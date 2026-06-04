Pflegegeld: Krankenkasse zahlt Haushaltshilfe bis 4 Wochen

Wer nach einem Krankenhausaufenthalt oder einer schweren Operation den Haushalt nicht mehr selbst führen kann, hat in vielen Fällen einen gesetzlichen Anspruch auf eine Haushaltshilfe. Das Geld kommt aus drei verschiedenen Töpfen: Krankenkasse, Sozialamt oder Pflegekasse.

Das Problem: Die meisten Betroffenen kennen nur einen dieser Wege, beantragen die falsche Leistung und scheitern daran, dass die Voraussetzungen dort nicht passen. Wer alle drei Rechtsgrundlagen kennt, findet fast immer einen Weg.

Haushaltshilfe beantragen: Drei Zuständigkeiten, eine Entscheidung

Das deutsche Sozialrecht kennt keine einheitliche Haushaltshilfe. Was im Alltag unter diesem Begriff läuft, ist in drei verschiedenen Gesetzbüchern geregelt, die drei verschiedene Zuständigkeiten begründen: Krankenkasse nach § 38 SGB V, Sozialamt nach § 70 SGB XII oder Pflegekasse nach § 45b SGB XI. Jede dieser Leistungen setzt unterschiedliche Voraussetzungen voraus und richtet sich an unterschiedliche Personengruppen.

Der entscheidende Unterschied liegt nicht in der Frage, ob jemand Unterstützung braucht, sondern warum der Haushalt nicht geführt werden kann. Krankheit ohne Pflegebedürftigkeit führt zur Krankenkasse. Pflegebedürftigkeit ab Pflegegrad 1 führt zur Pflegekasse. Sozialhilfebezug ohne eigenen GKV-Anspruch führt zum Sozialamt. Wer die falsche Behörde anschreibt, riskiert eine Ablehnung, die sachlich korrekt ist, aber vermeidbar gewesen wäre.

Haushaltshilfe von der Krankenkasse: auch ohne Pflegegrad möglich

Die Haushaltshilfe der gesetzlichen Krankenkasse greift in zwei Konstellationen. Die erste setzt voraus, dass im Haushalt ein Kind lebt, das jünger als zwölf Jahre ist oder behindert und auf Hilfe angewiesen ist. Wer dieses Kriterium erfüllt und wegen eines Krankenhausaufenthalts, einer Reha oder einer stationären Behandlung den Haushalt nicht führen kann, hat einen gesetzlichen Anspruch.

Die zweite Konstellation ist für viele Alleinlebende und ältere Versicherte entscheidend: Liegt eine schwere Erkrankung vor oder verschlimmert sich eine bestehende Erkrankung akut, zahlt die Krankenkasse die Haushaltshilfe auch ohne Kind im Haushalt, längstens für vier Wochen.

Diese Vier-Wochen-Regel gilt nur, soweit keine Pflegebedürftigkeit mit Pflegegrad 2 bis 5 vorliegt. Pflegegrad 1 schließt den GKV-Anspruch dagegen nicht aus. Liegt ein Kind unter zwölf Jahren im Haushalt, verlängert sich die Leistungsdauer auf bis zu 26 Wochen.

In jedem Fall entfällt der Anspruch, wenn eine andere im Haushalt lebende Person die Haushaltsführung übernehmen kann. Erwachsene Versicherte zahlen eine Zuzahlung von zehn Prozent der Kosten, mindestens fünf Euro und höchstens zehn Euro je Kalendertag.

Die versteckte Satzungsleistung: Was nach einer Ablehnung noch möglich ist

Krankenkassen lehnen Haushaltshilfe häufig mit dem Hinweis ab, dass kein Kind unter zwölf Jahren im Haushalt lebe. Dieser Bescheid ist nach dem Gesetz oft korrekt, sagt aber nichts darüber aus, ob die eigene Krankenkasse in ihrer Satzung weitergehende Ansprüche geschaffen hat.

📚 Lesen Sie auch: Sozialhilfe: Namen in Sozialamtsschreiben sorgt für Verwirrung

Das Gesetz erlaubt den Kassen ausdrücklich, auch in anderen als den gesetzlich geregelten Fällen Haushaltshilfe zu gewähren, wenn Krankheit die Haushaltsführung unmöglich macht. Viele große Kassen haben davon Gebrauch gemacht und können bei medizinischer Notwendigkeit zahlen, auch wenn kein Kind im Haushalt lebt.

Wer einen ablehnenden Bescheid erhält, sollte die Satzung der eigenen Krankenkasse prüfen und innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheids widersprechen. Im Widerspruch gehört ein ärztliches Attest mit Diagnose, Zeitraum, täglichem Hilfebedarf und dem Hinweis, dass niemand im Haushalt die Führung übernehmen kann.

Das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg hat entschieden, dass eine Krankenkasse die Kosten einer selbst beschafften Haushaltshilfe erstatten musste, obwohl sie die Leistung zuvor abgelehnt hatte; die Klägerin bekam am Ende 7.713 Euro zugesprochen (LSG Berlin-Brandenburg, L 9 KR 4/17, 11.03.2020).

Kann die Krankenkasse keine eigene Haushaltshilfe stellen, erstattet sie die Kosten für eine selbstbeschaffte Hilfskraft; die schriftliche Kostenzusage sollte vor Beginn eingeholt werden.

Haushaltshilfe vom Sozialamt: nachrangig, aber greifbar

Wer keine gesetzliche Krankenversicherung hat, Sozialhilfe bezieht oder keinen GKV-Anspruch geltend machen kann, findet die Anspruchsgrundlage im Sozialhilferecht. Das Sozialamt soll Personen mit eigenem Haushalt Hilfe gewähren, wenn weder sie selbst noch andere im Haushalt lebende Personen den Haushalt führen können und die Weiterführung geboten ist.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Die Leistung umfasst persönliche Betreuung von Haushaltsangehörigen sowie alle für die Haushaltsführung erforderlichen Tätigkeiten: Kochen, Reinigen, Einkaufen, Wäsche.

Das Sozialamt ist nachrangig zuständig: Es zahlt erst, wenn keine Krankenkasse oder andere Stelle gleichartige Leistungen erbringt. Der richtige Weg ist deshalb, zuerst die Krankenkasse zu stellen und bei deren Ablehnung das Sozialamt einzuschalten.

Die Sozialhilfe ist auf vorübergehenden Bedarf ausgerichtet. Eine dauerhafte Leistung ist aber möglich, wenn durch sie eine stationäre Unterbringung vermieden oder aufgeschoben werden kann.

131 Euro monatlich für Haushaltshilfe: Entlastungsbetrag ab Pflegegrad 1

Wer einen anerkannten Pflegegrad hat und zu Hause gepflegt wird, hat über die Pflegeversicherung Zugang zum Entlastungsbetrag. Er beträgt seit dem 1. Januar 2025 einheitlich 131 Euro pro Monat und gilt für alle Pflegegrade von 1 bis 5.

Damit können haushaltsnahe Dienstleistungen, Alltagsbegleitung und Betreuungsangebote finanziert werden, solange ein nach Landesrecht anerkannter Dienst die Leistung erbringt. Das Geld wird nicht bar ausgezahlt; die Pflegekasse erstattet Rechnungen anerkannter Anbieter gegen Vorlage.

Eine verbreitete Fehlannahme lautet, Pflegegrad 1 bringe keine relevanten Leistungen. Das stimmt bei Pflegegeld und Pflegesachleistungen, nicht aber beim Entlastungsbetrag.

Wer Pflegegrad 1 hat und diesen Anspruch nie beantragt hat, lässt bis zu 1.572 Euro im Jahr liegen. Nicht genutztes Budget aus dem Vorjahr kann bis zum 30. Juni des Folgejahres noch eingesetzt werden. Wer 2025 seinen Entlastungsbetrag nicht genutzt hat, kann bis zum 30. Juni 2026 noch Leistungen für bis zu 1.572 Euro abrufen.

Wer eine private Haushaltshilfe einsetzen möchte, sollte vorher bei der Pflegekasse klären, ob die Person über ein landesrechtlich anerkanntes Angebot abgerechnet werden kann.

Die typischen Fehler, die den Anspruch auf Haushaltshilfe kosten

Der häufigste Fehler ist, gar keinen Antrag zu stellen, weil unklar ist, wer zuständig ist. Wer nach einem Krankenhausaufenthalt keine Haushaltshilfe beantragt, bekommt keine. Rückwirkende Bewilligung ist bei der GKV-Haushaltshilfe kaum möglich, weil die Leistung an eine aktuelle medizinische Notwendigkeit geknüpft ist.

Der Antrag sollte so früh wie möglich gestellt werden, im besten Fall noch während des Krankenhausaufenthalts oder unmittelbar danach.

Der zweite häufige Fehler betrifft die Pflegekasse: Das Entlastungsbudget läuft mit, ob man es nutzt oder nicht. Das Guthaben aus einem Kalenderjahr verfällt am 30. Juni des Folgejahres, ohne jeden Bescheid und ohne Erinnerung der Kasse.

Wer nicht aktiv Leistungen abruft, verliert den Anspruch still. Die dritte Falle ist der unterbliebene Widerspruch: Wer bei einer Ablehnung durch die Krankenkasse die Frist von einem Monat verstreichen lässt, ohne auf die Satzungsleistung hinzuweisen, hat seinen stärksten Hebel verloren.

Quellen

Bundesministerium der Justiz: Sozialgesetzbuch Fünftes Buch – § 38 SGB V Haushaltshilfe

Bundesministerium der Justiz: Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch – § 70 SGB XII Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung: Entlastungsbetrag und Angebote zur Unterstützung im Alltag nach § 45b SGB XI