund.de, „Hilfe zur Pflege“; t-online, Bericht vom 16.05.2026 über DAK-Berechnungen; rentenbescheid24.de, Beitrag vom 17.05.2026.