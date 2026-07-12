Pflegegeld: Sozialamt will Pflegekosten nicht rückwirkend zahlen – Gericht muss eingreifen

Ein Sozialamt in Baden-Württemberg wollte für Pflegekosten nicht rückwirkend zahlen, weil der Antrag zunächst unvollständig gewesen war. Das Landessozialgericht widersprach im September 2024: Die Zahlungspflicht beginnt schon, sobald die Behörde von der Pflegebedürftigkeit weiß, ein vollständiger Antrag ist dafür keine Voraussetzung.

Für die Sozialhilfe gilt fast durchgehend derselbe Grundsatz: Sie beginnt ohne Antrag, an dem Tag, an dem eine Behörde von der Notlage erfährt. Das kann sogar das Jobcenter sein.

Das betrifft weit mehr Menschen als nur Pflegefälle. Wer beim Jobcenter herausfällt, etwa weil eine volle Erwerbsminderung festgestellt wird oder das Rentenalter erreicht ist, landet oft mitten in der Zuständigkeitslücke zwischen zwei Behörden.

Genau in diesem Moment schützt der sogenannte Kenntnisgrundsatz: Er sorgt dafür, dass kein Tag verloren geht, nur weil niemand rechtzeitig den richtigen Antrag beim richtigen Amt gestellt hat.

Sozialhilfe ohne Antrag: Der Grundsatz, den kaum jemand kennt

Der Grundsatz steht im Zwölften Buch Sozialgesetzbuch, dem Sozialhilferecht (SGB XII). Die Sozialhilfe setzt ein, sobald dem Träger der Sozialhilfe bekannt wird, dass die Voraussetzungen für die Leistung vorliegen (§ 18 Abs. 1 SGB XII). Kein Formular, keine Unterschrift, kein Termin beim Amt ist dafür nötig. Es reicht, dass die zuständige Behörde weiß, dass jemand in einer Notlage steckt und die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind.

Das unterscheidet die Sozialhilfe von fast allen anderen Sozialleistungen. Wer Grundsicherungsgeld beim Jobcenter, eine Rente bei der Rentenversicherung oder Wohngeld beantragt, muss selbst aktiv werden. Ohne Antrag passiert dort nichts, und rückwirkend zahlen die Behörden meist nur wenig.

Bei der Sozialhilfe ist es umgekehrt: Die Behörde muss von sich aus tätig werden, sobald sie von der Notlage erfährt. Das Bundessozialgericht hat den Zweck klar benannt:

Es geht nicht in erster Linie darum, Leistungen für die Vergangenheit auszuschließen, sondern darum, dass der Sozialhilfeträger rechtzeitig eingreift, auch ohne dass jemand einen Antrag gestellt hat.

Was zählt, wenn zuerst das Jobcenter von der Notlage wusste

Besonders wichtig wird das an der Schnittstelle zwischen Jobcenter und Sozialamt. Beide sind unterschiedliche Behörden mit unterschiedlicher Aufgabe: Das Jobcenter zahlt Grundsicherungsgeld für Menschen, die erwerbsfähig sind. Fällt diese Voraussetzung weg, etwa durch eine dauerhafte volle Erwerbsminderung, ist stattdessen das Sozialamt zuständig.

Für genau diesen Übergang gibt es eine Regel: Wird einer nicht zuständigen Stelle bekannt, dass Sozialhilfe gebraucht wird, muss sie die Umstände unverzüglich an die richtige Behörde weiterreichen. Die Sozialhilfe beginnt trotzdem zu dem früheren Zeitpunkt (§ 18 Abs. 2 SGB XII in Verbindung mit § 16 Abs. 2 SGB I).

Das Bundessozialgericht wendet diese Zurechnung (das Wissen der einen Behörde gilt für die andere) in ständiger Rechtsprechung auf das Jobcenter an. So entschied es 2018: Die Kenntnis des Jobcenters von der Notlage wird dem Sozialamt zugerechnet.

Für Betroffene heißt das: Wusste das Jobcenter bereits im März von der Erwerbsminderung, zählt dieser Zeitpunkt auch dann, wenn beim Sozialamt erst im Mai ein Antrag ankommt. Diese Zurechnung hat allerdings eine Grenze, die für Sie als Antragsteller kaum spürbar ist, wohl aber im Verhältnis der Behörden untereinander. Dazu am Ende mehr.

Die zwei Ausnahmen, bei denen Sozialhilfe doch einen Antrag benötigt,

Der Kenntnisgrundsatz gilt nicht ausnahmslos. Zwei Leistungen verlangen ausdrücklich einen Antrag, und wer das übersieht, verschenkt Monate. Die erste Ausnahme ist die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, nicht zu verwechseln mit dem Grundsicherungsgeld des Jobcenters.

Sie ist eine Leistung für Menschen, die die Regelaltersgrenze erreicht haben oder dauerhaft voll erwerbsgemindert sind. Für sie gilt: Leistungen werden nur auf Antrag erbracht (§ 44 Abs. 1 SGB XII). Ein Antrag wirkt dabei höchstens auf den Ersten des Monats zurück, in dem er gestellt wurde. Weiter zurück reicht auch ein bewiesener früherer Bedarf nicht.

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Die zweite Ausnahme betrifft die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung, etwa Assistenzleistungen im Alltag oder Hilfen zur sozialen Teilhabe. Sie gehörte früher selbst zur Sozialhilfe, wurde aber zum 1. Januar 2020 aus dem Zwölften Buch herausgelöst und ins Neunte Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) überführt.

Seitdem gilt auch hier ein Antragserfordernis (§ 108 Abs. 1 SGB IX): Teilhabeleistungen muss die betroffene Person selbst in Gang setzen. Das bloße Wissen einer Behörde reicht anders als bei der übrigen Sozialhilfe nicht mehr aus.

Leistung Beginn Rückwirkung Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe zur Pflege (übrige Sozialhilfe) Mit Kenntnis der Behörde Bis zum Tag der Kenntnis Grundsicherung im Alter/bei Erwerbsminderung Mit Antrag Bis zum Ersten des Antragsmonats Eingliederungshilfe Mit Antrag Bis zum Ersten des Antragsmonats

Warum ein Antrag trotzdem der klügere Weg bleibt

Dass ein Antrag nicht zwingend ist, heißt nicht, dass er überflüssig wäre. Im Gegenteil: Ohne Antrag müssen Sie im Zweifel selbst beweisen, wann genau eine Behörde von Ihrer Notlage erfahren hat, und das ist im Nachhinein oft schwer zu rekonstruieren.

Ein Antrag setzt dagegen ein festes, dokumentiertes Datum. Zusätzlich löst er ein förmliches Verwaltungsverfahren aus: Die Behörde muss Sie dann auf fehlende Unterlagen hinweisen und Gelegenheit geben, diese nachzureichen, bevor sie ablehnt.

Praktisch bedeutet das für den Übergang vom Jobcenter zum Sozialamt: Gehen Sie aktiv zum Sozialamt, sobald sich ein Wechsel abzeichnet, etwa nach einer Ablehnung wegen fehlender Erwerbsfähigkeit. Bringen Sie den Bescheid oder das Schreiben des Jobcenters mit.

Manche Sozialämter zahlen zunächst nur ab dem eigenen Antragseingang und berufen sich darauf, vorher keine Kenntnis gehabt zu haben. Prüfen Sie in diesem Fall die Akte des Jobcenters: Ein Vermerk, ein Gutachtenauftrag oder eine interne Notiz von vor Monaten kann die frühere Kenntnis belegen und einen Widerspruch tragen.

Wo der Schutz ohne Antrag an seine Grenze stößt

Die Zurechnung der Jobcenter-Kenntnis ist eine Regel zu Ihren Gunsten, keine Formalie zwischen Behörden. Ihre Grenze liegt dort, wo es nicht mehr um Ihren Anspruch geht, sondern nur noch um Geld zwischen zwei Kassen.

Wenn das Jobcenter fälschlich gezahlt hat und sich das Geld vom Sozialamt zurückholen will, zählt dieselbe Zurechnung nicht mehr. Das Bundessozialgericht hat 2022 klargestellt: Im Erstattungsverhältnis zwischen den Behörden selbst gilt die Zurechnung nicht, dort muss jede Behörde ihre eigene Kenntnis nachweisen.

Für Sie als Betroffenen ändert diese Grenze nichts an Ihrem eigenen Anspruch. Sie betrifft nur, wie sich Jobcenter und Sozialamt das gezahlte Geld untereinander erstatten, nicht, ob und ab wann Sie Ihre Sozialhilfe bekommen.

Zwischen zwei Zuständigkeiten hin- und hergeschoben zu werden, bleibt unangenehm. Rechtlich ist es kein Risiko für Ihren Anspruch, solange rechtzeitig dokumentiert ist, wer wann wovon wusste.

Häufige Fragen zum Kenntnisgrundsatz

Gilt der Kenntnisgrundsatz auch für Menschen im Asylverfahren?

Für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gibt es eine vergleichbare, eigenständige Regel. Seit 2015 existiert dort ein eigener Kenntnisgrundsatz, der die Zahlung ebenfalls an das Wissen der Behörde statt an einen Antrag knüpft. Die Grundidee ist dieselbe wie im Sozialhilferecht, die Vorschrift steht aber in einem anderen Gesetz.

Muss ich beweisen, dass die Behörde wirklich Bescheid wusste?

Im Streitfall ja. Deshalb hilft jede schriftliche Spur: ein Vermerk, eine E-Mail, ein Gesprächsprotokoll oder ein formloser Antrag. Gerichte akzeptieren dabei auch knappe Mitteilungen. In einem Fall genügte den Richtern sogar eine kurze schriftliche Mitteilung, die ein Krankenhaus binnen einer knappen Stunde nach der Aufnahme einer Patientin per Fax an das Sozialamt schickte.

Was, wenn Jobcenter und Sozialamt einander für unzuständig erklären?

Sie müssen die Zuständigkeitsfrage nicht selbst klären. Klagen Sie gegen die ablehnende Behörde, kann das Gericht die andere Stelle zum Verfahren hinzuziehen und direkt gegen die tatsächlich zuständige Behörde entscheiden. Der Streit zwischen den Ämtern wird dann im selben Verfahren gelöst, nicht auf Ihrem Rücken.

Quellen

Bundesministerium der Justiz: Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), § 18 Einsetzen der Sozialhilfe

Bundesministerium der Justiz: Sozialgesetzbuch Erstes Buch (SGB I), § 16 Antragstellung

Bundessozialgericht: Urteil vom 26. August 2008, B 8/9b SO 18/07 R

Bundessozialgericht: Urteil vom 12. September 2018, B 14 AS 18/17 R

Bundessozialgericht: Urteil vom 8. Dezember 2022, B 7/14 AS 11/21 R

Landessozialgericht Baden-Württemberg: Urteil vom 19. September 2024, L 7 SO 2479/23