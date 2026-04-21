Krankengeld steigt ab Juli 2026 um 4,53 Prozent – aber nur wenn die Kasse richtig rechnet

Langzeitkranke haben ab Juli 2026 Anspruch auf eine Krankengeld-Erhöhung um 4,53 Prozent — und viele werden davon nichts bemerken, weil ihre Krankenkasse den individuellen Anpassungstermin übersieht. Das Gesetz verpflichtet die Kassen, das Krankengeld nach zwölf Monaten automatisch und ohne Antrag anzuheben.

Doch weil dieser Zeitpunkt für jeden Versicherten anders liegt und individuell berechnet werden muss, fällt er im Kassenbetrieb leichter durch die Raster als eine kollektive Stichtagsanpassung. Wer schweigt, bekommt womöglich monatelang zu wenig — ohne es zu wissen.

Wie die Dynamisierung des Krankengeldes funktioniert

Das Krankengeld zählt zu den Entgeltersatzleistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Es sichert den Lebensunterhalt, wenn Arbeitnehmer nach sechs Wochen Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber weiterhin arbeitsunfähig bleiben.

Weil eine schwere Erkrankung Monate oder sogar über ein Jahr dauern kann, schreibt § 70 Abs. 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch vor, dass das Krankengeld nach Ablauf von zwölf Monaten seit dem Ende des Bemessungszeitraums angepasst wird. Die Berechnungsgrundlage — also der Verdienst, aus dem das Krankengeld ursprünglich errechnet wurde — steigt damit um den jeweils geltenden Anpassungsfaktor.

Dieser Faktor wird jährlich vom Statistischen Bundesamt ermittelt und vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) bis spätestens 30. Juni im Bundesanzeiger veröffentlicht. Er spiegelt die Entwicklung der Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer im Vergleich zum Vorjahr wider. Je mehr die Löhne insgesamt gestiegen sind, desto höher fällt die Krankengeld-Dynamisierung aus.

Für den Zeitraum vom 1. Juli 2026 bis 30. Juni 2027 wurde ein Faktor von 1,0453 berechnet — das entspricht einer Erhöhung um 4,53 Prozent. Der Faktor ist inhaltlich bereits veröffentlicht; die formale Bekanntmachung im Bundesanzeiger erfolgt bis Ende Juni 2026.

Entscheidend ist, dass es sich nicht um einen einheitlichen Stichtag handelt wie bei der jährlichen Rentenanpassung. Die Erhöhung greift für jeden Betroffenen zu einem anderen Zeitpunkt — nämlich genau ein Jahr nach dem Ende des individuellen Bemessungszeitraums.

Wessen Bemessungszeitraum der September 2025 war, erhält das erhöhte Krankengeld ab Oktober 2026. Wessen Bemessungszeitraum der Januar 2026 war, erst ab Februar 2027. Dieser individuelle Mechanismus ist gleichzeitig die häufigste Ursache dafür, dass Kassen die Anpassung schlicht übergehen.

Wer den neuen Faktor erhält — und wer leer ausgeht

Die Dynamisierung nach § 70 SGB IX gilt für Krankengeld, Verletztengeld, Versorgungskrankengeld und Übergangsgeld. Bei Langzeitkranken, die ihr Krankengeld aus einem regulären Arbeitsentgelt berechnen, greift sie vollständig.

Wer jedoch unmittelbar vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit Arbeitslosengeld I oder Unterhaltsgeld bezogen hat, geht leer aus: Das Krankengeld dieser Personengruppe wird nicht dynamisiert — eine entsprechende Regelung strich der Gesetzgeber 2003 ersatzlos. Bürgergeld-Empfänger haben ohnehin keinen Anspruch auf Krankengeld nach SGB V.

Eine weitere Bremse ist das Höchstkrankengeld. Nach § 47 Abs. 6 SGB V darf das Bruttokrankengeld 70 Prozent des kalendertäglichen Höchstregelentgelts nicht überschreiten. Im Jahr 2026 liegt die Beitragsbemessungsgrenze in der Krankenversicherung bei 69.750 Euro jährlich — umgerechnet 193,75 Euro täglich. 70 Prozent davon ergeben 135,63 Euro als täglichen Höchstbetrag.

Wer mit seinem Krankengeld ohnehin an dieser Obergrenze liegt, spürt von der Dynamisierung nichts oder kaum etwas, weil das angepasste Krankengeld an der Deckelung hängen bleibt. Für alle, die unterhalb dieser Grenze liegen, greift die volle 4,53-Prozent-Erhöhung.

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Eine gesetzliche Schutzklausel verhindert zudem, dass eine negative Lohnentwicklung zu einer Absenkung des Krankengeldes führt. Liegt der Anpassungsfaktor unter 1,0000, bleibt das Krankengeld unverändert. Das war bisher nur einmal rechnerisch eingetreten — nach der Finanzkrise 2009 wurde die Schutzklausel eingeführt, bevor eine solche Kürzung tatsächlich wirksam wurde.

Was 4,53 Prozent konkret bedeuten — ein Rechenbeispiel

Klaus D., 47, Schlosser aus Gelsenkirchen, erkrankte im August 2025 schwer an einem Bandscheibenvorfall mit Komplikationen. Nach sechs Wochen Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber übernahm die Kasse das Krankengeld. Der Bemessungszeitraum — der Monat Juli 2025 — bildete die Berechnungsgrundlage.

Ein Jahr nach Ende dieses Bemessungszeitraums, also im August 2026, muss die Kasse dynamisieren. Da dieser Zeitpunkt in den neuen Faktor-Zeitraum ab Juli 2026 fällt, steigt die Berechnungsgrundlage um 4,53 Prozent.

Bei einem täglichen Bruttokrankengeld von 70 Euro ergibt das einen neuen Tagessatz von 73,17 Euro — ein Zuwachs von 3,17 Euro täglich. Monatlich macht das, je nach Abrechnungsmonat und individuellem Nettobetrag, einen Unterschied von rund 80 bis 100 Euro.

Über den verbleibenden Bezugszeitraum summiert sich das auf mehrere Hundert Euro — Beträge, die für jemanden, der monatelang mit rund 70 Prozent seines Gehalts auskommen muss, reale Kaufkraft bedeuten.

Drei Jahre fallend: Warum der Faktor sinkt

Der Anpassungsfaktor folgt der tatsächlichen Lohnentwicklung in Deutschland, mit mindestens einem Jahr Verzögerung. Für den Zeitraum Juli 2024 bis Juni 2025 betrug er noch 1,0611, für Juli 2025 bis Juni 2026 sank er auf 1,0533. Mit 1,0453 für Juli 2026 sinkt der Wert das dritte Jahr in Folge.

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Hintergrund ist eine moderatere Lohnwachstumsphase nach den überdurchschnittlichen Anstiegen in den Pandemie-Nachfolgejahren. Für Betroffene heißt das: Die Dynamisierung bleibt positiv — aber sie wird bei Langzeitkranken, die jetzt in die zweite Dynamisierungsrunde eintreten, geringer ausfallen als bei denen, die 2024 oder 2025 erstmals angepasst wurden.

Wie Betroffene prüfen, ob die Anpassung korrekt erfolgt ist

Die Kasse führt die Dynamisierung von Amts wegen durch — ohne Antrag, ohne Formular. Klingt sicher, ist es aber strukturell anfällig. Weil der Zeitpunkt individuell berechnet werden muss, hängt die korrekte Durchführung davon ab, dass das Verwaltungssystem der Kasse den exakten Bemessungszeitraum kennt, die Zwölf-Monats-Frist richtig berechnet und die Auszahlung dann tatsächlich automatisch erhöht.

Keine dieser drei Schritte ist trivial — und jeder kann separat fehlschlagen. Bei einer kollektiven Stichtagsanpassung wie bei der Rente fiele eine Panne sofort auf. Bei einer individuell gestaffelten Erhöhung, die über Monate hinweg für einzelne Versicherte unterschiedlich anfällt, bleibt ein Fehler lange unbemerkt.

Betroffene sollten selbst nachrechnen. Dazu brauchen sie zwei Informationen: erstens den Bemessungszeitraum, also den Kalendermonat, auf dessen Basis das Krankengeld berechnet wurde — dieser steht im Bewilligungsbescheid der Kasse. Zweitens das Datum, an dem sie Krankengeld erhalten haben: Ein Jahr nach dem letzten Tag des Bemessungsmonats ist der Anpassungszeitpunkt.

Wer dieses Datum bestimmt hat, schaut auf den nächsten Kontoeingang und prüft, ob der Betrag um rund 4,53 Prozent — oder je nach Zeitpunkt um 5,33 Prozent oder 6,11 Prozent — gestiegen ist.

Ist das nicht der Fall oder bleibt ein Bescheid über die Anpassung gänzlich aus, lohnt eine schriftliche Anfrage bei der Kasse. Kein dramatisches Widerspruchsverfahren, keine Rechtsanwaltsmandatierung — zunächst reicht ein sachliches Schreiben mit dem Hinweis auf § 70 Abs. 1 SGB IX, dem eigenen Bemessungszeitraum und dem konkret erwarteten Anpassungszeitpunkt. Viele Fehler werden auf diese Weise innerhalb weniger Wochen korrigiert.

Widerspruch einlegen, wenn die Kasse nicht reagiert

Kommt keine befriedigende Antwort oder erlässt die Krankenkasse einen ablehnenden Bescheid, beginnt das formale Widerspruchsverfahren. Die Frist beträgt einen Monat nach Zugang des Bescheides; der Widerspruch muss schriftlich und per Einwurf-Einschreiben eingehen. Fehlt im Ablehnungsschreiben eine Rechtsbehelfsbelehrung, verlängert sich die Frist auf ein Jahr.

Die Begründung des Widerspruchs ist überschaubar: § 70 Abs. 1 SGB IX verpflichtet die Kasse zur Anpassung nach zwölf Monaten. Der Bemessungszeitraum ist belegt, der Anpassungszeitpunkt damit berechenbar, der geltende Faktor im Bundesanzeiger dokumentiert.

Wer die Berechnung der Kasse für fehlerhaft hält, kann zudem Akteneinsicht verlangen, um zu prüfen, welchen Bemessungszeitraum die Kasse zugrunde gelegt hat und welchen Faktor sie angewandt hat.

Scheitert der Widerspruch, bleibt der Weg zum Sozialgericht. Dort ist kein Anwaltszwang, die Verfahrenskosten für Versicherte sind gering. Wer Unterstützung sucht, findet sie bei Sozialverbänden wie VdK oder SoVD, die Mitglieder bei der Rechtsdurchsetzung gegenüber Krankenkassen begleiten.

Auch registrierte Rentenberater sind eine Option — sie sind unabhängig von Versicherungsträgern und dürfen Widerspruchs- und Klageverfahren im Krankengeldrecht führen.

Die Botschaft ist klar: Das Recht auf Dynamisierung besteht kraft Gesetz. Wer nach zwölf Monaten kein erhöhtes Krankengeld und keinen Bescheid darüber sieht, sollte schriftlich nachhaken — und beim nächsten Schweigen der Kasse widersprechen.

Häufige Fragen zur Krankengeld-Dynamisierung 2026

Muss ich einen Antrag stellen, damit mein Krankengeld ab Juli 2026 angehoben wird?

Nein. Die Dynamisierung erfolgt von Amts wegen durch die Krankenkasse — ohne Antrag. Sie sollten jedoch prüfen, ob die Erhöhung tatsächlich erfolgt ist.

Was ist der Unterschied zwischen dem neuen Faktor ab Juli 2026 und dem Datum, an dem mein Krankengeld konkret erhöht wird?

Der Faktor 1,0453 gilt für alle Anpassungen, die zwischen dem 1. Juli 2026 und dem 30. Juni 2027 fällig werden. Ihr persönlicher Anpassungstermin hängt davon ab, wann Ihr Bemessungszeitraum endete. Fällt er in dieses Fenster, steigt Ihr Krankengeld um 4,53 Prozent.

Gilt die Dynamisierung auch für Übergangsgeld und Verletztengeld?

Ja. § 70 SGB IX gilt für alle genannten Entgeltersatzleistungen — Krankengeld, Verletztengeld der gesetzlichen Unfallversicherung, Versorgungskrankengeld und Übergangsgeld der Rentenversicherung bei Rehabilitationsmaßnahmen.

Ich beziehe Krankengeld, das aus meinem früheren Arbeitslosengeld berechnet wurde. Werde ich auch dynamisiert?

Nein. Krankengeld, das auf Basis von Arbeitslosengeld I oder Unterhaltsgeld berechnet wird, ist seit 2003 von der Dynamisierungsregelung ausgeschlossen.

Kann die Krankenkasse das Krankengeld nach der Dynamisierung wieder absenken?

Nein. Eine einmal vorgenommene Anpassung kann nicht zurückgenommen werden. Auch wenn der Anpassungsfaktor in einem Folgejahr unter 1,0000 läge, schützt die gesetzliche Schutzklausel in § 70 Abs. 3 SGB IX vor einer Absenkung.

Quellen

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS): Anpassungsfaktor Entgeltersatzleistungen

sozialversicherung-kompetent.de: Dynamisierungssatz Entgeltersatzleistungen ab 01.07.2026

sozialversicherung-kompetent.de: Dynamisierungssatz ab 01.07.2025