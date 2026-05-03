Petition fordert sofortige Auszahlung der Mütterrente 3 für Rentner

Lesedauer 4 Minuten

Die Mütterrente 3 ist beschlossen, doch die Auszahlung soll nach bisherigem Stand erst 2028 beginnen. Genau daran entzündet sich nun Kritik: Eine Petition auf openPetition fordert, die Leistung sofort auszuzahlen und betroffene Eltern nicht noch länger warten zu lassen.

Die Forderung richtet sich an den Deutschen Bundestag. Sie verlangt eine Auszahlung spätestens ab 2025, Nachzahlungen für bislang benachteiligte Jahrgänge und eine umfassende Anerkennung der Lebensleistung von Müttern in Deutschland.

Hinter der Petition steht ein Konflikt, der weit über eine technische Frage hinausgeht. Viele Betroffene empfinden die Wartezeit als ungerecht, weil die politische Entscheidung bereits gefallen ist, das Geld aber erst später auf dem Konto ankommen soll.

Worum es bei der Mütterrente 3 geht

Die Mütterrente ist keine eigene Rentenart. Sie beschreibt die bessere Anrechnung von Kindererziehungszeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung.

Bisher wurden Kinder, die vor 1992 geboren wurden, schlechter berücksichtigt als später geborene Kinder. Mit der Mütterrente 3 sollen für diese älteren Geburtsjahrgänge künftig ebenfalls drei Jahre Kindererziehungszeit anerkannt werden.

Das bedeutet: Für jedes vor 1992 geborene Kind kommt ein halber Entgeltpunkt hinzu. Nach dem aktuellen Rentenwert entspricht das ungefähr 20 Euro brutto im Monat pro Kind. Für viele ältere Frauen ist diese Summe kein Luxus. Gerade bei niedrigen Renten kann ein zusätzlicher Betrag von 20, 40 oder 60 Euro monatlich spürbar sein.

Warum die Auszahlung erst 2028 kommen soll

Nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung tritt die Verbesserung zum 1. Januar 2027 in Kraft. Ausgezahlt werden soll sie aber erst ab 2028.

Der Grund liegt nach Darstellung der Rentenversicherung in der technischen Umsetzung. Millionen Rentenkonten müssen überprüft, bestehende Renten neu berechnet und individuelle Erwerbsbiografien berücksichtigt werden.

Die Deutsche Rentenversicherung verweist darauf, dass mehr als zehn Millionen Renten betroffen sein können. Eine solche Umstellung sei nicht per Knopfdruck möglich, weil die Fälle teilweise Jahrzehnte zurückreichen.

Für Bestandsrentnerinnen und Bestandsrentner ist vorgesehen, dass die Ansprüche für das Jahr 2027 rückwirkend nachgezahlt werden. Damit soll verhindert werden, dass durch die spätere Auszahlung ein dauerhafter finanzieller Verlust entsteht.

📚 Lesen Sie auch: Mütterrente 3: Auch Bestandsrentner sollen mehr Rente zugesprochen bekommen

Die Kritik der Petition

Die Petition setzt genau an dieser Verzögerung an. Aus Sicht der Unterstützerinnen und Unterstützer ist es schwer vermittelbar, dass eine beschlossene Verbesserung erst Jahre später praktisch wirksam wird.

Besonders schwerwiegend ist das Thema, weil viele betroffene Mütter bereits hochbetagt sind. Wer heute 75, 80 oder 85 Jahre alt ist, empfindet einen Starttermin 2028 nicht als bloße Verwaltungsetappe, sondern als lange Wartezeit.

Die Petition spricht deshalb nicht nur über Geld. Sie formuliert auch den Vorwurf, dass Lebensleistung zu spät anerkannt werde.

Politisch ist das ein heikler Punkt. Die Mütterrente wurde immer mit Gerechtigkeit begründet, doch die späte Auszahlung schwächt genau diese Botschaft.

Wer dies unterstützt, kann bei Openpetition online die Petition unterzeichnen: “Mütterrente III: Auszahlung sofort – nicht erst 2028!”

Zwischen Gerechtigkeitsversprechen und Verwaltungsrealität

Der Konflikt zeigt ein bekanntes Problem der Sozialpolitik. Gesetze können beschlossen werden, doch die praktische Umsetzung hängt an Daten, IT-Systemen und Verwaltungsabläufen. Für die Betroffenen zählt am Ende nicht das Datum im Gesetzblatt. Entscheidend ist, wann der höhere Betrag auf dem Rentenkonto sichtbar wird.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Gleichzeitig ist eine fehlerhafte Auszahlung ebenfalls problematisch. Werden Millionen Renten unter Zeitdruck neu berechnet, können falsche Bescheide, Nachkorrekturen und Rückforderungen entstehen.

Die Rentenversicherung argumentiert deshalb mit Sorgfalt. Die Petition hält dagegen, dass Gerechtigkeit nicht auf die lange Bank geschoben werden dürfe.

Was Betroffene derzeit erwarten können

Frage Aktueller Stand Wer profitiert? Vor allem Eltern, deren Kinder vor 1992 geboren wurden und deren Kindererziehungszeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung berücksichtigt werden. Was ändert sich? Die Kindererziehungszeit für vor 1992 geborene Kinder wird auf drei Jahre angehoben. Wie hoch ist das Plus? Pro Kind geht es um einen halben Entgeltpunkt, also grob um rund 20 Euro brutto monatlich. Wann gilt die Regelung? Die Verbesserung soll ab dem 1. Januar 2027 gelten. Wann soll gezahlt werden? Nach aktuellem Stand soll die Auszahlung 2028 beginnen, für 2027 rückwirkend.

Für viele Frauen geht es um mehr als 20 Euro

Auf den ersten Blick klingt ein Zuschlag von rund 20 Euro pro Kind überschaubar. Für Menschen mit kleinen Renten kann dieser Betrag jedoch einen Unterschied machen.

Hinzu kommt, dass viele betroffene Mütter wegen Kindererziehung und Familienarbeit beruflich zurückgesteckt haben. Teilzeit, längere Erwerbsunterbrechungen und geringere Löhne wirken sich bis heute auf ihre Altersbezüge aus.

Die Mütterrente 3 soll diese Lücke nicht vollständig schließen. Sie ist aber ein sichtbares Signal, dass Kindererziehung rentenrechtlich stärker anerkannt wird.

Genau deshalb wirkt die Verzögerung so empfindlich. Wer Anerkennung verspricht, muss erklären, warum diese Anerkennung erst später ausgezahlt wird.

Politischer Druck dürfte bleiben

Ob die Petition eine direkte Änderung des Zeitplans bewirken kann, ist offen. Sie bringt aber ein Thema auf den Punkt, das viele Rentnerinnen und Rentner beschäftigt.

Die Bundesregierung verweist auf die geplante rückwirkende Auszahlung. Kritikerinnen und Kritiker werden dennoch fragen, ob Übergangslösungen möglich wären.

Denkbar wäre etwa eine pauschale Vorauszahlung, die später genau verrechnet wird. Ein solcher Weg könnte Betroffene schneller entlasten, würde aber ebenfalls neue rechtliche und technische Fragen auslösen. Damit bleibt die Mütterrente 3 ein Beispiel dafür, wie eng Sozialpolitik, Verwaltung und Vertrauen zusammenhängen. Eine Leistung kann rechtlich beschlossen sein und trotzdem politisch Unmut auslösen, wenn sie zu spät bei den Menschen ankommt.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine Rentnerin hat zwei Kinder, die 1978 und 1984 geboren wurden. Für beide Kinder würde sie durch die Mütterrente 3 jeweils einen halben Entgeltpunkt zusätzlich erhalten.

Insgesamt ergäbe das einen zusätzlichen Entgeltpunkt. Bei einem Rentenwert von rund 40 Euro wären das ungefähr 40 Euro brutto mehr im Monat.

Beginnt die Auszahlung erst 2028, soll der Betrag für das Jahr 2027 rückwirkend nachgezahlt werden. Für die Rentnerin wäre das zwar kein endgültiger Verlust, aber sie müsste länger auf Geld warten, das ihr politisch bereits zugesagt wurde.

Fazit

Die Petition zur sofortigen Auszahlung der Mütterrente 3 trifft einen wunden Punkt. Sie zeigt, dass Rentenpolitik nicht nur aus Gesetzestexten besteht, sondern aus Erwartungen, Lebensleistungen und konkreten monatlichen Beträgen.

Am Ende wird die Glaubwürdigkeit der Reform daran gemessen werden, ob die Auszahlung verlässlich, verständlich und ohne weitere Verzögerungen erfolgt. Für viele ältere Mütter ist die Mütterrente 3 nicht nur ein Zuschlag, sondern eine späte Form der Anerkennung.