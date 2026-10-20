Pflegegeld: Neue Kassenleistung ab 60 geplant – Pflegebedürftigkeit soll vorgebeugt werden

Möglichst lange selbstständig bleiben: Dazu soll künftig ein erweiterter Gesundheitscheck für Menschen ab 60 beitragen. Die Bundesregierung will gesundheitliche Risiken früher erkennen lassen, bevor daraus ein dauerhafter Unterstützungsbedarf entsteht.

Der „Check-up 60+“ gehört zum Entwurf des Pflegeneuordnungsgesetzes, den das Bundeskabinett am 30. September 2026 beschlossen hat. Eine bereits überall verfügbare neue Kassenleistung ist damit allerdings noch nicht geschaffen.

Ein Kabinettsbeschluss ist noch kein Untersuchungstermin

Die Ankündigung klingt zunächst so, als könnten Versicherte sofort einen zusätzlichen Termin vereinbaren. Tatsächlich stehen hinter dem Vorhaben noch das Gesetzgebungsverfahren und die konkrete Ausgestaltung der Untersuchung.

Der Entwurf sieht vor, dass der Gemeinsame Bundesausschuss die näheren Regeln bis zum 31. Dezember 2028 festlegt. Dazu gehören die Untersuchungsinhalte, der zeitliche Abstand zwischen den Untersuchungen und die Anforderungen an die Beratung.

Diese Frist darf nicht mit einem bereits verbindlichen Starttermin verwechselt werden. Aus dem Kabinettsbeschluss ergibt sich noch kein sofort nutzbarer Anspruch.

Was soll sich gegenüber dem bisherigen Check-up ändern?

Der geplante Check-up soll den Blick stärker auf Fähigkeiten richten, die für einen selbstständigen Alltag wichtig sind. In der Gesetzesbegründung werden etwa Einschränkungen der Beweglichkeit, Gleichgewichts- und Gangstörungen sowie Risiken einer Mangelernährung genannt.

Vorgesehen ist eine Ergänzung der bestehenden Gesundheitsuntersuchung für gesetzlich Versicherte ab dem 60. Geburtstag. Es soll also kein vollständig getrenntes Untersuchungsprogramm neben dem bisherigen Check-up entstehen.

Zur Untersuchung soll eine Beratung gehören, welche Maßnahmen helfen können, Selbstständigkeit zu erhalten und Funktionsverluste zu vermeiden. Welche einzelnen Tests später tatsächlich zum verbindlichen Leistungsumfang gehören, muss noch konkretisiert werden.

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Kann ein Check-up Pflegebedürftigkeit verhindern?

Eine Untersuchung allein verhindert keine Pflegebedürftigkeit. Sie kann Risiken sichtbar machen und damit die Grundlage für eine Behandlung, Rehabilitation oder passende vorbeugende Maßnahmen schaffen.

Das Gesundheitsministerium beschreibt das Ziel entsprechend breiter: Pflegebedürftigkeit soll möglichst vermieden, verringert oder zumindest hinausgezögert werden. Ein Versprechen, dass Teilnehmer später keine Pflege benötigen, lässt sich daraus nicht ableiten.

Für Versicherte ist deshalb nicht nur wichtig, ob ein Risiko festgestellt wird. Entscheidend ist auch, ob anschließend eine verständliche Beratung und tatsächlich erreichbare Unterstützung folgen.

Diese Gesundheitsuntersuchung bezahlt die Krankenkasse schon heute

Gesetzlich Versicherte ab 35 Jahren können bereits alle drei Jahre die allgemeine Gesundheitsuntersuchung nutzen. Dieser Anspruch gilt auch für Menschen über 60 und hängt nicht von der geplanten Pflegereform ab.

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Zum bestehenden Check-up gehören unter anderem das Gespräch über Vorerkrankungen und Risiken, eine körperliche Untersuchung, die Blutdruckmessung und die Überprüfung des Impfstatus. Ab 35 werden außerdem Urin sowie Blutzucker- und Cholesterinwerte untersucht.

Im Anschluss werden die Ergebnisse besprochen. Bei Bedarf kann die Ärztin oder der Arzt eine Präventionsempfehlung ausstellen, beispielsweise für Angebote zu Bewegung, Ernährung oder Stressbewältigung.

Wer den bisherigen Check-up nutzen möchte, muss deshalb nicht auf den „Check-up 60+“ warten. Die Hausarztpraxis kann klären, wann die nächste reguläre Untersuchung möglich ist.

Vorsorge und Pflegebegutachtung haben unterschiedliche Aufgaben

Eine Früherkennungsuntersuchung soll gesundheitliche Risiken aufdecken. Ob jemand Leistungen der Pflegeversicherung erhält und welcher Pflegegrad vorliegt, wird dagegen in einem eigenen Verfahren geprüft.

Für Pflegebedürftigkeit im gesetzlichen Sinn müssen gesundheitlich bedingte Einschränkungen der Selbstständigkeit oder Fähigkeiten vorliegen. Sie müssen voraussichtlich mindestens sechs Monate bestehen und die gesetzlich vorgesehene Schwere erreichen.

Ein auffälliges Untersuchungsergebnis bedeutet deshalb nicht notwendig, dass ein Pflegegrad zuerkannt wird. Umgekehrt sollte ein bereits bestehender Unterstützungsbedarf nicht bis zur Einführung eines neuen Vorsorgeangebots ungeklärt bleiben.

Unterstützung soll früher ansetzen

Die Reformplanung geht über den Untersuchungstermin hinaus. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums sollen Präventionsangebote stärker auf ältere und pflegebedürftige Menschen zugeschnitten werden.

Auch Rehabilitation soll mehr Gewicht erhalten, wenn dadurch Pflegebedarf vermindert werden kann. Der Gedanke dahinter: Unterstützung darf nicht erst einsetzen, wenn Menschen ihren Alltag bereits dauerhaft nicht mehr allein bewältigen können.

Ansätze dafür bestehen schon heute: Bei der Pflegebegutachtung wird auch geprüft, ob Rehabilitation geeignet und erforderlich ist. Eine entsprechende Empfehlung kann mit Zustimmung der betroffenen Person an den zuständigen Rehabilitationsträger weitergeleitet werden und dort ein Antragsverfahren auslösen.

Für den geplanten „Check-up 60+“ wird sich der Nutzen deshalb nicht allein am zusätzlichen Untersuchungsumfang zeigen. Ebenso wichtig wird sein, ob aus erkannten Risiken rechtzeitig konkrete Hilfe wird.

Quellen

Bundesgesundheitsministerium, Kabinettsmitteilung vom 30. September 2026 und Kabinettsentwurf des Pflegeneuordnungsgesetzes, insbesondere Artikel 4 Nummer 5 zum geplanten § 25 Absatz 2a SGB V

Gemeinsamer Bundesausschuss, „Gesundheitsuntersuchungen (Check-up)“

Bundesgesundheitsministerium zu Gesundheitsförderung und Prävention im Alter sowie Pflegebedürftigkeit