Jobcenter lädt 15-jähriges Schulkind trotz Schulpflicht vor und droht mit harten Sanktionen

Ein 15-jähriges Kind besucht die Schule und bekommt trotzdem eine Einladung des Jobcenters zur Berufsberatung – verbunden mit einem Hinweis auf mögliche Sanktionen.

Über diesen Fall berichtet Helena Steinhaus von Sanktionsfrei e.V.: Die Mutter M. soll außerdem eine Schulbescheinigung und das Zeugnis ihres Kindes einreichen.

Die Mutter fürchtet nach Steinhaus’ Darstellung, dass die Behörde ihr Kind in eine bestimmte berufliche Richtung drängen könnte. Der Fall wirft eine Frage auf: Wie frei kann ein Jugendlicher über seine Zukunft sprechen, wenn über dem Gespräch die Möglichkeit einer Leistungskürzung steht?

Die Sorge reicht über einen einzelnen Termin hinaus

Steinhaus berichtet, dass Sanktionsfrei vermehrt solche Einladungen zugeschickt bekomme und viele Eltern Angst hätten.

Eine weitere Betroffene schildert zum Beispiel eine frühere Erfahrung aus der Zeit, als ein Elternteil Arbeitslosengeld II bezog: Ihr sei eine Ausbildung im Handwerk nahegelegt und das Abitur wegen ihres Auftretens ausgeredet worden. Nachdem sie die vorgeschlagene Richtung abgelehnt habe, sei der Druck größer geworden.

Eine handwerkliche Ausbildung kann ein hervorragender Bildungsweg sein. Problematisch wird Beratung dort, wo Jugendliche den Eindruck bekommen, ihre Wünsche seien wegen der finanziellen Lage ihrer Eltern weniger wert.

Warum das Jobcenter auch Schüler ab 15 einladen darf

So befremdlich ein solcher Brief wirkt: Der Schulbesuch befreit Jugendliche ab dem 15. Geburtstag nicht grundsätzlich von Meldeterminen beim Jobcenter. Wer selbst Leistungen nach dem SGB II erhält, kann auch als Schülerin oder Schüler einer gesetzlichen Meldepflicht unterliegen.

Die Grundlage bilden § 59 SGB II und § 309 SGB III, der die Berufsberatung ausdrücklich als möglichen Anlass nennt. Eine Einladung kann deshalb zulässig sein, obwohl das Kind aktuell weder einen Arbeitsplatz suchen noch die Schule verlassen soll.

Der Schulbesuch bleibt ein geschützter Bildungsweg

Aus der Pflicht, zu einem Gespräch zu erscheinen, folgt keine Pflicht, die Schule zugunsten einer schnellen Arbeitsaufnahme aufzugeben. Die Weisungen der Bundesagentur zu § 10 SGB II nennen sowohl die Vollzeitschulpflicht als auch den Besuch einer allgemeinbildenden Schule als wichtige Gründe, die einer Arbeitsaufnahme entgegenstehen können.

Wer weiter zur Schule geht und das Abitur anstrebt, darf daher nicht allein mit dem Hinweis auf den Leistungsbezug der Familie zum Abbruch dieses Weges gedrängt werden. Ein Gespräch über spätere Möglichkeiten muss den tatsächlichen Schulverlauf und die Bildungsziele des Jugendlichen berücksichtigen.

Auch die Grundsätze der Berufsberatung sprechen eine klare Sprache: Nach § 31 SGB III sind die persönlichen Neigungen und Fähigkeiten ebenso zu beachten wie die Beschäftigungsmöglichkeiten. Ein abschätziger Eindruck vom Auftreten eines jungen Menschen ersetzt keine sachliche Beratung.

Warum das Jobcenter die Zeugnisforderung begründen muss

Eine Schulbescheinigung und ein Schulzeugnis enthalten unterschiedliche Informationen. Die Bescheinigung bestätigt den Schulbesuch, während das Zeugnis zusätzlich Noten und gegebenenfalls weitere persönliche Angaben offenlegt.

Eine Schulbescheinigung kann zur Prüfung des Leistungsanspruchs oder der schulischen Situation erforderlich sein. Daraus entsteht aber keine pauschale Berechtigung, auch sämtliche Bewertungen des Kindes einzusehen oder zu speichern.

Nach § 67a SGB X darf das Jobcenter Sozialdaten erheben, wenn es diese für eine gesetzliche Aufgabe benötigt.

Für die Zeugnisforderung muss deshalb geklärt werden, welche zusätzlichen Angaben im konkreten Fall erforderlich sind und weshalb eine Schulbescheinigung nicht ausreicht.

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Bei einer konkreten Ausbildungsberatung können schulische Leistungen für bestimmte Zugangsvoraussetzungen relevant werden.

Das rechtfertigt jedoch keine routinemäßige Sammlung vollständiger Zeugnisse von Kindern, deren fortgesetzter Schulbesuch bereits nachgewiesen ist.

Bereits der Thüringer Datenschutzbericht für 2010 und 2011 beanstandete eine pauschale Zeugnisanforderung und verwies auf die ausreichende Schulbescheinigung. Auch Gegen-Hartz berichtete schon früher über Schüler, die sich vom Jobcenter in eine Ausbildung gedrängt fühlten.

Wer erscheint, aber ein verlangtes Zeugnis nicht vorlegt, hat deshalb nicht allein wegen des fehlenden Dokuments den Meldetermin versäumt. Ob eine Pflicht zur Vorlage besteht und welche Folgen eine Verletzung hätte, muss gesondert geprüft werden.

Beim ersten versäumten Termin wird nicht automatisch gekürzt

Bei der Sanktionsdrohung ist die seit dem 1. Juli 2026 geltende Rechtslage zu beachten: Das erste Meldeversäumnis führt nach den aktuellen Regeln zu § 32 SGB II noch nicht zu einer Leistungsminderung. Bei einem wiederholten Versäumnis ohne wichtigen Grund kann der persönliche Regelbedarf hingegen für einen Monat um 30 Prozent gekürzt werden.

Vorausgesetzt sind unter anderem eine rechtmäßige Meldeaufforderung und eine zutreffende schriftliche Rechtsfolgenbelehrung oder entsprechende Kenntnis der Folgen. Das Jobcenter muss Gelegenheit zur Anhörung geben und sowohl einen wichtigen Grund für das Fernbleiben als auch eine außergewöhnliche Härte prüfen.

Eine Rechtsfolgenbelehrung kann bereits der ersten Einladung beiliegen, um vor den Folgen weiterer Versäumnisse zu warnen. Sie bedeutet deshalb nicht zwangsläufig, dass schon dieser eine versäumte Termin unmittelbar eine Kürzung auslösen würde.

Bei drei aufeinanderfolgenden Meldeversäumnissen können unter den zusätzlichen Voraussetzungen des § 7b Absatz 4 SGB II noch weitergehende Folgen wegen angenommener Nichterreichbarkeit eintreten. Eine Einladung einfach zu ignorieren, ist deshalb keine verlässliche Lösung.

Gerichtsentscheidung zeigt: Minderjährigkeit schützt nicht generell vor Sanktionen

Dass die Meldepflicht auch Schüler treffen kann, zeigt ein anderer Fall vor dem Sächsischen Landessozialgericht. Mit Beschluss vom 29. Juni 2026, Aktenzeichen L 3 AS 139/25 NZB, wies es die Nichtzulassungsbeschwerde einer Gymnasiastin zurück, deren Leistungen wegen eines versäumten Termins gekürzt worden waren.

Gegen-Hartz hat über diese Entscheidung zur Meldepflicht einer minderjährigen Schülerin berichtet. Die dort behandelte Kürzung um zehn Prozent betraf einen Termin aus dem Jahr 2023 und darf nicht mit den seit Juli 2026 geltenden Regeln verwechselt werden.

Eltern können Begründungen verlangen und ihr Kind begleiten

Familien sollten eine solche Einladung zeitnah prüfen lassen und dem Jobcenter den fortgesetzten Schulbesuch nachweisbar mitteilen. Für das zusätzlich verlangte Zeugnis können sie eine schriftliche Erklärung zu Zweck, Rechtsgrundlage und benötigten Angaben verlangen.

Fällt der Termin in die Unterrichtszeit oder auf eine Prüfung, sollten Eltern diesen Konflikt frühzeitig belegen und um eine Verlegung bitten. Eine allgemeine Schulbescheinigung ersetzt allerdings nicht automatisch die Klärung, ob das Kind an dem konkret angesetzten Termin verhindert ist.

Das Kind muss dem Gespräch nicht allein gegenüberstehen: § 13 Absatz 4 SGB X erlaubt grundsätzlich die Teilnahme eines Beistands. Was dabei zu beachten ist, erläutert auch der Gegen-Hartz-Beitrag über Begleitungen zum Jobcenter.

Kommt es zu einem Minderungsbescheid, beträgt die Widerspruchsfrist bei ordnungsgemäßer Rechtsbehelfsbelehrung regelmäßig einen Monat nach Bekanntgabe. Weil ein Widerspruch die Kürzung nicht automatisch stoppt, kann zusätzlich gerichtlicher Eilrechtsschutz erforderlich sein..