Krankengeld 2026: Diese neue Obergrenze bringt vielen spürbar mehr Geld

Die Spielregeln fürs Krankengeld bleiben im Kern gleich, aber 2026 verschiebt eine wichtige Stellschraube die Obergrenze nach oben. Wer mit seinem Einkommen nah an der Beitragsbemessungsgrenze liegt oder darüber, kann bei identischer Arbeitsunfähigkeit schlicht mehr Krankengeld erhalten. Entscheidend ist, dass die Berechnung aktiv geprüft wird, statt sich auf die erste Mitteilung zu verlassen.

Warum 2026 für viele spürbar besser wird

Krankengeld wird aus dem Regelentgelt berechnet und liegt grundsätzlich bei 70 Prozent des regelmäßigen Arbeitsentgelts, soweit es der Beitragsberechnung unterliegt. Gleichzeitig gilt bei Arbeitnehmern eine zweite Kappung: Das Krankengeld darf 90 Prozent des Nettoarbeitsentgelts nicht überschreiten.

Die Obergrenze steigt 2026 vor allem deshalb, weil die Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung steigt. Für Einkommen oberhalb dieser Grenze wird nämlich nicht das volle Gehalt angesetzt, sondern nur der gedeckelte Wert – und genau dieser Deckel liegt 2026 höher.

Krankengeld 2025 vs. Krankengeld 2026 auf einen Blick

Die entscheidende Veränderung: Die Beitragsbemessungsgrenze (KV) steigt – und damit die kalendertägliche Deckelung, an der das maximale Krankengeld hängt.

Position Wert Monatliche Beitragsbemessungsgrenze (KV) 2025 5.512,50€ Monatliche Beitragsbemessungsgrenze (KV) 2026 5.812,50€ Kalendertägliche Beitragsbemessungsgrenze 2025 (jährlich/360) 183,75€ Kalendertägliche Beitragsbemessungsgrenze 2026 (jährlich/360) 193,75€ Rechenwert „max. Krankengeld/Tag“ 2025 (70 % davon) 128,625 € → gerundet 128,63 € Rechenwert „max. Krankengeld/Tag“ 2026 (70 % davon) 135,625 € → gerundet 135,63 € Rechenwert „max. Krankengeld/30 Tage“ 2025 (mit ungerundetem Tageswert) 3.858,75€ Rechenwert „max. Krankengeld/30 Tage“ 2026 (mit ungerundetem Tageswert) 4.068,75€

Wichtig für die Praxis: Krankengeld wird kalendertäglich gezahlt. Der Vergleich „pro Monat“ ist hier bewusst als 30-Tage-Vergleich dargestellt, damit die Obergrenze nachvollziehbar wird. In echten Monaten (28–31 Tage) können die Auszahlbeträge entsprechend abweichen; zudem runden Krankenkassen bei der Auszahlung.

Ab wann gibt es Krankengeld – und wie lange?

In der Regel ist Krankengeld erst nach der Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber relevant. Für dieselbe Krankheit ist die Anspruchsdauer auf längstens 78 Wochen innerhalb von drei Jahren begrenzt; die Zeit der Entgeltfortzahlung zählt dabei mit, weshalb die Krankenkasse typischerweise bis zu 72 Wochen tatsächlich auszahlt.

Was heißt das konkret für Sie?

Liegt Ihr Brutto unterhalb der Beitragsbemessungsgrenze, verändert die neue Obergrenze Ihr Krankengeld häufig kaum, weil die Deckelung nicht greift. Liegt Ihr Brutto darüber, bestimmt die Beitragsbemessungsgrenze die Oberkante – und dann wirkt die Erhöhung 2026 direkt.

Zusätzlich kann im Einzelfall die 90-Prozent-Netto-Grenze bremsen; welche Kappung bei Ihnen „zuerst“ greift, hängt vom Verhältnis aus Brutto, Netto und beitragspflichtigem Entgelt ab.

Hinweis zur Zielgruppe: Die folgende Logik betrifft gesetzlich krankenversicherte Arbeitnehmer mit Krankengeldanspruch. Bei Privatversicherten hängt die Absicherung typischerweise vom vereinbarten Krankentagegeld-Tarif ab; dort gelten andere Mechanismen als die Beitragsbemessungsgrenze der GKV.

Praxis-Modell mit Rechenbeispiel: Judith bekommt 2026 mehr

Judith verdient 7.500 € brutto im Monat und fällt länger aus, sodass Krankengeld relevant wird. Weil ihr Einkommen über der Beitragsbemessungsgrenze liegt, zählt für die Berechnung nicht ihr volles Gehalt, sondern nur der gedeckelte Wert. Dadurch hängt ihr maximal mögliches Krankengeld unmittelbar an den Werten 2025 und 2026.

So rechnen Sie das Krankengeld grob nach

Für eine schnelle Plausibilitätsprüfung reicht die Obergrenzen-Logik: Sie nehmen die jährliche Beitragsbemessungsgrenze (Monatswert × 12), teilen durch 360 und erhalten den kalendertäglichen Deckel. Davon nehmen Sie 70 Prozent; das ergibt den rechnerischen Tageshöchstwert vor Rundung.

Ob zusätzlich die 90-Prozent-Netto-Grenze bremst, hängt von Ihrem Netto ab – bei hohen Einkommen ist in der Praxis häufig die Beitragsbemessungsgrenze der entscheidende Flaschenhals, bei bestimmten Netto-Konstellationen kann aber die 90-Prozent-Grenze maßgeblich sein.

Ergebnis für Judith in Zahlen

2025 liegt Judiths rechnerisches Maximum bei 3.858,75 € je 30 Kalendertage, 2026 bei 4.068,75 € je 30 Kalendertage. Das sind rund 210 € mehr pro 30 Tage, ohne dass Judith etwas beantragen müsste – die Grenze verschiebt sich schlicht nach oben. In der realen Auszahlung hängt der Monatsbetrag von der Anzahl der Kalendertage und der Rundung ab.

So holen Sie sich 2026 das Geld, das Ihnen zusteht

Viele verlieren Geld nicht wegen der Regeln, sondern wegen falscher oder unvollständiger Bemessungsgrundlagen. Maßgeblich ist regelmäßig der letzte vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit abgerechnete Entgeltabrechnungszeitraum; wenn dort regelmäßige Zuschläge, Zulagen oder wiederkehrende Entgeltbestandteile fehlen oder Meldedaten nicht passen, kann das Krankengeld zu niedrig ausfallen.

Gerade bei Einkommen nahe oder über der Beitragsbemessungsgrenze lohnt sich die Kontrolle, weil schon kleine Abweichungen beim Regelentgelt den Auszahlbetrag spürbar verschieben.

Außerdem sollte realistisch geplant werden: Vom Krankengeld werden in der Praxis typischerweise Beiträge zur Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung und Pflegeversicherung einbehalten; Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung fallen auf das Krankengeld regelmäßig nicht an.

Steuerlich ist Krankengeld grundsätzlich steuerfrei, kann aber über den Progressionsvorbehalt den Steuersatz anderer Einkünfte erhöhen – was bei manchen zu einer Nachzahlung führt.

Praktisc h absichern: So prüfen Sie in 2026 richtig

Erstens sollten Sie von der Krankenkasse die Berechnungsunterlagen anfordern und daraus das angesetzte Regelentgelt, den verwendeten Entgeltabrechnungszeitraum und die angewendeten Kappungen nachvollziehen.

Zweitens gleichen Sie diese Werte mit der letzten Entgeltabrechnung vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit ab und prüfen, ob die Entgeltbescheinigung des Arbeitgebers vollständige regelmäßige Bestandteile enthält, etwa wiederkehrende Zulagen oder Zuschläge, die nicht „zufällig“ fehlen dürfen.

Drittens kontrollieren Sie bei Einkommen oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze die Deckelung über die kalendertägliche Beitragsbemessungsgrenze und die 70-Prozent-Berechnung; zusätzlich sollten Sie prüfen, ob bei Ihnen die 90-Prozent-Netto-Grenze greift. Viertens gilt: Wenn Werte, Zeiträume oder Meldedaten nicht stimmen, reagieren Sie schriftlich und zügig.

Gegen Bescheide der Krankenkasse läuft ein Widerspruch typischerweise binnen eines Monats nach Bekanntgabe; wer zu spät reagiert, verliert Korrekturchancen oft an Formalien.

FAQ: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Wie viel Krankengeld gibt es grundsätzlich?

In der Regel 70 Prozent des regelmäßigen Arbeitsentgelts, soweit es der Beitragsberechnung unterliegt; bei Arbeitnehmern wird zusätzlich auf 90 Prozent des Nettoarbeitsentgelts begrenzt.

Warum steigt das maximale Krankengeld 2026?

Weil die Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung steigt und damit der kalendertägliche Deckel höher liegt, an dem das Regelentgelt begrenzt wird.

Wer profitiert 2026 am meisten?

Vor allem Beschäftigte, deren Brutto nahe an der Beitragsbemessungsgrenze liegt oder darüber, weil bei ihnen die Deckelung die Oberkante bestimmt.

Kann die Krankenkasse beim Krankengeld falsch rechnen?

Ja, vor allem wenn Meldedaten, Entgeltbescheinigung oder der maßgebliche Entgeltabrechnungszeitraum nicht korrekt zugrunde gelegt wurden. Deshalb lohnt sich der Abgleich mit der letzten Entgeltabrechnung.

Muss ich Krankengeld versteuern?

Krankengeld ist grundsätzlich steuerfrei, kann aber über den Progressionsvorbehalt den Steuersatz anderer Einkünfte erhöhen und dadurch eine Nachzahlung auslösen.

Fazit: Krankengeld kann 2026 deutlich steigen – wenn die Berechnung stimmt

Krankengeld 2026 kann für viele höher ausfallen, weil die Beitragsbemessungsgrenze steigt und damit die gesetzliche Oberkante nach oben rückt.

Der entscheidende Schritt ist, die Berechnung früh zu prüfen: Wer Abrechnungszeitraum, Entgeltbescheinigung, Deckelung und Kappungsgrenzen nachvollzieht und Fehler sofort angreift, schützt sein Einkommen genau dann, wenn jeder Euro zählt.