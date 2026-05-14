Mehr Geld für Rentner: Wie Rentner zusätzlich ihre Rente aufbessern können

Viele Rentnerinnen und Rentner spüren, dass die gesetzliche Rente allein im Alltag nicht immer ausreicht. Steigende Lebenshaltungskosten, höhere Mieten, Energiepreise und Gesundheitsausgaben machen zusätzliche Einnahmen für viele ältere Menschen attraktiv. Gleichzeitig möchten viele Ruheständler weiter aktiv bleiben, ihre Erfahrung nutzen oder sich kleine finanzielle Spielräume schaffen.

Die gute Nachricht: Wer eine Altersrente bezieht, darf inzwischen grundsätzlich unbegrenzt hinzuverdienen, ohne dass die gesetzliche Altersrente gekürzt wird. Das gilt sowohl für Menschen, die bereits die Regelaltersgrenze erreicht haben, als auch für Bezieher einer vorgezogenen Altersrente. Trotzdem sollten Rentner genau prüfen, welche Art von Nebenverdienst zu ihrer persönlichen Situation passt.

Hinzuverdienst zur Altersrente: Was aktuell gilt

Früher mussten viele Frührentner darauf achten, bestimmte Hinzuverdienstgrenzen nicht zu überschreiten. Diese Einschränkung ist bei Altersrenten weggefallen. Wer eine gesetzliche Altersrente erhält, kann also nebenbei arbeiten, selbstständig tätig sein oder einen Minijob ausüben, ohne dass die Altersrente deshalb gemindert wird.

Anders sieht es bei Erwerbsminderungsrenten aus. Dort gelten weiterhin Hinzuverdienstgrenzen, weil die Rente an eine eingeschränkte Erwerbsfähigkeit geknüpft ist. Für das Jahr 2026 nennt die Deutsche Rentenversicherung bei voller Erwerbsminderung eine jährliche Grenze von 20.763,75 Euro, bei teilweiser Erwerbsminderung 41.527,50 Euro.

Minijob: Der einfache Weg zu mehr Einkommen

Ein Minijob ist für viele Rentner die naheliegende Möglichkeit, die Rente aufzubessern. Er ist überschaubar, lässt sich oft gut mit Freizeit und Gesundheit vereinbaren und bringt ein regelmäßiges Zusatzeinkommen. Im Jahr 2026 liegt die monatliche Minijob-Grenze bei 603 Euro.

Beliebt sind Tätigkeiten im Einzelhandel, in der Nachbarschaftshilfe, als Fahrer, Empfangskraft, Haushaltshilfe oder im Büro. Auch kleinere Aufgaben in Vereinen, Schulen, Bibliotheken oder sozialen Einrichtungen können infrage kommen. Wichtig ist, dass Arbeitszeit und Belastung realistisch eingeschätzt werden.

Weiterarbeiten im bisherigen Beruf

Wer körperlich und geistig fit ist, kann auch nach Rentenbeginn im bisherigen Beruf weiterarbeiten. Manche Unternehmen sind froh, erfahrene Beschäftigte länger zu halten oder projektweise einzusetzen. Gerade Fachwissen, Verlässlichkeit und Routine sind in vielen Branchen gefragt.

Für Rentner kann sich ein reduzierter Arbeitsumfang anbieten. Statt Vollzeit kommt etwa eine Teilzeitstelle, eine tageweise Tätigkeit oder eine befristete Mitarbeit infrage. So bleibt das Einkommen planbar, ohne dass der Ruhestand vollständig aufgegeben wird.

Selbstständige Tätigkeiten und kleine Dienstleistungen

Viele Rentner nutzen ihre Erfahrung für eine selbstständige Nebentätigkeit. Das kann Beratung, Nachhilfe, handwerkliche Hilfe, Buchhaltung, Übersetzungsarbeit, Gartenpflege oder Betreuung sein. Auch digitale Tätigkeiten wie Textarbeit, Korrektorat oder einfache Büroservices sind möglich.

Wer selbstständig arbeitet, sollte Einnahmen, Ausgaben und steuerliche Pflichten sauber dokumentieren. Je nach Tätigkeit können Anmeldung, Rechnungsstellung, Krankenversicherung und Steuererklärung wichtig werden. Bei Unsicherheit ist eine Beratung durch Finanzamt, Steuerberater oder Rentenversicherung sinnvoll.

Wohnraum vermieten oder Eigentum besser nutzen

Eine weitere Möglichkeit ist die Vermietung von Wohnraum. Wer ein freies Zimmer, eine Einliegerwohnung oder eine Ferienwohnung besitzt, kann damit zusätzliche Einnahmen erzielen. Besonders in Städten oder touristischen Regionen kann dies finanziell interessant sein.

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Dabei sollten Rentner aber Mietrecht, Nebenkosten, steuerliche Fragen und mögliche Vorgaben der Kommune beachten. Bei Eigentumswohnungen können außerdem Teilungserklärung und Hausordnung eine Bedeutung haben. Wer langfristig vermietet, sollte auch bedenken, dass Mieteinnahmen regelmäßige Pflichten mit sich bringen.

Rentenbescheid prüfen und Ansprüche ausschöpfen

Mehr Geld muss nicht immer durch Arbeit entstehen. Viele Rentner sollten ihren Rentenbescheid und den Versicherungsverlauf sorgfältig prüfen. Fehlende Kindererziehungszeiten, Ausbildungszeiten, Pflegezeiten oder Beschäftigungszeiten können sich auf die Rentenhöhe auswirken.

Auch Ansprüche auf Grundrente, Wohngeld, Pflegeleistungen oder andere Hilfen können die finanzielle Lage verbessern. Besonders Menschen mit niedriger Rente sollten nicht vorschnell davon ausgehen, dass sie keinen Anspruch haben. Ein Antrag kann sich lohnen, wenn Einkommen und Vermögen innerhalb der jeweiligen Grenzen liegen.

Steuern und Sozialabgaben nicht unterschätzen

Zusätzliche Einnahmen können steuerliche Folgen haben. Die gesetzliche Rente ist je nach Rentenbeginn nur teilweise steuerfrei, und weitere Einkünfte können dazu führen, dass eine Steuererklärung nötig wird. Auch Mieteinnahmen, selbstständige Einnahmen oder Arbeitslohn müssen je nach Höhe berücksichtigt werden.

Rentner sollten deshalb nicht nur auf den Bruttobetrag schauen. Entscheidend ist, was nach Steuern, möglichen Beiträgen und Kosten übrig bleibt. Wer regelmäßig hinzuverdient, sollte vorsorglich Geld für mögliche Nachzahlungen zurücklegen.

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Welche Möglichkeit passt zu wem?

Möglichkeit Für wen sie besonders geeignet ist Minijob Für Rentner, die regelmäßig etwas hinzuverdienen möchten, aber nur begrenzt arbeiten wollen. Teilzeit im bisherigen Beruf Für Menschen mit gefragter Berufserfahrung, die weiter im vertrauten Umfeld tätig bleiben möchten. Selbstständige Nebentätigkeit Für Rentner, die flexibel arbeiten und eigene Fähigkeiten gezielt anbieten möchten. Vermietung Für Eigentümer mit freiem Wohnraum, die regelmäßige Einnahmen erzielen können. Prüfung von Ansprüchen Für Rentner mit niedriger Rente oder unklaren Versicherungszeiten.

Gesundheit und Lebensqualität sollten Vorrang haben

So verlockend ein höheres Einkommen ist, sollte ein Nebenverdienst zur eigenen Lebenssituation passen. Wer gesundheitlich eingeschränkt ist, sollte keine Tätigkeit wählen, die dauerhaft überfordert. Auch Fahrtwege, Arbeitszeiten und Stress sollten realistisch bewertet werden.

Ein guter Nebenverdienst verbessert nicht nur die finanzielle Lage, sondern kann auch Struktur, Kontakte und Anerkennung bringen. Problematisch wird es, wenn Arbeit im Ruhestand zur Belastung wird. Deshalb ist es sinnvoll, klein anzufangen und den Umfang später anzupassen.

Fazit: Mehr Einkommen ist möglich, aber Planung bleibt wichtig

Rentner haben heute deutlich mehr Möglichkeiten, ihre Rente aufzubessern als früher. Besonders bei Altersrenten ist der unbegrenzte Hinzuverdienst ein großer Vorteil. Ob Minijob, Teilzeit, Selbstständigkeit oder Vermietung: Entscheidend ist, dass Einnahmen, Aufwand und persönliche Belastbarkeit zusammenpassen.

Wer zusätzlich Geld verdienen möchte, sollte sich vorher über Steuern, Sozialversicherung und mögliche Auswirkungen auf andere Leistungen informieren. Bei Erwerbsminderungsrenten ist besondere Vorsicht nötig, weil dort weiterhin Grenzen gelten. Eine Beratung kann helfen, Fehler zu vermeiden und das passende Modell zu finden.

Beispiel aus der Praxis

Eine 68-jährige Rentnerin erhält eine gesetzliche Altersrente und möchte monatlich etwas mehr finanziellen Spielraum haben. Sie entscheidet sich für einen Minijob in einer kleinen Buchhandlung und arbeitet dort an zwei Vormittagen pro Woche. Da sie eine Altersrente bezieht, wird ihr Verdienst nicht auf die Rente angerechnet.

Durch den Nebenverdienst kann sie Rücklagen für Urlaub, Reparaturen und unerwartete Ausgaben bilden. Gleichzeitig bleibt sie unter Menschen und nutzt ihre Freude am Lesen im Alltag. Vor Beginn der Tätigkeit klärt sie dennoch, ob eine Steuererklärung nötig wird und welche Angaben sie gegenüber Krankenkasse und Finanzamt machen muss.

Häufige Fragen: Rente aufbessern

Dürfen Rentner unbegrenzt hinzuverdienen?

Wer eine gesetzliche Altersrente bezieht, darf grundsätzlich unbegrenzt hinzuverdienen, ohne dass die Altersrente gekürzt wird. Das gilt auch für Menschen, die vor Erreichen der Regelaltersgrenze in Altersrente gegangen sind. Anders ist es bei Erwerbsminderungsrenten, da dort weiterhin Hinzuverdienstgrenzen gelten.

Ist ein Minijob für Rentner sinnvoll?

Ein Minijob kann für Rentner sinnvoll sein, wenn sie regelmäßig zusätzliches Geld verdienen möchten und die Tätigkeit körperlich sowie zeitlich gut bewältigen können. Er bietet meist überschaubare Arbeitszeiten und eignet sich besonders für Menschen, die neben der Rente aktiv bleiben wollen.

Wird ein Nebenjob auf die Altersrente angerechnet?

Bei einer gesetzlichen Altersrente wird ein Nebenjob nicht auf die Rente angerechnet. Die Rente bleibt also grundsätzlich unverändert, auch wenn zusätzlich gearbeitet wird. Trotzdem können Steuern oder Sozialabgaben je nach Einkommen eine Bedeutung haben.

Müssen Rentner zusätzliche Einnahmen versteuern?

Zusätzliche Einnahmen können steuerpflichtig sein. Das gilt zum Beispiel für Arbeitslohn, selbstständige Einnahmen oder Mieteinnahmen. Ob tatsächlich Steuern anfallen, hängt von der Höhe der gesamten Einkünfte, dem Rentenfreibetrag und der persönlichen Situation ab.

Können Rentner auch selbstständig arbeiten?

Rentner können auch selbstständig arbeiten, etwa als Berater, Nachhilfelehrer, Haushaltshilfe, Texter oder Handwerker. Wichtig ist, die Tätigkeit korrekt anzumelden und Einnahmen sowie Ausgaben nachvollziehbar zu dokumentieren. Bei regelmäßigen Einnahmen sollte geprüft werden, ob steuerliche Pflichten entstehen.

Wie können Rentner ihre Rente ohne Nebenjob verbessern?

Rentner können prüfen lassen, ob alle Versicherungszeiten im Rentenkonto richtig erfasst sind. Auch Ansprüche auf Wohngeld, Grundrente, Pflegeleistungen oder andere staatliche Hilfen können die finanzielle Situation verbessern. Besonders bei niedriger Rente kann sich eine Beratung lohnen.

Worauf sollten Rentner vor einem Nebenverdienst achten?

Rentner sollten vor allem auf Gesundheit, Arbeitszeit, Steuern und mögliche Auswirkungen auf andere Leistungen achten. Eine Tätigkeit sollte zur persönlichen Belastbarkeit passen und langfristig nicht überfordern. Bei Unsicherheit helfen die Deutsche Rentenversicherung, das Finanzamt oder eine Steuerberatung weiter.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: Informationen zum unbegrenzten Hinzuverdienst bei Altersrenten.

Deutsche Rentenversicherung: Hinzuverdienstgrenzen bei Erwerbsminderungsrenten im Jahr 2026.

Deutsche Rentenversicherung: Informationen zur Minijob-Grenze 2026.