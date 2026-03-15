Mehr Rente durch Heiraten

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Wer über finanzielle Sicherheit im Alter spricht, denkt meist zuerst an Rentenpunkte, private Vorsorge, Betriebsrenten oder Immobilien. Weniger beachtet wird ein anderer Faktor, der für verheiratete Paare spürbare Auswirkungen haben kann: die steuerliche Behandlung der Ehe. Vor allem das Ehegattensplitting wird häufig als Instrument der Gegenwart verstanden, also als Entlastung während des Erwerbslebens. Tatsächlich kann es aber auch im Ruhestand eine erhebliche Rolle spielen. Wer verheiratet ist, kann unter bestimmten Voraussetzungen seine laufende Steuerlast senken und damit Monat für Monat mehr von der verfügbaren Altersversorgung behalten.

Allerdings ist der Satz „Heiraten bringt mehr Rente“ nur teilweise richtig. Die eigene gesetzliche Altersrente steigt durch die Eheschließung nicht automatisch. Die Rentenhöhe richtet sich in Deutschland weiterhin grundsätzlich nach den erworbenen Ansprüchen aus dem Versicherungsleben. Heiraten schafft also keine zusätzlichen Rentenpunkte.

Der finanzielle Vorteil entsteht an anderer Stelle: bei der Einkommensteuer, bei der gemeinsamen Veranlagung und in bestimmten Fällen auch über die Hinterbliebenenabsicherung. Gerade in einer Lebensphase, in der viele Haushalte mit begrenzten Budgets kalkulieren müssen, können diese Unterschiede sehr relevant sein.

Warum das Ehegattensplitting im Alter überhaupt bedeutsam ist

Das Ehegattensplitting gehört seit Jahrzehnten zu den prägenden Elementen des deutschen Einkommensteuerrechts. Vereinfacht gesagt werden bei der Zusammenveranlagung die Einkommen beider Ehepartner addiert, halbiert, nach dem Einkommensteuertarif besteuert und anschließend wieder verdoppelt. Der Vorteil entsteht vor allem deshalb, weil der Steuertarif progressiv ausgestaltet ist. Wer höhere Einkünfte hat, zahlt nicht nur absolut mehr Steuern, sondern in der Regel auch pro zusätzlichem Euro einen höheren Steuersatz.

Genau an diesem Punkt setzt das Splitting an. Wenn ein Ehepaar sehr unterschiedlich hohe Einkommen hat, wird das Gesamteinkommen rechnerisch gleichmäßiger auf zwei Personen verteilt. Dadurch sinkt häufig die Steuerlast im Vergleich zu einer getrennten Betrachtung. Im Erwerbsleben betrifft das Löhne, Gehälter, Mieteinnahmen oder Kapitalerträge. Im Ruhestand betrifft es vor allem gesetzliche Renten, Betriebsrenten, Pensionen und weitere steuerpflichtige Alterseinkünfte.

Damit wird sichtbar, warum das Thema für ältere Paare so wichtig ist. Sobald ein Ehepartner eine deutlich höhere Rente oder Pension bezieht als der andere, kann die gemeinsame steuerliche Veranlagung zu einer spürbaren Entlastung führen. Diese Entlastung ist keine Rente im rechtlichen Sinn, sie wirkt aber wie ein Aufschlag auf das frei verfügbare Einkommen. Für viele Haushalte zählt am Ende nicht nur die Bruttorente, sondern vor allem das, was nach Steuern tatsächlich übrig bleibt.

Die Ehe erhöht nicht automatisch die gesetzliche Altersrente

An dieser Stelle ist eine saubere Abgrenzung wichtig. Die gesetzliche Rente in Deutschland bemisst sich grundsätzlich nach Beitragszeiten, Entgeltpunkten, Zugangsfaktoren und rentenrechtlichen Zeiten. Die Eheschließung allein verändert diese Berechnungsgrundlagen nicht. Wer heiratet, erhält also nicht deshalb mehr gesetzliche Altersrente, weil der Familienstand gewechselt hat.

Diese Unterscheidung ist bedeutsam, weil in der öffentlichen Debatte häufig verschiedene Dinge miteinander vermischt werden. Es gibt den steuerlichen Vorteil der Ehe. Es gibt die Möglichkeit einer Hinterbliebenenrente. Und es gibt die individuelle Altersrente aus eigener Erwerbsbiografie. Nur die ersten beiden Bereiche hängen mit der Ehe zusammen. Die eigene Regelaltersrente wird durch das Ja-Wort nicht angehoben.

Dennoch kann die wirtschaftliche Wirkung am Ende ähnlich empfunden werden wie eine Rentenerhöhung. Wenn ein Ehepaar im Ruhestand wegen der Zusammenveranlagung mehrere hundert oder sogar einige tausend Euro pro Jahr weniger Einkommensteuer zahlt, verbessert das unmittelbar die finanzielle Lage. Aus Sicht des Haushaltsbudgets ist das ein realer Vorteil, auch wenn er steuerlich und nicht rentenrechtlich entsteht.

Wann sich das Splitting besonders stark auswirkt

Besonders groß fällt der Vorteil typischerweise dann aus, wenn die Einkünfte beider Ehepartner stark auseinanderliegen. Das ist im Alter keineswegs selten. Viele Paare haben sehr unterschiedliche Erwerbsbiografien hinter sich. Ein Partner war jahrzehntelang vollzeitbeschäftigt, der andere über längere Phasen nur in Teilzeit, in Minijobs oder ganz ohne eigenes Erwerbseinkommen. Entsprechend ungleich fallen die späteren Rentenansprüche aus.

Hat ein Partner etwa eine deutlich höhere gesetzliche Rente, zusätzlich eine Betriebsrente oder sogar Versorgungsbezüge, während der andere nur eine vergleichsweise kleine Altersrente erhält, kann die gemeinsame Besteuerung das steuerpflichtige Gesamteinkommen günstiger verteilen. Genau dann zeigt das Ehegattensplitting seine größte Wirkung.

Je ähnlicher die Einkommen sind, desto kleiner wird der Effekt. Bei nahezu identischen Alterseinkünften kann der Vorteil sogar sehr begrenzt ausfallen.

Damit ist auch klar, warum pauschale Aussagen wenig helfen. Nicht jede Ehe bringt denselben steuerlichen Nutzen. Entscheidend ist die Verteilung der Einkünfte innerhalb des Paares. Das Splitting belohnt nicht das Heiraten als solches mit einer festen Summe, sondern wirkt über die konkrete Einkommensstruktur.

Warum der Vorteil gerade im Ruhestand oft unterschätzt wird

Viele Menschen verbinden das Ehegattensplitting vor allem mit den Steuerklassen während des Berufslebens. Im Ruhestand verschiebt sich der Blick, weil dann keine laufende Lohnabrechnung mehr im Mittelpunkt steht. Stattdessen rücken Rentenmitteilungen, Rentenanpassungen, eventuelle Nebeneinkünfte und die jährliche Steuererklärung in den Vordergrund. Gerade dadurch wird häufig übersehen, dass die Grundlogik des Splittings weiterhin fortwirkt.

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Das ist besonders relevant, weil Alterseinkünfte heute stärker steuerlich erfasst werden als noch vor vielen Jahren. Wer ausschließlich eine kleine Rente bezieht, spürt davon womöglich wenig. Doch sobald weitere Einkünfte dazukommen oder die Renten insgesamt höher ausfallen, wächst die Bedeutung der steuerlichen Gestaltung. Für verheiratete Paare kann die Zusammenveranlagung deshalb auch in der nachberuflichen Phase noch zu einer dauerhaften Entlastung führen.

In der Praxis bedeutet das: Die Ehe kann nicht nur während des Arbeitslebens den monatlichen Nettobetrag verbessern, sondern auch später die Nettoverfügbarkeit der Altersbezüge stärken. Gerade in Zeiten steigender Wohn-, Energie- und Gesundheitskosten kann das im Alltag einen deutlichen Unterschied machen.

Schon im Jahr der Heirat kann sich ein steuerlicher Effekt ergeben

Ein weiterer Punkt, der oft überrascht, betrifft den Zeitpunkt der Heirat. Viele Paare glauben, der Splittingvorteil wirke erst ab dem Folgejahr. So pauschal stimmt das nicht. Nach den steuerlichen Regeln können Ehegatten bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen zwischen Einzelveranlagung und Zusammenveranlagung wählen. Für die steuerliche Betrachtung kann sich damit schon das Jahr der Eheschließung lohnen.

Gerade wenn zwei Menschen im späteren Lebensalter heiraten und ihre Einkünfte bereits deutlich unterschiedlich sind, kann dieser Umstand attraktiv sein. Wer etwa im Laufe eines Jahres heiratet und am Jahresende nicht dauernd getrennt lebt, sollte die steuerlichen Möglichkeiten sorgfältig prüfen. Nicht selten ergeben sich Rückwirkungen auf die Jahressteuer, die im Steuerbescheid sichtbar werden. Für ältere Paare, die erst nach langer Partnerschaft oder nach einer Verwitwung heiraten, ist das ein praktischer Aspekt mit unmittelbarer finanzieller Bedeutung.

Mehr Netto statt mehr Rentenpunkte: Was der Vorteil konkret bedeutet

Der entscheidende wirtschaftliche Effekt des Ehegattensplittings liegt darin, dass mehr Geld im gemeinsamen Haushalt bleiben kann. Dieses zusätzliche Netto kann auf unterschiedliche Weise wirken. Es kann laufende Ausgaben im Alter besser abfedern. Es kann Spielräume für Rücklagen schaffen. Es kann bei Pflegekosten, Reparaturen, Mieten oder Gesundheitsausgaben entlasten. Und es kann auch helfen, vorhandenes Vermögen langsamer aufbrauchen zu müssen.

In redaktionellen Schlagzeilen wird daraus oft verkürzt „mehr Rente“. Sachlich präziser ist die Formulierung: Heirat kann die finanzielle Lage im Alter verbessern, weil die gemeinsame Besteuerung günstiger ausfallen kann. Dieser Unterschied ist mehr als nur eine juristische Spitzfindigkeit. Er schützt vor falschen Erwartungen. Wer heiratet, bekommt keinen automatischen Zuschlag von der Rentenversicherung. Wer heiratet, kann aber unter den richtigen Voraussetzungen steuerlich besser gestellt sein.

Die Hinterbliebenenrente macht den Unterschied noch größer

Neben dem Splitting gibt es einen zweiten Bereich, in dem die Ehe im Alter finanzielle Folgen hat: die Absicherung im Todesfall. Für viele Paare ist gerade dieser Punkt von großer Bedeutung. Denn die wirtschaftliche Lage verändert sich oft drastisch, wenn ein Partner stirbt. Miet- oder Eigentumskosten laufen weiter, laufende Verträge bleiben bestehen, zugleich fällt aber ein Teil des bisherigen Haushaltseinkommens weg.

Hier kommt die Witwen- oder Witwerrente ins Spiel. Hinterbliebene haben grundsätzlich Anspruch, wenn die Ehe zum Zeitpunkt des Todes bestand und in der Regel mindestens ein Jahr gedauert hat. Die große Witwen- oder Witwerrente beträgt grundsätzlich 55 Prozent der Rente, die der verstorbene Ehepartner bezogen hat oder hätte beanspruchen können. In bestimmten Altfällen gelten noch 60 Prozent. Damit zeigt sich sehr deutlich, dass die Eheschließung nicht nur steuerlich, sondern auch sozialrechtlich erhebliche Folgen haben kann.

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Gerade für ältere Paare mit sehr ungleichen Rentenansprüchen ist dieser Aspekt kaum zu überschätzen. Ohne Ehe besteht diese Form der gesetzlichen Hinterbliebenenabsicherung regelmäßig nicht. Für Paare, die über Jahre zusammengelebt haben, ohne verheiratet zu sein, kann das im Ernstfall einen gravierenden Unterschied ausmachen. Die Ehe kann damit eine Art finanzielles Sicherheitsnetz schaffen, das über das reine Splitting weit hinausgeht.

Wo die Grenzen des Vorteils liegen

So verlockend die finanzielle Entlastung klingen mag, sie ist nicht grenzenlos. Das gilt schon für das Ehegattensplitting. Wenn beide Partner im Alter ähnliche Einkünfte beziehen, fällt der Effekt oft deutlich kleiner aus. Der Mechanismus lebt von ungleichen Einkommen. Wo diese Ungleichheit kaum vorhanden ist, nimmt auch die steuerliche Entlastung ab.

Auch bei der Hinterbliebenenrente gibt es Einschränkungen. Nach dem sogenannten Sterbevierteljahr wird eigenes Einkommen des Hinterbliebenen angerechnet, wenn es einen bestimmten Freibetrag übersteigt. Das bedeutet, dass eine Witwen- oder Witwerrente nicht immer in voller Höhe ausgezahlt wird. Wer selbst noch über nennenswerte Einkünfte verfügt, muss mit Kürzungen rechnen. Zudem endet der laufende Anspruch auf Witwen- oder Witwerrente grundsätzlich mit einer erneuten Heirat, wobei unter bestimmten Voraussetzungen eine Abfindung vorgesehen sein kann.

Hinzu kommt, dass steuerliche Vorteile immer im Gesamtbild betrachtet werden müssen. Die Ehe ist kein reines Steuersparmodell, sondern eine rechtliche Lebensgemeinschaft mit weitreichenden Folgen, etwa im Unterhaltsrecht, Erbrecht, Zugewinnausgleich oder bei Haftungsfragen im Alltag. Wer ausschließlich auf einen rechnerischen Splittingvorteil blickt, greift deshalb zu kurz.

Warum das Thema für späte Ehen besonders interessant ist

In Deutschland heiraten längst nicht nur junge Menschen. Auch im höheren Lebensalter entscheiden sich viele Paare noch für die Ehe. Häufig geschieht das nach langen Partnerschaften, nach Trennungen oder nach einer Verwitwung. Gerade in dieser Lebensphase wird die finanzielle Seite oft sehr bewusst abgewogen. Dann geht es weniger um klassische Familiengründung als um Versorgungssicherheit, Nachlassfragen, Absicherung im Krankheitsfall und um die Stabilität des gemeinsamen Haushalts im Alter.

Für solche späten Ehen ist die Kombination aus Splitting und Hinterbliebenenrente besonders interessant.

Das Splitting kann die laufende Steuerlast drücken. Die Hinterbliebenenrente kann den überlebenden Partner absichern. Beides zusammen kann dazu führen, dass eine Heirat auch jenseits romantischer Motive als wirtschaftlich sinnvolle Entscheidung erscheint.

Gleichzeitig gilt: Wer eine bereits bestehende Witwen- oder Witwerrente bezieht und erneut heiratet, muss die rentenrechtlichen Folgen genau kennen. Eine neue Ehe kann den bisherigen Anspruch beenden. Damit wird deutlich, dass sich der Satz „Heiraten lohnt sich“ nie pauschal beantworten lässt. Es kommt auf die individuelle Ausgangslage an.

Die politische Debatte ändert nichts an der aktuellen Rechtslage

Das Ehegattensplitting ist seit Jahren Gegenstand politischer Debatten. Kritiker halten es für überholt oder sozial unausgewogen, Befürworter sehen darin weiterhin einen legitimen Ausgleich innerhalb der Ehe. Für die aktuelle Rechtslage ist entscheidend: Das Splitting besteht fort. Ehegatten und eingetragene Lebenspartner können unter den gesetzlichen Voraussetzungen weiterhin die Zusammenveranlagung wählen.

Für ältere Paare bedeutet das vor allem Planungssicherheit. Solange der Gesetzgeber keine grundlegende Reform beschließt, bleibt das Splitting ein realer Faktor der Altersfinanzierung. Es ist damit kein theoretisches Privileg, sondern ein praktisch wirksames Element der Steuerbelastung vieler Ehepaare.

Was Paare aus all dem ableiten sollten

Wer über das Heiraten im Alter nachdenkt, sollte die wirtschaftlichen Folgen nüchtern und ohne Romantisierung betrachten. Die Ehe erhöht die eigene gesetzliche Altersrente nicht automatisch. Sie kann aber dafür sorgen, dass vom gemeinsamen Alterseinkommen mehr übrig bleibt. Vor allem bei stark unterschiedlichen Einkünften entfaltet das Ehegattensplitting seine Wirkung. Hinzu kommt die sozialrechtliche Absicherung über die Hinterbliebenenrente, die gerade bei ungleichen Versorgungsniveaus erhebliche Bedeutung hat.

Damit wird verständlich, warum die Formulierung „Mehr Rente im Alter“ zwar verkürzt, aber nicht völlig irreführend ist. Gemeint ist nicht ein Automatismus bei der Rentenhöhe, sondern ein Plus an finanzieller Stabilität. Für manche Paare fällt dieses Plus eher moderat aus. Für andere kann es über Jahre hinweg einen spürbaren Unterschied machen.

Am Ende ist die Ehe im Alter damit nicht nur eine persönliche Entscheidung, sondern oft auch eine wirtschaftliche. Wer sie ernsthaft erwägt, sollte nicht bei Schlagworten stehenbleiben. Erst die genaue Betrachtung von Rentenhöhe, sonstigen Einkünften, steuerlicher Veranlagung und möglicher Hinterbliebenenabsicherung zeigt, ob und wie stark sich eine Heirat tatsächlich lohnt.

Praxisbeispiel: So kann sich das Ehegattensplitting im Alter auswirken

Ein Ehepaar lebt im Ruhestand. Der Ehemann erhält eine gesetzliche Rente von 2.400 Euro brutto im Monat, die Ehefrau eine Rente von 900 Euro brutto im Monat. Zusammen kommen sie damit auf 3.300 Euro monatlich beziehungsweise 39.600 Euro im Jahr.

Würden beide Einkommen steuerlich getrennt betrachtet, läge die Steuerbelastung des Ehemanns wegen seiner deutlich höheren Einkünfte spürbar über der seiner Frau. Bei der Zusammenveranlagung mit Ehegattensplitting wird das gemeinsame zu versteuernde Einkommen rechnerisch halbiert, der Steuersatz auf diese Hälfte angewandt und das Ergebnis anschließend verdoppelt. Dadurch fällt die Steuer bei ungleichen Alterseinkünften häufig niedriger aus.

Nehmen wir für dieses Beispiel vereinfacht an, dass das Paar nach Abzug der maßgeblichen Freibeträge und Pauschalen auf ein gemeinsames zu versteuerndes Einkommen von 30.000 Euro im Jahr kommt. Ohne Splitting würde man gedanklich zwei sehr ungleiche Einkommen besteuern. Mit Splitting wird gerechnet, als würde jeder Ehepartner 15.000 Euro versteuern.

In einer solchen Konstellation kann sich gegenüber einer getrennten steuerlichen Betrachtung zum Beispiel ein Vorteil von rund 1.200 bis 1.800 Euro im Jahr ergeben. Das wären umgerechnet etwa 100 bis 150 Euro mehr pro Monat, die dem Paar netto zur Verfügung stehen.

Was das in der Praxis bedeutet

Die gesetzliche Rente selbst steigt durch die Heirat in diesem Beispiel nicht. Der Vorteil entsteht vielmehr dadurch, dass das Ehepaar wegen des Splittings weniger Einkommensteuer zahlen kann. Im Alltag wirkt das dennoch wie ein finanzielles Plus im Ruhestand.

Gerade bei Paaren, bei denen ein Partner eine deutlich höhere Rente oder zusätzlich noch eine Betriebsrente bezieht, kann dieser Effekt spürbar sein. Sind die Renten dagegen fast gleich hoch, fällt der Vorteil meist deutlich kleiner aus.

Heiraten bringt nicht automatisch mehr gesetzliche Rente, kann aber dafür sorgen, dass im Alter netto mehr Geld übrig bleibt.

Wenn du möchtest, rechne ich dir als Nächstes noch ein zweites Beispiel mit Witwenrente oder ein realistischeres Rechenbeispiel mit konkreten Zahlen für 2026 durch.

Fazit

Heiraten kann im Alter finanziell vorteilhaft sein, aber anders, als viele Menschen zunächst vermuten. Die gesetzliche Altersrente steigt durch die Eheschließung nicht automatisch. Der eigentliche Nutzen liegt in der gemeinsamen Besteuerung und in der Absicherung des hinterbliebenen Partners. Vor allem wenn die Einkommen oder Renten beider Partner stark unterschiedlich sind, kann das Ehegattensplitting die Steuerlast deutlich mindern. Dadurch bleibt im Alltag mehr Geld verfügbar.

Zusammen mit der möglichen Witwen- oder Witwerrente ergibt sich daraus ein Bild, das für viele ältere Paare sehr relevant ist. Die Ehe ist dann nicht nur ein persönliches Bekenntnis, sondern auch ein rechtlicher Rahmen mit handfesten finanziellen Folgen. Wer im Alter über Versorgungssicherheit nachdenkt, sollte diesen Zusammenhang kennen. Denn unter den passenden Voraussetzungen kann Heiraten tatsächlich dazu beitragen, dass im Ruhestand mehr vom Einkommen bleibt.